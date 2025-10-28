Utanmaz hakemler! Şampiyonlar değişebilir...

Sadece Türk futbolu açısından değil, uluslararası çapta bir rezalet ortaya çıktı.

Dünya futbol tarihinin en büyük skandallarından biri bu…

Evet… Türk futbolunda görev yapan hakemlerin çok önemli bölümünün bahis oynadığı saptandı.

Kelimelerle izah edilemeyecek kadar utanç verici bir durum bu…

Bu utanç verici duruma karışan utanmaz hakemleri bugün yarın öğreneceğiz.

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk planda resmi rakamlarla ortaya koydu bu rezaleti…

Düşünebiliyor musunuz, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı olduğu belirlendi.

Bu 371 hakemden 152’sinin de aktif olarak bahis oynadığı saptandı.

Aralarında alt liglerde olduğu kadar Süper Lig’de görev yapanlar da var

Bu resmi bir tablo…

Bu hakemler kendi adlarına bahis hesabı açmış, yakınlarının üzerine hesap açanları da ayrıca düşünün.

Korkunç bir tablo…

*

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis skandalı ile ilgili soruşturmada Spor-Toto Teşkilatından destek aldı.

Ülkemizdeki tüm bahis olaylarının veri tabanı Spor-Toto Teşkilatı’nda bulunduğu için, Futbol Federasyonu gerekli yazışmalar ve görüşmeler sonucu tüm bilgileri temin etti.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da bu kapsamda soruşturmaya yürüttü.

Spor-Toto Teşkilatı istenen bilgiler çerçevesinde tüm hakemlerin ismini, TC kimlik numaralarıyla birlikte verdi.

Temin edilen bilgiler arasında hangi hakemin hangi maçlara bahis oynadığı da dahil olmak üzere her türlü detay yer alıyor.

*

Konu elbette çok büyüyecek.

Nasıl mı büyüyecek?

Her şeyden önce bu bahis olayı büyük bir ahlaksızlıkla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda büyük bir suç…

Mevzuatta suç olduğuna dair yeri var.

Futbol ailesinin içinde bulunan kişilerin bahis oynaması yasak.

Yasağı çiğneyen de cezayı yer.

Direkt söyleyeyim, bu işe karışan hakemlerin futbol camiasında artık hiçbir şansı yok.

Hakemlikleri bitecek.

İstisnasız tüm utanmaz hakemlerin hakemlikleri bitecek.

*

Tabii daha ötesi var.

Hakem camiasında çok sayıda tutuklama olabilir.

Çünkü ceza kanununda da yeri var.

Başka? Elbette ki bu utanmaz hakemlerin karıştığı tüm maçlar didik incelenecek.

Günümüz teknolojisinde bu didik didik inceleme, kısa bir sürede yapılabilir.

Taraflı yönetimleri ve kararları sonucu şampiyonluklar ya da diğer sonuçlar değişebilir mi?

Mümkündür.

*

Hakemler iç içe yaşıyor, maç öncesi herhangi bir müsabakaya bahis oynayan bir hakem, o maçın hakemine “sinyal” çekerek kara parayı cebine indirmek için atraksiyon yapmıştır elbet…

Hangi maçta kaç sarı kart, kaç kırmızı kart çıkacak, taç atışı sayısı, penaltı, gol derken, aklınıza gelebilecek onlarca karar üzerine bahis oynanabiliyor.

Böylesine ucu açık bir tabloda işin içine ahlaksızlık karıştığında korkunç bir sahtekarlık ortaya çıkabiliyor.

Belirteyim… Bu utanmaz hakemlerin yüzbinlerce kupon oynadığı açıklandı.

Bu işin altında hakem çetesi de çıkarsa kimse şaşırmasın.

Böyle ahlaksızlıklar tek başına yapılmaz.

İşin ucu Uzak Doğu’ya, Balkanlar’a ve hatta pek çok yere uzanabilir.

*

Şunu da belirteyim; bahis olayına karışan tüm hakemler, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na gönderilecek.

Önce savunmaları istenecek olan hakemler, suçlu bulunduğu takdirde 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası alacak.

2 yılı geçen cezalar ömür boyu hak mahrumiyeti kapsamına alındığı için, bu isimlerin hakemlikleri otomatikman bitecek.

Hakemlerin itiraz için Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’na başvuru hakkı bulunuyor.

*

Dünya futbol tarihinin en büyük operasyonlarından biri olacak bu.

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibini içtenlikle kutlarız.

Şu da var. Bu iş hakemlerle sınırlı olmasa gerek.

Yarınlarda bazı kulüp başkanları, futbolcular ve yöneticiler de saptanırsa kimse şaşırmasın.

Şimdilik son 5 yılı kapsayan bir inceleme bu…

Yarınlarda daha geriye gidilebilir.

Konu savcılıkta… Davalar açılacak.

Federasyon da aynı çerçevede gerekli radikal kararları alacak.

Türk futbolu yerle bir olacak.

Belki de çok iyi olacak.

Dünya futbol tarihinin en büyük “temiz eller operasyonu” olacak.