Van, Diyarbakır, Midyat tamam Şanlıurfa, Gaziantep az sonra!

Terörsüz Türkiye süreci, Doğu ve Güneydoğu illerinde turizm yatırımlarını hareketlendirdi. Elite World Hotels&Resorts, Van, Diyarbakır ve Mardin-Midyat’ta 3 yeni otel açtı, Şanlıurfa ve Gaziantep otelleri de yıl bitmeden hizmete misafir kabul etmeye başlayacak.

TBMM’de 467 kabul oyu ile hukuki çerçevesi tamamlanan ‘Terörsüz Türkiye’ süreci, Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki özel sektör yatırımlarına ivme kazandırdı. Elite World Hotels&Resorts, yılbaşından beri Van, Diyarbakır ve Midyat’ta 3 yeni otel açtı. Şanlıurfa ve Gaziantep otelleri de yakında hizmete başlayacak. Bu yatırımların en güzel tarafı ise yatırımcılarıyla çalışanlarının bölgeden olması. Turizm sektöründe 50’inci yılını kutlayan Elite World, 4 yıldır franchising ağırlıklı olarakhızlı bir büyüme stratejisi uygularken son dönemde Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen yoğun talepleri karşılamak için özel bir çaba içinde. 2030 yılına kadar büyük bölümü yurt içinde olmak üzere 70 otelli bir zincir haline gelmeyi planlayan markanın faaliyette 20 oteli, anlaşmaları tamamlanmış 17 otel projesi bulunuyor. Marka çatısı altında çalışan sayısı 6 bin 500 kişiye ulaştı.

‘Yakında yurt dışında 4 otelimiz olacak'

Elite World Hotels & Resorts Operasyon Direktörü Bünyamin Öztürk’ün verdiği bilgiye göre markanın yurt dışında açılacak ilk yatırımları da son aşamaya geldi. Öztürk, “Kazakistan, Hollanda ve Fildişi Sahili’nde anlaşması tamamlanan 4 yeni otel projemiz bulunuyor. Kazakistan’da Elite World Shymkent ve Elite World GO Shymkent, Hollanda’da Elite World Comfy Amsterdam Airport Schiphol, Fildişi Sahili’nde ise Elite World Grand Yamoussoukro markamızın ilk yurt dışı otelleri olacak” dedi.

■ 200 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Elite World Comfy Midyat’ın yatırımcısı yerel Gürbay Enerji A.Ş oldu. Bay ailesinin ikinci kuşak isimlerinden Özcan Bay, Midyat’ın turizm potansiyeline inandıklarını ve turizm sektörüne de yatırım kararı aldıklarını belirterek, “Misafirlerimizi, en güzel şekilde ağırlamaya hazırız. Bu proje için yaklaşım 200 milyon liralık yatırım yaptık. Mimari açıdan Mardin’e özgün çizgilere dikkat edildi. 65 odalı, 120 yataklı otelimizde 400 metrekarelik spa ve fitness merkezimizle de iddialıyız. Otelimiz, kültür turları, bireysel ve kurumsal misafirler için bölgenin en nitelikli konaklama ve gastronomi adreslerinden biri olacak” dedi.

■ HANGİ İLLERDE YENİ OTELLER AÇILACAK?

Mardin Midyat’taki yatırımın tanıtımı sırasında sohbet ettiğimiz Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, 2026 yılında Ocak ayında Elite World Comfy Diyarbakır’ı açtıklarını belirterek, “Şimdi de Mardin’de Elite World Comfy Midyat’ı açtık. Gaziantep ve Şanlıurfa’da da yeni otel anlaşmalarına imza attık. Böylece Güneydoğu Anadolu illerimizdeki otel sayımızı 4’e çıkarıyoruz. Yine bu yıl içinde Doğu Anadolu’da bizim memleketimiz Van’da da üçüncü otelimizi hizmete açmıştık. Hem Doğu ve Güneydoğu illerimizden hem de tüm ülke genelindeki yerel yatırımcılarımızdan çok yoğun talep alıyoruz” dedi. Emel Elik Bezaroğlu, diğer bölgelerde açılacak yeni oteller hakkında da şu bilgileri aktardı: “Marmara Bölgesi’nde İstanbul ve Sapanca, Ege Bölgesi’nde Marmaris, Kuşadası, Assos ve Behramkale, Akdeniz Bölgesi’nde Silifk e ve Antalya, Karadeniz Bölgesi’nde Samsun ve Düzce’de, İç Anadolu Bölgesi’nde Sivas, Ankara ve Kayseri’de yeni projelerimizin açılışlarını gerçekleştireceğiz.”