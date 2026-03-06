Varlıkları 47 milyar dolara ulaştı hizmet ihracatı 19 milyar doları buldu, istihdamı 100 bini aştı

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, 2025 yılı mali sonuçlarını değerlendirmek üzere düzenlediği iftar buluşmasında ekrana önce 2024-2025 mali sonuçları karşılaştırmasını içeren tabloyu yansıttı:

Toplam gelirlerimiz 2024 yılında 22.7 milyar dolardı. 2025’te yüzde 6 artışla 24.1 milyar dolar oldu.

Yolcu gelirimiz 2024 yılında 18.4 milyar dolardı. Artan rekabete rağmen yüzde 7 yükselişle 2025’te 19.8 milyar doları buldu.

Kargo gelirimiz 2024 yılında 3.5 milyar dolardı. Belirsizlikler ve gümrük tarifelerinin etkisiyle yüzde 3 düştü, 2025’te 3.4 milyar dolara indi. 2026’da 3.5-3.7 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz.

Esas faaliyet kârımız motor tedarik problemleri ve maliyet baskılarından olumsuz etkilendi. 2024 yılında 2.4 milyar dolar olan esas faaliyet kârımız 2025’te 2.2 milyar dolarda kaldı.

Prof. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Prof. Murat Şeker, Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Olmuştur, M. Akif Konar, Levent Konukcu, Abdülkerim Çay, Mehmet Kadaifçiler, Ali Türk, Kerem Kızıltunç, THY İletişim Başkanı Yahya Üstün ve Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp’ın eşlik ettiği buluşmada, THY’nin hisse senetlerine yatırım yapanları yakından ilgilendiren noktanın altını çizdi:

- 12 yıllık bir aradan sonra açıkladığımız 9.5 milyar lira (225 milyon dolar) temettüyü yıl içinde ödeyerek yatırımcılarımızın beklentilerini karşıladık. Aynı zamanda, hisse geri alımlarımıza devam ederek, geri alım tutarımızı 2 milyar liranın üzerine çıkardık.

THY hissesi sahiplerine geleceğe dönük şu mesajı verdi:

- Önümüzdeki yıllarda da yatırım programımızla uyumlu bir şekilde düzenli temettü ödemeyi ve geri alım yapmayı hedefliyoruz.

THY’nin ülke ekonomisine katkısının her geçen dönem artmaya devam ettiğini vurguladı:

- 19 iştirakimizle birlikte toplam istihdamımız 100 bini geçti. Varlıklarımız 47 milyar dolara ulaştı. Hizmet ihracatımız da 19 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatında ülkemize kalan net döviz geliri 9.1 milyar dolar oldu.

Bu verilerle ilgili 2028 ve 2033 hedeflerini de paylaştı:

2028 yılında istihdamımızın 110 bini bulmasını, hizmet ihracatımızın da 27 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz.

2033 yılında toplam istihdamımızın 150 bine ulaşmasını, hizmet ihracatımızın 44 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz.

2025 yılında ülkemize 8.7 milyon turist taşıdıklarını kaydetti:

- 2026 yılında ülkemize gelen turistlerin 9-9.5 milyonunu taşımayı, Türkiye ekonomisine 19-20 milyar dolar katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Taşınan yolcu sayısı üzerinde durdu:

- 2025 yılında 92.6 milyon yolcu taşıdık. 2026’da yolcu sayımızın 100 milyonu aşmasını hedefliyoruz. Yolcu kapasitesi bazında pazar payımız 2017 yılında yüzde 2.4 iken 2024’te yüzde 3.4 oldu, 2025’te de yüzde 3.5’e çıktı.

THY, Ajet ve Sunexpress’ten oluşan 3 farklı markalarıyla uçuşlarının yüzde 34’ünü yurt içinde gerçekleştirdiklerini aktardı:

- 2024’te 218 iç hat, 401 dış hat uçuşu gerçekleştirmiştik. 2025’te yurt içi uçuşlarımızın sayısı yüzde 5.1 arttı. 230 iç hat, 445 de yurt dışı uçuşu gerçekleştirdik. 2026’da yurt içi uçuş sayımızı yüzde 12 artırmayı planlıyoruz.

Operasyonel çeviklikle uluslararası yolcu pazarından aldıkları payı 2019’a göre yüzde 41 artırdıklarını bildirip ekledi:

- Böylece dünya genelinde network hava yolları arasında 3’üncülüğümüzü, Avrupa’da ise en büyük olmayı sürdürdük.

Uçuş ağını daha da genişlettiklerinin altını çizdi:

- Bugün 132 ülkede faaliyet gösterirken, dünya nüfus ve ticaretinin yüzde 90’ına erişim sağlıyoruz. 2012 yılından beri elimizde bulunan dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu unvanını “Guinness Dünya Rekoru” ile tescilledik. 132 ülkede 356 noktaya uçuyoruz.

THY, esas faaliyet kârı geçen yıl 200 milyon dolar azalsa da Türkiye’nin dünyada öne çıkan markası olmayı ve büyüme yolculuğunu sürdürüyor…

100 bini aşan istihdamı, 47 milyar dolara ulaşan varlıkları ve 19 milyar dolarlık hizmet ihracatı THY’nin büyüme yolculuğunu ortaya koyuyor…

Filomuzdaki uçak sayısı 10 yılda 1000’e çıkacak dünyada ilk 5’e gireceğiz

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, filo büyümesine işaret etti:

- 2006’da filomuzda 100 uçak vardı. 2016’da 300 uçağa, 2023 yılında da 400 uçağa ulaştık. 2025 yılında 500’üncü uçağımızı filomuza dahil ettik. Şu anda 530 uçaklık bir filoya sahibiz. Filo büyüklüğüne göre dünyada ilk 10’a girmiş durumdayız.

United Airlines’ın 1088 uçakla ilk sırada yer aldığını belirtti:

- Geçen yıl teslim aldığımız 500’üncü uçağımız ile ülkemiz havacılığı ve THY için yeni bir dönemin kapılarını araladık. 2026 yılında filomuza yaklaşık 50 uçak ekleyerek 560-570 uçağa ulaşmayı öngörüyoruz.

İlk 10’da THY’nin üstünde 546 uçakla Air China’nın bulunduğunu kaydetti:

- Filomuzdaki uçak sayısının 2028 yılında 600, 2031 yılında 700, 2033 yılında 800 ve 2036 yılında 1000’e çıkmasını hedefliyoruz. 2036 yılında dünyadaki yerimizin ilk 5 olacağını tahmin ediyoruz.

Filodaki uçak sayısının artışıyla birlikte gelir grafiğinin de yükseleceğini vurguladı:

- 2028 yılında 630 uçaklık filo ile 37 milyar dolar, 2033 yılında 800’ün üzerine çıkacak filomuzla 50 milyar dolardan fazla gelir hedefliyoruz.

5 yılda 19.9 milyar dolarlık yatırım yaptık

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, 2025 yılında stratejik hedefleri kapsamında yıl boyunca yaptıkları yatırımların 6 milyar dolar olduğunu bildirdi:

- Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin havacılık altyapısını güçlendirecek ve küresel rekabet gücümüzü ileri taşıyacak kapsamlı bir yatırım hamlesini hayata geçirdik. 8 yeni tesisin temelini attık.

Yeri gelmişken İstanbul Havalimanı’nda tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi:

645 bin metrekarelik proje 1.3 milyar dolarlık yatırımla tamamlandı.

672 bin metrekarelik devam eden projeye de 1.4 milyar dolar harcayacağız.

2033 hedefleri doğrultusunda büyüyecek filoyu taşıyacak güçlü bir altyapıyı da geliştirdiklerini vurguladı:

2027-2028’de kademeli olarak tamamlanması planlanan Turkish Cargo SmartIST Faz-2 projesiyle yıllık 4.5 milyon ton kapasiteye ulaşacak altyapıyla dünyanın en büyük hava kargo merkezlerinden biri olacak.

Yine 2027-2028 döneminde faaliyete geçmesi öngörülen THY Ana İkram Binası, günlük 500 bini aşkın kişiye hizmet verecek kapasitede, dünyanın en büyük uçak içi ikram tesislerinden biri olacak.

Avrupa’nın en büyük yeni nesil geniş gövde uçak motor bakım merkezlerinden biri olarak 2007 yılında tamamlanması planlanan THY Teknik A.Ş. Motor Bakım Merkezi, Rolls-Royce Trent XWB-84, Trent XWB-97 ve Trent 7000 motorlarına hizmet verebilecek.

Ayrıca THY Teknik A.Ş. bünyesinde inşa edilecek ve 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanan ilave uçak bakım hangarları ile 12 uçaklık eş zamanlı uçak bakım kapasitesi oluşturulacak. Mevcut bakım kabiliyeti yüzde 20 artacak.

Son 5 yılda yaptıkları yatırım büyüklüğünün altını çizdi:

- Yaptığımız yatırımların son 5 yıllık toplamı 19.9 milyar doları buldu.

19 iştirakimiz ekonomiye 36 milyar dolar katkı yaptı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, aralarında Ajet, SunExpress, Turkish Do-Co, Turkish Opet, TGS ve Turkish Tecnic’in bulunduğu 19 iştirak şirketin toplam verileri üzerinde durdu:

19 iştirakimizin geçen yılki toplam cirosu 14.2 milyar dolar oldu.

İstihdamları toplamı 64 bini buldu.

İştiraklerimizin ülkemize toplam ekonomik katkıları 36 milyar dolara ulaştı.

Ajet ile başkent Ankara’yı dünyaya bağlamayı hedeflediklerini belirtip, sözü Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp’a bıraktı:

- Ajet ile 34 ülkede, 58’i dış hat olmak üzere toplam 98 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. 2025 yılı toplam gelirimiz 1.6 milyar dolar oldu. 2025 yılında 2.5 milyon turisti ülkemize getirdik. 2028 yılında uçuş ağımızı genişleterek 6 milyon turiste ulaşmayı hedefliyoruz.

20 yılda Boeing ve Airbus’tan ülkemize 11 milyar dolarlık sipariş çektik

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, Airbus ve Boeing’le yaptıkları uçak alım anlaşmalarında ülkemizdeki havacılık sanayine sipariş çekme konusunda önemli adımlar attıklarını belirtti:

- Son 20 yılda TAI’den Havelsan’a, Kale’den Alp’e, Gür Metal’den Yepsan’a uzanan havacılık sanayi şirketlerine Airbus ve Boeing’ten 11 milyar dolarlık sipariş gelmesini sağladık.

Dijitalleşmeye 263 milyon dolar yatırdık

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, dijitalleşmeye yaptıkları yatırımlara değindi:

- Dijitalleşmede dünyada 15’inci sıradaydık. Geçen yıl 8’inci sıraya yükseldik. Şimdi ilk 5’e kadar yükseldik. 2025 yılında dijitalleşmeye 263 milyon dolar yatırım yaptık.

THY Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi Prof. Murat Şeker araya girdi:

- Bu yıl da dijitalleşmeye 344 milyon dolarlık yatırım planımız var.