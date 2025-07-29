Vatandaş, ‘CHP gelirse ekonomi düzelir, bizi AB’ye tam üye yapar’a inanacak

MESLEKTAŞIM Abdurrahman Yıldırım, 20 gün kadar önce Malatya’nın Arguvan İlçesi'nde gerçekleşen “Türkü Festivali” konusunu açtı:

- Birkaç meslektaşla bu yılki “Arguvan Türkü Festivali”ne gitsek…

Abdurrahman Yıldırım’ın önerisini Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Genel Başkanı Yunus Akdaş’a aktardım. Akdaş, hemen harekete geçti, türkü sevdasını Halk TV ekranlarında Serhan Asker’in programlarında sıkça ortaya koyan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile konuştu.

Veli Ağbaba, ev sahipliği için kolları sıvadı. 26-27 Temmuz 2025’te gerçekleşen “17. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali”ne MİAD ve Ağbaba’nın davetiyle Abdurrahman Yıldırım, Ali Çağatay, Celal Toprak, Şeref Oğuz, Yaşar Kızılbağ ve Zeynep Aktaş’la birlikte katıldık. MİAD Malatya Şubesi Başkanı Mevlüt Alçık ve Şube Koordinatörü Seyda Yavaşoğlu da iki gün boyunca ekibe eşlik etti.

26 Temmuz 2025 günü saat 14.00’te Arguvan’a gittik. O gün, gece geç saatlere kadar Arguvan türküleri coşkusunu, hüznünü İlçenin Belediye Başkanı Ersoy Eren, Çankaya (Ankara) Belediye Başkanı, Arguvanlı Hüseyin Can Güner, Veli Ağbaba, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İnönü Üniversitesi Karaciğer Enstitüsü Müdürü, Arguvanlı Prof. Sezai Yılmaz’ın da aralarında olduğu heyetle birlikte yaşadık.

27 Temmuz 2025 günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba’ya inşaat malzemeleri ticaretiyle öne çıkan işyerinde yaşanan büyük yangın nedeniyle “geçmiş olsun” ziyareti gerçekleştirdi.

Veli Ağbaba, ziyaret sonrası Özgür Özel’le sohbet etmemizi sağladı. Özel, sohbette Türk Eczacıları Birliği Başkanlığı dönemine uzandı:

- Türk Eczacıları Birliği bizim dönemde “iyi yönetilen” bir kuruluş haline geldi. Aynı şeyi CHP’de de hayata geçirmek istiyorum. Öncelikle “kayıt dışı siyaset”i tercih etmiyoruz.

“Kayıt dışı siyaset”ten neyi kastettiğini açtı:

- Yani, kimsenin bilmediği “kıymeti kendinden menkul” danışmanlar kadrosuyla çalışmak yok. Çalıştığımız danışmanlar kayıtlı şekilde partide yerini alıyor, alacak.

Oturtmaya çalıştığı yönetim anlayışının altını çizdi:

- Kurumsallaşma, öz denetim, ölçülebilir bir yönetim anlayışımız var.

Gazetecilerle, medya mensuplarıyla yaptıkları bazı toplantılara işaret etti:

- Meslektaşlarınıza, “CHP neyi yanlış yapıyor?” diye sorduk. Hatalarımızı anlamaya çalıştık. Onları tekrar etmemeye özen gösterdik.

CHP Genel Başkanı seçildiği Kurultayda verdiği sözü anımsattı:

- Seçimlerde birinci parti olarak çıkamazsak o gece siyaseti bırakacağım. Ben kaybedilmiş seçimin şarkısını bile terk etmek gerektiğine inanıyorum. Nitekim yerel seçimlerde daha önce kullanılmış şarkıları geride bıraktık.

Vatandaşın “makro beklentisi”ne dikkat çekti:

- En makro ihtiyaç, “Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa”… Biz CHP olarak vatandaşın “gelecek umudu”na dokunacağız.

Vatandaşta oluşturulan algıyı değiştirmeyi hedeflediklerini aktarıp, şunları sıraladı:

Vatandaşta, “CHP gelirse ülkeyi yönetebilir” algısını güçlü şekilde oluşturacağız.

“CHP gelirse ülkeyi yönetebilir” Vatandaş, “CHP iktidara gelirse gerginlik düşer” diye düşünsün istiyoruz.

“CHP iktidara gelirse gerginlik düşer” CHP’nin dış politikada daha başarılı olabileceğine inanmalarını hedefliyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Vatandaşın, “CHP gelirse ekonomi düzelir, Türkiye Avrupa Birliği’ne (AB) tam üye olur” diye düşünmesine önem vereceğiz.

“İktidara gelirse ekonomi düzelir, Türkiye AB’ye girer” algısı CHP’yi iktidara taşımaya yeter mi?

‘Tencere dibin kara seninki benden kara’ diyerek olmaz bu iş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya’da, Veli Ağbaba’nın ofisindeki sohbette sorularımızı yanıtlarken her miting sonrası detaylı, “yapay zeka” desteğiyle analiz edilen anketler yaptırdıklarını belirtti:

- Bir kere toplumun yüzde 70’i, AK Parti’nin ve hükümetin oluşturmaya çalıştığı, “Bunlar çaldılar” algısına inanmıyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Oluşturulmaya çalışılan algıya karşı, “Tencere dibin kara, seninki benden kara” gibisinden bir tutumu doğru bulmuyoruz.

Ardından ekledi:

- Vatandaşın şunu görmesini, anlamasını istiyoruz: Bunlar birbirini satmıyor, iftiraya teslim olmuyor, karşıladıkları krize dönük başarılı bir yönetim sergiliyor.

Artık mitinglerde yüzde 70 ekonomik konuları konuşuyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Seçim Ofisi’ni açma nedenlerini şöyle ortaya koydu:

- Mitinglerde, sahada oluşan, ortaya çıkan enerjiyi seçim dönemine yansıtabilmek, kanalize edebilmek için “seçim ofisi”ni açtık.

Şeref Oğuz, mitinglerle ilgili gözlemini Özel’le paylaştı:

- Mitinglerde ağırlıklı olarak, “İmamoğlu’na özgürlük” konusu ön planda tutuluyor. Bu böyle devam edecek mi? Strateji değişikliği yapacak mısınız?

Özgür Özel, yanıtladı:

- Yaptırdığımız anketlere göre her mitingde, ilde, ilçede değişikliğe gidiyoruz. Verdiğimiz mesajları değiştiriyoruz. İlk günlerde, “İmamoğlu’na özgürlük” konusu konuşmalarımızın yüzde 70’ini oluşturuyordu. Artık yüzde 70 ekonomi üzerinde duruyoruz.

Arguvan, sevgi barış türküleriyle Türkiye’ye ses oldu

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “17. Arguvan Uluslararası Türkü Festivali”deki konuşmasında şu mesajları verdi:

Arguvan, yüzyıllardan b eri hasretlik, aşk, sevgi, barış türküleriyle Türkiye’ye ses oldu.

Arguvan bizler için sadece bir coğrafya değil, bir nefes, bir türkü, bir dua, bir özlemdir.

Arguvan, susmayan ama incelikle konuşan toprağın adıdır.

Arguvan, “Aşığın sazına, ozanın sözüne kıymet biçildiği, sevginin dil olduğu, barışın yaşama biçimi olduğu, dostluğun geleneğe dönüştüğü” yerdir.

“Aşığın sazına, ozanın sözüne kıymet biçildiği, sevginin dil olduğu, barışın yaşama biçimi olduğu, dostluğun geleneğe dönüştüğü” Arguvan’dan yükselen türkü, bazen Anadolu’nun yüreğinden kopan bir sitem, bazen barışın çağrısıdır.

Arguvan, Türkiye’nin acısına, sevgisine, hasretine ses olmuş bir yer.

Bir ülke sadece yollarla, binalarla, barajlarla değil, türküsüyle, şiiriyle, kardeşliğiyle, insanıyla kalkınır, büyür, gelişir.

Ağbaba, bazı türkü sözlerine yer verdiği konuşmasını şöyle noktaladı:

- Ama bugün, türkülerin beslendiği topraklarda adalet yaralı, demokrasi yaralı, halkın iradesi tutsak. Türküleriyle ağlayan bu topraklarda bugün demokrasimiz ağlıyor…

İsviçre’deki 6 liseli Genç Arguvan’a etüt merkezi yaptırıyor

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 26 Temmuz günü öğlenden sonra Arguvan’a gittiğimizde bizi bir temel atma törenine çağırdı:

Arguvan Etüt Merkezi…

Veli Ağbaba, Arguvan Kaymakamı Seher Söyler’in katıldığı törende, projeye önderlik eden ve Cenevre’de okul arkadaşı olan 6 lise öğrencisinden birine işaret etti:

- Ela Avcıoğlu kim biliyor musun? Doğan Avcıoğlu’nun torunu. Dünya ne kadar küçük. Gençliğimizde fikirlerinden beslendiğimiz Doğan Avcıoğlu’nun torunu bugün Arguvan’da bir etüt merkezinin inşasına katkı veren öncüler arasında yer alıyor.

Sonra dedesi 20-30 yıl önce Malatya’nın önemli diş hekimleri arasında yer alan Deniz Altaş’a dikkat çekti:

- Cenevre’deki 6 lise arkadaşı 6 Şubat depremleri sonrası bölgeye yardım toplamak üzere kol kola girmişler. Aralarında yabancı arkadaşları da var. Deniz, topladıkları parayı Arguvan Belediyesi ile Arguvan Eğitim Kültür Vakfı üzerinden ilçemize etüt merkezi için yönlendirdi.

“Future for Türkiye” projesi kapsamında Arguvan Etüt Merkezi’ne ilk aşamada 100 bin dolar toplayan lise öğrencilerinin isimlerini sıraladı:

Ela Avcıoğlu, Deniz Altaş, Kaan Karaca, Anna Theilgaard-Badger, George Konialidis, Leon Kurdoğlu.

6 öğrenci, temel atma töreninde şu ortak mesajı verdi: