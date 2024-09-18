Vergi ceza ihbarnamesi nedir?

Ege Demiralp / Uzman Arabulucu Avukat

Vergi ceza ihbarnamesi, ödenmeyen vergiler, vergiyi ilgilendiren konularda suç oluşturan eylemler için vergi cezalarının vergi sorumlusuna tebliğ edildiği belgedir. Vergi cezası göndermeye yetkili kurumlar mal müdürlükleri, vergi daireleri ve belediyelerdir. Eğer vergi borcunuz var ise ve ödemediyseniz tarafınıza Vergi ceza ihbarnamesi tebliğ edilecektir. Bu ihbarname ya adresinize posta yolu ile veya kullanıyor iseniz e-posta yolu ile tebliğ edilir. Tebliğ edilmeden, vergi borcunuzun bulunup bulunmadığını E-Devlet ya da İnteraktif Vergi Dairesi yolu ile sorgulayabilirsiniz.

Vergi Ceza İhbarnamesi; Vergi Usul Kanunu'nun öngördüğü şekil ve içeriğe uygun düzenlenmelidir. Aksi takdirde, usule aykırı düzenlenen vergi ceza ihbarnamesi geçersiz hale gelir. Aynı zamanda tebliğ de kanuna uygun olmalıdır.

İhbarnamede gördüğünüz ceza; vergi ziya-ı cezası, vergi usulsüzlük cezası, özel usulsüzlük cezası olabilir. Vergi ziya-i cezası kayba uğratılan vergi ile ilgilidir. Diğerleri ise usul işlemlerine uymamaktan doğan cezalardır. İhbarnamede yazılı cezaya karşı nereye başvuracağınız, ne kadar süre içerisinde itiraz edeceğiniz yazılıdır.

Vergi ceza ihbarnamesi geldikten sonra ne yapabiliriz?

İndirimli ödeme yapabilirsiniz, uzlaşmaya gidebilirsiniz, itiraz edip dava açabilirsiniz.

Uzlaşma yolunu tercih ederseniz sadece cezalar için uzlaşabilirsiniz. Yeni vergi paketi düzenlemesi uyarınca, verginin aslı bakımından uzlaşmak mümkün değil, sadece cezalar bakımından uzlaşmak mümkündür.

Dava açabilirsiniz. Vergi ceza ihbarnamesine karşı Vergi Mahkemesi’ne 30 gün içerisinde dava açabilirsiniz. Dava açmak ile birlikte tahsil işlemleri, yürütmenin durdurulması kararı almaya gerek olmadan mahkeme kararına gerek olmadan kendiliğinden durur. Yani artık dava sonuna kadar, mahkeme karar vereseye kadar tahsil işlemlerine devam edilemez. Ancak kararı istinaf etmek isterseniz; tahsil işlemlerinin durması için yürütmenin durdurulması kararı almak gerekiyor.

Dava masrafı ise ödenecek tutar üzerinden hesaplanmıyor, dava masrafı maktu olarak alınıyor.