Veriden anlam üreten siyaset

Veriyi Anlayan Liderlik, Anlam Üreten Siyaset... CHP'de ölçülebilir dönüşüm başlıyor ama... Yalnız lider, tek kişilik dev kadro ile süreç zor yürür. Seçmen verinimetimdir diyebilen anlayış deneniyor.

CHP’de sessiz sedasız ilerleyen bir yönetişim devrimi yaşanıyor. Özgür Özel liderliğinde uygulanan bu model, siyaseti his ve ezberden kurtarıp veriyle yönetmeye yöneltiyor. Yeni dönemin anahtarı: şeffaflık, hesap verebilirlik ve etki ölçümü... Neticede ölçemezsen bilemezsin ve yönetemezsin…

Kurumsal yönetim ilkeleri, siyasi partide uygulanabilir mi? Elbette… Hatta şimdi siyasal zeminde test ediliyor. Ancak sistem çalışsa da uygulayıcının yalnızlığı ve kadro yetersizliği bu yeni modelin kaderini belirleyebilir. Lider kurumsallığı denese de kadrosu; “durumsallığı” benimserse bu iş yürümez.

Veriye dayalı siyaset: 1980’lerden bugüne dönüş

1980’li yıllarda Şevket Kazan’ın liderliğindeki MSP’nin bilgisayarla ilk defa veri toplama girişimini hatırlatan bu yöntem, aslında AK Parti’yi iktidara taşıyan stratejinin temelinde de vardı. CHP, 45 yıl sonra benzer bir yolu deniyor: sahadan topladığı verilerle kendi siyasi SWOT analizini yapıyor.

Siyaset iletişim sürecinin; güçlü taraf, zayıf yön, geliştirilmesi gerekenler, eksik anlaşılmaları… Artık siyasi kampanyalar veri temelli yönetiliyor. Toplumdan aldığı her tepki, liderin karar haritasına işleniyor. Ancak bu çaba henüz bütüncül kurumsal bir organizasyon anlayışına dönüşebilmiş değil.

2 SORU 2 CEVAP / Verili siyasete dair…

Özgür Özel, veriyi nasıl kullanıyor?

Sahadan bağımsız firmalarla elde edilen veri, güvenli sistemlerle toplanıyor. Her miting, açıklama ve girişim; ölçülüyor. Analizlerle strateji güncelleniyor. Ama veri anlamlandırılması tamamlanmamış.

Ekonomi konusunda neden boşluk var?

Veri devşirme süreci ilerlese de ekonomi başlığı henüz çalışılmamış. Algı-olgu ilişkisi, eylem-söylem korelasyonu hala boşlukta. Belli ki o da sağlanacak. Misal ekonomiye dair özgün söylemler oluşmalı.

not/Veri odaklı siyaset iletişimi

Veriyi toplamak, onu güvenli şekilde saklamak, analiz etmek... Bunlar bir liderin yapabileceği şeylerdir. Ama onu anlamlandırmak, topluma umut veren politikaya dönüştürmek, kolektif akılla olur. Tek kişilik dev kadro misali yalnız yürüyen liderler, veriyi anlamadan sadece veriyle oyalanırlar.

EKO-SİYASET LÜGATI

Veri Temelli Siyaset: Duygu ve sezgiyle değil, ölçülebilir etki ve sonuçlarla yürütülen yönetim modeli

SWOT Analizi: Siyasetin güçlü, zayıf, fırsat ve tehditlerini analiz eden yöntem

Algı-Eylem Açığı: Toplumda karşılığı olan söylemlerin, uygulama eksikliği nedeniyle gücünü yitirmesi

Siyasal Anlamlandırma: Veriyi, seçmende karşılığı olan mesaj ve çözümlere dönüştürme süreci