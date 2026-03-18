Verimlilik filtresi devrede parayı 25 şirket iyi yönetiyor

Sermaye kârlılığı verileri, 25 şirketin elindeki kaynağı nasıl nakit makinesine dönüştürdüğünü gösteriyor. Özkaynak kârlılığında %120’ye ulaşan veya yatırım sermayesi getirisinde %52’ye çıkan firmalar, ellerindeki parayı en verimli şekilde işletme becerisi sergiliyor.

Borsanın en acımasız filtrelerinden birisi hiç kuşkusuz sermaye verimliliğidir. Ciro veya net kâr rakamları bazen enflasyon ve fiyat artışlarıyla şişip yatırımcıyı yanıltabilir. Uzun vadede asıl önemli olansa şirketin kasasındaki paranın ne kadar akıllıca yönetildiğidir. Listeye giren 25 şirket bu filtreden geçmeyi başardı. Listedeki Katılımevim %120’ye yaklaşan özkaynak kârlılığıyla adeta koyduğu sermayenin tamamından fazlasını kâr olarak geri üretti. İş Yatırım %52’ye ulaşan yatırım sermayesi getirisiyle yatırdığı her kuruşun hakkını sonuna kadar verdi. Rüzgârın sert estiği dönemlerde elindeki kaynağı yüksek getiriye dönüştürebilenler uzun vadede büyüme potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Özkaynak kârlılığı yüksekler

Listeye giren şirketlerden Katılımevim %119,92 özkaynak karlılığıyla ilk sırada duruyor. 2025 faaliyet döneminde gelirini %195 artırırken dönem sonu net karını %299 artırarak 8,6 milyar TL’ye çıkardı. Kurduğu İktisat Katılım Bankası ile bankacılık sektörüne giriş yaptı. İştiraki 91 şubeye ulaşırken, faaliyet belgesini aldı. Pasifik Teknoloji, %45,38 ile özkaynak karlılığı en yüksek ikinci firma konumunda. Geçtiğimiz yıl gelirini %122 artırarak 2,99 milyar TL’ye çıkardı. Ancak esas faaliyetlerden zarar yazmaya devam ediyor. Dönem sonunda ise 1,17 milyar TL kar elde etti. Oluşan karda finansal varlıkların değer artışı etkili oldu. Firma bir önceki yıl dönem sonunda zarardaydı.

Yatırım sermayesi yüksekler

İş Yatırım Menkul Değerler %51,96 yatırım sermayesi getirisiyle ilk sırada yer aldı. 2025 faaliyet döneminde gelirini %28 büyütürken esas faaliyet karını %12 geriletti. Dönem sonunda ise net karını %3 artırdı. Şimdilerde bir yıl önceki fiyat seviyelerinde işlem görüyor.

ZEYNEP'E SOR

SABİT GETİRİ Mİ, DALGALI KAZANÇ MI?

Sabit getiri; öngörülebilirlik, düşük risk, istikrar, konfor alanı. Enflasyon etkisi, sınırlı kazanç, fırsat maliyeti, vergi kesintisi, yenileme riski.

Dalgalı kazanç; yüksek potansiyel, bileşik büyüme, ortaklık hakkı, vergi avantajı. Zarar riski, belirsizlik, stres, zamanlama hatası, nakit kısıtı.

Kurumun eylülde kestiği cezanın gerekçesi şubatta ulaştı. Dava bilgisi henüz gelmedi

Banvit, Rekabet Kurulu’ndan aldığı para cezası için dava açtı mı? ● Vedat Gümüş

Vedat, Rekabet Kurulu’nun Banvit’e geçtiğimiz eylülde kestiği yaklaşık 947,3 milyon TL tutarında idari para cezasının gerekçesi şubatta firmaya gönderildi. Şirket de %25 erken ödeme indiriminden yararlanılması husus ile cezanın iptaline yönelik dava için değerlendirmede bulunulacağını açıklamakla yetindi. Geçen sürede ödemenin yapıldığında dair bilgi gelmediği gibi dava açılışına ilişkin ek paylaşım da olmadı. Ancak, uygulamada firmalar ağırlıklı olarak %25 erken ödeme indiriminden yararlanmakta, ardında da iptal davası açma yoluna gitmekte.

Kayseri’de aldığı AVM, aktifl eri içinde %4,5 ağırlığa sahip. Düzenli nakit sağlayacak

Torunlar GYO’nun Kayseri’deki AVM’yi alması ciroyu ne kadar büyütür? ● Umut Ulus

Umut, büyüme hedefl i doğrultusunda Torunlar GYO, Forum Kayseri Gayrimenkul ‹ün tamamını satın aldı. Amaç AVM işletmeciliği alanındaki pazar payını geliştirmek olduğu anlaşılıyor. Toplam 132,2 milyon euro üzerinden gerçekleşen işlemin nihai tutarı yapılacak kapanışın ardından kesinleşecek. İşlem bedeli aktif toplamın %4,54’ü seviyesinde bulunuyor. Mevcut veriler, yatırımın aktifl er içinde anlamlı bir büyüklüğe sahip olmadığını işaret ediyor. Düzenli nakit üreten bir taşınmazın satın alınması uzun vadede istikrarlı gelir imkanı sağlayacaktır.

YATIRIM FONLARI

Deniz Portföy’ün DTL fonu endeks temalı fonların ortalamasının üzerinde

Deniz Portföy’ün yönettiği BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (DTL), 2025’in ikinci yarısından itibaren artan bir performans sergiledi. Son iki aydır hacmi daralan fon, şimdilerde 168,6 milyon TL büyüklüğünde. Portföyün %99,95’i hisse senedinden oluşuyor. Portföyde TRGYO, ALBRK, GRSEL, GWIND ve MGROS’un ağırlığı bulunuyor. Son iki ayda fondan para çıkışı yaşanıyor. Martın üçüncü haftası itibariyle çıkan tutar 3,8 milyon TL düzeyinde olurken yatırımcı sayısı 4.102’ye geriledi. Doluluk oranı ise %9,22 seviyesinde. BIST 100 dışı şirketlere yatırım stratejisiyle hareket eden DTL, 6 risk değerine sahip. Son bir yılda %27,16 getiri sunarken, aynı sürede endeks temalı fonların ortalama getirisi %25,67 düzeyinde gerçekleşti. İçinde yer aldığı kategori fonların ortalamasının üzerinde hareket ediyor.

TAHVİL

Uşak Seramik, piyasadan %61,67 bileşik faizle 380 milyon lira borçlandı

Uşak Seramik, nitelikli yatırımcılara yönelik 16.03.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 380.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %49, bileşik faizi %61,67 olarak belirlendi. 240 gün vadeli bono, ayda bir ve toplamda 8 kupon ödemeli. Bononun vade tarihi 11.11.2026 olarak açıklandı. 16 Mart itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Uşak Seramik’in %49 basit faizi, TLREF’in yaklaşık 9,01 puan üzerinde yer alıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFUSAKK2619 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Balsu Gıda 7 aydır düşüyor. Öneride bulunan tek kurum, fiyat 27 lirayı geçer diyor

Balsu Gıda’da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisseler %12,02 ile toplamda 1,90 milyon lot artarak 17,68 milyona çıktı. Hisseyi portföyünde bulunduran fon sayısı 16’dan 19’a çıktı. Hissede AAV fonu 200 bin lot ile en fazla satışı yaparken, GO9 fonu 900 bin lot ile en fazla alımı gerçekleştirdi. Balsu Gıda hakkında bugüne kadar tek bir aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. Öneride bulunan İş Yatırım 27,14 TL hedef fiyat veriyor. Yüzde 90’lık bir yükseliş öngörüyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ORGE ENERJİ

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı elektrik işini aldı. Sözleşme görüşmeleri sürüyor

Orge Enerji, inşası süren Bayburt-Gümüşhane Havalimanı Projesi kapsamındaki genel elektrik işleri ihalesini kazandığını duyurdu. İşveren tarafından şirkete iletilen bildirime göre, 11,7 milyon euro tutarındaki teklif kabul edildi. Tutar yıllık gelirin %17’si seviyesinde bulunuyor. Sözleşme görüşmelerine başlanırken, proje yıl sonuna kadar tamamlanacak. Şirket, büyük ölçekli altyapı projelerindeki taahhüt portföyüne havacılık sektöründen güçlü bir iş eklemiş oldu. Orge’nin 2026’nın başından bu yana aldığı yeni işlerin toplam tutarı yıllık gelirinin %36’sına ulaştı.

GRAINTÜRK HOLDİNG

İştirakin halka arz başvurusunu yaptı. İlk yarıda borsaya açılmasını bekliyor

Graintürk Holding, tarım alanındaki iştiraki Özova Tarım’ın halka arzı için gerekli başvurusunun yapıldığını ve ilk yarıda borsaya gelmesini beklediğini belirtti. İştirakin halka arzı, şirketin bilançosuna önemli bir likidite ve fonlama kapasitesi sağlaması beklenmeli. Geleneksel banka kredileriyle borçlanmaya kıyasla, Özova Tarım gibi önemli bir varlığın kendi kaynağını yaratması şirketin tarım sektöründeki büyüme ivmesini hızlandıracaktır. Graintürk Holding, enerji ve gayrimenkul alanlarındaki yatırımların da katkısıyla, geçen yıl sonunda karını %65 yükseltti.

MARMARİS ALTINYUNUS

Divan Talya Oteli için iskan belgesini aldı. Faaliyete geçiş süreci hızlanıyor

Marmaris Altınyunus, yeniden yapım çalışmaları süren Divan Talya Oteli için belediyeden yapı kullanma izin belgesini aldı. Belgenin alınmasını takiben başta Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak işletme belgesi olmak üzere işyeri açma ve çalışma ruhsatı için ilgili mercilere gerekli başvuruları ayrıca yapacak. Şirket yasal prosedürleri hızla aşarak operasyonel aşamaya bir an önce geçmek istiyor. Prosedürlerin hızlı ilerlemesi 2026 sezonunda rezervasyonların öne çekilmesine olanak verecek. Bu aşamada yasal izin süreçlerinin sorunsuz ve süratle tamamlanması önemli.