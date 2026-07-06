Vize engeli rotayı değiştirdi kazanan St. Petersburg oldu

Schengen vizesinde yaşanan güçlükler Türk turistin yurt dışı tercihlerini değiştirdi. Geçen yıl 69 bin Türk turistin ziyaret ettiği St. Petersburg’ta bu rakam yılın ilk altı ayında aşıldı. Yıl sonunda rakamın iki katından fazlaya ulaşması bekleniyor. Artan talep havayolu şirketlerini de harekete geçirdi. AJet’in Ankara-St. Petersburg direkt hattının devreye girmesiyle birlikte, İstanbul, Ankara ve Antalya’dan haftalık St. Petersburg uçuşları 300 sefere ulaştı.

luklar, Türk turistlerin yurt dışı seyahat alışkanlıklarında önemli bir değişime yol açıyor. Avrupa'nın klasik destinasyonları yerine vize süreci daha kolay, ulaşımı daha erişilebilir ve maliyetleri daha düşük alternatifl ere yönelen Türk gezginlerin son dönemde en fazla ilgi gösterdiği şehirlerden biri St. Petersburg (Leningrad) oldu. Son bir yılda kente giden Türk turist sayısının iki katına çıkması, havayolu şirketlerinden turizm sektörüne kadar geniş bir alanda yeni hareketlilik yarattı.

"Kuzeyin Venedik'i" olarak anılan St. Petersburg, tarihi mirası, kültür-sanat yaşamı, müzeleri, sarayları ve kanallarıyla uzun yıllardır dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor. Geçen yıl yaklaşık 69 bin Türk turist ağırlayan şehir, bu yıl aynı rakama yalnızca ilk altı ayda ulaştı. Özellikle Beyaz Geceler dönemini kapsayan haziran ve temmuz aylarında talep belirgin şekilde yükseldi. Bu yükselişin arkasındaki en önemli etkenlerden biri vize kolaylığı. Yeşil pasaport sahipleri Rusya'ya vizesiz giriş yapabilirken, bordo pasaport sahipleri de yalnızca pasaport ve dijital fotoğrafl a e-vize başvurusu yapabiliyor. Yaklaşık dört gün içinde sonuçlanan bu süreç, Schengen ülkelerine kılyasla daha hızlı ve pratik bir alternatif sunuyor.

Artan talep yeni uçuşları getirdi

Türk turist sayısındaki artış havacılık sektöründe de karşılığını buldu. İstanbul'dan St. Petersburg’a günde THY’nin 5, AJet’in 2, Pegasus’un 2 toplamda 9 uçuş bulunuyor. AJet’in Ankara -St. Petersburg hattı ise bu iki şehir arasında tarihte yapılan ilk uçuş. Yaklaşık üç saat yirmi dakikalık yolculuğun ardından Pulkovo Havalimanı'na ulaşan uçak, havacılık geleneği olan su takı seremonisiyle karşılandı. AJet, Ankara ile St. Petersburg arasında pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada beş gün karşılıklı sefer düzenleyecek. Yeni bağlantının yalnızca turizm hareketliliğini değil, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de desteklemesi bekleniyor.

"Avrupa’dan daha ucuz ve güvenli”

Yeni uçuşun başlaması dolayısıyla uçuşun ertesi günü düzenlenen panelde konuşan Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Başar Başol, St. Petersburg'un kültür, sanat ve tarih açısından güçlü bir destinasyon olduğuna dikkat çekti. Türk turistlerin ilgisinin daha da artması için telefon hattı edinme ve para bozdurma süreçlerinin kolaylaştırılmasının fayda sağlayacağını belirten Başol, kentin Avrupa şehirlerine göre daha ekonomik ve güvenli bir alternatif sunduğunu dile getirdi. Rusya’ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan ambargo nedeniyle uluslararası kullanımı olan kredi kartları bu ülkede geçmiyor. Ayrıca bazı uygulamalara da VPN olmadan ulaşılması mümkün olmuyor.

Türk turistler Dostoyevski romanlarının izinde

St. Petersburg Dış İlişkiler Komitesi temsilcisi ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi Profesörü Apollinariya Sergeyevna Avrutina da doğrudan uçuşların yalnızca turizme değil kültürel ve ekonomik ilişkilere de katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel bağların güçlü olduğuna dikkat çeken Avrutina, özellikle Dostoyevski'nin izlerini takip eden kültür turlarının Türk ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Oteller de Türkiye pazarına odaklandı

Kentte faaliyet gösteren otel yöneticileri de Türkiye pazarındaki büyüme potansiyeline dikkat çekiyor. Şehrin en gözde otellerinden Four Seasons Lion Palace St. Petersburg bir Türk’e emanet. Otelin Genel Müdürü Özgür Sezercan, Four Seasons’ın Güney Afrika, Bakü gibi önemli merkezlerini yönetmiş bir isim. Sezercan, son dönemde Türk turist sayısının artmasına rağmen mevcut potansiyelin henüz tam anlamıyla değerlendirilmediğini belirterek, Türkiye'den daha fazla ziyaretçi çekmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Corinthia Hotel’in Barcelonalı Müdürü Fernando Riojo da Türkiye'den gelen misafir sayısının arttığını ifade ederek, uçuş saatlerine göre check-in ve check- out süreçlerini yeniden planladıklarını, helal yiyecek seçeneklerini geliştirdiklerini ve misafirlerin Rus mutfağını deneyimlemelerine yönelik uygulamalar yaptıklarını anlattı. St. Petersburg Ulaştırma Komitesi Başkanı Denis Usanov ise havalimanından şehir merkezine ekspres otobüs ve metro bağlantıları bulunduğunu belirterek, yolcuların 15-20 dakika içinde şehir merkezine ulaşabildiğini söyledi.