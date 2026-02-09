Kendi bünyenin üretmediği çözümler, özüne dayanmayan değerler, hiçbir yere götüremeyen sloganlarla şirketini kurumsallaştıramazsın. Durumsallaşma da seni fazla uzağa götüremez.

Kim yazıyor bu yazıları duvara bilinmez... "Vizyon- Misyon- Değerler" diye başlamıyorlar mı, kanım tepeme çıkıyor. Sanki işi şirket duvarları için grafiti üretmek olan gizli bir örgüt varmış gibi. Hangi yönetim katına çıksan, duvarda aynı şeyler: Vizyonumuz... Misyonumuz... Değerlerimiz...

Aklıma Reşat Nuri'nin Dudaktan Kalbe adlı romanı geliyor. Duvarda durduğu gibi kalpte durmadıkları kesin. Aslında duvardan kalbe daha uzun yolları olduğu aşikâr şirket grafitilerinden söz ediyorum. "Vizyon- Misyon- Değerler" üçlüsü, tıpkı MFÖ gibi bir şey. Üçü bir arada kurumsallaşıveriyormuşsun.

DURUMSALDAN KURUMSALA

Batılı "guru"lar, herkesin bir vizyonu olmalı demiş. "Geleceğin nerede şekilleneceğini öngörün" demiş. Bir de "misyon edinin" diye ilave etmiş. Bu geleceğe akışta "şirketin varlık sebebini tanımla"yı öğütlemiş. O halde bize misyon da lazım. Yeter mi? Yetmez; "değerler"in yoksa değerin yok.

O halde bir "değerlerimiz" layihası şart oldu artık. Hadi onu da edinelim. Şu sıra moda; "inovasyon, yönetişim, küresel ısınma" ya da her neyse, derhal bir vizyon oluşturalım. Sonra bir de "misyonumuz" diye levhamız oluversin. Yapay zekâ pek revaçta, müşteriye saygı da… Ekleyiverdik.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Kurumsallaşmaya dair…

Kurumumuz iyileşir mi?

Aslında "sıra dışı" olmak adına "sıradan" davrandığımızı bize unutturacak birkaç fiyakalı sunum da yapsak, fena olmayacak. İyi de duvara astıklarımız, hayatımızı değiştirmedi. Değiştirmeyecek de…

Peki ya sosyal sorumluluk?

Bizi rakibimizden veya bir diğer firmadan farklı kılan "özdeğerimizi" bulup çıkarmak yerine, "sosyal sorumluluk şu sıra pek moda şekerim" kabilinden duvar grafitilerini seçiyoruz ve saçmalıyoruz.

NOT

DAĞILMAKTA OLAN KURUMU ANAYASA YAZDIRARAK KURTARAMAZSINIZ

Durumsaldan kurumsala sloganla geçilmez, içten, tutarlı, size özgü ve sadık kalacağınız ilkeler manzumesiyle geçilebilir ancak. Sizi durumsaldan kurumsala taşıyacak olan “anayasacı geldi hanım” diye kapınıza dayanan danışmanlar değil, bizzat sizin zihinsel ve kalbi gayretinizdir.

KURUMSALLAŞMA LÛGATI

Vizyon: Geleceğe yönelik hayaller, ulaşılası hedefler, sahip olmak istediği algı ve beklentilerin tamamı

Misyon: Kişiye veya kuruma verilen özel görev. Varlık amacını ifade eden faaliyetler bütünü

Değerler: Davranış, duygu, düşünceleri yönlendiren, güzellik, kıymet ve iyilik standartları

Strateji: Amaca ulaşmak için tutulan yolların, yöntemleri tümü. İmkânları optimal kullanma sanatı