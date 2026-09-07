Vuslat yine mi kaldı OVP, başka bahare…

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Yine hazan mevsimi geldi, yine yapraklar rüzgârların peşi sıra gidecek. Yine deli gönlüm, yine bu mevsimde hüsranını yalnız başına çekecek. Tıpkı güncelleme mevsimi gelen OVP gibi…

Ekran başında, OVP şarkısını izliyoruz. Ekonomi yönetiminin repertuarından, solist; Cevdet Yılmaz. “Hep o şarkı” ama belki yeni bir nağme var diye kulak kesiliyoruz. Ancak Şevki Bey’in Hicaz bestesi geliveriyor hatıra; “kış geldi firak açmadadır sinede yâre / vuslat yine mi kaldı güzel başka bahare…”

Sahi, yeni OVP’de ne var? 90 dakika boyunca söylenenlere bakıyorum; “cek’ler, cak’lara manzumesi” adeta… 2,1 milyon istihdam, %8 altı işsizlik, 2,2 trilyon $ milli gelir, 450 milyar $ ihracat, 25 bin $ fert başına milli gelir. En dikkat çekici olanı, 2029’da enflasyonun, tek haneye ineceği %9 olacağı ifadesi.

MEĞER ZENGİNLER DİYARINA UÇMUŞUZ, HABER VERSEYDİNİZ BİZ DE GELİRDİK

Sunumu dinlerken kullanılan ifadelere bakıyorum; Türkiye uçmuş. Üst gelir grubu ülkeler arasına girmişiz, fert başına düşen gelirde artık zenginiz ve tarımdan sanayie dünyayı kıskandıracak bir performans sergilemişiz. Özetle Türkiye uçmuş ama bizler, özellikle dar gelirliler yerinde kalmış…

Öyle ki dünyanın 16’ncı ekonomisi olmakla kalmamış, satınalma gücü paritesine göre kürenin 11’nci büyüğü olmuşuz. Her şey harika ama küçük(!) bir sorun var; söylenenlerin gerçekçi olmaması... Bir önceki OVP’nin “kopyala-yapıştır” örneği… Toplumu boşuna beklentiye soktunuz, yazık oldu bize.

ENFLASYON İNMEYECEK; ÇÜNKÜ…

1-Besleyeni var

2-Besleneni var

3-KAMUFLASYON var

4-Kamufle eden TÜİK var

5-Benimseyeni var

6-Niyetimiz yok

7-Değirmenine su taşıyoruz

8-Kriz yok, çürüme var

9-Fakir değiliz, ahlaksızız

10-Düşürmemenin müeyyidesi yok

İKİ SORU İKİ CEVAP

Halka ne vaat ediyor?

Hemen hemen refaha dair hiçbir şey, programda seçim ekonomisi tadı var.

OVP hedefleri tuttu mu?

Tabii ki hayır… Sadece hedefler ötelendi, umutlar 2029 sonrasına taşındı.

NOT

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NE ÖNEMLİ İMİŞ MEĞER

Geçen yıllarda yok ettiğimiz DPT, ülkenin en iyi uzmanlarının çalıştığı ve ekonominin topyekûn yönetimine dair kritik kararların alındığı bir yerdi. Süleyman Demirel, Turgut Özal gibi devlerin yetiştiği bu kurumda, yansız, ziyansız ve partiler üstü zihniyet ile çalışan liyakatliler plan üretirdi.

OVP SÖZLÜĞÜ

Tahmin: Dünyada ve ülkemizdeki gelişmeler ışığında bir sonraki döneme dair çıkarımlar

Hedef: Tahminlerin tutması için hükümetin aldığı kararların varacağı düzeyler

Temenni: Tahminde bulunup hedeften söz edip hiçbir şey yapmama hali

Revize: Temenniyle yetinip tahmin ilan edip hedefi ıskalayınca, güncelleme yapmak