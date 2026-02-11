Waymo Londra yollarında İstanbul için sinyal veriyor

Google’ın çatı şirketi Alphabet’e bağlı Waymo, Avrupa’daki ilk sürücüsüz taksi adımını Londra’da atarken, testler İstanbul gibi metropollerde otonom araçların geleceğine ışık tutuyor.

Mehmet Doğan Erdoğan – İngiltere

Waymo, sürücüsüz taksi hizmetini 2026 yılında başkent sokaklarında başlatmayı hedeflerken, test araçları şimdiden kamuya açık yollarda görülmeye başladı. Waymo’nun Londra’yı Avrupa’daki ilk sürücüsüz taksi şehri olarak seçmesi, hem teknoloji dünyasında hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İlk etapta güvenlik sürücülü kapsamlı deneme sürüşleri yapılıyor. Fotoğraftaki gibi beyaz Jaguar I‑Pace’ler şu anda Londra’nın çeşitli semtlerinde kamuya açık yollarda dolaşıyor. Yolcular telefon uygulamasıyla aracı çağırıp kapıları ve bagajı açacak; yolculuk boyunca iç ve dış kameralar kayıt alacak ve gerektiğinde uzaktaki filo destek ekibine bağlanılabilecek.

Türk girişimciler kendi çözümlerini geliştirebilir

İngiltere hükümeti, otonom araçların uzun vadede on binlerce yeni iş ve milyarlarca sterlinlik ekonomik katkı sağlayabileceğini, ayrıca insan hatasından kaynaklanan kazaları azaltma potansiyeli taşıdığını belirtiyor. Waymo’nun teknolojisi, gelecekte Türk start-up’ları veya otomotiv şirketleriyle iş birliği fırsatlarına yol açabilir. Türk firmaları Waymo’nun sensör, yapay zeka veya filo yönetim sistemlerinden öğrenerek kendi çözümlerini geliştirebilir. Londra’daki testler, İstanbul gibi karmaşık şehirler için otonom araçların performansını öngörmede kritik bir kıyaslama sağlayabilir. İngiltere’deki deneyim, Türkiye’de regülasyon ve altyapı planlamasına da örnek teşkil edebilir.

Uber’in de gelecekte İngiltere’de otonom hizmet planları bulunuyor. Waymo’nun sürücüsüz taksileri hâlihazırda San Francisco, Los Angeles ve Phoenix gibi ABD şehirlerinde aktif olarak kullanılıyor. San Francisco Körfez Bölgesi’nde yaklaşık 1.000 araçlık bir filo ile hizmet veren şirket, başlangıçta insan gözetmenli testler gerçekleştirmiş, ardından tamamen sürücüsüz yolculuklara geçmişti.

Araç içi temizliği kendi kontrol ediyor

Waymo, temizlik konusunda her yolculuk sonrası araçların kontrol edildiğini ve hizmete uygun olmayanların depoya geri çağrıldığını bildiriyor. Dar sokaklar, yoğun yaya trafiği, bisikletliler ve soldan akan trafik yapısıyla Londra, otonom sürüş teknolojileri için dünyanın en zorlu şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Waymo’nun bu şehirde başarı sağlaması, Avrupa genelindeki yayılımı açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.

***

BYD, İngiltere’de Tesla’ya yaklaşıyor

İngiltere’de toplam yeni araç satışları 2025’te 2 milyon seviyesine ulaştı. Çinli markalar MG ve BYD, Aralık ayında İngiltere’nin en çok satan ilk 10 otomobil markası arasında yer aldı. BYD’nin İngiltere tescilleri geçen ay yaklaşık 5 kat arttı. Tesla’nın ise İngiltere’deki araç tescilleri aralık ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29’un üzerinde düşüş gösterdi. Tesla tescilleri aralık ayında 6 bin 323 adetle sınırlı kaldı.

***

İngiltere ile ticarete JETCO dopingi

Türkiye–Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı Londra’da yapıldı. İmzalanan anlaşma ile yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firmaların gümrük işlemlerinde daha az fiziki kontrole tabi olmaları ve öncelikli işlem avantajı sayesinde bekleme sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılında 24 milyar dolara ulaştı. Türkiye, Birleşik Krallık ile ticarette 9,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. 2024 yılı itibarıyla Birleşik Krallık’a yapılan Türk yatırımları 3,5 milyar dolar seviyesine çıktı. Türk müteahhitleri ise Birleşik Krallık’ta 1,6 milyar dolar değerinde 47 projeye imza attı.

Bu güçlü ekonomik tablo çerçevesinde, 8’inci Türkiye–Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı, Londra’da gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında, “Türkiye–Birleşik Krallık Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Karşılıklı Tanınması Düzenlemesi” imzalandı. Bu düzenleme ile yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firmaların, Birleşik Krallık içinde güvenli firmalar olarak tanınarak, gümrük işlemlerinde daha az fiziki kontrole tabi olacağı, öncelikli işlem avantajı ve daha kısa bekleme süreleriyle zaman tasarrufu sağlayacağı belirtiliyor.

Daha sorunsuz gümrük süreçleri için iş birliği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticari ilişkilerin temelini oluşturan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) güncellenmesine yönelik önemli mesafe kat edildiğini vurguladı. İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle de “Birleşik Krallık–Türkiye ticareti milyarlarca sterlinlik bir hacme sahip; istihdam yaratıyor ve büyümeyi destekliyor. Bugünkü JETCO toplantısında, daha sorunsuz gümrük süreçleri, daha iyi pazar erişimi ve her iki taraftaki işletmeler için daha güçlü yatırımcı güveni sağlamak üzere iş birliğini güçlendirmeyi ele aldık.” dedi.

Türkiye, İngiliz şirketleri için hayati ortak

İngiltere’nin Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant ise toplantının iki ülke açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek, “Bugün 8’inci JETCO toplantısına ev sahipliği yaptık ve büyüme ile refah yönündeki ortak hedefimizi bir kez daha teyit ettik. Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında bir köprü konumunda olması, küresel büyüme arayışındaki Birleşik Krallık şirketleri için Türkiye’yi hayati bir ortak haline getiriyor. Birlikte; mal ve hizmetler alanında yeni fırsatların önünü açıyoruz.” dedi.

Toplantıya katılan İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo da JETCO’nun iki ülke arasındaki uzun vadeli ekonomik ortaklığı daha ileriye taşıdığına vurgu yaparak, “Bu görüşmelerin bir parçası olmak çok değerliydi; iş birliğimizin bir sonraki aşaması için net bir yol haritası ortaya koyduk. Savunma ve altyapıdan finansal hizmetlere ve ileri imalata kadar uzanan ortaklığımız, şimdiden somut sonuçlar üretiyor. Birleşik Krallık ve Türkiye, fırsatları yeniliğe dönüştürme ve her iki ülkede de istihdam yaratma hedefi etrafında uyumlu, uzun vadeli ortaklardır.” açıklamasını yaptı.