Yabancı 12 puan artırdı diğerinde 7 puan azalttı

Yabancı yatırımcılar, önceki haftaya kıyasla daha güçlü alımlarla öne çıktı. Pay artışlarının tabanı yukarı taşınırken, 23–30 Ekim süresinde 15 hissede paylarını 2,25 puanın üzerinde artırdılar. Buna karşılık 10 hissede 1,61 puanın üzerinde azalma yaşandı. En yüksek artış 12 puanla bir hissede görüldü. En fazla satış yapılan hissede pay düşüşü 7 puanı buldu.

Yabancılar 23–30 Ekim aralığında Bin Ulaşım Teknolojileri hissesindeki paylarını 11,91 puan artırarak %53,25’e çıkardı. Hisse aynı dönemde %27 yükseldi. 11 Haziran’da 290,75 TL ile zirve yapan fiyat, uzun süre geriledikten sonra bu alımlarla yeniden yönünü yukarı çevirdi. Şirket, dokuz aylık dönemde satışlarını %46 azaltırken, parasal pozisyon kalemindeki kayıplar nedeniyle dönem sonunda 180,4 milyon TL zarar yazdı. Yabancı yatırımcılar Trabzonspor Sportif’teki paylarını 8,43 puan artırarak %11,58’e çıkardı. Alımlar dalgalanmaya yol açarken, fiyatta yukarı yönlü bir etki oluşturmadı. BIST 100 Endeksi’ne yeni dâhil edilen şirket, farklı raporlama dönemi nedeniyle son açıkladığı üç aylık bilançoda hem esas faaliyetlerinden hem de dönem sonunda zarar açıkladı.

Sert sattılar

Yabancılar 23–30 Ekim döneminde paylarını en fazla azalttıkları hisse Çağdaş Cam oldu. Satışlarla birlikte payları %9,55’e gerilerken 6,56 puan düşürdüler. 29 Ağustos’ta gördüğü 48,80 TL’nin ardından sürekli düştü. Şimdilerde taban bulmaya çalışıyor. Dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini %12, dönem sonu net kârını %21 düşürdü.

ZEYNEP'E SOR

KÂR KORUMA MI, KÂRI BÜYÜTMEK Mİ?

Kârı koruma; güven, temettü imkânı, düşük risk, planlama, güçlü bilanço. Kaçan büyüme, verimsizlik, azalan ilgi, sınırlı değer.

Kârı büyütmek; değer artışı, piyasa ilgisi, sermaye gücü, temettü tabanı, pazar hakimiyeti. Risk, nakit tüketimi, volatilite, zaman, hata maliyeti.

Kâr üretemeyen sürecin uzaması baskıya yol açtı. Hisseyi taşıyacak motivasyon gözlenmeli

Kardemir D iki yıldır aynı seviyelerde dolanıyor. Neden yükselemiyor? / Halit Tırpan

Halit, Kardemir’in son iki yılda yerinde saymasının temel nedeni kâr üretemeyen gelir yapısının uzaması ve küresel çelik çevriminin hâlâ fiyatlama baskısı altında olması. Geçen yıl zarar eden firma, bu yılın ilk yarısında da satışları %9 gerilerken esas faaliyet zararı devam etti. Dönem sonunda da azalsa da 254,2 milyon TL zarar açıkladı. Şirket yüksek giderlerden kaynaklı olarak geliri kâra dönüştüremiyor. Kârlı bir yapı oluşmadığından hisseyi yukarı taşıyacak bir motivasyon da oluşamıyor. Temmuz 2023’ten bu yana gözlenen bant hareketi, piyasanın bekleme modunda kalmayı tercih ettiğini gösteriyor. Fiyat, 22–34 TL aralığında gidip geliyor.

Önceki krediyi refi nansman yoluyla uzattı. Ana para 5 yıl sonra, faizler altı ayda bir ödenecek

Anadolu Sigorta’nın son günlerdeki çıkışının sebebi dokuz aylık bilanço performansı mı? / Akif Çelik

Akif, hisselerdeki kısa süreli dalgalanmalar her zaman mümkündür. Asıl olan istikrarlı bir çıkışın olabilmesi. Anadolu Sigorta, Haziran 2024’te en yüksek 29,22 TL’ye kadar çıkarken sonrasında bir daha aynı seviyeleri göremedi. Zaman zaman yukarı yönlü hareketlenmeleri olsa da bir süre sonra gelen satışlarla tekrar aşağıya kayıyor. Şirket, açıkladığı dokuz aylık bilançosunda gelirini %46, dönem sonu net kârını %8 büyüttü. Önceki dönemlere göre gelir ve kârda belirgin bir zayıfl ama söz konusu. Bu da bilanço kaynaklı çıkışı sınırlandırıyor. Çıkışın devamı için daha güçlü bir gerekçeye ihtiyacı var. Aksi taktirde kâr satışları şaşırtmamalı.

YATIRIM FONLARI

GGK fonu altınla yükselse de para çıkışı sürüyor

Inveo Portföy’ün yönettiği Altın Fonu (GGK), altındaki fiyat hareketinden olumlu yararlanıyor. Ekim’de en yüksek 13,05 TL’ye kadar çıktı. Sonrasında altındaki gevşemeyle birlikte değerinde düşüş gözlendi. Fon, 2,7 milyar TL büyüklüğe sahip. Portföyün %50,31’i kıymetli maden kamu borçlanma araçları, %26,36’sı altın ve %21,06’sı kamu kira sertifikalarından oluşuyor. Mayıstan bu yana para çıkışı görülüyor. Ekimde 108,2 milyon TL nakit çıkışı yaşanırken yatırımcı sayısı 14.961 geriledi. Doluluk oranı %2,14 ve pazar payı %1,67 seviyesinde. Hacmini korusa da ilgi zayıfl ıyor. GGK, portföyünün ağırlığını altın ve altına dayalı araçlarda tutarak fiyat hareketlerini yatırımcıya yansıtıyor. Son 6 ay getirisi %33,20 ile altın fonları ortalaması ile benzer bir ivme sergiliyor. Yıllık yönetim ücreti ise %1,50.

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, %45,27 bileşik faizle 750 milyon TL borçlandı

Nurol Yatırım Bankası, 30.10.2025 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracını gerçekleştirdi. Toplam tutarı 750.000.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %41, bileşik faiz oranı %45,27 olarak belirlendi. 180 gün vadeli bu bononun vadeye isabet eden faiz oranı %20 ,22 düzeyinde. Bononun vade başlangıç tarihi 31.10.2025, itfa tarihi de 29.04.2026 olarak açıklandı.

%41 YILLIK BASİT FAİZ ORANI

31 Ekim itibarıyla TLREF %39,23 seviyesinde bulunuyor. Nurol’un verdiği %41 basit faiz oranı, TLREF’in 1,77 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, bankanın kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFNURL42653 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ULUSOY UN

Hollanda merkezli kalkınma bankasından 75 milyon dolarlık 7 yıl vadeli krediyi kullandı

Ulusoy Un, Samsun’daki üretim üssünde yürüttüğü depo ve makarna tesisi yatırımlarına kaynak sağlamak amacıyla Hollanda merkezli kalkınma bankası FMO ile imzaladığı 75 milyon dolar tutarındaki krediyi 27 Ekim 2025 itibarıyla kullanıma açtı. Kredi, 2 yıl ana para geri ödemesiz ve toplam 7 yıl vadeli olarak yapılandırıldı. Söz konusu finansman, şirketin hem fiziki altyapı kapasitesini artırmayı hem de yeni ürün gamı olan makarna üretim tesisinin devreye alınmasına yönelik yatırımlarını desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca kredinin bir bölümü işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için de kullanılacak. Ulusoy Un’un üretim çeşitliliğini artırma ve ihracat kapasitesini genişletme hedefi doğrultusunda kullandığı bu uzun vadeli kredi, yatırım sürecine istikrar kazandıracak.

ALTINKILIÇ GIDA

Detoks Kefir konsepti altında geliştirdiği yeni çeşitlerin deneme üretimini tamamladı

Altınkılıç Gıda, kefir ürün gamını genişletmek amacıyla “Detoks Kefir” konsepti altında geliştirdiği yeni çeşitlerin deneme üretimini tamamladı. Şirket, bu ürünleri kısa süre içinde Türkiye genelinde piyasaya sunmayı planlıyor. Detoks kefir ürünleri, fonksiyonel gıda talebinin arttığı bir dönemde rafl arda yer alacak. Kefir pazarı, son yıllarda sağlık odaklı beslenme eğilimleriyle büyüyor. Probiyotik içerikli ürünlerin yanı sıra bağışıklık sistemini destekleyici fonksiyonel varyantlara olan talep de artıyor. Bu kapsamda detoks konsepti, katma değerli ürün segmentinde Altınkılıç’ın rekabet gücünü artırabilir. Yeni ürünlere ilave devam eden Ar-Ge çalışmaları, şirketin geleneksel süt ürünlerinin yanı sıra sağlıklı yaşam odaklı segmentlere de yöneldiğini gösteriyor.

MARGÜN ENERJİ

Bağlı iştiraki 9 jeotermal ruhsatı aldı. Yatırımlar yeni kurulacak şirket üzerinden yürütülecek

Margün Enerji, %100 iştiraki Bosphorus Yenilenebilir Enerji üzerinden 505 MWm kurulu güce sahip 9 jeotermal ruhsatı devraldı. Denizli ve Manisa’da yapılacak yatırımlar için Margün Jeotermal ünvanlı yeni bir şirket kuruyor. Hisselerin %77,5’i Margün’ün bağlı ortaklığına ait olacak. Yatırımlar tamamlandığında yıllık 3,86 milyar kWh üretim ve sadece elektrik satışından yıllık yaklaşık 405 milyon dolar gelir hedefl eniyor. Kurulu gücü 330 MWm olan şirketin portföyü bu yatırımla birlikte %153 büyüyerek 835 MWm seviyesine çıkacak. Santrallerin tamamı 2030 sonuna kadar devreye girdiğinde 15 yıl boyunca devlet alım garantisiyle 10,5 cent/kWh fiyatla satış yapılabilecek. Ayrıca CO2 ticareti, metal üretimi, seracılık ve batarya mineralleri gibi yan gelir fırsatları da gündemde