Yabancı 17 hissede satışı sürdürdü yerliler 15 hissede fiyatı destekledi

Geçtiğimiz haft a yabancılar borsanın 30 büyük hissesinde satış ağırlıklı işlemlerde bulundu. 17 hissede paylarını azaltırken 13’ünde alım tarafında durdular. Türk Altın’da 4,20 puanlık satışa rağmen hissenin fiyatının %4,73 yükselmesi tahtadaki yerli yatırımcının yönelimini gösterdi.

Borsada yabancı satıyorsa fiyatın düşeceğine inanılır. Oysaki durum her zaman varsayılan gibi gelişmez. 29 Nisan - 7 Mayıs tarihli takas verileri, yabancının en fazla sattığı Türk Altın hissesi de dahil olmak üzere 17 hissede payları azalırken, bu hisselerden sadece ikisinin fiyatı geriledi. 15 hisse ise piyasayla uyumlu yükseldi. Yabancılar, Astor Enerji’de önceki haftadaki gibi alımlarını sürdürürken, en güçlü alımı gerçekleştirdikleri hisse oldu. Tüpraş ve Petkim’de kısa süreli işlemlerle haftalık pozisyon değişikliğine devam ettiler. Önceki hafta artan payları, geçtiğimiz hafta azaldı.

Petro kimyada al-sat işlemler

Uzun vadede enerji firmasına dönüşme programı ile hareket eden Tüpraş, bir yılda %116 yükselirken 29 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında %5,9 geriledi. Hürmüz boğazıyla alakalı gelişmeler yabancıların kısa süreli al-sat işlemlerle getirilerini büyütme girişimlerinin olduğunu gösteriyor. Son olarak 0,26 puan azaltsalar da hissedeki %42’lik paylarını koruyorlar.

Yabancılar Petkim’de sınırlı satış yaparken hissede %12,64 paya sahip bulunmaktalar. Geçtiğimiz yıl zarar açıklayan şirket, bu yılın ilk çeyreğinde gelirini %17 artırarak dönem sonunda kâr açıkladı. Ancak esas faaliyetlerden zarar yazmaya devam etmesi sorun. Maliyet ve giderlerini kontrol altına alamaması faaliyetlerindeki zararın sürmesinde etkili.

ZEYNEP'E SOR

MAKAS GİDERİ Mİ, KUR KAZANCI MI?

Makas gideri; garanti işlem, aşırılığı önleme, uzun vadeye teşvik, istikrar. Anında zarar, getiri törpüsü, acil nakit tuzağı, şeffaflık sorunu. Kur kazancı; değer koruma, pasif büyüme, küresel alım gücü, kriz kalkanı, telafi mekanizması. Reel yanılsama, politik risk, fırsat maliyeti, atıl durum.

Elindeki santrali satarak orta ve uzun vadeli likiditesini güçlendirmeyi tercih etti

Alfas gibi bir enerji şirketi neden elindeki santrali satıp nakde dönmeyi seçer? ● Ceyhun Akın

Ceyhun, Alfa Enerji Afyonkarahisar’daki 17.000 kWp kurulu güce sahip GES’i martta 12,9 milyon dolar sattı, Bu durum firmanın nakdi tercih ettiğini gösteriyor. Bir enerji şirketi için düzenli gelir sağlayacak santrali satmak ilk bakışta şaşırtıcı görünse de, Alfa için bunun nedeni orta ve uzun vadede likiditenin artırılması olarak ifade ediliyor. Satış bedelinin duran varlıklarına oranının %10,77’sine denk gelmesi, kasaya girecek nakdin şirket ölçeği için stratejik bir kaynak olduğu anlamına geliyor. Şirket bu yolla işletme sermayesini güçlendirecek.

Pasif varlık olarak ifade ettiği taşınmazları 2 yıl vadeli fi nansal alacağa dönüştürdü

Polisan Holding’in elindeki taşınmazları devretmesi bir risk anlamına gelir mi? ● Kağan Kartal

Kağan, Polisan Holding’in iştirakleri üzerinden şirketin hakim ortakları Bitlis ailesine devrettiği gayrimenkuller, açıklamasına göre faaliyetlerinde kullanılmayan taşınmazlar olarak sınıfl andırılan varlıklar. Bu nedenle, değerleme şirketi tarafından belirlenen yaklaşık 6 milyar TL üzerinden gerçekleştirilen devir, Polisan’ın operasyonel gücünü zayıfl atan bir kayıp anlamına gelmiyor. Ödeme ise peşin alınmazken şirketin paylarını Bitlis ailesinden devralan Corex’in Bitlis ailesine verdiği 136,3 milyon dolarlık 2 yıl vadeli bonoları aldı.

YATIRIM FONLARI

PPB fonu hisse senedine odaklansa da yıllık %59 ile endeksin gerisinde kaldı

Phillip Portföy’ün yönettiği Birinci Hisse Senedi Fonu (PPB), geçtiğimiz yıl yatayda dalgalı bir seyir izledi. Ekimde 7,19 TL seviyelerinde başlayan çıkışı geçtiğimiz şubatta 11,28 TL’ye kadar sürdü ve ardında tekrar geriledi. Şimdilerde 429,75 milyon TL olan büyüklüğü nisandaki seviyesinin yukarısında olsa da şubattaki 453,99 milyon TL’nin gerisinde. Aralıktan bu yana değişen miktarlarda olsa da düzenli para çıkışı yaşanıyor. Mayıs ayının ilk haftasında çıkan tutar 1,78 milyon TL. Yatırımcısı düşük sayılarda da olsa azalıyor. Mayısta sayı 1.806’ya geriledi. Doluluk oranı %8,04 seviyesinde olan PPB’nin portföyünün %85,97’si hisse senetlerinden oluşuyor. Risk düzeyi 7 olup bunu üstlenebilen yatırımcıya hitap ediyor. Son bir yılda %59,37 getiri elde ederken, %65,99 çıkan BIST 100’ün gerisinde kaldı.

TAHVİL

Hektaş, piyasadan TLREF + %1,5 faizle 3,8 milyar lira borçlandı

Hektaş, nitelikli yatırımcılara yönelik 08.05.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 3,8 milyar TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%1,5 düzeyinde bulunuyor. 179 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 03.11.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz değişen TLREF’e göre belirlenecek. 08 Mayıs itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. Hektaş’ın verdiği %1,5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFHEKTK2611 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Anadolu Sigorta yılbaşından bu yana yükselişiyle dikkat çekerken fonlar alıyor

Anadolu Sigorta’da fonlar alım yönlü işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %211 ile toplamda 1,02 milyon lot artarak 49,53 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 60’tan 65’e yükseldi. MAC fonu 1,93 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, IML 1,44 milyon ile en çok satışı gerçekleştirdi.

Anadolu Sigorta’ya bugüne kadar 14 aracı kurum öneride bulunurken, model portföyüne alan sadece 2 kurum var. En yüksek öneriyi Garanti Yatırım 53,40 TL ile verdi. En düşük öneri 36,02 TL ile Marbaş Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DCT TRADING

Tarım alanını genişletiyor. Yaban mersini üretimi için 55 dönüm ilave alım yaptı

DCT Trading, bağlı ortaklığı Bluefarm Tarım aracılığıyla yaban mersini üretim kapasitesini artırmak için Edirne İpsala’da 55 dönüm ilave arazi satın aldı. Daha önce alınan parsellerle birlikte şirketin bölgedeki toplam tarım arazisi 261 dönüme ulaştı. Açıklamada yeni satın almanın üretim kapasitesini %25 artıracağı ifade edilirken tapu devirleri tamamlandı. Şirketin niş tarım ürünleri pazarındaki yatırım alanını genişlettiği anlaşılıyor. Tarım arazisini kademeli büyütmesi, toplam ekilebilir alanını artırırken birim maliyetleri aşağı çekmesine olanak tanıyacaktır. EMPA

ELEKTRONİK

SAHA Expo’da bağlantılar geliştirdi. Çip tasarımcısıyla niyet mektubu imzaladı

Şubatta borsada işlem görmeye başlayan Empa Elektronik, SAHA Expo Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda yerli çip tasarımcısı Yonga Teknoloji ile teknolojik ve ticari iş birlikleri geliştirmek üzere niyet mektubu imzaladı. İki firma arasındaki görüşmeler devam edecek. Şirket, bu girişimiyle yarı iletken alanında kendine güçlü bir ticari alan açmak üzere ilk adımını atmış oldu. Empa Elektronik’in, savunma sanayisine hizmet veren yerli teknoloji geliştiricileriyle iş birlikleri kurması, ürün farklılaştırmasına olanak tanırken gelirini büyütme ihtimalini büyütecektir.

ALTINAY SAVUNMA

Aldığı yeni işlerle toplam gelirini büyütürken konsolide kârını güçlendiriyor

Altınay Savunma, imza attığı iki sözleşmeyi yatırımcısıyla paylaştı. İlki lityum tabanlı batarya tedariki için yurt içindeki bir müşterisiyle imzaladığı 4,96 milyon dolarlık sözleşme. Diğeri bağlı iştiraki Taac Havacılık’ın eyleyici geliştirme projesi kapsamında yine yurt içi bir müşteriyle imzaladığı 8,44 milyon dolarlık anlaşma. Toplamda 13,4 milyon doları bulan anlaşmaların hacmi yıllık gelirin %19’unu aşıyor. Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen yeni bağlantıların toplam büyüklüğü ise %44’ü bulurken ivmenin devam etmesi halinde konsolide kâr marjı desteklenecek.