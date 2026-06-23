Yabancı 24 hisseye yayılarak aldı 6 hissede kâr cepte daha iyidir dedi

Geçtiğimiz hafta BIST 30 hisselerinde fiyatlar çift haneli primlere çıkarken, yabancılar 24 hissede alıma geçip 6 hissede satıcı pozisyonunda kaldı. Emlak Konut ve Sabancı Holding hissesinde 5 gün aralıksız süren alımlar, aynı zamanda piyasadaki iyimser havayı işaret etti.

Endeksin yukarı yöneldiği ve yabancının alım ağırlıklı işlemlerde bulunduğu zamanlarda tüm hisselerin durdurulamaz bir yükselişe geçeceği düşüncesi oluşabilir. Şüphesiz Emlak Konut veya Akbank gibi hacimli hisselerdeki kesintisiz yabancı alımı coşkuyu destekleyebilir. Ancak oluşan yükselişi tüm piyasaya mal etmek yanılgı olur. Sasa, Astor Enerji ve Türk Telekom’da fiyatlar yükselirken yabancı payının azalması, profesyonellerin kimi hisselerdeki coşkuyu kâr satışına dönüştürdüğünü gösteriyor. Büyük fonların ilgiyi tahliye kapısı olarak kullandığını anlamak asıl ustalıktır. Fiyattaki yükselişe kapılanlar, rüzgar tersine döndüğünde faturayı ödeyen son kişi olabilir.

Hafta boyu aldıkları hisseler

gün boyunca Emlak Konut GYO küçük ama istikrarlı şekilde aldı. Payları 1,42 puan artışla %26,86 yükseldi. Fiyatı ise bu sürede %16’nın üzerinde artış kaydetse de şubatta test ettiği en yüksek seviyesi 27,12’nin gerisinde duruyor. Şirket yılın ilk çeyreğinde gelir ve kârını düşürdü. Beş gün boyunca yabancının aldığı Sabancı Holding, Mayıs 2024’ten bu yana yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Akçansa’daki paylarının satışıyla ilgili devir işlemleri geçtiğimiz hafta tamamlandı. Bu işlemden kaynaklı 427,88 milyon dolar gelir elde eden firmanın hissesi 9 aracı kurumun model portföyünde bulunuyor.

En fazla sattıkları

Yabancılar geçtiğimiz hafta altı hissede satış yaparken en fazla işlemi 2,60 puanla Türk Telekom’da gerçekleştirdi ve paylarını %40,8’e indirdi. Geçtiğimiz şubatta en yüksek 75,65 TL’yi test ettikten sonra gerileyen hisse, iki aydır yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Türk Telekom, yılın ilk çeyreğinde gelirini %9 ve dönem sonu kârını %56 büyüttü.

ZEYNEP'E SOR

KUR RİSKİ Mİ, FAİZ RİSKİ Mİ?

Kur riski; ihracatçı hisseler, yabancı ilgisi, eurobond güvencesi, arbitraj fırsatı. Borç baskısı, yabancı çıkışı, azalan temettü, teminat açığı, maliyet. Faiz riski; tahvil fırsatı, piyasa disiplini, banka kârlılığı, güvenli liman. Değerleme baskısı, sermaye kaçışı, kaldıraç maliyeti, büyüme çöküşü.

Bu yıl 20 bin ton kuru çay üretmeyi hedefl iyor. Maliyet ve satış fi yatı kârı belirleyecek

Efor Yatırım’ın bu yıl alacağı çay miktarına göre satışları ne olur? ● Ali Bayındır

Ali; Efor Yatırım, 2026 çay sezonunda 100 bin ton yaş çay alımı yaparak toplam 20 bin ton kuru çay üretmeyi planlıyor. Üretilecek 20 bin tonluk kuru çay, şirketin bu yılki ana satış hacmini ve ciro potansiyelini belirleyecek ana çıkış noktası olarak değerlendirilmeli. Ancak güncel satış fiyatları ve maliyetler bilinmediğinden net bir kâr oranı vermek zor. Firma yılın ilk çeyreğindeyse gelirlerini %26 büyüterek 3,7 milyar TL’ye çıkardı. Dönem sonu kârındaki büyüme %61 artış ile 116,3 milyon TL’ye çıktı. Üretimdeki büyüme tablolara nakit akışı sağlayacaktır.

Yurt dışında kendisine yük olan hastaneyi kapatırken Ankara’da yeni bir açılıma gitti

MLP Sağlık’ın Macaristan’daki hastanesini kapatması kârını nasıl etkiler? ● Can Kekeç

Can; MLP Sağlık, verimlilik ve portföy optimizasyonu hedefiyle Budapeşte’deki Liv Duna Medical Hastanesi’nin operasyonlarını mayısta durdurduğunu açıkladı. Bu hamlenin kârlılığa etkisi pozitif yönlü olması beklenmeli. Açıklamadaki verimlilik vurgusu, ilgili hastanenin şirkete finansal yük oluşturduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla kapatma kararı, giderleri azaltarak kâr marjlarını destekleyecektir. Şirketin aynı zamanda Ankara’da 185 yataklı hastane kiralanması ise kaynaklarını getiri potansiyeli olan alanlara yönelttiğini gösteriyor.

YATIRIM FONLARI

DMG gümüş fonunda şimdilerde yatırımcı uzaklaşsa da yıllık getirisi %114

Deniz Portföy’ün idare ettiği Gümüş Fon Sepeti Fonu (DMG), geçtiğimiz yıl yükselen bir ivmeyle hareket etti ve Ocak 2026’da en yüksek 11,05 TL’ye kadar çıktı. Test ettiği zirvenin ardından düşen eğilim öne çıkarken, şimdilerde zirvesinin gerisinde duruyor. Ocakta 6,8 milyar TL büyüklüğünde olan fon, haziran ayına gelindiğinde 3,2 milyar TL’ye kadar geriledi. Şubattan bu yana düzenli olarak nakit çıkışı yaşanıyor. Haziranda fondan 23,75 milyon TL nakit çıkışı yaşandı ve yatırımcı sayısı 15.739’a indi. Belirgin şekilde ivme kaybeden fonun doluluk oranı %9,41 seviyesinde. Varlıklarının büyük kısmını gümüş ve emtia temalı borsa yatırım fonlarında değerlendiriyor. Portföyünün %51,92’si yabancı yatırım fonları ve %16,98’i kıymetli maden fonlarından oluşuyor. Yıllık getirisi %104,63 düzeyinde duruyor.

TAHVİL

Tacirler Yatırım, piyasadan %50,32 bileşik faizle 1,35 milyar TL borçlandı

Tacirler Yatırım, nitelikli yatırımcılara 19.06.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.350.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %43, bileşik faizi ise %50,32 olarak belirlendi. 95 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %11,19 düzeyinde. Bononun itfa tarihi 22.09.2026 olarak açıklandı. 19 Haziran itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. Tacirler Yatırım’ın verdiği %43 basit faiz oranı, TLREF’in 3,01 puan üzerinde yer alıyor. Oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFTCMD92628 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Koton’un fiyatı üç aydır yatayda dalgalanırken fonlar ağırlıklı olarak satıyor

Koton hissesinde fonlar satış yoğunluklu işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %46,40 ile toplamda 5,72 milyon lot azalarak 6,61 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 11’den 12’ye çıktı. NNF fonu 4,29 milyon lot ile en fazla satışı yaparken, MPSfonu 130 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Koton hakkında bugüne kadar 5 aracı kurum öneride bulunurken 1 kurum model portföyüne aldı. En yüksek hedef öneriyiMarbaş Yatırım 28,90 TL ile verdi. En düşük öneri 21 TL ile Kuveyt TürkYatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MİA TEKNOLOJİ

İştiraki üzerinden Azerbaycan’ın en büyük mikromobilite firmasıyla anlaştı

Mia Teknoloji, bağlı ortaklığı Tripy Mobility aracılığıyla Azerbaycan’ın en büyük mobilite operatörü Apar Ride ile 10 yıllık bir iş birliği ve yazılım lisans sözleşmesi imzaladı. Anlaşmayla Apar Ride’ın ihtiyaç duyduğu tüm teknoloji çözümleri ve bisiklet satışı Tripy tarafından karşılanacak. Anlaşmanın kısa vadede 10 milyon dolarlık iş hacmi yaratması bekleniyor. Firma, mikromobilite çözümlerindeki yazılım yetkinliğini sınır ötesine taşıyarak gelirini büyütme yoluna gidiyor. Donanım tedariki ile yazılım lisansının birleşik bir modelle ihraç edilmesi kârı destekler.

ŞİŞECAM

Kaplamalı cam hattı yatırımını tamamlayarak küresel kapasitesini %17 artırdı

Şişecam, Tarsus’ta 25 milyon euroluk yatırım bedeliyle kurduğu 7 milyon metrekare kapasiteli kaplamalı cam hattını tamamlayarak devreye aldı. Söz konusu yatırımla şirketin Türkiye’deki kaplamalı cam hattı sayısı üçe, küresel kapasitesi ise %17 artışla 48,1 milyon metrekareye ulaştı. Şişecam, katma değerli cam ürünlerindeki pazar talebini karşılamak üzere üretim altyapısını bu yatırımla önemli ölçüde genişletmiş oldu. Cam sektöründe standart ürünlerin ötesine geçip kaplamalı ve katma değerli ürünlerin kapasitesini artırmak kâr marjını destekleyen bir gelişmedir.

KALEKİM

Yönetim kontrolü kendisinde kalmak üzere Irak’taki şirketin %51’ini devrediyor

Kalekim, en büyük ihracat pazarı Irak’ta yerel şirket sıfatı kazanmak ve yasal avantajlar sağlamak amacıyla harekete geçti. Ülkedeki çimento yapıştırıcısı fabrikasını da barındıran ve sermayesinin tamamına sahip olduğu Qaleat Alianshaat firmasının %51 payını 12 milyon dolara iki yerel yatırımcıya satıyor. Devir sonrasında iştirakin yönetim kontrolü Kalekim’de kalmaya devam edecek. Fabrikaya ait varlıklar eş zamanlı olarak şirkete geçecek. Bedelin tahsili için noter onaylı senet ve hisseler üzerinde rehin veya ipotek gibi teminat mekanizmaları işletileceği belirtildi.