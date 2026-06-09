Yabancı 25 hissede satış yaparken 5 hissede neden alım tarafındaydı?

Geçtiğimiz hafta yabancılar BIST 30’daki 25 hissede satış yaparken beşinde paylarını artırdı. Sasa ve Akbank’taki satışlar dikkat çekiyor. Satıcılı piyasada sınırlı da olsa 5 hissede alım yapılması, yabancının satış dalgasını iskontolu bir alışverişe dönüştürdüğünü işaret ediyor.

Piyasada satışların ağırlık bulduğu zamanlarda karamsarlık üst seviyelere çıkar. 26 Mayıs ile 5 Haziran arasındaki takas verileri yabancının BIST 30 Endeksinde ağırlıklı olarak satış yaptığını ve sadece 5 hissede alım yaptığını söylüyor. Önceki hafta 7 puanı aşan Sasa’daki satışları geçen hafta azalsa da sürdü. Akbank’ta ise artarak devam etti. Türk Altın, Petkim ve Kardemir’de ise sınırlı da olsa paylarını artırmaları fırsatların değerlendirildiğini gösteriyor. Sadece işlemlerin genel yönüne bakıp ezberden işlem yapmak, sonrasında büyük oyuncuların pozisyon aldığı o hisselerin arkasından bakmaya yol açabilir.

Yabancının sattığı hisseler

Sasa’da yabancı satışı sürüyor. Önceki hafta 7,35 puanlık güçlü satışın ardından geçtiğimiz hafta da 2,38’lik işlemle paylarını %14,42’ye indirdiler. Hissenin fiyatı 3,5 yılı aşkın süredir düşüyor. Arada gözlenen yukarı ataklar, sonrasında yerini satışlara bırakıyor. Şirket ilk çeyrekte gelirini %36 büyütürken dönem sonu kârını %7 düşürdü.

Önceki hafta Akbank’ta 1,15 puanlık satış yapan yabancı fonlar, geçtiğimiz hafta hızlarını artırdılar ve 2,84 puanlık satışta bulundular. Hissede yabancı payı %49,83 seviyesine geriledi. Geçtiğimiz şubatta en yüksek 90,60 TL’yi test eden fiyat, sonrasında arada yukarı sert ataklar olsa da düşüşten kurtulamadı. İlk çeyrekte gelir ve kârındaki artış öne çıkıyor.

En fazla aldıkları hisse

Yabancılar geçtiğimiz hafta en fazla 0,68 puanla Türk Altın hissesinden alarak paylarını %30,15’e çıkardılar. Önceki dönemlerde satış tarafında duran yabancı fonların alıma dönmesi önemli. Hissenin fiyatı ise nisandan bu yana tabanda yatay ancak dalgalı bir seyir izliyor. Şirket yılın ilk çeyreğinde gelirini %61 büyütürken dönem sonu kârı %143 arttı.

ZEYNEP’E SOR

LİKİT Mİ, LİKİT OLMAYAN MI?

Likit; acil erişim, şeffaf fiyatlama, esneklik, hızlı elden çıkarma, krizden kaçış. Düşük getiri ve beklenti, hızlı tüketim, enflasyon riski.

Likit olmayan; ek getiri, zorunlu disiplin, zihin konforu, enflasyon kalkanı, birikim. Nakit sorunu, belirsizlik, elden çıkarma zorluğu, masraf yükü.

Kira geliri elde etmek amacıyla Kartal’da üç taşınmaz satın aldı. Alımlar %33 iskontolu

Avrupakent GYO’nun Kartal’da aldığı dükkanlardan ne kadar kira geliri bekliyor? ● Kenan Turan

Kenan, Avrupakent GYO Kartal’da üç ticari nitelikte ünite aldığını belirtirken değerleme raporuna göre 133,8 milyon TL olan taşınmazları yaklaşık %33 iskontoyla 90 milyon TL’ye satın aldı. Kira geliri elde edilmesi amacıyla alındığı belirtilen taşınmazlardan ne kadar gelir sağlayabileceğine dair bir bilgi paylaşımı olmamakla birlikte daha satın alma aşamasında avantajlı bir yatırım yapıldığı anlaşılıyor. Geçtiğimiz yıl gelir ve kârını düşüren firma, açıkladığı üç aylık mali tablolarında ise gelirini %22 artırarken dönem sonu net kârı %46 geriledi.

Hakim ortağı değişen firma daha verimli olabilmek adına yatırım holdingine dönüşüyor

Burçelik Vana’nın holdingleşmeye gitmesi firmaya ne gibi bir avantaj sağlayacak? ● Metin Doğan

Metin, Ana ortağı değişen Burçelik Vana, aynı zamanda GMS Yatırım Holding ile birleşerek yatırım holdingi statüsüne geçiyor. Yapısal dönüşümün temel amacı, şirkette daha etkin bir yönetim modeli kurarak operasyonel verimliliği artırabilmek. Açıklamaya göre süreç; uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda maliyetleri optimize etmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor. Bu çerçevede ilk olarak maliyetleri kısma adına çalışan sayısını azaltma yoluna gitti. 27 olan personeli sayısını 19’a düşürürken daha esnek bir yapıya yöneliyor.

YATIRIM FONLARI

GNS fonu borsadaki enerji hisselerine odaklanarak yıllık %60 kazandırdı

Garanti Portföy’ün yönetimindeki Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (GNS), Şubat 2025’ten bu yana işlem görüyor. Fiyatı ara ara yukarı ataklar yaparken sonrasında uzun süren yatay hareketiyle dikkat çekmekte. Geçtiğimiz ay en yüksek 1,66 TL seviyesine yaklaştı ve şimdilerde ise gerisinde duruyor. Büyüklüğü ocaktan bu yana yükselen fonun hacmi 82,6 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Enstrümanın yatırımcı sayısı kademeli olarak artıyor; ocakta 1.140 olan sayı şimdilerde 1.577 kişiye geldi. GNS’nin temel stratejisi, borsadaki elektrik endeksi kapsamındaki şirketlere yatırım yapmak üzerine kurulu. Portföyünün %94,49’u hisse senedi ve %5,11’i Takasbank para piyasası araçlarında değerleniyor. ENJSA, AKSEN, ENERY, CWENE ve ODAS en fazla bulundurduğu hisseler. Son bir yılda %59,85 yükseliş kaydetti.

TAHVİL

Lider Faktoring, piyasadan TLREF + %4 faizle 150 milyon TL borçlandı

Lider Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 05.06.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 150.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 04.12.2026 olarak açıklandı. 5 Haziran itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. Lider Faktoring’in verdiği %4 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFLDFKA2614 kodu ile işlem görecek.

ŞIRET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRK İLAÇ

Haciz baskısı yaşamadan borçlarını yapılandırmak için 3 aylık geçici mühlet aldı

Türk İlaç, krediye ulaşmada yaşadığı zorluklar, yüksek finansman maliyetleri ve nakit akışındaki bozulmalar nedeniyle Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonucunda 3 aylık geçici konkordato mühleti aldı. Geciken kredi ödemeleri ve karşılıksız çekler nedeniyle üretim bütünlüğünün zarar görmemesi ve kamu hizmetinin aksamaması amacıyla bu yola başvurduğunu belirtti. Şirket süreç içerisinde bankalar ve alacaklılarla borç yapılandırma görüşmelerine geçerek bir program oluşturacak. Konkordato mali sıkıntıya giren firmaları haciz riskine karşı korumakta.

GSD HOLDİNG

Bağlı iştiraki üzerinden filoyu büyütüyor. Japonya’da kuru yük gemisi inşa edecek

GSD Holding, Malta merkezli bağlı ortaklığı GSD 4 Limited’in, 64.200 DWT taşıma kapasiteli bir ultramax kuru yük gemisinin satın alımı için sözleşme imzaladı. Japonya’da inşa edilecek olan geminin 2029 yılında teslim alınacağı, ayrıca ek bir alım için de niyet mektubu imzalandığını belirtti. Şirket, denizcilik filosunun yaş ortalamasını gençleştirirken taşıma kapasitesini büyütme yoluna gidiyor. Denizcilik sektöründe kapasiteyi artırmak ve modern filolara sahip olmak uluslararası rekabetin ön koşuludur. İnşa edilen yeni ve yüksek tonajlı gemiler geliri destekleyecek.

BORUSAN BORU

Bağlı ortaklığı vasıtasıyla ABD pazarında 742 milyon dolarlık siparişe imza attı

Borusan Boru, ABD’de faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe üzerinden yaklaşık 742 milyon dolar tutarında yeni bir sipariş aldı. Büyük çaplı hat borularından oluşan hacimli siparişin ağırlıklı bölümünün 2027 yılında, kalan kısmının ise 2028 yılı ilk çeyreğinde üretilecek. Tutar 2025 yılındaki gelirinin %47,74’üne denk geliyor. Firma, en büyük bağlantılarından birine imza atarken kapasite doluluk oranını şimdiden güvence altına almış oldu. Bir şirketin üretim takvimini iki yıl sonrasına kadar büyük rakamlarla doldurması finansal bir başarı olarak görülmeli.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Albaraka Türk nisandan bu yana satış baskısı altında. Fonların payı ise yükseldi

Albaraka Türk’te fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %19,12 ile toplamda 14,90 milyon lot artarak 92,79 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 66’dan 64’e indi. KPC fonu 7 milyon lotla en fazla alımı yaparken, YHK ve YHB birer milyon lotla en çok satışı gerçekleştiren fonlar oldu. Hisse için bugüne kadar 10 aracı kurum öneride bulunurken sadece bir kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi Oyak Yatırım 13,85 TL ile verdi. En düşük öneri 10,50 TL ile Ak Yatırım’dan geldi.