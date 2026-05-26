Yabancı 25 hissede satış yaparken gerideki 5 hissede neler oluyor?

BIST 30 hisselerinde 13-21 Mayıs tarihleri arasında fiyatlar %15’e varan oranlarda gerilerken, yabancı fonlar 25 hissede satış ağırlıklı işlem yaptı. Düşen piyasada sadece 5 hissede paylarını artırırken seçici yaklaşımlarıyla farklı bir senaryonun da işlediğini gösterdiler.

Piyasada ekranlar kırmızıya döndüğünde ve fiyatlar hızla aşağı indiğinde çoğu zaman panikle satma eğilimi öne çıkar. Oysa 13-21 Mayıs haftasındaki takas verileri, yabancının yaşanan bu satış dalgasında belirledikleri hisselerde ucuza mal topladıklarını ve düşüşü fırsata çevirdiklerini görüyoruz. Endeksin baskı altında olduğu süreçte Tofaş, Astor Enerji ve Migros gibi pazarın önemli hisselerinde paylarını artırmaları, yabancının sabırlı bir birikim stratejisi yürüttüğünü işaret ediyor. Çoğunluk fiyatlardaki düşüşe bakıp ürkerken, yabancı fonlar, daha uzun vadeli yaklaşımla belirledikleri hisselerde paylarını artırma yoluna gidiyor.

Paylarını artırdıkları hisseler

Düşüşe rağmen yabancının Astor Enerji’ye ilgisinde herhangi bir zayıfl ama olmadı.. Alımlarıyla paylarını 1,55 puan artırarak %74,37’ye çıkardılar. Firmanin CFO’su Olcay Doğan’ın basına yansıyan açıklamasında, İspanya’da 10 milyon dolarlık yatırımlarına devam ettiklerini ve ABD’ye de yatırım yapmayı planladıklarını ifade ediyor. Düşen piyasada paylarını en fazla artırdıkları bir diğer hisse Tofaş Oto. Önceki hafta paylarını artırdıkları hissede alımları sürdü. Paylarını 0,57 puan artırarak %30,84’e yükselttiler. Yılın ilk dört ayında sektördeki araç üretimi %3 azalırken firma, Stellantis Türkiye’nin de etkisiyle yılın ilk çeyreğinde gelirini %188 artırdı.

En fazla sattık

Yabancı Tofaş’ta alırken Ford Otosan’da satış tarafında yer aldı. Önceki hafta da sattıkları hissede işlemlerini devam ettirerek 2,59 puan azaltıp %34,18’e indirdiler. Veriler yabancının Koç grubunun otomotiv ayağında rotasyona gittiğini işaret ediyor. Şirket, martta Koç Finans’ın %100 payını satın alırken Rekabet Kurumu’ndan gerekli izni aldı.

ZEYNEP'E SOR

GİRİŞ ZAMANI MI, POZİSYON YÖNETİMİ Mİ?

Giriş zamanı; uygun maliyet, getiri, rahatlık, düşük risk, sermaye verimliliği. Zaman kaybı, kaçan fırsat, tahmin zorluğu, fırsat maliyeti, hatalı karar. Pozisyon yönetimi; risk kontrolü, sürdürülebilirlik, kademeli büyüme, esneklik. İşlem yükü, maliyet, erken çıkış, karmaşık hesaplama, kararsızlık.

OYAK, şirketin yükünü hafi fl etmek için nakit yaratırken sermaye avansı olarak verecek

OYAK’ın Hektaş’ta neden payını azaltmaya gidiyor, niyet tamamen çıkmak mı? ● Kadir Şengöl

Kadir, bir hakim ortağın tek seferde %10 gibi bir payı elden çıkarması ilk bakışta oldukça ürkütücü hamle gibi görünebilir. Ancak söz konusu hamlenin gayesi Hektaş’ı terk etmek olarak okunmamalı. Aksine firmanın borç yükünü hafifl etmek için girişilen bir operasyon olarak değerlendirilmeli. Büyük ortak, hisse satışından oluşan gelirin tamamını Hektaş’ın yüksek faiz ortamında ezildiği bir ortamda finansal borçlarını kapatması için sermaye avansı olarak verecek. Bilahare gerçekleşecek tahsisli sermaye artırımında da bu ödemenin mahsubuna gidilecek.

Nijerya firmasıyla çerçeve sözleşmesi imzaladı. Siparişler takvime göre gidecek

Altınay’ın Nijerya’ya yapacağı satışların toplam büyüklüğünü öğrenebilir miyim? ● Mesut Dicle

Mesut, Altınay Savunma’nın bağlı ortaklığı Dasal Havacılık Nijerya firması ile bir çerçeve sözleşmesi imzalarken, 100 bin kamikaze İHA, 200 Falcon R556 ve 100 Kargo İHA tedariki sağlayacak. Ancak henüz anında kasaya döviz sokacak bağlayıcı bir sipariş gelmiş değil. Açıklamada taraflar arasında belirlenecek takvim ve sözleşme hükümleri çerçevesinde teslimatın gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade ediliyor. Tutarlar hakkında da ek bilgi paylaşımı olmadı. Şirket bugüne kadar yıllık gelirinin %40’ına denk gelen yaklaşık 1,38 milyar TL iş bağladı.

YATIRIM FONLARI

MTS fonu tarım ve sürdürülebilirlik temasıyla enfl asyonun biraz altında

Aktif Portföy’ün yönettiği Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (MTS), üç yılı geçkin süredir işlem görüyor. Hissenin fiyatı Nisan 2025’ten itibaren performansı daha da güçlenerek yönünü yukarı çevirdiği gözlendi. Fonun büyüklüğü nisanda gelen 22,4 milyon TL para girişinin de etkisi ile yükselerek 92,6 milyon TL’ye ulaştı. Mayısta nakit çıkışı yaşanırken büyüklüğü de 89,4 milyon TL’ye geriledi. Sınırlı yatırımcı sayısına sahip olan fonda radikal değişimler söz konusu olmuyor. Şimdilerde de 750 olan yatırımcısı ile önceki aya göre bir miktar azaldı. Doluluk oranı %6,82 seviyesinde olan MTS’nin stratejisi, tarım, emtia ve sürdürülebilirlik temalı fonlarda değerlendirmek üzerine kurulu. Risk değeri 5 olan fon, son bir yılda %30,5 getiri elde etti. Yıllık %32,37 olan enflasyonun bir miktar altında.

TAHVİL

Bulls Yatırım, piyasadan %47,53 bileşik faizle 982 milyon TL borçlandı

Bulls Yatırım, 22.05.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 982.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %42,75, bileşik faizi %47,53 olarak belirlendi. 175 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 13.11.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %20,5 düzeyinde. 22 Mayıs itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Bulls Yatırım’ın verdiği %42,75 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 2,76 puan üzerinde yer alıyor. Belirlenen oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFBLLYK2610 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Astor Enerji nisandan itibaren güçlü bir eğilimle yukarı yöneldi. Fonlar durdu

Astor Enerji’de fonların alım eğilimi sınırlı. Portföylerindeki miktar %0,39 ile toplamda 35,22 bin lot artarak 9,11 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 86’dan 73’e indi. HSA fonu 600 bin lot ile en fazla alımı yaparken, GL1 500 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Hisse hakkında bugüne kadar 11 aracı kurum öneride bulunurken 7 kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi HSBC Yatırım 420,00 TL ile verdi. En düşük öneri 204 TL ile Phillip Capital’den geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ

Tahsili gecikmiş alacak portföyüne yenilerini dahil ederek hacmini büyütmekte

Gelecek Varlık Yönetimi, QNB Bank tarafından ihaleye çıkarılan yaklaşık 2 milyar TL anapara büyüklüğüne sahip dört ayrı bireysel tahsili gecikmiş alacak portföyünün devir ve temlik işlemlerini tamamladığını duyurdu. Varlık yönetim şirketleri için yüksek anapara hacmine sahip kredi portföylerini iskontolu bedellerle devralmak operasyonel büyüme anlamına geliyor. Varlık yönetim şirketleri finansal sistemin temizlik mekanizması gibi çalışarak bankaların bilançolarını toksik kredilerden arındırırken, aynı zamanda kendi nakit akışlarını da güvenceye almış olurlar.

ASELSAN

Yapay zeka destekli şehir güvenliği yönetim sistemlerinin tedariği için anlaştı

Aselsan, Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapay zeka destekli kent güvenliği yönetim sistemlerinin tedariği için toplam 469,97 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Teslimatlar ise 2029 yılına kadar sürecek. Uzun soluklu proje kamera ve analiz sistemlerini içeriyor. İleri teknoloji üreten sanayi şirketlerinin yapay zeka destekli büyük ölçekli altyapı projelerini üstlenmesi yüksek katma değerli ciro yaratmasına olanak vermekte. Üç yıllık süreci kapsayan 470 milyon dolarlık sözleşme hacmi, firmanın siparişlerini ve döviz cinsi gelir öngörülebilirliğini destekleyecek.

MEDİTERA TIBBİ MALZEME

Robotik ilaç hazırlama teknolojisiyle kamu ihalelerinde referanslarını artıracak

Meditera Tıbbi Malzeme, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinin düzenlediği Robotik/Tam Otomatik Antineoplastik İlaç Hazırlama Hizmeti ihalesini 52,1 milyon TL bedelle kazandığını ve kararın lehine sonuçlandığını duyurdu. Tıbbi cihaz sektöründe hastanelerin ilaç hazırlama altyapılarını robotik sistemlerle işletmek rekabet avantajı sağlayan modern bir hizmettir. Kamu kurumlarıyla yapılan teknoloji ve donanım odaklı uzun soluklu anlaşmalar, geliri desteklerken sektördeki referansları da pekiştirecektir. Şirket ilk çeyrekte gelirini azaltırken zarar yazdı.