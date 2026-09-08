Yabancı 27 hissede satış yaptı üç hissede alım tarafında durdu

Geçtiğimiz hafta BIST 30 Endeksi %2,05 geriledi. Yabancılar endeksteki 27 hissede paylarını azaltırken, üç hissede alıcı tarafta durdu. Kamu hisselerinde rotasyonda olan yabancı fonlar, Emlak Konut ve THY'de satıp; Ereğli Demir Çelik ve Turkcell'de paylarını artırdı.

Geçtiğimiz hafta BIST 30 Endeksindeki hisselerin fiyatlarıyla paralel şekilde yabancıların paylarında düşüş yaşandı. Yabancı fonlar Türk Hava Yolları ve Emlak Konut hissesinde 3 puanı aşan satışlarda bulunurken, fiyatı %5 gerileyen Ereğli Demir Çelik hissesinde paylarını 1,58 puan artırdı. Yabancıların ağırlıklı satış yaptığı bir atmosferde yatırımcıların telaşlanması olağan bir durum. Ancak takastaki kısa vadeli dalgalanmaya kapılmak yerine, şirketlerin özkaynak kârlılığı ve ileriye dönük beklentilerini nazara alarak hareket etmek; daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesine imkan vereceği unutulmamalı.

Payları 3 puandan fazla azaldı

Geçtiğimiz hafta yabancı fonlar Türk Hava Yolları hissesinde paylarını 3,51 puan düşürerek %20,62 seviyesine indirdi. Temmuzda yolcu sayısını %4,6 artırarak 9,5 milyona ulaştıran firma, filosunu 552 uçağa çıkardı. Likiditesi 9,6 milyar doları bulan şirketin yılın ilk yarısında geliri %43 artarak 585 milyar TL’ye çıktı. Dönem sonu net kârında ise azalma var.

Emlak Konut hissesinde yabancı payı 3,03 puan azalarak %22,22 oldu. TÜİK verilerine göre temmuz ayında ülke genelinde konut satışlarının %17 düşmesi sektörün henüz arzu edilen sıkılaşmadan kurtulamadığını işaret ediyor. Şirketin, altı aylık geliri %16 gerileyip 53,3 milyar TL’ye inerken, dönem sonunda kârında düşüş gözlendi.

Düşerken yabancı aldı

Yabancılar Ereğli Demir Çelik hissesinde paylarını 1,58 puan artırarak %28,43 seviyesine çıkardı. Hissenin fiyatı geçtiğimiz temmuzda test ettiği en yüksek seviyesi olan 45,10 TL’nin ardından geriledi. Haftalık %5,01 gerileyen hissenin aylık kaybı ise %10,88 düzeyinde. Ereğli altı aylık kârını %415 artışla 8,93 milyar TL’ye taşırken yabancının ilgisini çekiyor.

ZEYNEP'E SOR

FAALİYET GELİRİ Mİ, NET KÂR MI?

Faaliyet geliri; ana iş, karşılaştırma, istikrar, yönetim becerisi, finansman bağımsızlığı. Borç körlüğü, eksiklik, yan gelir kaybı, belirsiz temettü.

Net kâr; nihai tutar, temettü, yatırımcı cazibesi, bütüncül bakış, özsermaye büyümesi. Makyajlama ve sürdürülebilirlik riski, operasyonel maskeleme.

Mevcut faaliyetlerini geride bıraktı. Açılım için yeni ortağın yaklaşımı beklenmeli

Sekuro Plastik'in bundan sonra ne yapmaya niyetli olduğu belli mi? ● Metin Çelik

Metin, Sekuro Plastik başta teknoloji, yazılım ve enerji sektörü olmak üzere katma değeri yüksek yeni bir alana girme yönlü hedeflerini paylaştı. Bu yaklaşımla duran varlıklarını elden çıkarıyor. Önemli nitelikteki bu işlemlerden ötürü yatırımcılara 6,07 TL'den ayrılma hakkı tanındı. Yeniden yapılanma kapsamında ambalaj sektöründeki 73 çalışan Polifilm Ambalaj bünyesine geçirildi. Aynı süreçte büyük ortak %27,18 payını 7,77 milyon dolara Bulls Girişim'e sattı. Devirden sonra yeni ortağın nasıl bir stratejiyle hareket edeceği belirleyici olacak.

Geliri düşerken satış hedefini aşağı çekti. Kârlılık beklentisini ise aynen koruyor

Arçelik'in yıl sonunda geliri ne kadar olur, bir tahmin var mı? ● İnan Uyar

İnan, beyaz eşya sektörü zor bir süreç yaşıyor. Son olarak sektör temmuzda ihracatını %21 düşürdü. Arçelik de bundan olumsuz etkileniyor. Yılın ilk yarısında gelirlerini %10 düşürürken, esas faaliyet kârını %14 geriletti. Şirket ise yatay beklediği yurt içi ve yurt dışı satış gelirlerinin yıl sonunda tek haneye gerileyeceğini öngörüyor. FAVÖK marjı beklentisi %6,25-6,50 aralığında; 250 milyon euroluk yatırım hedefi ise sabit duruyor. Cirodaki daralma beklentisi, zayıflayan talepten kaynaklanıyor. Kârı, fiyat politikasıyla desteklemeyi amaçlıyor.

YATIRIM FONLARI

IHA fonu ocaktaki hareketlenmenin sonrasında yatayda dalgalı seyir izledi

Allbatross Portföy'ün yönettiği İkinci Hisse Senedi Fonu (IHA), geçtiğimiz şubattan bu yana yatayda dalgalı bir seyirle hareket ediyor. Büyüklüğü mayıstan bu yana sürekli olarak daraldı. Eylülde hacmi 5,24 milyon TL seviyesine indi. Geride kalan altı ayda temmuz hariç sürekli nakit çıkışı yaşanırken eylülde çıkan nakit tutarı 15 bin TL oldu. Yatırımcısı, fonun hacmiyle orantılı olarak sınırlı seviyede duruyor. Sayı şimdilerde 312 olup önceki ayla benzer düzeyde. Fon varlıklarını ağırlıklı olarak hisse senetlerinde değerlendiriyor. Portföyünün %90,76'sı hisse senedi ve %9,24'ü yatırım fonlarından oluşuyor. Risk değeri 6 olan IHA, volatiliteyi göze alan yatırımcıya hitap ediyor. Yıllık bazda %26,15 getiri elde ederken, aynı sürede %30,50 yükselen BIST 100 Endeksi'nin gerisinde kaldı.

TAHVİL

Çağdaş Faktoring, piyasadan TLREF + %4,25 faizle 310 milyon TL borçlandı

Çağdaş Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 04.09.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 310.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,25 olarak belirlendi. 192 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 15.03.2027 olarak açıklandı. 4 Eylül itibarıyla TLREF %36,93 seviyesinde bulunuyor. Çağdaş Faktoring'in verdiği %4,25 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, bunun yanı sıra piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFCGDF32732 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Çemtaş Çelik şubattan bu yana düşen bir eğilimle hareket ederken fonlar satıyor

Çemtaş Çelik'te fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %7,76 ile toplamda 226,01 bin lot azalarak 2,69 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 11 ile sabit duruyor. FUA fonu 377,2 bin lot ile en fazla satışı yaparken, TIL fonu 120 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Çemtaş için öneride bulunan kurum bulunmuyor. Hissede Ak Portföy'ün ihraççı şirketlere ağırlık veren FUA fonu satış tarafında duruyor. İş Portföy'ün katılım fonu TIL ve Garanti Portföy'ün ihraççı şirketlere yatırım yapan GTH fonu alım yönlü işlemler yaptı.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÖZATA DENİZCİLİK

Yüzer havuz tamiri ve bakım işinden 15,9 milyon euro gelir sağlasa da cirosu düştü

Özata Denizcilik, ASFAT ile imzaladığı yüzer havuz tamir ve bakım onarım sözleşmesini tamamladı. Geçtiğimiz yıl 13,5 milyon euro bedelle varılan anlaşmanın nihai tutarı, ilave talepler ve yapılan ek işlerle birlikte 15,9 milyon euroya yükseldi. Yaklaşık 874,3 milyon TL olarak gerçekleşen döviz bazlı gelir, şirketin bilançosunu destekleyen bir durum olarak değerlendirilmeli. Özata Denizcilik, yatırımcısıyla paylaştığı altı aylık mali tablolarında gelirini %1 düşürürken, esas faaliyet kârını %37 geriletti. Dönem sonunda ise zararını artırarak 603,2 milyon TL'ye çıkardı.

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK

TÜRASAŞ'ın iklimlendirme ihalesine 258,8 milyon lirayla en iyi teklifi verdi

Safkar Ege Soğutmacılık, TÜRASAŞ tarafından açılan elektrikli banliyö projesi iklimlendirme sistemi ihalesine katılarak en iyi teklifi verdi. Şirketin önerdiği 258,8 milyon TL tutarlı teklif bedeli, son gelir tablosundaki brüt satış hasılatının %16,14'üne karşılık geliyor. İhalenin kesinleşmesi için komisyon kararı bekleniyor. Sürecin lehe sonuçlanması halinde, önemli orandaki bir sipariş gelirini destekleyecek. Safkar Ege, yılın ilk yarısında gelirini %80 artırarak 1,6 milyar TL'ye çıkardı. Dönem sonunda ise net kârı %43 gerileyerek 24,98 milyon TL'ye kadar indi.

EUROPOWER ENERJİ

Ukrayna'ya gönderilmek üzere Japon şirketle 37 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

Europower Enerji, Japonya'da yerleşik uluslararası bir firmayla Ukrayna'da kullanılmak üzere güç transformatörü satış anlaşması imzaladı. Yaklaşık 37 milyon dolar tutarındaki sözleşmenin Türk lirası karşılığı 1,78 milyar TL'yi buluyor. Tutar yıllık gelirinin %11,71'i seviyesinde. Bir yıl içinde üretilip teslim edilecek ürünler, şirketin dolaylı bağlı ortaklığına ait fabrikada imal edilecek. Söz konusu iş birliği ihracat kapasitesini artırırken döviz girdisi ile bilançosunu destekleyecek. Europower Enerji, yılın ilk yarısında gelirini %38, dönem kârını %108 büyüttü.