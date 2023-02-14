Yabancı bankalar 10 ilimizi vuran depremi ‘mücbir sebep’ saymazsa zorlananlar olacak

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanlarından rahmetli Mehmet Balduk’un kızı, Nazar Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’dan mesaj geldi:

- Bu mesajı size Emre (Balduk, Nazlı Tekstil Yönetim Kurulu Başkanvekili) ile birlikte yazıyoruz. Babamdan aldığımız bayrağı devam ettirmek için şehrimiz adına çabalıyoruz.

Bu cümlenin ardından konuya girdi:

- Başta Kahramanmaraş olmak üzere depremin vurduğu 10 ilimizdeki şirketlerin kredi ödemeleri var. Yurtiçi bankalardan kullanılmış kredilerin öteleneceği bilgisini banka genel müdürlüklerinden aldık.

Yabancı bankalara işaret etti:

- Yurt dışı kaynaklı kredilerin ötelenmesi için sadece depremzede illerde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesinin yeterli olmadığını öğrendik. Yani, yabancı bankalar, “mücbir sebep” uygulaması için ülke genelinde OHAL ilanını dikkate alıyormuş.

Yurt dışı kaynaklı kredi kullanan firmaların bu süreçte çok zorlanacağının altını çizdi:

- Firmalar yaşadığımız zorlu süreçte bir dönem üretime devam edemeyecek, ticareti duracak. Nakit akışında zorluk çekecek.

Bölgedekilerin can derdinde olduğunu kaydetti:

- Herkes can derdinde biliyoruz. Ancak, firmaların zorlanmasıyla daha da derinleşecek ekonomik çöküntü, bölgedeki süreci çıkmaza sokacaktır.

Kendilerinden örnek verdi:

- Bizim yüzde 100 yabancı sermayeli Türkiye’de kurulu bankadan kullandığımız dış kaynaklı kredimiz var. İkili ilişkilerimizle ötelemeyi sağlayabildik. Ancak, dış kaynaklı kredi borcu olan tüm firmalar bunu yapamayabilir.

Konunun gündeme getirilmesi, yabancı bankaların ikna edilmesine dönük destek istediklerini bildirdi:

- Konuyu depremin vurduğu bölgeleri yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum örgütlerinin başkanları ile birlikte gezen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na da aktardım.

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün 2021 yılını çok iyi geçirdiğini anımsattı:

- 2021 yılındaki yoğun ihracat siparişleri, birçok şirketin yatırım iştahını açtı, yatırımlar da yapıldı. Bunların bir bölümünde dış kaynaklı kredi kullanıldı.

ABD’den pamuk alımında kullanılan “GSM Kredisi”nden örnek verdi:

- Örneğin, ABD’den pamuk ithalatında “GSM Kredisi” kullanılıyor. Bu krediye içerideki bir banka garantör oluyor. Garantör banka krediyi erteleyebilir. Ancak, yurt dışındaki yabancı muhatabının ertelememe riski var.

Mesajında şu noktanın altını çizdi:

- Yanlış anlaşılmasın. Yabancı bankaları ikna etmek için ülkemiz genelinde OHAL ilanı gibi bir talebimiz yok. Sadece ilgili kurumların harekete geçip yabancı bankaları 10 ilimizi vuran depremi “bölgesel mücbir sebep” konusunda ikna etmelerini bekliyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve TOBB bu konuda etkili olabilecek ikna adımları atabilir değil mi?

MAN’ın Başkanı 1 milyon Euro bağışla geldi

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. CEO’su Tuncay Bekiroğlu aradı:

- Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep’e yangın söndürmede de kullanılabilecek birer arazöz bağışlama kararı aldı. Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş belediyeleri ile irtibatı kurmamıza yardım eder misiniz?

Hemen beklediği bağlantıları kurdum, o anlatmayı sürdürdü:

- 10 Şubat 2023 Cuma günü Ankara’da sizi MAN Truck & Bus Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Valskamp, Üretim ve Lojistikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michael Kobriger’le buluşturacaktık. Deprem nedeniyle toplantıyı iptal ettik.

Valskamp ve Kobriger’in Ankara seyahatini iptal etmediğini bildirdi:

- Valskamp ve Kobriger, 10 ilimizi vuran deprem üzerine Volkswagen Grubu’nun (VW, MAN’ın büyük hissedarı) 1 milyon Euro’luk bağışına MAN’ın 1 milyon Euro acil yardım bağışı eklediğini Ankara’da açıkladı.

MAN’ın söz konusu bağışının 5 ile birer arazöz şeklinde olacağını kaydetti:

- Yangın söndürmede de etkili olan söz konusu arazözlerin şasisi MAN’ın Türkiye’deki tesislerinde üretiliyor. Üst yapısı itfaiye araçları, arazöz üretiminde öne çıkan Karba gerçekleştiriyor.

MAN’ın ekiplerinin depremzedeye destek için ilk günden itibaren bölgeye ulaştığını vurguladı:

- Depremzede illerimize ayrıca çadır, jeneratör ve gerekli ekipmanlar da aktarılacak.

MİAD, ‘konteyner kent’ kurmak için kampanya başlattı

MALATYALI İş İnsanları Derneği (MİAD) Yönetim Kurulu, geçen cumartesi günü depremzedeye yardım ve desteklerin nasıl sürdürüleceğini görüştü.

Yönetim Kurulu Üyesi Hazreti Akdemir, “konteyner kent” kurulumuyla ilgili hazırladığı sunumu paylaştı, izlenebilecek yolu anlattı.

Toplantı sonrasında MİAD Başkanı Yunus Akdaş, dernek üyelerine duyuru yayınladı:

- Yüzyılın en büyük felaketini yaşıyoruz. Memleketimiz Malatya’nın büyük bir bölümü oturulamaz, kullanılamaz hale geldi. Gün milletimize borcumuzu ödeme günüdür. Yitip giden canlar geri gelmeyecek. Geride kalanlara destek olmaya devam edeceğiz.

MİAD olarak Malatya’ya yardım TIR’ları gönderdiklerini, mobil mutfaklarda yemek servisi sağladıklarını anımsattı:

- Artık görevimiz insanlarımızın barınması için adım atmaktır. Bu anlayışla “MİAD Konteyner Kenti”mizi kurmak istiyoruz. Sizlerin bağışlarıyla mümkün olan en fazla kişiye barınma sağlayalım.

Açıklamaya şu notu ekledi:

- Bir konteyner evin toplam maliyeti 70 bin liradır. İsteyen hayırseverimiz 2 taksitte ödeme yapabilir. Bağış yapacak kişiler, ücretini ödediği konteyner eve istediği kişinin adını yazdırabilir.

Akdaş, MİAD üyeleriyle derneğin hesap numarasını da paylaştı:

Malatyalı İş İnsanları Derneği, Ziraat Bankası Florya Şubesi, IBAN: TR32 0001 0020 5770 1336 1950 01

“Konteyner Ev Bağışı” notuyla bağışınızı derneğimizin hesabına gönderebilirsiniz.

İzolasyonlu ‘çadır kent’ de kurabiliriz

ŞANLIURFA’da çiftlikleri ve tesisleri olan Namet’in Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kayar, dün bir grup iş insanıyla ortak yazışma grubuna şu mesajı gönderdi:

- Deprem bölgesinde 4 gündür karınca kararınca yardım etmeye çalışan, 1999 Marmara depremini Sakarya’da yaşamış bir kardeşiniz olarak uygun görürseniz Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’a “izolasyonlu çadır kent” kurmak için harekete geçelim.

Söz konusu yazışma grubunu oluşturan Özak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık da ilk günden itibaren başta Malatya olmak üzere bölgede dolaştığını bildirdi:

- Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan nüfusun önemli bir bölümü göç etti. Söz konusu şehirlerimizin ayağa kalkmasına destek için barınma sorununa çözüm bulmamız gerekiyor. “İzolasyonlu çadır kent”, konteyner kent”, “prefabrik kent” için adım atalım.

Adıyaman’da bir fabrikası hasar gören Kemal Güneş, Faruk Kayar’ın sözünü ettiği çadırların fotoğraflarını gruptan paylaşıp fiyatını ekledi:

6x4= 24 metrekare olan optimum tip çadır 13 bin 500 lira.

Aynı yazışma grubunda bulunan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, planlarını paylaştı:

- Bir “İSO Konteyner Kenti” kurmayı düşünüyoruz. İlk etapta 1000 konteyner ile yola çıkmayı hedefliyoruz.