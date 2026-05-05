Yabancı, bankalarda satarken sanayinin yolunu neden tuttu?

Geçtiğimiz haft a yabancılar satış ağırlıklı işlemlerde bulundu. BIST 30 Endeksi’ndeki 23 hissede satış yapan yabancı fonlar, sadece 7 hissede alıcı taraft a durdular. Ağırlıklı olarak banka hisselerini satarken; sanayi ve iletişim hisselerinde alım yönlü işlemleriyle öne çıktılar.

21-29 Nisan tarihli takas verileri yabancı fonların banka sektöründeki pozisyonlarını azaltarak rotasını sanayi ve iletişim sektörlerine çevirdiğini söylüyor. Bir önceki hafta alıma döndükleri Astor Enerji hissesindeki işlemleri 4,68 puanlık artışla devam etti. Tüpraş’ta da paylarını 1,17 puan artırdılar. İletişim sektöründe Turkcell’den ziyade Türk Telekom’a ağırlık verdiler. Haftanın en fazla satışını 4,05 puanla Türk Altın’da gerçekleştirirken, yaygın satışları bankalara yönelikti. Akbank ve Garanti Bankası en fazla sattıkları oldu. Bankacılıktaki muhasebesel beklenti yerine, operasyonel nakit yaratan şirketlere yöneldiler.

Sanayide en fazla aldıkları

Bir önceki hafta 12,90 puan artırdıkları Astor Enerji’deki işlemlerine devam eden yabancılar, bu defa 4,68 puanlık işlemle paylarını %69,63’e çıkardılar. Yüksek ilgide şirketin özellikle ABD’den aldığı yeni siparişlerin etkisi bulunuyor. Nisan sonu itibariyle toplamda 50 milyar TL’yi aşan yeni iş bağlantısı yıllık gelirinin %142’sine ulaştı.

Bir önceki hafta satış tarafında durdukları Tüpraş’ta geçen hafta alım ağırlıklı işlemleri vardı. Paylarını 1,17 puan artırarak %43,08’e çıkardılar. Üç aylık mali tablolarını 6 Mayıs günü açıklayacak olan firma, geçen yıl satışlarını %22 düşürse de dönem sonu kârını artırdı. Bunda net parasal pozisyon kaybının önceki yıla göre azalmasının etkisi vardı.

Bankalarda sattılar

Yabancılar bankalarda agresif bir yönelime girmeden sakince satış tarafında yer aldı. En yüksek satış 1,11 puanla Akbank’ta gerçekleşirken payları %56,3’e indi. Üç aylık bilançosunu açıklayan Akbank, faiz gelirini %17 artırarak 171,5 milyar TL’ye çıkardı. Dönem sonu net kârı %39 büyüyerek 19,2 milyar TL’ye yükseldi.

ZEYNEP'E SOR

TEKNOLOJİ Mİ, FİYAT MI?

Teknoloji; operasyonel hız, verimlilik, vizyon, yenilikçilik, uzun vade. Yüksek maliyet, hızlı eskime, adaptasyon sorunu, belirsizlik, bağımlılık.

Fiyat; nakit koruma, değerleme avantajı, rekabet gücü, bütçe rahatlığı. Kalite tavizi, vizyon darlığı, marka erozyonu, sürdürülebilirlik engeli.

İptal edilen Romanya’daki GES küçük ölçekli olup şirketi etkilemeyecek boyutta

Enda Enerji’nin Romanya’daki yatırımının iptali hedefl erini düşürür mü? ● Ömer Konal

Ömer, Enda Enerji’nin Romanya’daki 10 MW kapasiteli güneş enerjisi ve depolama tesisi alımından, karşı tarafın şartları yerine getirmemesi nedeniyle vazgeçmesi piyasada kısa vadeli bir pürüz gibi algılanabilir. Bununla birlikte, tablodaki güncel üretim verilerine bakıldığında şirketin büyüme ivmesinin bu küçük ölçekli iptalden etkilenmeyecek kadar güçlü olduğu görülüyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam elektrik üretimi önceki yıla göre %95 artarak 163,4 GWh seviyesine ulaşırken, HES üretimindeki %466’lık artış bilançoyu tek başına sırtlıyor.

Ditaş’ta büyük ortak Doğan Holding payının tamamını satınca yönetim BDY’ye geçti

Ditaş’ın ünvan değişikliği yeni bir dönemin habercisi olarak kabul edilebilir mi? ● Aykut Dere

Aykut, Ditaş Doğan’ın ünvanının Ditaş BDY olarak değişmesi sıradan marka güncellemesinden öte, firmanın mülkiyet ve yönetim yapısındaki el değiştirmenin nihai sonucu olarak görülmeli. Doğan Holding, şirketteki %68,24 hakim payını geçtiğimiz yıl 14,5 milyon dolara BDY Group’a satarak Ditaş’tan tamamen çıktı. Aradan geçen zaman diliminde ünvanda “Doğan” ibaresi çıkarılarak yerine “BDY” ibaresinin eklenmesi, yeni hakim ortağın şirkete stratejik kimliğini entegre etmesi olarak okumalı. Yeni ortaklık yapısıyla firmanın yaklaşımı da değişecektir.

YATIRIM FONLARI

HDA serbest arbitraj modeli ve temkinli yaklaşımıyla endeksin gerisinde

Hedef Portföy’ün yönetimindeki Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (HDA), sınırlı olmakla birlikte sakin bir yükseliş ile öne çıkıyor. Büyüklüğü geçtiğimiz aralıktan bu yana düşüyor. Nisanda 406,5 milyon TL seviyesinde bulunurken düşüş devam etti. Hissede her ay farklı miktarlarda olmakla birlikte para çıkışı yaşanıyor. Nisanda çıkan nakit 61,17 milyon TL. Yatırımcı ilgisinin sürekli gerilediği fonun yatırımcı sayısı şimdilerde 767’ye inerken, doluluk oranı %2,85 seviyesinde. HDA, arbitraj modelleriyle piyasadaki fiyat anomalilerini değerlendirme stratejisiyle hareket ediyor. Risk değeri 2 olan fonun portföyünün %91,23’ü hisse ve %5,32’si fonlardan oluşuyor. Sermayesini korumak isteyen temkinli yatırımcıya hitap ediyor. Yıllık %39,45 getiri ile endeksin gerisinde.

TAHVİL

Bilkom Bilişim, Piyasadan TLREF + %0,75 faizle 518 milyon lira borçlandı

Bilkom Bilişim, nitelikli yatırımcılara yönelik 30.04.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 518.000.000 olan bononun yıllık faizi TLREF+%0,75 olarak belirlendi. 179 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 26.10.2026 olarak açıklandı. 30 Nisan itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. Bilkom’un verdiği 0,75 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, TRFBLKME2621 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

İş GMYO’nun fiyatı şubattan bu yana geriliyor. Kamu kurumları fiyatta anlaşamadı

İş GMYO’da fonlar hafif satıcılı tarafta yer alıyor. Portföylerindeki miktar %0,10 ile toplamda 811,9 bin lot azalarak 17,05 milyon lota geriledi. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 25’ten 26’ya çıktı. BIG fonu 425 bin lot ile en fazla satışı gerçekleştirdi, RSK fonu 25 bin lot ile en çok alımı yapan tarafta durdu. İş GMYO hakkında bugüne kadar 7 aracı kurum öneride bulundu ve 1 kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi Ziraat Yatırım 38,40 TL ile verdi. Yıl içinde en düşük öneri 25,50 TL ile Vakıf Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BEST BRANDS

Araç muayene işine giriyor. Eskişehir ve Bilecik istasyonları için şirket kurdu

Geçtiğimiz şubat ayında borsada işlem görmeye başlayan Best Brands, Turka Araç Muayene İstasyonları ile bir ön protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde Eskişehir ve Bilecik’teki istasyonların alt işleticilik faaliyetlerini yürütmek üzere 250 bin TL sermayeli yeni bir bağlı ortaklık kurdu. Araç muayene hizmetleri, yasal zorunluluğu olan ve talebi ekonomik dalgalanmalardan etkilenmeyen garantili bir nakit üretim modelidir. Şirket, ilerleyen süreçte alt işletme sözleşmesinin imzalanmasını beklerken adayı olduğu işin gelirine ne boyutta katkı sağlayacağını belirtmedi.

GEN İLAÇ

SGK ile yaptığı sözleşme cirosuna 15 ayda yaklaşık 3,7 milyar TL katkı sağlayacak

Gen İlaç, SGK ile distribütörü olduğu bir ilacın alternatif geri ödemesine yönelik 15 aylık sözleşme imzaladı. Anlaşmanın şirket satışlarına toplamda 70,7 milyon euro (yaklaşık 3,7 milyar TL) tutarında katkı yapması bekleniyor. Gen İlaç, geçtiğimiz yıl 19,2 milyar TL gelir elde ederken yıl sonunda 814,4 milyon TL net kâr yazdı. Kurumsal tahsilat yönelimi ciroyu doğrudan yukarı taşımaya imkan veren bir yaklaşım. İlaç sektöründe özel ve pahalı tedavilerin devletin geri ödeme listesine alınması, söz konusu ilacın sürdürülebilir satış hacmini destekleyen en önemli yasal aşamadır.

FUZUL GYO

Ortaklığın giderilmesi davası sonrası yapılan ihaleye katılarak diğer payları aldı

Fuzul GYO, %47,33 oranında hissedarı olduğu İkitelli’deki arsanın ortaklığın giderilmesi davası sonucunda yapılan ihalede, en yüksek teklifi vererek taşınmazın kalan paylarını satın almaya hak kazandı. İhale kesinleştiğinde şirket kendine ait hisseler dışında kalan payların bedelini ödeyerek taşınmazın tamamına sahip olacak. Gayrimenkul geliştirme süreçlerinde parçalı mülkiyet yapısı, arsaların üzerine proje geliştirilmesinin önündeki en büyük sorundur. Arsayı atıl bekletmek yerine diğer payları satın alıp mülkiyeti tek elde toplamak sorunu aşmak açısından önemli.