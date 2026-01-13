Yabancı beklemeden öte keskin nişancı modunda

Yılın ilk sekiz gününde borsanın %8,57 yükseldiği bir atmosferde, yabancılar hareketsiz kalmayı tercih etti. Sadece 0,02 puanlık esnemeyle bölgedeki gelişmeleri anlamaya çalışırken, piyasadan ne para çekti ne de topyekûn saldırdı. Bunun yerine keskin nişancı titizliğiyle parayı bir cepten diğerine aktardı. Genel toplamın değişmemesi, içerideki hisse değişimini gizledi.

Yabancı payı en fazla artanlar

Yabancılar yılın ilk haftasında Europen Endüstri’deki payını 4,49 puan artırarak %14,36’ya çıkardı. Hisse, eylülde en yüksek 11,40 TL’yi gördükten sonra satıcılı piyasaya döndü. Şirket ise aralıkta 5 milyon euroluk yatırım kararını duyurdu. 2027 yılında devreye girecek yatırımın 2029 yılı sonuna kadar kademeli şekilde kapı pencere satışlarını 130 milyon euroya çıkarması bekleniyor. İkinci en fazla alınan Esenboğa Elektrik’te ise paylarını 3,74 puan artırdılar. Hisse, 2025’in ilk yarısında güçlü ivmeyle yükseldi. Ağustosta zirvedeki 20,30 TL’ye kadar çıkarken sonrasında geriledi. Aralıkta taban seviyelerden Pardüs Portföy’ün TEFAS’a kapalı POF fonu satarak payını %6,69’dan %3,92’ye düşürdü.

Yabancı payı en fazla azalan

Yabancılar yılın ilk haftasında Escar Filo’da 7,71 puanlık satışla paylarını %27,06’ya geriletti. Hisse mayısta 77,79 TL’ye çıkarken, sonrasında hızla düştü. 2025’in dokuz aylık döneminde gelirini %6 düşürdü ve dönem sonunda 1,5 milyar TL ile zarar yazdı. Şirket ekimden bu yana geri alımlarla kan kaybını durdururken yönü yukarı çevirdi.

ZEYNEP'E SOR

HIZ MI, DENGE Mİ?

Altın biriktir; değer koruma, güvenli liman, disiplin, likidite, çeşitlendirme. Getiri üretmeme, fırsat maliyeti, yatay dönem, makas maliyeti, saklama riski. Altın sat; kâr realizasyonu, likidite açma, portföy dönüşümü, risk azaltma. Kur riski, koruma kaybı, enflasyon etkisi, geri dönüş maliyeti, zamanlama hatası.

Dokuz aylık dönemdeki performans bir miktar azalsa da sürüyor. 11 ayda prim üretimi arttı

Anadolu Sigorta’nın ekim ve kasımdaki artan primleri 2025 bilançosuna nasıl yansır? / Taner Elmacı

Taner, sigorta firmalarının açıkladığı prim üretimi, bilançolarının yönü hakkında öncü sinyal olarak değerlendirilebilir. Anadolu Sigorta’nın yılın 11 aylık brüt prim üretimi %43,6 oranında arttı. Gözlenen ivme, dokuz aylık dönemdeki güçlü eğilimin bir miktar yavaşlasa da korunduğunu gösteriyor. Dokuz aylık dönemde prim üretimi %46 artışla 67,9 milyar TL’ye, alınan net primler %53 artışla 52,9 milyar TL’ye ulaşmıştı. Prim üretimi tarafında artış, ciroya olduğu kadar teknik gelirleri de besleyen ana unsur konumunda. Veriler, yılın son çeyreğindeki ilk iki ayındaki performansın gelirde artışın süreceği yönünde güçlü bir işaret veriyor.

Operasyonel sürekliliğinde sorun yok. Ancak dönem sonu kârı ağırlıklı fi nansallardan kaynaklı

Europower Enerji, olumlu haberlere rağmen neden bir yıldır çıkmıyor? / Kemal Özyol

Kemal, dokuz aylık bilançosunda Europower Enerji, faaliyet tarafında olumsuz bir tablo yerine dengeli bir görüntü sergiledi. Geliri %2 düşse de dönem sonu kârı %239 arttı. Aynı dönemde şirket, trafo yatırımı, yurt içi ve yurt dışı GES projeleri ve bağlı ortaklıklar üzerinden düzenli yeni iş haberleri paylaştı. Bu tablo, operasyonel sürekliliğin korunduğunu söylüyor. Bununla birlikte kâr artışının önemli kısmı operasyonel büyümeden ziyade finansal kalemlerden geldi. Fiyat hareketi tarafındaysa piyasanın daha temkinli yaklaştığı anlaşılıyor. Son bir yılda %1,74 seviyesinde kalan bir hareket söz konusu. Bir aylık süredeyse artış %5 oldu.

YATIRIM FONLARI

AK3 fonu perakendedeki payını azaltırken bankaları artırdı

AK Portföy tarafından yönetilen Hisse Senedi (TL) Fonu (AK3), ocak ayında 6,6 milyar TL büyüklüğe ulaştı ve önceki aya göre artış kaydetti. Portföyün %90,3’ü doğrudan hisselerden oluşuyor. Borsa yatırım fonları ve ters repo gibi araçların payları sınırlı duruyor. Yaşanan iki aylık nakit çıkışının ardından ocakta yaklaşık 220 milyon TL nakit girişi gözlendi. Yatırımcı ilgisinde sert bir düşüş yaşanırken sayı 12.624’e indi. Öte yandan doluluk %0,75 seviyesinde ve %4,85 pazar payına sahip. AK3, ağırlıklı olarak Borsa İstanbul’daki hisse senetlerine odaklanıyor. Açıkladığı son portföyünde BIM, MGROS hisselerinde azaltmaya giderken AKBNK, YKBNK hisselerindeki payını artırdı. Geçen altı ayda %19,85 getiri oluştu. Aynı sürede hisse senedi yoğun fon kategorisinde ortalama getiri %23,16 seviyesinde gerçekleşti.

TAHVİL

Bulls Yatırım, %45,28 bileşik faizle 700 milyon TL borçlandı

Bulls Yatırım, 09.01.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 700.000.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %40,90, bileşik faiz oranı ise %45,28 olarak belirlendi. 175 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 03.07.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %19,61 düzeyinde.

%40,90 YILLIK BASİT FAİZ

9Ocak itibarıyla TLREF %37,89 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Bulls Yatırım’ın sunduğu %40,90 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 3,01 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFBLLY72619 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş hücresi satışı için anlaşmaya vardı. Panelin yanı sıra yeni üretimi gelirini büyütecek

Smart Güneş Enerjisi, yurt içinde faaliyet gösteren bir enerji firmasıyla KDV hariç yaklaşık 5,6 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı. Anlaşma firmanın kendi güneş paneli üretiminde kullandığı TOPCON teknolojili güneş hücrelerinin satışını kapsıyor. Smart, güneş paneli satışının yanı sıra kendi tesisinde ürettiği güneş hücresini ticari ürüne dönüştürerek gelir kalemlerine eklediğini gösteriyor. Güneş enerjisi sektöründe üretim zinciri dilim, hücre ve panel olmak üzere dikey bir hiyerarşide ilerliyor. Hücre üretimi bu zincirin en önemli teknolojik halkasını oluşturuyor. Sektördeki pek çok oyuncu ithal hücreleri birleştirerek panel montajı yaparken, Smart Güneş Enerjisi’nin kendi hücre üretim tesislerine sahip olması, onu rakiplerinden ayrışan bir konuma taşıyor.

PASİFİK TEKNOLOJİ

Bağlı iştirakinin geliştirdiği İHA’nın teslimatı 2025’te tamamlandı ve TSK envanterine girdi

Pasifik Teknoloji, %51 bağlı ortaklığı Titra Teknoloji tarafından geliştirilen Dumrul Silahlı İnsansız Helikopter sistemi için daha önce duyurulan ilk siparişin 2025 yılı içinde teslim edildiğini ve ürünün Silahlı Kuvvetler envanterine girdiğini açıkladı. Savunma sanayiinde sistem teslimatının gerçekleşmesi, siparişin operasyonel aşamaya geçerek ciroya dönüşmesi açısından önemli kabul ediliyor. Envantere giriş, ürünün teknik kabul süreçlerinin tamamlandığını ve kullanım aşamasına geçtiğini gösteriyor. Bu aşama, üretici firmalar için hem referans değeri hem de takip eden siparişler açısından önem taşıyor. Kısa vadede tamamlanan işin finansallara yansıması öne çıkarken, uzun vadede envanter referansının yeni siparişler üzerinde destekleyici olması beklenebilir.

OFİS YEM

Bağlı ortaklıklarıyla birlikte aralıktaki işleri açıkladı. Toplam tutar anlamlı büyüklükte değil

Ofis Yem ve bağlı ortaklıkları, Aralık 2025 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen ihalelerden kazandıkları işler kapsamında yaklaşık 9,3 milyon TL tutarında satış katkısı elde edilmesinin beklendiğini açıkladı. Söz konusu tutar, kazanılan ihalelerden doğacak toplam satış hacmini yansıtıyor. İhaleler, gıda ve yem sektöründe şirketlere dönemsel fakat öngörülebilir satış imkânı sağlıyor. Böylesi işler genellikle kısa vadede ciroya yansırken, tahsilat ve teslimat takvimine bağlı olarak nakit akışı üzerinde belirleyici oluyor. İhale bazlı satışlar, özellikle yıl sonu dönemlerinde gelir yoğunlaşması yaratabiliyor. Ofis Yem, 2024 faaliyet döneminde 19,9 milyar TL satış geliri elde ettiği nazara alındığında açıkladığı tutar hayli düşük kalmakta.