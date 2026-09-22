Yabancı fonlar 28 hissede çekildi Ereğli’deki payları 2,12 puan arttı

BIST 30 Endeksi geçtiğimiz haft ayı %6,18 düşüşle kapattı; 28 hisse geriledi, iki şirket yükseldi. Piyasanın sert satışlarla sarsıldığı haft ada yabancılar 17 hissede paylarını azalttı. En fazla Sasa ve Emlak Konut’ta sattılar. 13 hissede paylarını artırırken en fazla alım Ereğli’de gerçekleşti.

BIST 30 Endeksindeki 28 şirketin değer yitirdiği ve endeksin %6,18 gerilediği sert bir hafta geride kaldı. Yabancılar Sasa ve Emlak Konut başta olmak üzere endeksteki hisselerin çoğunda satış tarafında yer aldı. Ereğli Demir Çelik 4 gün boyunca alım görerek pozitif ayrıştı. Tüpraş %0,91 ve TAV %0,64 ile haftayı artıda tamamlayan diğer iki hisse oldu. Fiyatların hızla gerilediği satış dönemlerinde ekrandaki kayıplara kapılıp panikle hareket etmek yerine, şirketlerin esas faaliyet kârlılıkları ve fiyat çarpanları göz önüne alınarak uzun vadeli bakış açısı ile hareket edilmesi, gereksiz kayıpları engelleyecektir.

En fazla satılanlar

Yabancılar geçtiğimiz hafta BIST 30 hisseleri içinde en fazla satışı 2,76 puanla Sasa’da gerçekleştirdi; payları %14,22’ye indi. Hissede yabancılar gibi yerli kurumların da satış yaptığı gözlendi. Portföyünde bulunduran fon sayısı 70’ten 64’e gerileyerek %10 azaldı. Şirket, ilk yarıda 491,9 milyon TL net kâr elde etse de haftalık kaybı %16,67 oldu. Emlak Konut GMYO’da yabancı payı 2,47 puan azalarak %19,67 seviyesine indi. Haftalık %9,13 değer kaybeden hissenin fiyatı şubatta test ettiği en yüksek seviyesi 26,36 TL’nin gerisinde bulunuyor. Veriler, ağustosta konut satışlarının %14,7 gerilediğini işaret ediyor. Şirket ise yılın ilk yarısında kârını %81 azaltarak 2,35 milyar TL’ye düşürdü.

En fazla alınan

Ereğli Demir Çelik’te yabancılar fiyatın %7,56 düştüğü haftada paylarını 2,12 puan artırarak %31,06 seviyesine çıkardı. Fiyat gerilerken paylarını artırmaları uzun vadeli yaklaşımı işaret ediyor. Hissedeki fon sayısı 158’den 164’e yükseldi. İlk yarı net kârını %415 artıran ve 8,93 milyar TL kâr elde eden Ereğli’nin fiyatı, temmuzda test ettiği 45,10 TL’nin gerisinde duruyor.

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UZUN POZİSYON MU, KISA POZİSYON MU?

Uzun pozisyon; sınırsız kazanç potansiyeli, sınırlı risk, pasif gelir, makro büyüme uyumu. Sermaye kilitlenmesi, zaman maliyeti, durağanlık stresi. Kısa pozisyon; düşüşten kazanç, riskten korunma, hızlı getiri, esnek strateji, verimlilik. Sınırsız zarar riski, borçlanma maliyeti, psikolojik baskı.

Bağlı ortaklığın tesisi kullanılamaz hale geldi.İşlevsiz kalan iştiraki içeri alıyor

Kervan Gıda, neden iştirakiyle birleşmeye karar verdi? ● Mithat Başarır

Mithat; Kervan Gıda temmuzda aldığı kararla, şubatta tesisinde yangın çıkan %100 iştiraki Uçantay’ı kolaylaştırılmış usulle devralmak üzere harekete geçti. İştirakin tesisi yangın sonrası kullanılamaz hale gelmişti. Sigorta sürecini tamamlanması sonrası toplam 15,7 milyon dolar tazminat tahsil edildi. Söz konusu tutarın finansallara yaklaşık 300 milyon TL gelir etkisi yapması bekleniyor. Tazminat sürecinin bitmesiyle artık işlevsiz kalan iştirak ilave maliyet oluşturmaması için bünyeye dahil edilirken operasyonlar tek çatı altına alınıyor.

Fonların paylarını sıfırlaması, zarardaki şirkete dair beklentiyi ortadan kaldırdı

Ditaş BDY’nin fiyatının neden toparlandığını bir türlü göremiyoruz? ● Selim Doğan

YATIRIM FONLARI

YSO fonu sağlık sektörü hisselerine yönelerek bir yılda %47 getiriye ulaştı

Yapı Kredi Portföy’ün yönettiği Sağlık Sektörü Serbest Fon (YSO), Şubat 2025’ten bu yana işlem görüyor. Fon özellikle Geçtiğimiz haziranda belirgin şekilde yukarı yönelim sergilerken, ağustosun son haftası tekrar yataya döndü. Fiyatın arttığı süreçte hacminin de yükseldiği gözlendi. Eylülde ise önceki aya göre bir miktar azalarak toplam değeri 94,19 milyon TL düzeyine indi. Geçtiğimiz ay gözlenen yüksek para girişinin ardından eylülde 237 bin TL nakit girişi yaşandı. Yatırımcı sayısındaki düzenli artış, eylülde terse dönerek 255 kişiye geriledi. Temel stratejisi, fon varlıkları sağlık sektöründe faaliyet gösteren hisselerde değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyün %65,94’ü yabancı BYF ve %27,70’i hisse senedinden oluşuyor. Yıllıkta %47,30 yükselirken, bu sürede %20,24 çıkan endeksi aştı.

TAHVİL

Tiryaki Agro Gıda, piyasadan %51,76 bileşik faizle 200 milyon TL borçlandı

Tiryaki Agro Gıda, 17.09.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %45, bileşik faizi %51,76 olarak belirlendi. 131 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 27.01.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %16,15 düzeyinde. 18 Eylül itibarıyla TLREF %36,52 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Tiryaki’nin verdiği %45 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 8,48 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFTRYK12723 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Alcatel ağustosun ilk haftası 183 TL’yi gördükten sonra yoğun satışlarla düştü

Alcatel Lucent Teletaş’da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %8,11 ile toplamda 89,79 bin lot azalarak 1,02 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 26’dan 23’e geriledi. IJC fonu 40 bin lot ile en fazla satışı yaparken, TTE fonu 8,5 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Alcatel için öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. İş Portföy’ün satışları öne çıkıyor. Kurumun yönettiği IJC ve IML fonu satış yaptı. Garanti Portföy’ün GPF ve GKV fonları alıcı tarafta durdu.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÇAN2 TERMİK

Venezuela’da petrokimya sahasının işletmesi için 20 yıllık sözleşme imzaladı

Çan2 Termik, bağlı ortaklığı üzerinden Venezuela’daki CEMA Petrol Sahası’nın 20 yıl süreyle işletilmesi ve üretimi için devlet petrol şirketi PDVSA ile münhasırlık anlaşması imzaladığını açıkladı. Projeye 20 yıl için toplam 381,7 milyon dolar yatırım planlanırken, sahadaki günlük üretim kapasitesinin 400 varilden 9.865 varile çıkarılması hedefl eniyor. Şirket aynı açıklamada şubatta gerçekleştirdiği %42,86 bedelli sermaye artırımından sağladığı fonun yenilenebilir enerjiye ayrılan kısmını, daha kârlı bularak bu petrol projesinin ilk fazına kaydırdığını açıkladı.

TAT GIDA

Yeni GES ile birlikte elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaktan karşılayacak

Tat Gıda, sürdürülebilirlik hedefl eri kapsamında Afyonkarahisar’da kurduğu 9.924 kWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinin TEDAŞ kabul işlemlerini tamamlayarak elektrik üretimine başladı. Tesis, şirketin uzun vadeli yeşil dönüşüm kredileriyle finanse edildi. Daha önce faaliyete geçen Manisa Akçaköy tesisleriyle birlikte, firmanın tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 97’si kendi yenilenebilir kaynaklarından sağlanmış olacak. Enerji giderlerinin büyük ölçüde sıfırlanması, enfl asyonist ortamda enerji maliyetini sabitleyerek kâr marjını destekleyecek.

LİMAK DOĞU ANADOLU

50 MWe gücündeki enerji santrali için Çinli firmayla görüşmelerini sürdürüyor

Limak Doğu Anadolu Çimento, elektrik piyasasında gerçekleştirdiği 50 MWe’lik lisanssız üretim başvurusu kapsamında, Çinli Sinoma Overseas ile Mühendislik, Tedarik ve Kurulum (EPC) sözleşme müzakerelerinin olumlu bir seyir izlediğini duyurdu. Tarafl arın sözleşmeyi imza aşamasına getirmek için çalıştığını belirtiyor. Santralin devreye girmesi, çimento üretimi gibi yoğun enerji gerektiren bir sektörde Limak’ın maliyet avantajı yakalamasına olanak tanıyacak. Yılın ilk yarısında gelirini %14 düşüren firma, dönem sonu kârını %47 gerileterek 548,9 milyon TL’ye indirdi.