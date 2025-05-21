Yabancı ilgisi perakendede arttı holding hisselerinde güçleniyor

Son iki haftalık veriler incelendiğinde yabancı paylarında değişken bir hareketlilik öne çıkmakta. Yabancılar kimi hisselerdeki paylarını düşürürken kimilerinde ise artırıyor. Bu süre içinde en hızlı yabancı payı artışı Birleşim Grup Enerji, Kontrolmatik Teknoloji, Suwen Tekstil, Çağdaş Cam ve Işık Plastik hisselerinde gerçekleşti. Birleşim Grup’ta artış 9 puanı aşarken, Kontrolmatik’te 7 puan, Suwen’de ise 5,5 puanlık yükselişler gerçekleşti. Söz konusu hisselerde yabancı ilgisi yeni bir pozisyonlanmaya işaret ediyor.

BİM ve Migros’ta alımlar dikkat çekti

Yabancı yatırımcıların hacimli ve endekste ağırlığı yüksek hisselerdeki pozisyonlarında yeniden bir artış gözleniyor. BİM ve Migros perakende sektöründe artan ilgi ile öne çıkıyor. Aynı şekilde Sabancı Holding, Astor Enerji ve Pegasus hisselerinde de değişen oranlardaki artış ile yabancıların paylarında artışa gittikleri gözlendi.

Yeni hisselere yöneliyorlar

Yabancı payı yüksek olan Ray Sigorta, Coca Cola İçecek, Marshall, Ulusoy Elektrik ve Ülker gibi hisselerde değişim sınırlı kaldı. Bu hisselerde güçlü olan pozisyonlar korunuyor. Yeni girişler daha çok düşük yabancı oranına sahip hisselerde gerçekleşiyor. Bu da yabancının yeni alanlara yönelme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Kimi büyüklerde azalttılar

Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, Ereğli Demir Çelik gibi endeksin büyük hisselerinde yabancı payı son iki haftada azaldı. Buna karşılık BİM Mağazalar, Aselsan, Sabancı Holding ve İş Bankası C gibi kimi diğer büyük hisselerde ise artış gözlendi. Yabancı yatırımcı endekse göre değil, hisse bazlı tercih yapıyor.

ZEYNEP’E SOR

GELİR YATIRIMI MI, BÜYÜME YATIRIMI MI?

Gelir yatırımı; düzenli gelir, düşük volatilite, pasif gelir, uzun vadeli. Sınırlı büyüme, zayıf seyir riski, vergi kesintisi, temettünün durma riski.

Büyüme yatırımı; hızlı yükselme, kârı büyütme, uzun vadeli, yeni trende ve sektörlere yatırım. Yüksek dalgalanma, aşırı fiyatlanma riski, sabır gerekliliği.

Yıla zayıf başladı. Pazar çeşitliliğine güveniyor. İkinci yarıdan itibaren toparlanma bekliyor

Coca Cola İçecek’in ilk çeyrek bilançosunun ardından ileriye dönük beklentisi için ne dersiniz? / Vural Köse

Vural, Coca-Cola İçecek, 2025 yılına zayıf başlamasına rağmen, yılın geri kalanı için olumlu beklentisini koruyor. Satış geliri %4, esas faaliyet kârı %35 ve net dönem kârı %66 gerilese de, şirket bu daralmayı geçici bir dönemsel etkilenme olarak değerlendiriyor. Özellikle Ramazan ayının takvimsel kayması, hava koşulları ve bazı operasyonel maliyet artışlarının etkili olduğu bu çeyrekte şirket, hedge uygulamaları ve yerel fiyatlama stratejileriyle ikinci yarıda toparlanma hedefliyor. Özellikle Pakistan ve Orta Asya operasyonlarının katkısıyla toparlanma sağlanması ve yılın ikinci yarısında kâr marjlarında iyileşme olması bekleniyor.

Şirket ilk çeyrekte dönem sonunda zarar yazdı. Kurumların genel beklentisi ise olumlu yönde

Tav Holding için aracı kurumların beklentisi hakkında bilgi alabilir miyim? / İhsan Ateş

İhsan, aracı kurumların Tav Havalimanları için olumlu beklentileri devam ediyor. Açıklamalar takip edildiğinde 23 farklı aracı kurumun neredeyse tamamı hisseye yönelik “AL” ya da “Endeks Üstü Getiri” yönünde tavsiyelerde bulunuyor. Bu da yatırımcılar nezdinde hissenin orta vadede yükseliş potansiyeli taşıdığına dair güçlü bir konsensüs oluşturuyor. Kurumların verdiği ortalama hedef fiyat 394,30 TL düzeyinde. Bu seviye, mevcut 231,60 TL fiyatla karşılaştırıldığında yaklaşık %70,25 potansiyel bir getiriye işaret ediyor. Şirket ise ilk çeyrekte hem gelirini hem de esas faaliyet kârını artırmakla birlikte dönem sonunda zarar açıkladı

YATIRIM FONLARI

Agesa Emeklilik’in AVB fonu, döviz bazlı getiri arayışıyla kazandırmayı hedefliyor

Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 5-15 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu (AVB), portföyünün %91,2’sini kamu dış borçlanma araçlarına ayırarak, dolar cinsi 5-15 yıl vadeli eurobond yatırımlarıyla yatırımcısına kupon getirisi ve sermaye kazancı sağlıyor. 14,2 milyar TL fon büyüklüğü ve %31,10 doluluk oranıyla pazarda %42,96 paya sahip. Fon, yılbaşından bu yana %12,02, son bir yılda ise %30,93 getiri sağladı. Özellikle döviz bazlı gelir arayışında olan uzun vadeli yatırımcılar için AVB, makroekonomik dalgalanmalara karşı kupon ödemeleriyle istikrar sunuyor. ABD faiz görünümünün gevşemeye başlamasıyla birlikte bu fonun önümüzdeki dönemlerde değer kazancını sürdürmesi beklenebilir. Geçtiğimiz aralık ayından bu yana düzenli olarak nakit çıkışı yaşandığı gözleniyor.

TAHVİL

DYO Boya, %60,99 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

DYO Boya, 15 Mayıs 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 101.100.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %52 olurken, bileşik faizi de %60,99’a denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 133 gün vadeli olup ödeme tarihi 26 Eylül 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %18,95 olacak.

Diğer taraftan 16 Mayıs tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,98 seviyesinde bulunuyor. DYO Boya’nın çıkardığı bononun yıllık %52 basit faiz oranı, TLREF’in 3,02 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 16 Mayıs 2025 olurken piyasada TRFDYBY92526 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MEGA METAL

ABD’de 34 milyon dolarlık yatırıma gidiyor. Arazi tahsisi yapıldı. Son çeyrekte üretime geçiyor

Mega Metal, küresel büyüme hedefi doğrultusunda ABD’deki ilk üretim yatırımını South Carolina eyaletinde gerçekleştiriyor. Şirket üretim tesisi için arazi ve bina tahsisi konularında anlaşma sağladı. 34 milyon dolara kurulacak tesisin yılın son çeyreğinde üretime başlaması planlanıyor. 8.500 metrekarelik alanda kurulacak ve 135 kişilik iş gücüyle faaliyete geçecek tesisin yıllık üretim kapasitesi 24.000 ton olacak. Mega Metal’in faaliyet alanı olan yüksek iletkenlikli bakır tel üretiminde bu tesisin, hem Kuzey Amerika’daki büyüyen talebi karşılaması hem de tedarik zincirinde yerelleşme avantajı yaratması bekleniyor. Özellikle elektrikli araçlar, enerji iletim sistemleri ve yüksek teknoloji uygulamalarına dönük ürünlerde rekabet avantajı sunması hedefleniyor.

KORAY GYO

Prag’da proje geliştirecek. Arsa sahibiyle anlaştı. Paylaşıma göre 140 milyon euro hedefliyor

Yurt dışına açılan Koray GMYO, Avrupa’daki ilk büyük ölçekli projesini Prag’da hayata geçiriyor. Şirket, Prag şehir merkezine 30 dakika, havalimanına ise sadece 15 dakika uzaklıkta konumlanan Kemanne Zehrovice Kladno bölgesinde 174.000 m2 büyüklüğünde bir arsa üzerinde, gelir paylaşımı esasına dayalı bir proje geliştiriyor. Gelirin %72,5’i Koray GYO’ya, %27,5’i ise arsa sahibine ait olacak. Avrupa’da nitelikli konut projelerine yönelik artan talep doğrultusunda geliştirilen yatırım, Çekya’nın büyüyen konut ihtiyacına da çözüm sağlayacak. Planlanan proje ile Koray GYO’nun 140 milyon euro gelir elde etmesi öngörülüyor. Şirket proje için yerel iştirak kurma çalışmalarına da başladı. Proje, şirketin gelirlerini döviz bazlı çeşitlendirmesi açısından fırsat sunuyor.

KONTROLMATİK

Anlaşma kapsamında üretilen prototip testlerden başarıyla geçti. Böylece güvenliği teyit edildi

Enerji altyapı teknolojilerinde önemli adımlar atan Kontrolmatik, Çinli Chint Electric ile vardığı anlaşma kapsamında önemi bir eşiği geçti. Teknoloji transferi ve lisans anlaşması kapsamında geliştirilen 245 kV Gaz İzoleli Şalt ürününde ilk prototip, uluslararası akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilen tip testlerden geçti. Testler, yüksek gerilimli ekipmanların saha koşullarına dayanıklılığını ve güvenliğini teyit etmesi açısından önemli. Gaz İzoleli Şalt sistemleri, özellikle şehir içi uygulamalarda yer tasarrufu, güvenlik ve düşük bakım ihtiyacı gibi avantajları sayesinde geleneksel hava izoleli sistemlerin yerini almaya başladı. 245 kV seviyesindeki ürünler, yüksek gerilimli iletim hatlarının yönetiminde önemli rol oynarken, şirket de güçlenecek.