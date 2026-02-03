Yabancı neden banka yerine küçük hisselere yöneliyor?

Son bir ayda BIST 30 Endeksi %24 ile güçlü bir yükseliş kaydederken, yabancılar farklı bir eğilim sergiledi. Belirledikleri 8 hissede paylarını 5,02 ile 16,34 puan arasında artırırken, endeks yerine hikayeye odaklandıkları mesajını verdiler.

Borsada yabancı gelirse önce banka ve holding alır ezberi, rafa kalkmış görünüyor. Endeksin lokomotifl eri 30 büyük hisse, bir ayda ortalama %23,97’lik çıkışla dikkat çekse de, yabancının ilgisi Ecogreen Enerji veya Rubenis Tekstil gibi hacimce küçük tahtalarda kaldı. Yabancıların küçüklerde kuyumcu titizliğiyle mal toplaması, arka planda başka bir hesabın döndüğünü işaret ediyor. Yabancı takasındaki nokta atışı artışlar, şirkete özel beklentilerin satın alındığı seçici bir operasyonun ayak sesi gibi.

Yabancının en fazla aldığı

Kasım ayında borsaya gelen Ecogreen Enerji, 12 gün üst üste tavan serisinin ardından gelen kâr satışlarıyla geriledi ve 21 TL bölgesinde taban oluşturdu. Aralık sonunda başlayan güçlü yabancı alımları hissede sadece %12’lik bir artışa yol açtı. Yabancılar son bir ayda paylarını 16,34 puan artırarak %18,16’ya çıkardı. Alımlar gelen satışları karşılama niteliği taşıması dikkat çekiyor.

Yabancılar, Rubenis Tekstil’de paylarını 8,23 puan artırırken, fiyat da son bir ayda %63 yükseldi. Şirket, dokuz aylık dönemde gelirini %20 düşürerek 1,2 milyar TL’ye geriletti ve dönem sonunda 198 milyon TL zarar açıkladı. Firmayla ilgili yakın tarihli önemli gelişme, 1,1 milyar TL’ye satılan boyahane fabrikasıyla, onay için SPK’ya başvurulan %900 bedelsiz sermaye artırımı kararı oldu.

Riski seven yabancı

Borlease Otomotiv, kasım ayında en yüksek 33,16 TL’yi test ettikten sonra hızla gerileyerek 2,71 TL seviyelerine indi. Yabancı yatırımcı ise son bir ayda 4 TL ve altındaki fiyatla alımlarla payını 7,3 puan artırarak %8,15’e çıkardı. Hissenin bu denli düşmesinde firmanın alacaklı bankalarla borçlarını yeniden yapılandıramaması ile ihraç ettiği tahvillerin kupon ve anapara borcunu ödememesi etkili oldu.

ZEYNEP'E SOR

FONU KORU MU, FONU ARTIR MI?

Fonu koru; risk kilidi, kazanç, denge, düşük stres, zaman kazanımı. Sınırlı fırsat, getiri yavaşlaması, enflasyon aşınması, pasifleşme, yanlış bekleme riski.

Fonu artır; iyileştirme, büyüme, güven, bileşik etki, disiplin pekişmesi. Artan risk, zamanlama hatası, likidite daralması, stres, alternatif kaybı.

Son bir ayda endekse paralel yükseliş kaydetti. Çıkışta piyasadaki genel hava ve beklenti etkili

Doğuş Otomotiv’in son bir aydaki çıkışının sebebi bölgedeki distribütörlük ile mi ilgili? /İsmail Kaman

İsmail, yılbaşından bu yana piyasadaki olumlu seyir Doğuş Otomotiv’i de olumlu yönde etkiliyor. Kuşkusuz bunun yanı sıra bölgesel distribütörlük beklentisinin payının olduğunu da not etmek gerekir. Şirket, farklı zamanlardaki paylaşımlarında Azerbaycan, Irak ve Suriye’de Volkswagen’in binek araçlarının satış ve servis faaliyetlerini yürütmek üzere niyet mektubu imzaladığını belirtti. Söz konusu paylaşımın hayat bulması halinde Doğuş Otomotiv’in Türkiye operasyonuna ek hacim ve lojistik merkez avantajı gündeme gelecek. Yatırımcılar da her ne kadar kısa vadede kâr yazmayacak olsa da orta vadede fiyatlamaya başladıkları düşünülebilir.

Devreye alınan yatırımların yansıması kademeli ve zaman alır. İlk çeyrek veriler takip edilmeli

Sasa yatırımlarını birer birer devreye aldığı halde neden geliri düşüp zarar açıkladı? / Emre Özer

Emre, 2025 yılı içinde Sasa’nın yatırımları kademeli olarak devreye girdi. Buna karşın şirketin dokuz aylık dönemde geliri %18, esas faaliyet kârı %81 düşerken dönem sonunda 10,1 milyar TL zarar açıkladı. Söz konusu durum, kapasite artışının henüz bilançoya yansımasının olmadığını işaret ediyor. Veriler de fiyatlama ve finansman yükünün baskın kaldığını gösteriyor. Yatırımların bilançoya katkısı için zamana ihtiyaç var. Sonuçta yatırımın getirdiği satış hacmi kademeli artar ve birim maliyetler zamanla düşer. Doğal olarak bilançoya yansıması da gecikmeli olur. Bu itibarla 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren yansımasını beklemek gerekir.

YATIRIM FONLARI

SRL fonu sürdürülebilirlik temasıyla altı ayda %35 kazandırdı

Pardus Portföy’ün yönettiği Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (SRL), Mayıs 2025’te işlem görmeye başlarken, eylülden bu yana büyüyen yapısıyla dikkat çekiyor. Ocakta toplam büyüklüğü 55,9 milyon TL’ye çıktı. Bununla birlikte ocak ayında 1 milyon TL nakit çıkışı gözlendi. Portföyün %82,40’ı hisse senetlerinden, %16,72’si vadeli işlemler nakit teminatlarından oluşuyor. Yatırımcı sayısı 436 ile önceki aya kıyasla gerilerken %3,82 doluluk oranına sahip.

SRL, çevresel ve yönetişim kriterleri güçlü hisselere odaklanıyor. Risk değeri 6 olan yapı, sürdürülebilirlik temasına uzun vadeli yatırımda bulunmak isteyen ve dalgalanmaya toleranslı olan yatırımcıları hedefl iyor. Son altı ayda fon %34,8 getiri sağlarken, sürdürülebilirlik temalı fonların ortalaması %23,44 düzeyinde performans sergiledi.

TAHVİL

Destek Yatırım, %41,29 bileşik faizle 309 milyon TL borçlandı

Destek Yatırım, 30.01.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 309.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %38,50, bileşik faizi ise %41,29 olarak belirlendi. 224 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %23,63 düzeyinde. Bononun vade başlangıç tarihi 30.01.2026, itfa tarihi 11.09.2026 olarak açıklandı.

%38,50 YILLIK BASİT FAİZ

30Ocak itibarıyla TLREF %36,82 seviyesinde bulunuyor. Destek Yatırım’ın verdiği %38,50 basit faiz oranı, TLREF’in 1,68 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFDSTK92610 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GÜBRE FABRİKALARI

Kullanım dışı kalan eski depoların yerine yenilerini yapacak. Proje 24 ay içinde devreye giriyor

Gübre Fabrikaları, Yarımca Tesisleri’nde depreme karşı yetersiz ve kullanım dışı kalan eski depoların yerine yeni depo yatırımı planlıyor. Tesis dışı kiralık depolardan kaynaklanan trafik, gürültü ve emisyon etkilerinin azaltılması hedefl eniyor. Yatırımın toplam maliyeti yaklaşık 1,12 milyar TL olarak paylaşılırken, yatırımın 24 ay içinde devreye alınması öngörülüyor. Gübre sektöründe depo altyapısı, üretim kadar kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. Hammadde ve nihai ürünlerin güvenli depolanması, lojistik akışın kesintisiz işlemesini sağlamakta. Özellikle büyük ölçekli tesislerde depolama kapasitesi, taşıma maliyetlerini ve operasyonel aksamaları doğrudan etkiliyor. Yatırım, üretim kapasitesini artırmasa da 110 bin tonluk ilave depolama alanı sağlayacak.

KORDSA

Endonezya’daki fabrikada yaşanan sel felaketinden kaynaklı aldığı tazminat tutarı arttı

Kordsa, geçtiğimiz yıl martta Endonezya’daki PT Indo Kordsa tesislerinde yaşanan sel hasarına ilişkin sigorta tazminatını revize etti. Daha önce 20 milyon dolar olarak açıklanan tutar, yapılan görüşmeler sonrası 25 milyon dolara yükseldi. İlave 5 milyon dolarlık gelir, 2026 yılı ilk çeyrek finansallarına yansıtılacak. Sanayi şirketlerinde sigorta tazminatları, olağan dışı olaylar sonrası bilanço dengeleyici bir unsur olarak öne çıkar. Sigorta poliçelerinden kaynaklı gelirler, üretim kaybı ve hasar etkisini kısmen telafi eder ve nakit girişini hızlandırır. Kısa vadede kârlılık üzerinde destekleyici bir etki yaratır. Kordsa açısından revize edilen tutar, tek seferlik bir gelir niteliği taşıyor. Nihai tazminatın netleşmesi için sigorta şirketiyle görüşmeler devam ediyor.

HAT-SAN GEMİ

Yurt dışındaki bir firmadan aldığı gemi tamir işini sonuçlandırdı. Gelirini destekleyecek

Hat-San Gemi, yurt dışında yerleşik bir firma ile imzaladığı gemi tamir, bakım ve onarım sözleşmesini tamamladı. İlave taleplerle birlikte projenin nihai bedeli 1,96 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tutar, güncel kurla yaklaşık 84,7 milyon TL’ye denk geliyor. Söz konusu bedel, şirketin 2024 yılı hasılatının yaklaşık %2,23’üne denk geliyor. Oran ciro içinde sınırlı bir paya denk gelse de sürekliliğe desteklemesi açısından önemli. Gemi bakım ve onarım faaliyetleri, proje bazlı, kısa vadeli ve teslimat odaklı işlerdir. Gelir, işin tamamlanmasıyla birlikte kayda girmekte. Bu nedenle sipariş almak kadar, işi zamanında ve teknik gerekliliklere uygun teslim etmek de önemli. Tersaneler için bu işler, kapasite kullanımını dengelerken nakit akışını destekler ve döviz bazlı gelir yaratır.