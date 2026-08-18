Yabancı payı %32,5’e yükseldi kendisi de 47 liradan geri aldı

Geçtiğimiz hafta BIST 30 Endeksi %2,78 yükselirken, yabancı payı 0,22 puan artışla %32,46’ya çıktı. Tofaş Oto ve Tüpraş dahil 14 hissede yabancı ilgisi öne çıkarken, en fazla satış Petkim’de oldu. Peki yabancı tercihleri, yön arayan portföyler için güvenilir bir pusula işlevi görebilir mi?

Büyük fonlar borsada hareket ederken tek yönlü hareket etmekten kaçınır. Geçtiğimiz hafta yabancı işlemleri BIST 30 Endeksini adeta ikiye böldü. Endeksteki 14 hissede paylarını azaltırken diğer 14’ünde artırdılar. Sektörel değişimlerin hızlandığı süreçte, yabancı alımları lokomotif hisselerde yoğunlaştı. Tüpraş ve Türk Altın hem fiyat hem takas artışıyla dikkat çekerken, Tofaş Oto’da fiyattaki düşüşe rağmen yabancılar 5 gün boyunca aldı. Petkim’de ise paylarını azalttılar. Yabancının seçici tavrı, sadece fiyata odaklanmamayı, şirketlerin mali yapılarını da göz önüne almak gerektiğini hatırlatıyor.

Yabancı ilgisi hedefe odaklandı

Yabancılar geçtiğimiz hafta Türk Altın hissesinde paylarını 2,80 puan artışla %32,52’ye çıkardı. Şirketin Azerbaycan’ın altın madenciliği alanındaki lider firması AzerGold ile başlattığı iş birliği görüşmeleri uluslararası büyüme hedefini işaret ediyor. 47,28 TL seviyesinden yaptığı geri alımlarsa firmanın hissesine olan güvenini vurguluyor. Yabancının 5 gün boyunca alım yaptığı Tüpraş hissesinde payları 1,99 puan artarak %48,76’ya çıktı. Şirket altı aylık dönemde güçlü bilançosuyla birlikte beklentisini yukarı revize etti. 2026 yılı rafineri marjı öngörüsünü 6-7 dolardan 13 ile 15 dolar bandına yükseltti. Hissenin fiyatı iki aya yaklaşan sürede yükselişiyle dikkat çekiyor.

Fiyattaki düşüş sürüyor

Yabancılar geçtiğimiz hafta Petkim’de paylarını 1,82 puan azalarak %16,59’a indirdi. Fiyatı mayısta en yüksek 28,06 TL’yi görürken sonrasında düşen eğilimle hareket etti. Temmuzun son haftasında Deniz Portföy’ün 20,61 TL seviyelerinden 1 milyon adetlik satışı öne çıkarken payını %4,99 oranında düşürdü. Petkim altı aylık dönemde gelirini %28 artırdı.

ZEYNEP'E SOR

TİCARET Mİ, YATIRIM MI?

Ticaret; nakit akış hızı, yüksek kâr marjı, operasyonel kontrol, marka değeri. Operasyonel yük ve riskler, sabit gider, tahsilat sorunu, daralma. Yatırım; pasif kazanç, çeşitlendirme, likidite, düşük masraf, uzman desteği. Yavaş büyüme, kontrol eksikliği, dalgalanma, enfl asyon baskısı, stres.

İştiraki Tuzla’daki araziyle ilgili kooperatifl e satış vaadi sözleşmesi imzaladı

Alarko Holding Tuzla’daki araziden gelecek parayı nerede değerlendirecek? ● Volkan Ekin

Volkan, Alarko Holding’in bağlı ortaklığı Alarko Enerji ile Angim Tuzla Yapı Kooperatifi arasında bir taşınmaz satış vaadi sözleşmesi imzalandı. Anlaşmaya göre, Tuzla’daki 23.570 metrekarelik arazinin satış bedeli 1,74 milyar TL olarak belirlendi. Açıklamada tutarın tahsil edildiğine dair bir ibare bulunmadığı gibi elde edilecek nakit kaynağının nerelerde ya da hangi finansal ihtiyaçlarda kullanılacağına dair de ek bir paylaşım söz konusu olmadı. Firma açıklamasında fonun kullanım alanına ilişkin ileride ayrıca paylaşımda bulunacağını belirtti.

Davanın ortadan kalkması uzun vadede hissenin önünü açarken üstündeki ağırlık kalktı

Halk Bankası’nda dava sonuçlandığı halde fiyat neden yükselmiyor? ● Nazif Akbulut

Nazif, Halk Bankası’nın ABD’deki ceza davasının ortadan kaldırılması, uzun vadede bankanın hisse performansı ve uluslararası operasyonları üzerinde güçlü ve pozitif bir etki yaratması beklenmeli. Uzun süredir devam eden belirsizliğin ve olası cezanın ortadan kalkmasıyla, hisse üzerindeki ağır baskı ortadan kalktı ve yatırımcının güven sorunu aşıldı. Uluslararası faaliyetler açısından ise bu durum, borçlanma maliyetlerini kolaylaştırıcı bir gelişme olarak değerlendirilmeli. Mevcut durumda sektörel gelişmeler fiyatta belirleyici olmakta.

YATIRIM FONLARI

TZD fonu borsadaki hisselere yatırım yaparak bir yılda %24 getiri sağladı

Ziraat Portföy’ün yönettiği Hisse Senedi Fonu (TZD), şubattan bu yana yatayda dalgalı bir seyir izliyor. 2,57 TL seviyesinde bulunan direnç seviyesini geçemeyince aşağı geldi. Son iki hafta tekrar yönelim yukarı olurken, kademeli şekilde çıkış yönlü eğilim öne çıkıyor. Fonun hacmi nisandan bu yana azalmakta. Ağustosta 673,07 milyon TL ile önceki aya göre büyüse de marttaki 1,1 milyar TL’ye çıkan hacmin hayli gerisinde duruyor. Marttan bu yana düzenli para çıkışı yaşanan fondan ağustosta cüzi miktarda da olsa nakit girişi söz konusu olurken, fona gelen para 563 bin TL. Yatırımcısı ise 7.876 kişiyle yatay seyirde. Temel stratejisi, borsadaki hisse senetlerine yatırım yapmak üzerine kurulu. Portföyündeki ilk iki enstrüman %87,46 ile hisse senedi ve %8,44 ile BYF katılma payları. Bir yılda %23,71 kazanç sağladı.

TAHVİL

Tarfin Tarım, piyasadan %58,37 bileşik faizle 50 milyon lira borçlandı

Tarfin Tarım, 13.08.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %48, bileşik faizi %58,37 olarak belirlendi. 68 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 21.10.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %8,94 düzeyinde. 14 Ağustos itibarıyla TLREF %39,79 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Tarfin Tarım’ın verdiği %48 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 8,21 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFTTRME2626 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

DAP Gayrimenkul bir yılı aşkın süredir arada yukarı atakları olsa da geriliyor

DAP Gayrimenkul’de fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %7,15 ile toplamda 6,86 milyon lot azalarak 89,18 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 17’den 19’a çıktı. PHE fonu 6,9 milyon lot ile en fazla satışı yaptı, FCK fonu 1,25 milyon lot ile portföyüne ilk kez alırken en çok alımı gerçekleştiren fon oldu. DAP hakkında 2026 yılı içinde öneride bulunan kurum bulunmuyor. Hissede KHA, ICH, HKM ve GNH paylarını sıfırladı. FCK, STI, DZE, BHL, HIF ve LTL ilk defa alan fonlar oldu.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SEKURO PLASTİK

Dışardan gelen teklifler değerinin altında olunca iştirakteki payı ortağa sattı

Sekuro Plastik, bağlı ortaklığı Polifilm Ambalaj’ın %99,82 oranındaki payının tamamını 4,25 milyon dolara kendi hakim ortağına satmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirket, katma değeri yüksek yeni faaliyet alanlarına girmek için ambalaj ekipmanları ile ortaklıklarını satma kararı aldığını hatırlattı. Öte yandan dışardan gelen teklifl erin piyasa değerinin altında kalması ve ödeme koşullarının uygun olmaması nedeniyle, değerleme raporuna uygun olarak kendi ortağına satmayı tercih ettiğinin altını çizdi. Satıştan yaklaşık 21 milyon TL kârın oluştuğunu ifade etti.

ODİNE TEKNOLOJİ

Yapay zeka ajanlarıyla otonom operasyon yönetimi için patent başvurusu yaptı

Odine Teknoloji, iştiraki ile yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları kapsamında Otonom Görev Akışı çalışması için patent başvurusunu tamamladı. Geliştirilen teknolojinin, bilgi teknolojileri operasyonlarında görevlerin yapay zeka ajanları tarafından uçtan uca planlanmasını ve otomatik olarak yürütülmesini sağlıyor. Geliştirilen teknoloji ile operasyonel süreçlerin daha dinamik, uyarlanabilir ve otomatik şekilde yönetilmesine yönelik bir yaklaşım sunmayı hedefl iyor. Şirket, manuel süreçleri geride bırakacak yenilikçi yazılım teknolojisini güvence altına almak istiyor.

ASTOR ENERJİ

Romanya’daki iştirakini 56,7 milyon euroya ana ortaklarının firmasına satıyor

Astor Enerji, ana faaliyet konusu olan güç ve dağıtım transformatörleri üretimine odaklanmak ve şirket kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak amacıyla, enerji üretimi projeleri geliştiren Romanya’daki bağlı ortaklığı Astor RO Energy S.R.L.’nin paylarını devretti. Paylar, hazırlanan değerleme raporunun üzerindeki bir fiyatla, 56,75 milyon euroya şirketin ortaklarının sahip olduğu Astor Holding’e satışı için anlaşmaya varıldı ve devir süreci başlatıldı. Satıştan yaklaşık 1,79 milyon euro kâr oluşurken, tutar şirketin işletme sermayesine aktarılacağı belirtildi.