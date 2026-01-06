Yabancı payı artsa da dikkat çeken satışlar

26–31 Aralık döneminde yabancının borsadaki payı 0,54 puan artarak %36,28’e yükseldi. Alımlarda belirgin bir hisse öne çıkmadı. Satışlar ise odaklıydı. En sert satış 12 puanla BIGTK ve 6 puanla DOFRB’de yaşandı.

Yabancı yatırımcı 26-31 Aralık tarihleri arasında borsadaki varlığını 0,54 puan artırarak toplam payını yukarı taşıdı. Ancak artışın arka planında, alımların dağınık kaldığı, satışların ise belirli adreslerde yoğunlaştığı gözlendi. 2 puanın üzerindeki artış yalnızca dört hissede görülürken, daha düşük oranlı alımlar geniş bir hisse grubuna yayıldı.

En fazla sattıkları hisseler

Satış tarafıysa daha net bir görünüm sergiledi. Yabancıların paylarını 2 puanın üzerinde azalttığı 10 hisse bulunuyor. Yabancılar Big Medya hissesinde paylarını 11,9 puan azaltarak %7,2’ye düşürdü. Önceki ünvanı Doğan Burda Yayıncılık olan şirkette, temmuzda büyük ortak payını satmış, eylülde pay devri ve de ünvan değişikli gerçekleşmişti. Firma, dergi yayıncılığının yanı sıra dijital projeler ve teknoloji odaklı içeriklere ağırlık vermek istiyor. Hisse ise eylülden bu yana satış baskısı altında.

Dof Robotik, yabancıların 6,08 puanla en fazla sattığı bir diğer hisse oldu. 11 Eylül 2025 günü 45 TL’den halka açılırken, hızla yükseldi ve ayı bulmadan 9 Ekim’de en yüksek 218,30 TL’ye kadar çıktı. Buradan gelen satışlarla hızla gerilerken son bir aydır taban oluşturmaya çalışıyor. Şirket Avanos’ta 3.522 m2 büyüklüğünde arsa alarak üzerinde otel ve eğlence merkezi kurmayı planlıyor.

En fazla aldıkları hisse

Yabancılar, Egeyapı Avrupa GMYO hissesinde 5,85 puanlık alımla paylarını %23,56’ya çıkardı. Şirket, geçtiğimiz ay Göktürk’teki 7.211 m2 büyüklüğündeki arsayla alakalı kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladı.

ZEYNEP'E SOR

DOLAR BİRİKTİR Mİ, DOLAR BOZ MU?

Dolar biriktir; değer koruma, kriz kalkanı, likidite, basitlik, portföy dengeleme. Sınırlı getiri, fırsat maliyeti, politika riski, yatay dönem, reel aşınma.

Dolar boz; reel getiri arayışı, zamanlama avantajı, nakit akışı, portföy dönüşümü. Kur riski, koruma kaybı, zamanlama hatası, enflasyon etkisi.

Dokuz aylıkta kârlılık verileri büyüme yönünde gerçekleşti. Sonuçlar beklentiyi yükseltiyor

Türk Telekom’un 2025 dokuz aylıktaki büyümesi yıl sonunda da sürer mi?/ Emre Buruk

Emre, Türk Telekom’un dokuz aylık performansı, telekom sektöründe fiyatlama gücü ve abone bazlı gelir artışının korunduğunu gösteriyor. Sabit ve mobil hizmetlerde talep, yüksek yatırım temposuna rağmen faaliyet kârlılığının desteklenmesini sağlıyor. Firma, dokuz aylık dönemde gelirini %14 büyütürken, esas faaliyet kârlılığını %65 ve dönem sonu net kârını %69 büyüttü. Şirketin yıl sonu konsolide gelir büyüme öngörüsü %10 seviyesinde. FAVÖK marjını ise %41’den %41,5’e revize etti. Veriler, büyümenin ciro tarafında olduğu kadar, kârlılık tarafında da devam ettirilmek istendiğine işaret ediyor. Bu da büyümenin sürmesi anlamına geliyor.

NATO’nun listesine girmesi doğrudan gelir yaratmasa da ihalelere erişim kolaylığı sağlıyor

Mia Teknoloji’nin Nato tedarikçi listesine girmesi ne anlama geliyor? /Dinçer Tunç

Dinçer, Mia Teknoloji’nin NATO tedarikçi listesine alınması, şirketin savunma ve güvenlik alanında uluslararası standartlarda kabul gören bir yeterliliğe sahip olduğunu gösteriyor. Firmanın daha önce NCIA ve MSB koordinasyonunda yürütülen projelerde edindiği teknik birikimin ve güvenlik uyumunun kurumsal olarak teyit edilmesi anlamına geliyor. Faaliyet alanını genişleten bir gelişim olarak okunmalı. Firmanın NSPA’nın tanımlı tedarikçi listesine girmesi doğrudan gelir yaratmasa da ihalelere erişim hakkı sağlayacak. Söz konusu statüyle Mia, NATO’nun lojistik, tedarik ve destek projelerinde ön yeterlilik engelini aşmış oluyor.

YATIRIM FONLARI

KHB fonu, 100 dışı hisselerle altı ayda %13’te kaldı

Kare Portföy tarafından yönetilen BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (KHB), ekimde 31 milyon TL büyüklüğe ulaştıktan sonra geriledi. Ocak ayının ilk günlerinde büyüklüğü 15,1 milyon TL seviyesinde. Portföyün %98,06’sı hisselerden, %1,94’ü vadeli işlemler nakit teminatlarından oluşuyor. Geçen üç ayda nakit çıkışı yaşanırken, ocak ayının ilk günlerinde düşük de olsa giriş söz konusu. Yatırımcı sayısı 162 ile yatay seyrederken, doluluk oranının yüzde birin hayli gerisinde olduğu gözleniyor. İlginin zayıf kaldığı KHB, BIST 100 dışında kalan ve XTUMY endeksinde öne çıkan şirketleri temel analizle seçerek yoğun bir yapı kuruyor. Ocak 2025’te işlem görmeye başlayan fon, son altı ayda %13,12 getiri sağlarken, ortalamaların gerisinde kaldı. Aynı sürede hisse fonlardaki getiri %23,91 seviyesinde gerçekleşti.

TAHVİL

Destek Yatırım, %49,61 bileşik faizle 128 milyon TL borçlandı

Destek Yatırım, 02.01.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 128.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi % 42, bileşik faizi ise %49,61 olarak belirlendi. 75 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %8,63 düzeyinde. Bononun vade başlangıç tarihi 02.01.2026, itfa tarihi 18.03.2026 olarak açıklandı.

%42 YILLIK BASİT FAİZ

2 Ocak itibarıyla TLREF % 37,75 seviyesinde bulunuyor. Destek Yatırım’ın verdiği %42 basit faiz oranı, TLREF’in 4,25 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarında uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, firmanın kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFDSTK32624 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KOLEKSİYON MOBİLYA

Eximbank aracılığıyla yurt dışından yeşil ihracat kredisi aldı. İhracatını destekleyecek

Koleksiyon Mobilya, Eximbank aracılığıyla IBRD kaynaklı Yeşil İhracat Destek Projesi kapsamında 3,6 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzaladı. Kredi 2 yıl geri ödemesiz, toplam 8,5 yıl vadeli olacak ve uzun vadeli net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak. Finansmanın, yatırım programları ile ihracat ve sürdürülebilirlik odaklı projeleri desteklemesi planlanıyor. Yeşil ihracat ve sürdürülebilirlik bağlantılı krediler, şirketlerin çevresel kriterlere uyumlu yatırımlarını finanse etmeyi amaçlıyor. Bu tür fonlar, enerji verimliliği, kaynak kullanımı ve ihracat kapasitesini birlikte ele alan projelerde tercih ediliyor. Koleksiyon Mobilya açısından bu kredi, kısa vadeli likidite baskısını sınırlayan bir gelişme olarak değerlendirilmeli.

TÜRK ALTIN

Eskişehir kaynaklı cevheri Kaymaz’da işleyecek. Verimliliği artarken nakit akış sağlayacak

Türk Altın, Taşzemin İnşaat’a ait Eskişehir Alpu’daki altın ve gümüş sahasından çıkarılacak yaklaşık 8,1 milyon ton cevherin, Kaymaz Altın İşletmesi’nde işlenmesi amacıyla bir protokol imzaladı. Protokol, cevherin çıkarılması sonrası işlenmesi ve değerlendirilmesini kapsıyor. Türk Altın, söz konusu çalışmanın verimlilik ve nakit akışına olumlu katkı sağlamasını beklediğini açıkladı. Madencilikte farklı sahalardan temin edilen cevherin mevcut tesislerde işlenmesi, kapasite kullanımını artırmaya yönelik bir uygulama olarak öne çıkabilmekte. Bu yöntem, yeni tesis yatırımı gerektirmeden mevcut altyapının daha etkin kullanılmasına imkân tanıyor. Özellikle lojistik olarak yakın sahalar, maliyet kontrolü ve süreklilik açısından işletmelere avantaj sağlayabiliyor.

ANEL ELEKTRİK

Aldığı kredilerle ilgili yeniden yapılandırma yapmak istiyor. Görüşmeler bir ay daha uzatıldı

Anel Elektrik, finans kuruluşlarıyla imzalanan nakdi ve gayri nakdi kredilere ilişkin yeniden yapılandırma sözleşmesi kapsamındaki sürecin devam ettiğini belirtti. İlgili kurumların mutabakatıyla süre 30 Ocak gününe kadar uzatıldı. Kredi yeniden yapılandırmaları, şirketlerin borç geri ödeme takvimlerini mevcut nakit akışıyla uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Böylesi süreçlerde bankalarla yürütülen mutabakat, faiz, vade ve teminat koşullarının yeniden ele alınmasını kapsamakta. Özellikle dalgalı finansman koşullarında, süre uzatımları şirketlere operasyonel esneklik sağlayan geçici araçlar olarak öne çıkıyor. Süre uzatımı, görüşmelerin henüz sonuçlanmadığını ancak tarafl ar arasında iletişimin sürdüğünü gösteriyor. Dokuz aylık