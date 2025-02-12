Yabancı payı gerilerken hisselerde seçicilik artıyor

Borsada yabancıların payındaki düşüş eğilimi sürüyor. Yatırımcılar daha ziyade hisse bazlı fırsatlara yöneliyor. Sanayi ve hizmet sektöründe Firma Değeri/FAVÖK oranı düşük hisseler dikkat çekiyor. Yeni halka arzlarda kazanan ve kaybedenler arasındaki fark açılıyor.

Borsada yabancıların payı %36,76 seviyesinde. Aralık ayında %37,14 olan yabancı payı zirvesini ise Ocak 2020’de yüzde 65 ile yakalamıştı. Geçen sürede yabancı payındaki düşüş sürüyor. Yerli kurumsalların faizdeki düşüşü beklemesi borsada sığ ve zayıf bir seyrin sürmesine neden oluyor. Mevcut durumda firma değeri/favök oranı düşük BIST 30 hisseleri öne çıkıyor.

Firma Değeri/FAVÖK oranı düşük şirketler

Firma Değeri/FAVÖK oranı en düşük hisseler arasında 2,97 ile Sabancı Holding, 2.99 ile Tüpraş öne çıkıyor. Anadolu Efes’in ise Firma Değeri/FAVÖK oranı 3,34 seviyesinde bulunuyor. Bu hisseler içerisinde Türk Telekom %52,60 ve Turkcell %61,44 yıllık getirileriyle güçlü bir performans sergiledi. Öte yandan yılbaşından bu yana Anadolu Efes %16,28 ve Koç Holding %9,35 kayıp yaşadı. Düşük FD/FAVÖK oranları uzun vadeli yatırımcılar için uygun seçenekler olarak öne çıkıyor.

Halka Arz Endeksinde kazandıranlar

Yeni halka arz olan şirketler arasında Şeker Yatırım %44.49 ve Batı Ege GMYO %32,86 ile en fazla yükselenler oldu. Özellikle gayrimenkul ve sanayi sektörüne ait şirketler, borsa genelinde dalgalanmalar yaşasa da yatırımcı ilgisini çekmeye devam ediyor. Buna karşılık halka arz olan bazı hisseler yılbaşından bu yana düşüş yaşadı. Onur Teknoloji %21,6, Atakey Patates %20,57 en fazla değer kaybedenler arasında yer aldı.

ZEYNEP’E SOR

İÇSEL DEĞER Mİ, PİYASA DEĞERİ Mİ?

İçsel değer; gerçek durum, güven, iskonto fırsatı, gerçek değer, sürdürülebilirlik. Hesaplanma zorluğu, kısa vadede fırsat kaçırma, işlev eksikliği.

Piyasa değeri; güncel ve gerçekçi değerleme, likidite ve işlem kolaylığı. Spekülasyon riski, dalgalanma, zamanlama riski, gerçek değeri göstermeme.

Geri alım programını tamamladı. Geri aldığı paylar fi ili dolaşımdaki payın %11’i seviyesinde

Oba Makarnacılık hissesinde son zamanlardaki geri alımların fiyatı daha da yükseltme ihtimali var mı? / Abdullah Yıldız

Abdullah, geri alım programları, borsada hisseleri desteklemek amacıyla sık sık gündeme gelebilmekte. Söz konusu programlarla piyasada arza oranla talep artarken fiyat da pozitif yönde etkilenmekte. Oba Makarnacılık da Hendek fabrikasında meydana gelen yangın felaketi nedeniyle hisselerde oluşabilecek değer kaybını önlemek gayesiyle geri alım programını başlatmıştı. Bu güne kadar ortalama 35,24 TL’den 10 milyon adet hisse geri alındı. 8 Şubat günü de programı tamamladığını duyurdu. Son durum itibariyle şirket, fiili dolaşımdaki payın %11,20’sini geri alırken, fiyatı desteklemede önemli bir faktör oldu. Hisse 6 ayda %63 yükseldi.

Şirket sınırlı büyüme kaydediyor. Satışlardaki artışın yansıması ise genel olarak olumlu olur

Son aylarda konut satışlarındaki artış Rönesans Gayrimenkul’e yarar mı? Büyümesi ne olur? / Batuhan Kabadayı

Batuhan, konut satışlarındaki artış, genel olarak gayrimenkul sektörüne olumlu yansır. Bu durum, özellikle konut geliştiricileri ve konut odaklı gayrimenkul firmalarının gelir ve kârlılıklarını artırmasına olanak tanır. Ancak ticari gayrimenkul alanında faaliyet gösteren şirketler için etkiler daha dolaylı olmakta. Rönesans Gayrimenkul, ticari gayrimenkul ve karma projelere odaklanan bir firma olarak biliniyor. Son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında satışlarını %15 artırmasına rağmen giderlerdeki artış nedeniyle net dönem kârı %4 azaldı. Bu tablo, şirketin istikrarlı ancak sınırlı bir büyüme kaydettiğine işaret ediyor.

YATIRIM FONLARI

Azimut Portföy’ün GTF Fonu, düşük riskle yıllık yüzde 55 getiri sağladı

GTF Birinci Borçlanma Araçları Fonu, toplam 1,36 milyar TL’lik büyüklüğü ve %2,11 doluluk oranıyla borçlanma araçlarına odaklanıyor. Fonun portföyünün %61,17’si devlet tahvillerinden, %15’i Takasbank Para Piyasası işlemlerinden ve %8,50’si özel sektör tahvillerinden oluşuyor. Düşük risk profiline sahip olan fon, 2025 yıl başından itibaren %7,19 getiri sağlarken, son bir yıllık performansında %55,18’lik artış kaydetti. Fon, faiz ortamına duyarlı bir yapı sergileyerek istikrarlı getiri arayan yatırımcılara alternatif seçenek oluşturuyor. Ocak ayında güçlü nakit girişiyle 735,9 milyon TL artış gösteren GTF, faiz getirisi odaklı yatırımcılara hitap ediyor. Risk değeri 2 olan fon, hem kamu hem de özel sektör tahvillerine dengeli dağılım yaparak volatilitenin düşük olduğu getiri sunuyor

TAHVİL

Carrefoursa, %49,42 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Carrefoursa, 7 Şubat 2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 400.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %42, bileşik faizi ise %49,42’ye denk geliyor. 81 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %9,32 olacak. 10 Şubat 2025 tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %44,59 seviyesinde bulunuyor.

% 42 YILLIK BASİT

Carrefoursa’nın çıkardığı bononun yıllık %42 basit faiz oranı, Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’in yaklaşık 2,59 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 10 Şubat 2025 olurken vade tarihi 2 Mayıs 2025 olacak. Piyasada TRFCARF52527 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DCT TRADİNG

Savunma sanayine yönelik iş birliğine gidiyor. Üç aşamalı bir programla ortaklığını büyütecek

DCT Trading, Norm Sanayi firmasıyla iş birliği protokolü imzaladı. Açıklamada söz konusu firmanın, 1988 yılından beri özellikle kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer savaş maddelerine karşı koruyucu sistemler ve balistik koruyucu ürünler üretimiyle tanındığını belirtti. İş birliği kapsamında ilk etapta, Norm Sanayi’nin özellikli kumaş bazlı ekipman üretimine uygun kalitedeki pamuğun, DCT Trading tarafından tedariki sağlanacak. İkinci etapta DCT Trading’in Norm Sanayi firması tarafından üretilen ekipmanların başta Balkanlar olmak üzere dünya genelinde pazarlanması hedefl eniyor. Üçüncü aşamada ise ortaklığın mühimmat ve mühimmat bileşenlerinin tedarikine odaklanacağı belirtildi. Ayrıca, farklı savunma sanayi projeleriyle iş birliğini genişletecek.

ICU GİRİŞİM

İştiraki üzerinden Almanya’da bir firmanın çoğunluk payını alacak. Lojistik ağı genişleyecek

ICU Girişim’in %100 bağlı ortaklığı RML Lojistik, büyüme hedefi doğrultusunda Almanya merkezli Rohlfs Stuhrsped firmasının %70 hissesini satın alma kararı aldı. Satın alma işlemi gerekli izinlerin alınmasının ardından iki ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Yatırım, RML’nin uluslararası lojistik ağını genişletirken sektördeki rekabet gücünü artırması hedefleniyor. Açıklamada Rohlfs firmasının 2016 yılında kurulduğu ve Avrupa çapında kara taşımacılığı ve depolama hizmetleri sunduğu belirtildi. Satın alma ile şirketin hizmet ağı genişleyerek daha güçlü bir konuma ulaşacak. Toplam yatırım tutarı 500.000 euro olarak belirlenirken büyük kısmı önümüzdeki bir yıl içinde operasyonel ve teknolojik iyileştirmede kullanılacak. Şirket dokuz aylık dönemde zarar açıkladı.

Yeşil GMYO

Artan mali baskı ve iflas talebi karşısında harekete geçti. Çareyi konkordato talebinde buldu

Yeşil GMYO, Innovia 4 projesi kapsamında yaşanan imar sorunları nedeniyle önemli mali zorluklarla karşı karşıya kaldığını duyurdu. Şirket, müşteri mağduriyetlerini gidermek adına 640 daireyi geri aldığını ve alacakları faiziyle birlikte iade ettiğini belirtti. Söz konusu gelişme nedeniyle Yeşil GMYO’nun nakit kaynakları ciddi şekilde etkilenerek finansal dengesinin zorlandığı ifade edildi. Artan mali baskılar ve bazı müşterilerin iflas istemli alacak davası açması sonucu firma, 16 milyar TL’lik özvarlığını korumak, alacakları makul vadeye yaymak ve Innovia 4 inşaatını tamamlamak amacıyla konkordato talebinde bulunduğunu, duyurdu. Mahkeme, şirkete 3 aylık süre vererek geçici konkordato komiseri atadı. Yeşil GMYO ek tedbirlerle mali yapısını toparlamayı amaçlıyor.