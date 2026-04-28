Yabancı payını 13 puan artırdı hissenin fiyatı daha fark etmedi

Yabancılar geçtiğimiz haft a endeksin tamamına yayılmak yerine hedef odaklı hareket ederek tek bir hissede öne çıktılar. Astor Enerji’de yaklaşık 13 puanlık dikkat çekici alım yaparken Emlak Konut GMYO’da aralıksız 5 gün alımla paylarını küçük ama istikrarlı artırdılar.

Borsada kimi yatırımcı inen çıkan fiyatlara bakarak yön bulmaya çalışır. Oysa finansın karanlık odalarında akıllı para, körlemesine hareket etmez, hedefindeki hisseye yönelir. 16-22 Nisan takas verileri böylesi bir seçiciliği yaşadı. Yabancı fonlar Astor Enerji’de paylarını 12,90 puan artırırken, fiyat artışı sınırlı kaldı. Dikkat çeken bir diğer alım 5 gün boyunca santim santim paylarını artırdıkları Emlak Konut GMYO’da gözlendi. Ford Otosan’da düşüş sırasında ucuzdan yapılan alımlar birikim stratejisinin perde arkasındaki sabırlı duruşu gösteriyor. Veriler, yabancıların nokta atışı yaparak kazançlarını büyüttüğünü söylüyor.

Paylarını artırdıkları hisse

Takas verisi, Astor Enerji’deki yabancı payının %53,55’ten %66,45’e çıktığını işaret ediyor. Böylesi yüklü alıma rağmen fiyat artışının %8,27’de kalmasında pay alımlarının bir kısmının toptan alınmış olmasının etkisi bulunuyor. Şirketin büyük ortağı Astor Holding elindeki %5,99 hisseyi yabancı fonlara 187,50 TL’den satarken payını sıfırladı. Yabanının ilgi gösterdiği bir diğer hisse Ereğli Demir Çelik oldu. Üç gün alım yaparken payları 1,62 puan artarak %24,84’e çıktı. 2025’te kârını %96 oranında düşüren şirket, hisse başına 0,47 TL net temettü verecek. Karar gereğince ödeme yılın son ayı aralıkta gerçekleşecek. Fiyat, yılbaşından bu yana yukarı yönlü hareket ediyor.

En fazla sattıkları hisse

Geçtiğimiz yıl ekimde başlayan güçlü ivmeyle şubata kadar yükselen Tav, şimdilerde 13 Şubat günü test ettiği 368,25 TL’nin gerisinde duruyor. Yabancı fonlar daha ziyade satış tarafında duruyor. Önceki hafta gerçekleştirdikleri sınırlı satışın ardından geçen hafta 1,22 puan ile satışı biraz daha artırırken payları %72,18’e geriledi.

ZEYNEP'E SOR

KORUMA MI, GETİRİ Mİ?

Koruma; anapara güvenliği, huzur, planlama, kriz kalkanı, likidite imkanı. Enflasyon erimesi, fırsat maliyeti, yavaş büyüme, düşük oran, atıl sermaye. Getiri; kazanç, reel büyüme, bileşik güç, yüksek potansiyel, motivasyon. Yüksek risk, stres, zamanlama hatası, nakit eksiği, hızlı çöküş riski.

Geri alımlar esas itibariyle fi yatı destekleme amaçlı olup gerektikçe kullanılır

Vişne Madencilik’in fiyatı düştüğü halde geri alım kararından vazgeçildi. Neden? ● Serhat Bulut

Serhat, Vişne Madencilik 10 Şubat 2025’te 41 TL’den borsada işlem görmeye başlarken iki hafta sonra 92 TL seviyesinde geri alım programı açıklandı. Yeni halka arz olan bir şirketin pay geri alım kararı, esas itibariyle hisse fiyatını destekleme amacı taşır. Hisse hızla yükselirken Ağustos 2025’te 856 TL’ye kadar çıktı. Bu süreçte fiyat ayrıca alım desteğine ihtiyaç duymadı. Sonrasında kâr satışlarıyla gerileyip 75 TL bölgesine indiğinde ise hem arz heyecanı geride kalmış hem de piyasa şartları değişmişti. Bu nedenle geri alımın uzatılmasına gerek kalmadı.

Her yukarı atak sonrasında kâr satışıyla karşılaşıyor. Fonlar kısa süreli bakıyor

Mopaş’ın fiyatı tekrar 64 TL’ye ne zaman çıkar? ● Murat Saylan

Murat, Ocak 2025’te borsaya gelen Mopaş geçen süre zarfında arada atakları olsa da her defasında gelen satışlarla tekrar aşağı geriledi. Son olarak geçtiğimiz aralıkta başlayan yukarı atağı, martta 64,15 TL’ye kadar sürdü. Bu bölgede özellikle fonların belirgin kâr satışları öne çıktı. Hisseyi portföyünde tutan 6 fondan PBR ve BHF payını sıfırlarken MHF azaltmaya yöneldi. Tek alan PHE oldu. Fonların satışıyla portföylerindeki hisse miktarı %29 geriledi. Şimdilerde ilk açılış fiyatının %11 yukarısına işlem görüyor. Kısa süreli beklentiler öne çıkıyor.

YATIRIM FONLARI

RBN fonu son bir yılda sağlayabildiği %19 getiriyle endeksin gerisinde kaldı

Re-Pie Portföy’ün yönetimindeki Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (RBN), Şubat 2024’ten bu yana işlem görüyor. Dalgalı bir seyri olan fiyatı şimdilerde 1,50 TL seviyesinde ve şubattaki 1,61 TL’nin gerisinde. 42,7 milyon TL büyüklüğe sahip olan fon, marttaki hacmine göre küçüldü. Portföyünün %90,41’i hisse senedinden oluşurken kalan %9,59’luk kısım vadeli işlem nakit teminatından ibaret. Son iki ay para çıkışı yaşanan fonda, nisanda giden tutar 1,2 milyon TL. Aynı sürede yatırımcı sayısı azalarak 202’ye geriledi. Söz konusu veriler talebin azaldığını işaret ediyor. Sınırlı hacmine rağmen %14,23 doluluk oranına sahip. Hisse senetlerine yatırım stratejisiyle hareket eden RBN, risk alabilen yatırımcıya hitap ediyor. Son bir yılda sadece %19,47 getiri elde edebildi. Aynı sürede BIST 100 Endeks %51,82 yükseldi.

TAHVİL

Enerjisa Enerji, Piyasadan TLREF + %0,5 faizle 4 milyar TL borçlandı

Enerjisa Enerji, nitelikli yatırımcılara yönelik 24.04.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 4.000.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%0,5 olarak belirlendi. 362 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli bono toplamda 4 kupon ödemesi yapacak. Bononun vade tarihi 21.04.2027 olarak açıklandı. 24 Nisan itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. Enerjisa’nın verdiği %0,5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFENSA42716 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Göknur Gıda şubatta ulaştığı fiyatın gerisinde. Fonlar daha çok alım tarafında

Göknur Gıda’da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisse %12,77 ile toplamda 751,7 bin lot artırarak 6,64 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 29’dan 23’e indi. Hissede MAC fonu 2,57 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, KPC 790 bin ile en çok satışı gerçekleştirdi. Göknur Gıda hakkında bugüne kadar 1 aracı kurum öneride bulunurken hisseyi model portföyüne alan olmadı. İş Yatırım 36,11 TL ile hisse hakkında öneride bulundu. Verdiği fiyat %60,35 potansiyel getiri anlamına geliyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DOĞAN HOLDİNG

Niğde’deki maden sahaları için rapor çıktı. Yatırımı 70 milyon dolara yükseltiyor

Doğan Holding, %75 bağlı ortaklığı Gümüştaş Madencilik’in Niğde’deki maden sahaları için hazırlanan UMREK raporunu paylaştı. Rapora göre Bolkar 1 ve Bolkar 2 sahalarında toplam 12,7 milyon tonluk ölçülmüş, belirlenmiş ve çıkarımlanmış maden kaynağı tespit edildi. Sahadaki ortalama çinko eşdeğer tenörü %23 olarak hesaplanırken; bu zengin içeriğin çinko, kurşun, altın ve gümüşten oluştuğu belirtildi. Tespitin ardından, üretim planlamasını hızlandıran şirket, 2026 yılı yatırım harcamasını 70 milyon dolara yükseltti. Firmalar UMREK raporları ile kredi temin edebiliyor.

BAHADIR KİMYA

Almış olduğu yatırım teşvik belgesinde limiti yükseltti. Yatırım da büyüyecektir

Bahadır Kimya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan nisan başında aldığı yatırım teşvik belgesinde revizyona gitti. Daha önce onaylanan belge kapsamında başlangıçta 247,6 milyon TL olarak öngörülen yatırım tutarı, 104,4 milyon liralık eklemeyle 352 milyon TL’ye yükseltildi. Mart 2029’a kadar geçerliliğini koruyacak olan bu revize belge ile şirket; yatırıma katkı oranı %20 olmak kaydıyla %60 vergi indirimi, 4 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği ve KDV istisnası avantajlarından yararlanacak. Teşvik belgelerinde yukarı yönlü artış, yatırımın büyüdüğünü işarettir.

TUKAŞ GIDA

Niğde fabrikasında çatı GES projesini devreye aldı. Diğerleri için çalışma sürüyor

Tukaş Gıda, Niğde›deki fabrikasında kurduğu 12,5 MWe gücündeki çatı tipi GES’i TEDAŞ onayı ile devreye aldı. Firma bu yatırımın ardından Akhisar ve Manyas fabrikalarındaki güneş enerjisi kurulum çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Söz konusu girişimlerle şirket, operasyonel üretim süreçlerindeki yüksek elektrik maliyetlerini kendi ürettiği temiz kaynakla karşılama yönündeki planı çerçevesinde ilk fazı tamamlamış oldu. Gıda sanayisi gibi yoğun kapasiteyle çalışılan sektörlerde elektrik giderleri, bilançoların en büyük maliyet kalemleri arasında yer alıyor.