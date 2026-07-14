Yabancı payını 9 puan birden artırdı panik satışlardan fonlar yararlandı

BIST 30 Endeksi haft alık %0,75 gerilerken, yabancı fonlar ağırlıklı alım yönlü işlemlerde bulundu. Anadolu Efes, Gübre Fabrikaları ve Tüpraş’ta haft a boyunca alım tarafında durdular. Endeksin düşüşüne bakıp panikleyenler, gerideki takas operasyonuna da bakmayı unutmamalı.

Kimi yatırımcı endeksteki düşüşü gördüğünde derhal satış tuşuna sarılır. Fiyatlar düşüyorsa şirketin değer kaybettiğine koşulsuz inanılır. Oysa sadece ekrandaki fiyat hareketine bakıp kurumsal aklın yönünü tayin etmeye çalışmak, anlamlı olmayabilir. Endeksin gerilediği haftada, ana pazarın lokomotifi niteliğindeki 19 hissenin fiyatı geriledi. Ancak kurumsal yatırımcılar düşüşü bir kaçış sinyali olarak okumak yerine bunu 17 hissede alma fırsatına çevirmiş görünüyor. Fiyatlar seans içinde aşağı sürülürken, asıl paranın takas odalarında nasıl hareket ettiğini gözden kaçırmamalı. Düşüşün gerisindeki takas operasyonu Fiyat ile takas arasındaki uyumsuzluk, borsanın en eski zenginleşme taktiklerinden biridir. Anadolu Efes’in fiyatı gerilerken, yabancılar paylarını 1,07 puan artırarak %47 seviyesine taşıdı. Benzer şekilde Gübre Fabrikaları haftalık %4,06 değer kaybederken yabancı payı 1,23 puan artarak %14,9 seviyesine çıktı. Düşen fiyatlar yatırımcıya zarar ettiğini söylüyor. Ancak takas rasyoları mal toplama operasyonunu işaret ediyor. Yabancının en çarpıcı işlemi ise Sasa’da gözlendi. Hissenin fiyatı sadece %0,83 gibi cılız bir yükseliş kaydederken, yabancı takası 9,83 puan birden yükselerek %27,4’e çıktı. Görüntüye aldanıp sat butonuna basanların payı yabancıların hesabına geçti.

Büyük Resme Odaklanmalı

Muhasebesel fiyat hareketleriyle hissenin arkasındaki asıl kurumsal desteği birbirinden ayırabilmeli. Her kırmızı ekran felaket habercisi olmadığı gibi, her düşüş de hisseden kaçılması gerektiği anlamına gelmez. Öte yandan bankacılık sektöründeki Akbank, haftalık %6,78 değer kaybederken, yabancı payının 1,12 puan gerilemesi fonların çıkış eğilimini gösteriyor.

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Adana’da kurmayı kararlaştırdığı tesisin üretime geçmesi 2027 sonunu bulacak

Elite Naturel’in Adana’daki fabrikası ne zaman devreye gireceği belli mi? ● Cemil Şahin

Cemil, Elite Naturel Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde yeni bir üretim tesisin yapımı yönünde karar aldı. Şirket, 45 yıllık kira sözleşmesi imzaladığı arazi üzerinde ilk etapta 10.000 metrekarelik fabrika inşa edecek. İnşaat aşamasının ardından tesisin 2027 yılının sonuna doğru üretime başlaması planlanıyor. Tesis devreye girdiğinde, şirketin meyve işleme ve şişeleme kapasitesi iki katına çıkacak. Serbest bölge avantajlarıyla desteklenen yatırım, maliyetleri düşürüp ihracatı ve kârlılığı artırmaya olanak verecek. Şirket, yılın ilk çeyreğinde gelirini %75 artırdı.

Yakın zamanda kurulan GES tesisini işletme sermayesini güçlendirmek üzere sattı

Rainbow’un güneş enerjisi santralini neden sattığını öğrenebilir miyim? ● Emre Atakan

Emre,Rainbow’un Yozgat’ta bulunan 59.276 metrekare tarlayı ve üzerinde kurulu bulunan 3.000 kWe GES tesisini toplamda 115, 8 milyon TL’ye satacağını duyurdu. Henüz yakın zamanda kurulan tesisin satışından elde edilecek gelir firmanın işletme sermayesinde kullanılacak. Yılın ilk çeyreğinde satışlarını %82 artırarak 569,5 milyon TL’ye çıkaran firma, dönem sonunda 60,6 milyon TL zarar yazdı. Öte yandan bir önceki döneme göre finansal borçları %25 artarak 1,17 milyar TL’ye yükseldi. Şirket mali bir sıkıntıya girme riskine karşılık GES tesisini satarak önünü açmaya çalışıyor.

YATIRIM FONLARI

DFC tarım fonu, tarım ve gıda sektöründeki hisselerle son bir yılda %29 kazandırdı

Deniz Portföy’ün idaresindeki Tarım ve Gıda Değişken Fon (DFC), yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Dört yıl önce işlem görmeye başlayan fonun geçen süredeki performansı sadece %211 seviyesinde bulunuyor. Geçen beş ayda büyüklüğü kademeli olarak geriledi. Temmuzda düşüş eğilimi devam ederken 112,98 milyon TL’ye indi. Mayıstan bu yana para çıkışı yaşanan fonda temmuzun ilk yarısında çıkan miktar 4,14 milyon TL. Yatırımcı sayısında da benzer şekilde kademeli bir düşüş söz konusu. Sayı şimdilerde 1.566’ya geriledi. Doluluk oranı %7,37 seviyesinde olan DFC, ağırlıklı olarak tarım ve gıda şirketlerine yatırım yapmakta. Portföyün %65,50’si yabancı hisse senedi ve %24,57’si yurt içi hisse senedinde değerlendiriyor. Son bir yılda %28,54 kazandıran DFC, endeksin aynı süredeki %43,43 çıkışının gerisinde kaldı.

TAHVİL

Arzum Ev Aletleri, piyasadan TLREF + %5,5 faizle 30,6 milyon TL borçlandı

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, nitelikli yatırımcılara yönelik 10.07.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 30.577.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%5,5 düzeyinde bulunuyor. 48 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 27.08.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek. 10 Temmuz itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Arzum’un verdiği %5,5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, bunun yanı sıra piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFAZEV82629 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Katılımevim’in ivmesi son ayda azalsa da yükselişini koruyan yapısı değişmedi

Katılımevim’de fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %18,98 ile toplamda 10,42 milyon lot artarak 65,35 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı değişmezken 35’te kaldı. PHE fonu 7,35 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, PUK 692,7 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Katılımevim hakkında 2026 yılı içinde hedef önerisinde bulunan aracı kurum bulunmuyor. Haziran 2023’te borsada işlem görmeye başlayan hisse, arada geçen süre zarfında %16.315 oranında yükseliş kaydetti.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÖZYAŞAR TEL

Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen alüminyum kaynak telinde üretime geçti

Özyaşar Tel, Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen alüminyum kaynak telinin ilk siparişlerinin alındığını ve aylık 60 ton kapasiteyle üretime geçildiğini duyurdu. Katma değeri yüksek olan bu ürünün pazar talebine göre kapasitesinin artırılacağı ve ciroya olumlu katkı sağlamasının beklendiği belirtildi. Şirket, inovasyon odaklı yeni bir endüstriyel ürünü ticarileştirmiş oldu. Metal sanayisinde standart ürün gamının dışına çıkarak alüminyum kaynak teli gibi niş ve yüksek katma değerli malzeme üretmek faaliyet kâr marjını güçlendirirken rekabet avantajını yukarı taşır.

TÜRK İLAÇ

DMO’nun açtığı ihaleyi grup şirketi kazandı. Satışını desteklemesi beklenmeli

Türk İlaç, DMO tarafından açılan Sağlık Market Alım İhalesi’ni, Turkfl eks markasıyla grup şirketi Esnaf Ecza Deposu üzerinden 236,5 milyon TL’ye kazandı. İhale bedelinin şirketin brüt satış hasılatına oranının %17 olduğu belirtildi. Şirket, kamu sağlık tedarik zincirindeki ağırlığını yüksek bütçeli bir satışla desteklemiş oldu. Bu olumlu gelişmeye rağmen firma yüksek risk içeriyor. Geçtiğimiz haziranda mahkeme şirket hakkında üç aylığına geçici mühlet kararı verdi. Hemen akabinde borsa yönetimi, artan risk ve belirsizlikten ötürü hisseyi Yakın İzleme Pazarı’na aldı.

KIRAÇ GALVANİZ

Bulgaristan’da 10 milyon euroluk otokorkuluk işi için yerel firmayla anlaştı

Kıraç Galvaniz, Bulgaristan Karayolları Altyapı Ajansı’nın yeni ihale süreci sonuçlanana kadar, ülkedeki hasarlı otokorkulukların bakım, onarım ve acil müdahalesi için yerel bir şirketle iş birliği sözleşmesi imzaladı. Toplam iş hacminin yaklaşık 10 milyon euro seviyesine ulaşmasını bekliyor. Firma, Bulgaristan pazarındaki mevcut faaliyetlerini kesintiye uğratmadan sürdürme garantisi elde etti. Altyapı ve metal imalatı sektöründe sınır ötesi pazarlarda elde edilen kazanımların geçici formüllerle dahi olsa sürdürülmesi rekabetin korunması adına hayati önem taşır.