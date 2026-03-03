Yabancı petrol riskini azalttı daha güvenli hisselere yöneldi

19-26 Şubat arası yabancı yatırımcı, ABD’nin İran’a saldırı riskini daha fazla taşımadı ve havacılıkla petrole dayalı hisselerde sessiz ve sakince satışlarda bulundu. Savaşın getireceği petrol şoku riskini satarken, parayı dışarı çıkarmadan sanayi hisselerine yönlendirdi.

BIST 30’daki hisselerin yabancı takas verileri, paranın yaklaşan savaş maliyetlerini nasıl fiyatladığını gösteren kusursuz bir istihbarat haritası niteliğinde. Listenin detaylarına bakıldığında, ulaştırmanın yanı sıra Petkim ve Tüpraş gibi petrole duyarlı hisselerde sakin bir çıkışın yaşandığı gözleniyor. Parayı borsa dışına taşımayan yabancı, Ereğli Demir Çelik, Astor ve Akbank gibi daha güvenli hisselerde pozisyon alıyor. Riskli cepheyi boşaltırken, fırsat gördüğü yeni hisselere odaklanan soğukkanlı bir hamleyle kendini güvenceye alıyor.

Havacılık ve petrolde sattılar

Yabancılar 19-26 Şubat arası en fazla Pegasus hissesinde sattı. Paylarını 7,17 puan azaltarak %13,98’e indirdi. Yüksek satışa rağmen piyasa karşıladı ve hissenin fiyatı aynı süre içinde düşüş yaşamadı. Fiyatı geçtiğimiz yıl martta gördüğü en yüksek seviyesi 287,25 TL’nin ardından günümüze kadar düşen bir eğilim sergiledi. Kasımdan bu yana ise taban oluşturma çabası önde. Petkim’de satışları 1,32 puan olurken, payları %10,36’ya geriledi. Piyasa ise satışları hazmetti. Hissenin fiyatı aynı süre zarfında %1,96 yukarıda kapandı. Zayıf mali yapıya sahip olan Petkim, son açıkladığı dokuz aylık mali tablolarında gelirini %16 geriletti. Dönem sonu zararını büyütüp 4,8 milyar TL’ye çıkardı. Fiyat ise son bir yılda yatayda dalgalı hareket ediyor.

İki haftadır alıyorlar

Yabancılar, Anadolu Efes hissesinde istikrarlı alımlarını sürdürüyor. Önceki hafta beş gün aralıksız alım yaparken devamındaki sürede de beş gün seri alımları devam etti. Hisse, %2,56 değer kaybetse de yabancının payı 1,63 puan artarak %49’a çıktı. Alımların küçük adımlarla ama istikrarlı sürmesi, uzun soluklu bir yaklaşım sergilendiği izlenimini veriyor.

ZEYNEP’E SOR

HIZLI ALIM MI, SABIRLI BİRİKİM Mİ?

Hızlı alım; erken başlangıç, dip fırsatı, yüksek getiri, tek komisyon, tam getiri. Zirve riski, biten nakit, panik baskısı, hata maliyeti, esneklik kaybı.

Sabırlı birikim; maliyet dengesi, risk yönetimi, konfor, güven, nakit gücü. Fırsat kaçırma, disiplin ve sabır gerekliliği, sınırlı kazanç, takip gerekliliği.

Bedelliden gelen fonun neredeyse tamamı borç ve ödemelere gitti. Yatırıma kalan sembolik

Uşak Seramik’in gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımının parası nerede kullanılacak? ● Kazım Yalçın

Kazım, yatırımcılar bedelli sermaye artırımlarını yeni atılımların varlığı halinde destekler. Uşak Seramik'in %100 bedelli sermaye artırımıyla gelen 1,2 milyar TL’lik nakdin kullanımıysa farklı bir hikaye anlatıyor. Fonun %41'i doğrudan finansal borç ödemelerine ve kredilere gidiyor. Kalan %59'luk işletme sermayesi kaleminin detayları da ödemelerle alakalı. Kestiği çeklerin ödenmesine fonun %35'i ayrılırken, asıl büyüme yaratacak yatırım harcamalarına sadece %8 kalıyor. Özetle bedelli, nakit sıkışıklığını çözme amacı ile gerçekleştirilmiş.

Son beş yıl düzenli kâr payı ödemesi yaptı. Zarar temettü olasılığını düşürse de imkansız kılmaz

Vakko’nun dokuz aylıkta zarar etmesi temettü vermesine engel olur mu? ● Fırat Aksoy

Fırat, Vakko 2021’den bu yana aralıksız her yıl kâr payı verdi. 2025’te kârın %77’sini yatırımcısıyla paylaştı. Önceki iki yıldaysa %50’nin altında kaldı. Henüz yıl sonu bilançosunu paylaşmayan firma, dokuz aylık dönemde zararda. Bu da ister istemez belirsizliğe yol açıyor. Ancak firmalar, cari yılda zarar yazsa da geçmiş yıl kârlarından temettü verebiliyor. Nitekim Vakko’nun 2021’de %620 dağıtım oranına ulaşması, kasadaki yedeklerin kullanıldığını gösteriyor. Geçmiş yıl kâr kaleminde 3,7 milyar TL’nin varlığı temettü olasılığını kesin sıfırlamıyor.

YATIRIM FONLARI

ZP8 fonu katılım prensibiyle para piyasasında bir yılda %50 kazandırdı

Ziraat Portföy’ün yönettiği Kehribar Para Piyasası Katılım Serbest Fon (ZP8), ocak ayında gerçekleştirdiği hızlı genişleme ile dikkat çekti. Şubat ayında da sınırlı kalmakla birlikte büyümesini sürdürdü ve 100,5 milyar TL hacme ulaştı. Portföyü %57 katılma hesabı, %34,59 BTAS ve %8,41 kira sertifikasından oluşuyor. Ekimden bu yana düşük seviyelerde de olsa nakit çıkışı gözlenen fona, ocakta 33,6 milyar TL nakit girişi yaşandı. Şubatta ise 831 milyon TL ile nakit çıkışı devam etti. Yatırımcısı ocakta azalırken şubatta düşüş sürerek 5.215 seviyesine indi. ZP8, %29,66 doluluk ve %1,90 pazar payına sahip bulunuyor. Son bir yılda %50,28 getiri sağlarken, serbest katılım fonlarının %29,18 ortalamasının üzerinde.

TAHVİL

Dyo Boya, piyasadan %47,72 bileşik faizle 92 milyon TL borçlandı

Dyo Boya, 27.02.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracını tamamladı. Toplam tutarı 92.000.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %43, bileşik faiz oranı ise % 47,72 olarak belirlendi. 179 gün vadeli ve tek kupon ödemeli olan bono, 25.08.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %21,09 düzeyinde.

27 Şubat itibarıyla TLREF %36,87 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Dyo Boya’nın verdiği %43 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 6,13 puan üzerinde yer alıyor.

Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Söz konusu ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFDYBY82618 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Kısa vade kârı yeterli gören fonlar satıyor. Yeni hareketten yararlanmak isteyenler geliyor

Aselsan’ın fiyatı aralıktan bu yana yükselirken, kısa vadede kârlarını realize etmek isteyenler satıyor. Fonların portföyündeki hisse miktarı %7,24 ile toplamda 3,3 milyon lot azalarak 42,4 milyona geriledi. Bununla birlikte pozisyonu olan fon sayısı 189’dan 199’a yükseldi. Fonlardan en yüksek satışı ZPX30.F 664 bin lot ve RBH 637 bin lotla gerçekleştirdi. Alım tarafında ise FNO 330 bin lot ve NES 270 bin lot ile duruyor. Hisseyle ilgili 27 aracı kurum öneride bulunurken, model portföyüne alan kurum sayısı 9 görünüyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

NATURELGAZ

Güney Afrika pazarına giriş yaptı. Sıvılaştırılmış doğal gaz depolaması yapan firmadan pay aldı

Naturelgaz, AfroJoule Energy hisselerinin %60’ını devralırken, bu iştirak üzerinden, Richards Bay bölgesinde küçük ölçekli kara bazlı sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve dağıtım projesi geliştiren LNG Hub firmasına %30,5 ortak olduğunu hatırlattı. Naturelgaz, dolaylı pay sahibi olduğu LNG Hub’un faaliyetlerine 2028’in ilk yarısında başlayacağını ve bugüne kadar toplam 1,4 milyon dolar yatırımda bulunulduğunu belirtti. Uluslararası operasyonlarını genişletme yönündeki çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

PASİFİK HOLDİNG

İki iştiraki Konya Gübre’nin %51 payını satın aldı. Ünvanı değiştirip sermayesini güçlendirdi

Pasifik Holding, bağlı ortaklıkları aracılığıyla Konya Gübre’nin toplam %51 payını 102 milyon TL karşılığında devraldı. Şirketin finansal yapısını güçlendirmek ve borçlarını azaltmak amacıyla ayrıca 258 milyon TL tutarında sermaye avansı ödendi. Yeni ünvanı Yeşil Pasifik Gübre ve Enerji Yatırımları olarak belirlenen iştirak, beş farklı ilde 15,9 megavat biyogaz kurulu gücüne ve yıllık 80 bin ton organomineral gübre kapasitesine sahip bulunuyor. Gerçekleştirilen satın alma, holdingin YEKDEM garantili üretim altyapısını ve potansiyel hibrit GES yatırımlarını hayata geçirmesini destekleyecek.

ORGE ENERJİ

Havacılık ve raylı sistemlerde iki büyük sözleşme imzaladı. Referans portföyünü güçlendirecek

Orge Enerji, hem İstanbul Havalimanı e-ticaret lojistik üssü hem de Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Projesi için elektrik taahhüt sözleşmelerini imzaladı. THY Widect tesisi kapsamındaki çalışmalar için 237,5 milyon TL’ye anlaşırken proje ekimde tamamlanacak. Metro projesi ise 8,3 milyon euroya 12 ayda bitirilecek. Şirket, her iki altyapı projesiyle iş hacmini güçlendirdi. Her iki proje de firmanın kurumsal iş bitirme referanslarına değer katıyor.