Yabancı Sasa’da 7 puan satış yaptı peki bu hisseleri alanlar kimler?

BIST 30 hisselerinde 15-25 Mayıs tarihleri arasında yabancıların 18 hissede satışa geçip 12 hissede alım yapması Bayram öncesi kendilerini güvenceye almak istediklerini gösteriyor. Sasa ve Ford Otosan’da sert satışlar yatırımcısını ürkütürken, alım işlemleri sınırlı düzeyde kaldı.

Yatırımcılar arasında genel kabul, özellikle yabancı yatırımcının satış tarafında olduğu ve fiyatların düştüğü dönemlerde piyasaya mesafeli durmanın en güvenli yol olduğu yönündedir. Oysa takas verileri incelendiğinde, sınır ötesi sermayenin genel düşüşü bir panik havasından ziyade planlı bir iskontolu alışverişe çevirebildiğini gösteriyor. Yabancı fonlardan Sasa ve Ford Otosan gibi ağır sanayi şirketlerinden sırayla 7 ve 3 puanı aşan agresif satışlar gelirken, Kardemir D ve Emlak Konut tahtalarında fiyat düşerken paylarını artırmaları tesadüf olamaz. Veriler, genel satış dalgası içinde büyük fonların hedefl edikleri hisselerde paylarını artırdıklarını söylüyor.

En fazla satılanlar

Yabancılar 15-25 Mayıs tarihli takas verilerine göre Sasa hissesinde paylarını 7,35 puan düşürerek %16,8’e indirdiler. Sasa tarihi zirvesini test ettiği Kasım 2022’deki 10,28 TL’nin ardından geçen üç yılı aşkın sürede bir daha aynı seviyeye gelemedi. Bu sürede arada yukarı atakları olsa da düşüş eğilimi daha belirgin şekilde öne çıkıyor. Yabancının en fazla satış yaptığı diğer bir hisse olan Ford Otosan’da 3,38 puan azalan payları %32,73’e geriledi. Şirketin grup firması Koç Finansman’ı alma süreci ilerliyor. BDDK ve Rekabet Kurumundan gerekli izinler geldi. Hissenin fiyatı son iki yıldır yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz şubattan bu yana ise düşüyor.

En fazla alınan

Kardemir D hissesi uzun süre yatay seyir izlemesinin ardından kasımdan itibaren hareketlendi. Son iki ayda ise ivmesinde belirgin bir artış gözlenirken fiyat da yılbaşından bu yana yarı oranı aşan bir artış kaydetti. Hisseyi portföyünde bulunduran fon sayısının 129’a çıkması ilginin bir diğer göstergesi. Yabancılar paylarını %15,4’e çıkardı.

ZEYNEP'E SOR

BORÇ GİDERİ Mİ, CİRO ARTIŞI MI?

Borç gideri; vergi kalkanı, kaldıraç etkisi, ortaklık yapısı, hızlı hareket, enflasyon faydası. Nakit emilimi, iflas riski, stres, kredi notu sorunu.

Ciro artışı; pazar büyümesi, sıcak nakit, ölçek avantajı, marka yayılımı. Marj fedakarlığı, pazarlama yükü, tahsilat sorunu, beklenti yorgunluğu.

Moskova’daki kira geliri olan şirketi grup fi rmasına sattı. Bilançoya toplu nakit girdi

Alarko GYO’nun Rusya’daki şirketini satması pazardan çıkması anlamına mı geliyor? ● Tarkan Karadağ

Tarkan, Alarko GYO Moskova’daki bağlı gayrimenkul şirketi Mosalarko OJSC’nin tamamını yine grup firması olan Alsim Alarko’ya 26,3 milyon dolara sattı. Söz konusu devri, grubun portföy optimizasyonuna ve risk yönetimine odaklanan yaklaşım olarak değerlendirmek gerekiyor. Öte yandan işlem her ne kadar aynı holding şemsiyesi altında gerçekleşen el değiştirme operasyonu olsa da, Alarko GYO’ya tek seferde toplu bir nakit girişi yaşandı. Bunu rahatlatan bir likidite kaynağı olarak görmeli. Satılan varlık firmanın aktif toplamının %4,79’u seviyesinde.

Araç muayene uzun vadeli ve garantili bir iş olsa da 1,5 yıl sonra başlayacağı atlanmamalı

Best Brands araç muayene işinden ne boyutta bir gelir elde etmeyi bekliyor? ● Güler İnce

Güler, Best Brands Enerji’nin Eskişehir ve Bilecik’te araç muayene istasyonları alt işleticisi olmak için Turka ile imzaladığı ön protokol, doğası gereği şirkete düzenli ve oldukça öngörülebilir nakit akışı yaratacak. Neticede araç muayenesi talebi doğrudan yasal zorunluluğa dayanan ve bölgesel tekel niteliği taşıyan, ekonomik krizlerden etkilenmeyen son derece defansif bir iş modelidir. Ancak yatırımcıların buradaki zaman çizelgesini doğru okuması gerekiyor. İşin Ağustos 2027’de yani bir yılı geçkin sürenin ardından başlayacağı atlanmamalı.

YATIRIM FONLARI

OSL fonu kısa vadeli borçlanma araçlarıyla yatırımcısına %48 kazandırdı

Osmanlı Portföy’ün yönettiği Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (OSL), düzenli yükseliyor. Fonun yılbaşından bu yana getirisi %15,51 seviyesinde bulunurken portföy büyüklüğü son iki ayda yükselen bir eğilim sergiliyor. Mayısta hacmi 1,39 milyar TL’ye ulaşırken, önceki aya göre büyümesini sürdürdü. Son altı ayda martta gözlenen 445,7 milyon TL tutarındaki nakit çıkışının dışında sürekli giriş söz konusu. Mayısta gelen para tutarı 230,95 milyon TL. Doluluk oranı %48,77 olan OSL’nin stratejisi, kısa vadeli kamu ve özel borçlanma araçlarına yatırım yaparak yatırımcısına getiri sağlayabilmek üzerine kurulu. Fonun portföyünün %35,38’i bono, %41,35’i devlet ve özel sektör tahvilinden oluşuyor. Yıllık bazda %47,54 getiri sağlarken, kategorisinin %45,19 olan kategori ortalamasının üzerinde duruyor.

TAHVİL

Uşak Seramik, piyasadan TLREF + %5,50 faizle 10 milyon TL borçlandı

Uşak Seramik, nitelikli yatırımcılara yönelik 25.05.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 10.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%5,50 olarak belirlendi. 241 gün vadeli bono, ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 8 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 21.01.2027 olarak açıklandı. 25 Mayıs itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. Uşak’ın verdiği %5,50 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFUSAK12729 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Anadolu Metal’in fiyatı üzerinde baskı gözlense de fonlar ağırlıklı alım yapıyor

Anadolu Metal’de fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %36,78 ile toplamda 3,04 milyon lot artarak 11,32 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 51’den 59’a yükseldi. PHE fonu 1,26 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, FYD 956,3 milyon lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Anadolu Metal hakkında bugüne kadar 4 aracı kurum öneride bulunurken sadece biri model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi Yatırım Finansman 213 TL ile verdi. En düşük öneri 120 TL ile Gedik Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRKİYE HALK BANKASI

Yurt dışından sağladığı yeni döviz kaynağıyla alternatif fonlama yapısı güçlenecek

Halkbank, mevduat dışı alternatif fonlama yaratmak ve yabancı kaynak temin etmek amacıyla, uluslararası bankalarla imzaladığı ikili kredi anlaşmaları kapsamında 1 yıl vadeli toplam 350 milyon dolar kaynak sağladığını duyurdu. Bankacılık sektöründe bilançonun pasif tarafını yurt içi mevduatların yanı sıra, uluslararası bankalardan sağlanan ikili kredilerle de çeşitlendirmek önemli bir fonlama yaklaşımıdır. Sağlanan döviz kaynağı, bankanın ticari müşterilerine sağlayacağı döviz kredileri için kapasite artırıcı bir rol oynarken kredibilitesini de güçlendirmekte.

TÜRKİYE SİGORTA

Varlık Fonu’nun yabancıya yönelik gerçekleştirdiği satışta işlemler tamamlandı

Türkiye Sigorta’nın ana ortağı Türkiye Varlık Fonu (TVF), daha önce duyurduğu hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleşen hisse satışının takas sürecinin tamamlandığını bildirdi. Toplam 500 milyon adet payın 13,50 TL fiyattan uluslararası kurumsal yatırımcılara satılmasıyla 6,75 milyar TL işlem hacmine ulaşıldı. Son durum itibariyle Türkiye Sigorta’nın halka açıklık oranı %23,90’a yükseldi. Şirketlerin halka açıklık oranlarının artırılması, hisse likiditesini ve piyasa derinliğini güçlendiren bir hamledir. Bu yolla küresel görünürlüğünü de destekler.

LİNK BİLGİSAYAR

Döviz bazlı kurumsal dönüşüm projesiyle bulut altyapısı pazarındaki geliri artıyor

Link Bilgisayar, bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir müşterisinden yaklaşık 1 milyon dolar tutarında Kurumsal Hibrit Bulut ve Güvenli Sanal Çalışma Alanı Dönüşüm Projesi siparişi aldığını duyurdu. Yazılım sektöründe kurumların dijital dönüşüm süreçlerine paket ürünlerle olduğu kadar, bulut mimarisi ve sanal çalışma alanları gibi bütünleşik altyapı çözümleriyle katılması, proje kalitesini yükselten bir durumdur. Şirket 2026’nın ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergilerken gelirini %11 artırdı. Dönem sonunda da kârını %272 büyüterek 179,7 milyon TL’ye çıkardı.