Yabancı sermaye Avrupa'ya köprü için İngiltere'yi seçti

Türkiye-İngiltere ticaret gündeminde iki gelişme dikkat çekti: 1- Türkiye'deki yabancı sermayeli firmaların en fazla ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülke Birleşik Krallık oldu. 2- Kocaeli, şubat ayında yaptığı 259 milyon dolarlık ihracatla İngiltere'yi ikinci büyük pazarı konumuna taşıdı.

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'ye gelen yabancı sermayeli yatırımların 2025 yılı ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre bu firmaların en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa oldu.

Birleşik Krallık’ın Almanya'nın hemen ardından ikinci sırada yer alması, Türkiye'deki yabancı sermayeli firmaların üretim ve ihracat faaliyetlerinde İngiliz pazarının taşıdığı stratejik ağırlığı ortaya koydu. Söz konusu firmaların toplam ihracatında AB ülkeleri 46,4 milyar dolarla yüzde 51,2 pay alırken, en yüksek ihracatı ABD, Almanya ve Hollanda menşeli firmalar gerçekleştirdi. İhracatta motorlu kara taşıtları, kazanlar-makineler-mekanik cihazlar ile elektrikli makine ve cihazlar sektörleri öne çıktı.

Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatı 2025 yılının tamamında yüzde 9,7 artışla 16 milyar 774 milyon dolara ulaştı. İngiltere, yıllık bazda Almanya ve ABD'nin ardından Türkiye'nin üçüncü büyük ihracat pazarı olarak kayıtlara geçti. 2026 yılının ocak-şubat döneminde ise İngiltere'ye yapılan toplam ihracat 2 milyar 458 milyon dolar oldu.

Kocaeli'nden İngiltere'ye 259 milyon dolarlık ihracat

İkinci önemli haber ise Kocaeli’nden geldi. Ticaret Bakanlığının faaliyet illerine göre ihracat verilerine göre Kocaeli, şubat ayında İngiltere'ye 258 milyon 998 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İngiltere, Almanya'nın ardından Kocaeli'nin ikinci büyük ihracat pazarı olarak öne çıktı. İngiltere'ye yapılan ihracatın Kocaeli'nin toplam ihracatı içindeki payı yaklaşık yüzde 8,8 olarak hesaplandı.

Kocaeli’nde faaliyet gösteren Ford Otosan, Hyundai ve Honda gibi üreticilerin İngiltere'ye yönelik üretimi, bu ihracatın omurgasını oluşturdu.

Birleşik Krallık’ın Türkiye'deki yatırım stoku artışta

İngiltere İşletme ve Ticaret Bakanlığı'nın 2 Şubat 2026 tarihli Türkiye Ticaret ve Yatırım Bilgi Notu'na göre Birleşik Krallık’ın Türkiye'deki doğrudan yatırım stoku 2024 yıl sonu itibarıyla 9,5 milyar sterline ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artış anlamına geliyor. Türkiye, Birleşik Krallık’ın toplam yurt dışı doğrudan yatırım stokunun yüzde 0,5'ini oluşturuyor. Diğer yönde ise 2024 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin Birleşik Krallık’taki doğrudan yatırım stoku 1,1 milyar sterlin olarak kayıtlara geçti.

OECD Katma Değerde Ticaret veritabanının 2020 yılı verilerine göre Türkiye'nin Birleşik Krallık’a ihracatı Türkiye’de yaklaşık 309 bin 200 kişilik istihdamı destekliyor. Birleşik Krallık’ın Türkiye’ye ihracatı ise İngiltere’de yaklaşık 57 bin 100 kişilik istihdama katkı sağlıyor.

Güneş enerjisi çiftliğine Rock’ın efsanesinden protesto

Birleşik Krallık’ın Batı Sussex bölgesinde 61 dönümlük bir güneş enerjisi çiftliğinin onaylanmasının ardından Rock efsanesi Mike Rutherford, hayal kırıklığını dile getiren sakinler arasında yer aldı. Chichester Bölge Meclisi, Wisborough Green, Billingshurst yakınlarında yaklaşık 35 futbol sahası büyüklüğündeki güneş enerjisi çiftliği planlarını onayladı. Başvuru sahibi Renewable Connections, planın yıllarca süren çalışmalarla titizlikle geliştirildiğini ve yılda 6.300 haneye yetecek enerji üreteceğini belirtti.

Güvenlik, yaban hayatı ve görsel etki

Sakinler, yolu kullanan yayaların ve at binicilerinin güvenliği, yaban hayatının etkilenmesi ve "endüstriyel ölçekli" olarak nitelendirdikleri güneş enerjisi çiftliğinin görsel etkisi konusundaki endişelerini dile getirdi. Arazinin 1950'lerden beri ailesine ait olduğunu söyleyen Chris Wates, koyunların güneş panelleri arasında otlayabileceğini belirtti. Panellerin 2,7 metre yüksekliğinde olacağı, altı farklı tarlaya yayılacağı ve projenin 2027 yılına kadar tamamlanarak faaliyete geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Hibrit araçlar için yüzde 98 verimlilikle çalışan yeni motor

Londra merkezli güç aktarma sistemleri geliştiricisi Horse Powertrain, amorf çelik alaşımlı stator teknolojisiyle sektörün en yüksek verimlilik oranlarından birine ulaştı. Renault Group, Geely ve Aramco ortaklığında kurulan Horse Powertrain, hibrit ve menzili uzatılmış elektrikli araçlar (EREV) için geliştirdiği "Amorphous Motor" teknolojisinin dünya lansmanını gerçekleştirdi. Yeni nesil motorun kalbinde, kristal yapılı geleneksel çelik yerine düzensiz atomik yapıya sahip amorf çelik alaşımı yer alıyor. Söz konusu malzeme, yüksek manyetik geçirgenliği sayesinde stator içindeki demir kayıplarını yüzde 50 oranında azaltıyor. Bu teknolojinin hibrit araçlarda toplam yakıt ve enerji tüketimini yüzde 1 düşüreceği belirtildi.

İngiltere gündemi

İngiltere’de konut alıcıları olası faiz artışından endişeli: İngiltere konut piyasası, Orta Doğu’daki savaş ve enerji fiyatlarındaki artışla mortgage faizlerinin yükselmesi olasılığı konusunda endişelenen alıcıların talebinin gerilemesiyle ivme kaybetti. Kraliyet Sörveyörler Kurumu'nun (RICS) yeni alıcı taleplerini ölçen göstergesi, Şubat ayında net denge olarak eksi 26'ya geriledi; Ocak'ta bu rakam eksi 15 seviyesindeydi.

Chelsea, finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı: İngiltere Premier Lig yönetimi, kulübün eski sahibi Roman Abramovich döneminde finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Chelsea'ye para cezası verdi. Premier Lig'den yapılan açıklamada, "Finansal raporlama, üçüncü taraf yatırımı ve gençlik gelişimi"yle ilgili kuralları ihlal etmesi nedeniyle Chelsea'nin 10,75 milyon sterlin para cezasını ödemeyi kabul ettiği belirtildi.