Yabancı sermaye yanıldığını anladı geri dönüp sattığı hisseyi geri aldı

Yabancılar geçtiğimiz haft a yön değiştirip 18 hissede alım tarafına geçti. Önceki haft a güçlü satışlarına rağmen Türk Altın’da yerlinin duruşunu görünce geçen haft a en fazla aldıkları ikinci hisse oldu. Peki yabancı hata yaptığını mı anladı, yoksa farklı bir oyun mu kuruluyor?

Piyasada genel kabul, yabancının attığı her adımın bir strateji barındırdığı ve tahtayı tek başına yönlendirdiği şeklindedir. Oysaki veriler pek de öyle söylemiyor. Önceki hafta Türk Altın tahtasında 4,2 puanla agresif satış yapan yabancının, yerli yatırımcının inatçı alımları karşısında geri adım atıp bu defa aynı tahtaya yönelmesi, piyasadaki asıl yönlendirici gücün her zaman sınır ötesi sermaye olmadığını gösteriyor. Endeksin genel yönünden ziyade hisse bazlı ayrışmaların damga vurduğu süreçte, sadece ezberlenmiş takas stratejilerine güvenmemek gerekiyor.

En fazla aldıkları hisseler

Yabancılar 7-14 Mayıs tarihli takas verilerine göre en fazla alımı 7,56 puanla Sasa’da gerçekleştirirken paylarını %26,91’e çıkardı. Şirket, yurtdışında ihraç ettiği paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerinin, paya dönüştürme taleplerini karşılamak amacıyla 785,3 milyon TL tahsisli sermaye artırımına giderek sermayesini 47,04 milyar TL’ye çıkarıyor.

En fazla aldıkları diğer hisse Türk Altın. Bir önceki hafta satış yaparken bu defa 2,89 puan alımla paylarını %30’a çıkardılar. Üç aylıkta gelirini %61 artırarak 8,88 milyar TL’ye yükselten firma, esas faaliyet kârını %622 ile hayli güçlü büyüttü. Dönem sonunda da %143’lük artışla 1,6 milyar TL kâr açıkladı. Fiyatı ise marttaki en yüksek seviyesi 64 TL’nin gerisinde.

En fazla sattıkları hisse

Yabancı fonlar önceki hafta satış yaptıkları Ford Otosan hissesinde geçtiğimiz hafta da satışlarına devam ettiler. Paylarını 2,53 puan azaltarak %36,23’e indirdiler. Hisse, şubatta 130,91 TL ile test ettiği en yüksek seviyesinin ardından düşen bir eğilimle günümüze kadar geldi. İlk çeyrekte zayıf bir performans sergileyen firma, gelirini %9 dönem sonu kârını da %35 düşürdü.

ZEYNEP'E SOR

GÖRELİ GETİRİ Mİ, MUTLAK GETİRİ Mİ?

Göreli getiri; performans, yönetici yeteneği, rekabetçilik, risk ayarlaması. Yetersizik algısı, yüksek stres, sürü psikolojisi, yanılsama, karmaşası.

Mutlak getiri; büyüme, bağımsız strateji, hedef odaklılık, zarar durdurma. Fırsat maliyeti, yüksek baskı, aşırı risk alma, gerçeklikten kopuş.

Farklı sektörlerdeki gücünü veri merkeziyle teknoloji atılımına dönüştürmek istiyor

Sabancı Holding’in teknoloji alanında atılım yapıp büyüme olasılığı sizce mümkün mü? ● Muhammet Korkmaz

Muhammet, Sabancı Holding’in paylaştığı güncel stratejiler, yurt dışına da açılım sağlayabilecek bir teknoloji altyapısı oyuncusuna dönüşme arzusunu işaret ediyor. Özellikle açıklamalarda yer alan açığa çıkan sermayenin, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin 200 ile 400 baz puan üzerinde getiri hedefiyle kullanılacak olması, bu teknoloji hamlelerinin yüksek kârlılık odaklı arzulandığı anlaşılıyor. Vizyonunun merkezinde ise çağımızın en stratejik teknoloji altyapısı olan veri merkezleri yer alıyor. Holding dengeli geçiş yapmayı amaçlıyor.

İmzaladığı 13 milyon euroluk sözleşme tek seferlik olmayıp geliri kalıcı destekleyecek

Yiğit Akü’nün Fransız ortaklı şirket ile anlaşmasında devamının gelme imkanı var mı? ● Engin Zümrüt

Engin, Yiğit Akü ünvanını paylaşmamakla birlikte sektörün önemli aktrörlerinden olduğunu belirttiği firmayla nisan ayında 13 milyon euroluk sözleşme imzaladığı. Anlaşma sürekliliği olan nitelikte ve şirketin ihracat pazarlarında hem kalıcı hem de öngörülebilir bir gelir akışı yaratacağı anlaşılıyor. Üç yıl süreli ve düzenli tedarik ilişkisini kapsaması ciroyu destekleyecektir. Küresel otomotiv firmalarının tedarik zincirine entegre olmak, firmanın rüştünü ispat ettiğini gösteriyor. Bu da üç yılın sonunda yenilenme olasılığını güçlendiriyor.

YATIRIM FONLARI

YLE fonu sürdürülebilirlik hisselerine yönelerek %44 getiriye çıkabildi

Yapı Kredi Portföy’ün yönettiği BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (YLE), zayıf bir performansa sahip. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ise öncesine göre güçlenen bir ivme sergileyen fiyatı, dalgalı bir seyirle yükselmekte. Portföy büyüklüğü son iki ayda artış gösterirken mayısta 329,6 milyon TL’ye yükseldi. Fonda mart ve nisanda para çıkışı yaşandı; mayısta ise 1,7 milyon TL gibi bir büyüklükle sınırlı nakit girişi gözlendi. YLE’nin yatırımcı sayısı yatay bir seyir izliyor ve şimdilerde 2.457’de bulunuyor. Ağırlıklı olarak sürdürülebilirlik kriterlerine uyan şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yapıyor. Portföyünün %93,12’si hisse senetlerinden oluşan YLE, çevresel ve sosyal farkındalığı yüksek firmalara yatırım yapmak isteyenlere hitap ediyor. Son bir yılda %44,45 getiri sağladı.

TAHVİL

Deniz Eko Enerji, piyasadan TLREF + %5 faizle 100 milyon lira borçlandı

Deniz Eko Enerj, nitelikli yatırımcılara yönelik 15.05.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+% 5 düzeyinde bulunuyor. 180 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 11.11.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek. 15 Mayıs itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte Deniz Eko Enerji’nin verdiği %5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFDEKOK2610 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Aksa Enerji marttan bu yana dalgalı adımlarla yükseliyor. Fonlar ağırlıklı alıyor

Aksa Enerji’de fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %12,98 ile toplamda 1,09 milyon lot artırarak 9,53 milyona yükseldi. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 52’den 48’e geriledi. PBR fonu 1,26 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, GMA 910 bin lot ile en çok satışı gerçekleştiren fon oldu. Aksa Enerji hakkında bugüne kadar 13 aracı kurum öneride bulunurken 3 kurum model portföyüne aldı. En yüksek hedefi İş Yatırım 117,50 TL ile verdi. En düşük beklenti 75,40 TL ile Oyak Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ŞOK MARKETLER

Bağlı firması UCZ Mağazacılık ile birleşiyor. Bünyeye alınan ikinci iştirak olacak

Şok Marketler, hisselerinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık ile kolaylaştırılmış usulde birleşmek üzere SPK’ya başvuruda bulundu. Bu yolla, mülkiyetinde olan ancak ayrı bir tüzel kişilik şeklinde faaliyet yürüten iştirakini kendi kurumsal çatısı altında entegre etmiş olacak. Şirket, 2025’in son çeyreğinde de yine %100 iştiraki Future Teknoloji’yi içeriye almıştı. Şirketin iştiraklerini büyesine entegre ederken sadeleşme yolunu tercih etiği anlaşılıyor. Bağlı ortaklıkların ayrı şirket olarak faaliyetlerini yürütmesi maliyeti artırabilmekte.

MARGÜN ENERJİ

Satın alma yolu ile büyümeye devam ediyor. Germencik’te jeotermal santrali alıyor

Margün Enerji, Aydın Germencik’te kurulu 24 MW jeotermal enerji santrali ve 3 adet ruhsat sahasını barındıran Hez Enerji’nin paylarının tamamını 105,5 milyon dolara satın almak üzere anlaştı. 15 yıl boyunca YEKDEM kapsamında devlet alım garantisine sahip olan santralin yıllık yaklaşık 200 milyon kWh elektrik üreteceği belirtilirken, bu satın almayla toplam kurulu gücü 354 MW’a çıkacak. Margün gerçekleştirdiği hamleyle, yenilenebilir enerji portföyüne garantili nakit akışı sağlayan büyük ölçekli bir baz yük tesisi ekliyor. Firma yılın ilk çeyreğinde gelir ve kârını artırdı.

ANADOLU EFES

Çin pazarına yerel üretimle giriyor. Şanghay'da fason üretim anlaşması imzalandı

Anadolu Efes, %100 bağlı ortaklığı AE Shanghai aracılığıyla Çin ana karasında fason üretim anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşmayla, şirketin ana bira markalarının Çin’de yerel olarak üretileceği ve deneme süreçlerinin ardından satış ve dağıtım faaliyetlerinin başlayacağı belirtildi. Gerçekleştirilen hamleyle şirket, dünyanın en büyük tüketici pazarlarından birine doğrudan üretim ve tedarik ağıyla girmiş olmakta. Uluslararası hızlı tüketim pazarlarında, uzun mesafeli ihracat yapmak yüksek gümrük ve lojistik maliyetine yol açabilirken, fason üretim avantaj sağlamakta.