Yabancı ufaktan uzaklaşıyor peki satmadığı hisse hangisi?

Yabancılar geçtiğimiz haft a savunma pozisyonuna geçerek hisselerin çoğunda satış tuşuna bastı. THY’deki payları %22,68’e, Pegasus’ta ise %13,14’e indi. TAV’da ise alıcıydılar. Tüpraş’taki satışa rağmen fiyatın %14’leri aşan haft alık çıkışı, yerli talebin gücünü gösteriyor.

26 Şubat-5 Mart tarihli takas verileri, “Yabancı satıyorsa hisse düşer” ezberinin geçtiğimiz hafta iki petrol işleme firması için rafa kalktığını gösteriyor. Savaşın körfeze yayılma riskini almak istemeyen yabancılar, yumuşak satışlarına devam etti. Payları azalmasına rağmen Tüpraş haftalık %14,31, Petkim ise %9,37 yükseldi. İki hissedeki çıkış direksiyonun yerli yatırımcıda olduğu işaret ediyor. Aselsan’da ise alım tarafında durarak yerli yatırımcıyla uyumlu davrandılar. Yabancılar, masayı tamamen terk etmese de geri duruyor. Endeksi ayakta tutma görevi ise yerlilerin yönelimine bağlı.

Paylarını artırdıkları hisseler

26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında yabancı yatırımcı, Aselsan hissesinde dört gün boyunca alıcı tarafta yer aldı. İşlemleriyle paylarını 0,76 puan artırarak %54,67’ye çıkardı. Aynı sürede hissenin fiyatı %10,93 yükseldi. Şirket, geçtiğimiz yıl satışlarını %15 artırırken dönem sonu kârını %50 büyüterek 29,9 milyar TL’ye yükseltti. Veriler, Aselsan’ın verimliliğinin yükseldiğini söylüyor.

Yabancılar havacılık sektöründe faaliyet yürüten TAV hissesinde payını 0,60 artırarak %74,61’e yükseltti. Şirket sermayesinde belirgin ağırlıkları bulunuyor. Altı yıllık aradan sonra bu yıl toplamda brüt 3,60 TL temettü verecek. Ödemeler temmuz ve eylülde iki taksit halinde yapılacak. Hissenin fiyatı ise şubatın ikinci yarısından bu yana baskı altında.

En fazla sattıkları

Koç Holding hissesinde satış yapan yabancılar, paylarını 2,09 puan azaltarak %44,87’ye indirdiler. Hissenin fiyatı ise 16 Şubat günü gördüğü en yüksek seviye olan 229,10 TL’nin ardından geriledi. Şirket, 2025 faaliyet döneminde gelirini %9 azaltırken yıl sonu kârını büyüterek 22 milyar TL’ye çıkardı.

ZEYNEP'E SOR

SAKLAMA MI, ERİŞİM Mİ?

Saklama; güvenlik, tam mülkiyet, disiplin gücü, gizlilik, miras değeri. Likidite sorunu, fiziksel risk, teknik zahmet, ekstra maliyet, transfer sorunu.

Erişim; anlık işlem, nakit gücü, esnek yapı, kullanım rahatlığı, çapraz geçiş. Güvenlik riski, duygusal hata, komisyon yükü, kurum riski, gizlilik sorunu.

Aldığı yeni işler yeterli seviyede değil. Hem gelirini hem de verimliliğini artırmalı

Meka’nın aldığı yeni işler 2026’da kâra geçmesini sağlar mı? ● Kemal Özer

Kemal, Meka Global Makine’nin yılının ilk aylarında aldığı toplam 1,47 milyon euroluk yeni işler elbette piyasaya olumlu mesaj veriyor. Bununla birlikte, tutar yıllık satışlarının sadece %3’üne denk geliyor. Bu itibarla işlerin açıldığını söylemek doğru olmaz. İmzalanan sözleşmeler olumlu bir adım olsa da, mevcut hacim tablonun tamamını değiştirecek bir toparlanma hikayesi yaratamıyor.

Şirketin 2025 yıl sonu verilerine bakıldığında ise gelirini %7 artırması olumlu olarak değerlendirilse de esas faaliyetleri ile dönem sonunda zarar etmesi sorun.

Araç şarj istasyonunun test aşaması tamamlandı. Henüz verilen bir sipariş bulunmuyor

Gersan Elektrik’in araç şarj istasyonları girişimi ne durumda? ● Burak Yalçın

Burak, Gersan Elektrik’in Otojet Enerji ile tamamladığı saha testi ve imzaladığı 3 yıllık sözleşmeyle araç şarj istasyonu satışı konusunda açılım sağlamak istediği anlaşılıyor. Açıklamada test aşamasının tamamlanarak cihaz satışı için mutabakata varılması olumlu bir gelişme olarak değerlendirmeli.

Bununla birlikte kesinleşmiş bir sipariş söz konusu olmayıp daha ziyade teklif almadan bahsedilmesi, beklentileri biraz daha ihtiyatlı tutmayı gerektiriyor. Şarj istasyonlarında elektrikli araçların yaygınlaşmasına bağlı bir genişleme beklenmeli.

YATIRIM FONLARI

Azimut Portföy’ün GSP fonu, %3,20 yönetim ücretiyle bir yılda %31 kazandırdı

Azimut Portföy’ün yönetimindeki Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (GSP), yılbaşından itibaren artan bir ivme ile yükselse de şubatın ikinci yarısı tekrar yönünü aşağı çevirdi. Büyüklüğü martta 2,06 milyar TL’ye geriledi. Portföy dağılımı %81,36 hisse senedi, %9,67 Takasbank para piyasası ve %8,60 yatırım fonundan oluşuyor. Ekimden bu yana şubat hariç tüm aylarda para çıkışı yaşandı. Martta çıkan nakit tutarı 7,5 milyon TL. Şimdilerde 14.006 yatırımcısı olan GSP, %16,41 doluluk oranı ve %1,08 pazar payına sahip. Temettü verimi yüksek hisselere odaklanan fon, 6 risk düzeyine sahip. Yıllık %3,20 yönetim ücretiyle son bir yılda %30,52 getiri sağladı. İçinde yer aldığı kategori ortalaması ise %28,59 seviyesinde. Ortalama üstü duran fonun portföyünde ağırlıklı olarak ASELS, SAHOL ve KCHOL hisseleri yer alıyor.

TAHVİL

Quick Finansman, piyasadan %41,77 bileşik faizle 300 milyon TL borçlandı

Quick Finansman, 05.03.2026 tarihinde tahvil ihracını tamamladı. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faiz oranı %42, bileşik faiz oranı ise %41,77 olarak belirlendi. 376 gün vadeli ve tek kupon ödemeli olan tahvil, 17.03.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %43,27 düzeyinde. 6 Mart itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Buna göre önerilen %42 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 2,01 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Söz konusu ihraç, Quick Finansman’ın uzun vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Tahvil, piyasada TRSQUIC32716 ISIN koduyla işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Anadolu Efes’e fonlardan artan ilgi dikkat çekiyor. Sayıları 89’dan 106’ya çıktı

Anadolu Efes’de fonlar alış ağırlıklı işlem yapıyor. Portföylerindeki hisseler %8,42 ile toplamda 7,69 milyon lot artarak 99,04 milyon lota çıktı. Hisseyi portföyünde bulunduran fon sayısı 89’dan 106’ya yükseldi. Hissede GBH fonu 2,7 milyon lot ile en fazla alışı yaparken, MTH fonu 1,4 milyon lot ile en fazla satışı gerçekleştirdi. Bugüne kadar 10 kurum hisseye dair öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. En yüksek öneriyi İş Yatırım 31,50 TL ile verdi. En düşüğü ise 18,40 TL ile Gedik Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KUZEY BORU

Turquality marka destek programı kapsamında 246,6 milyon TL teşvik hakkı kazandı

Kuzey Boru, Turquality Marka Destek Programı kapsamına alındı. Mart itibarıyla sürece dahil olan şirket, 2026 yılı için yaklaşık 246,6 milyon TL teşvik hakkı elde etti. Teşvik, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırması ve marka bilinirliğini küresel arenada güçlendirmesini destekleyecek. Şirketlerin uluslararası pazarlarda kalıcı marka değeri yaratabilmesi, uzun vadeli ve maliyetli pazarlama yatırımları gerektiriyor. Sadece iç pazara odaklanan firmalara kıyasla, Turquality gibi kapsamlı devlet desteğini alanlar yurt dışında daha güçlü rekabet edebiliyor.

NETAŞ

Turkcell ile yeni nesil destekli Superbox için anlaştı. Ortak çalışma yürütülecek

Netaş, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında Turkcell ile yeni bir iş birliğine imza attı. Alınan karar doğrultusunda, 5G ve Wi-Fi 7 teknolojilerini destekleyen yeni nesil Superbox modemleri için ortak çalışmalar yürütülecek. Netaş’ın yeni donanım çözümü, 5G altyapısıyla gigabit seviyesinde veri hızları sağlamayı amaçlıyor. Ev ve ofis kullanımlarında yüksek kapasite ile geniş kapsama alanı hedefl eniyor. Şirket, iletişim pazarındaki teknoloji sağlayıcı rolünü pekiştirirken, yeni nesil iletişim teknolojilerindeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

YEO TEKNOLOJİ

Özbekistan'ın ulusal elektrik şebekesini 36,9 milyon dolara dijitalleştirecek

Yeo Teknoloji, Dünya Bankası’nın finansmanıyla gerçekleşecek Özbekistan ulusal elektrik şebekesinin dijitalleşmesi işi için 36,9 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı. Anlaşma kapsamında, ülke genelindeki 200’e yakın trafo ve enerji santrali siber güvenliği yüksek merkezi bir sistemle yönetilir hale getirilecek. Dağınık ve manuel yapıdan dijital altyapıya geçişi sağlayan proje, 40 milyon nüfuslu ülkenin enerji arzını güvenli hale getirecek. Yüksek katma değerli ve döviz bazlı sözleşmeler, operasyonel kâr marjını yukarı taşırken sürdürülebilir büyümeyi destekliyor.