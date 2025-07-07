Yabancı yatırımcı kaçıyor yerli içerde mahkum…

Kadife ŞAHİN

Ekonomi Sohbetleri

Bir hafta önce Türkiye’de toplum Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın görülmesine odaklanmıştı. Mahkemenin davayı 8 Eylül’e erteleme kararı vermesiyle siyasi tansiyon bir nebze düşerken piyasalar karardan olumlu etkilendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’tan sonra tutuklanmasından sonra uzun süredir düşüş ve yatay seyir izleyen Borsa İstanbul yeniden yükselerek 10 bin seviyesinin üzerine çıktı.

Siyasetin piyasalar üzerindeki bu düşük dozlu tepkisine karşın CHP yönetimindeki belediyelere yapılan operasyonlara yenileri eklenmeye devam ediyor. Her ne kadar Kurultay davasının erteleme kararıyla piyasalar sakinleşmiş gözükse de siyasi olayların neden olduğu endişe ve riskler varlığını koruyor.

Kurultay tehdidi eylüle ötelendi

Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Avdan “Türkiye para ve sermaye piyasalarına son aylarda ekonomiden çok siyasi gelişmeler şekil veriyor” dedi. Avdan, “Uluslararası ortam Başkan Trump’ın gümrük vergileri tehditleri nedeniyle zaten tedirgin iken Gazze konusu ve İsrail- İran Savaşı bu tedirginliğe ilave katkı yaptı. Buna rağmen 19 Mart'ta Sayın Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile başlayan süreç Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim sürecini tersine çevirdiği gibi borsayı da olumsuz etkiledi. CHP kongresi hakkında mutlak butlan kararı çıkma ihtimalinin piyasaları nasıl etkilediğini bu hafta başında gördük ki bu tehdit ancak eylüle ötelenmiş oldu. Her şeye rağmen, erteleme kararı ile nefes alan piyasalar TCMB'nin faiz indirim beklentisi ile bir süre daha olumlu seyredecek gibi görünüyor” diye konuştu.

Para piyasası fonları öne çıkıyor

Piyasada yerli ve yabancı yatırımcıların aynı faktörlerden etkilendiğini söyleyen Atlas Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Avdan, şöyle konuştu: “Bunlar, siyasi gelişmeler, TCMB faiz kararı (yüksek faiz), dezenflasyon süreci ve programı. Fark şu ki yabancı yatırımcılar beklentileri düşük olduğu zaman farklı ülkelere yatırım yaparken yerli yatırımcı biraz daha kendi piyasasına mahkum kalıyor. Onlar da risk gördükleri noktada yüksek faiz nedeniyle mevduat ve para piyasası fonlarını tercih ediyor.”

Dövize dönüş her an olabilir

“Siyasetin etkisi yüksek kalmaya devam edecek” diyen Avan, “Operasyonlar, gözaltılar ve özellikle kaçma ihtimali olmayan insanların tutuklu yargılanmaları piyasalarca olumlu algılanmıyor ve yatırımcı riskli varlıklardan uzak duruyor” dedi. Hakan Avdan şöyle konuştu: “Üstelik her an dövize dönmek için bekliyor. Eylül ayına kadar borsa yükseliş trendini koruyabilir. Orada ilk hedef 10,750 seviyesi olacaktır. TCMB›nin Temmuz ayından itibaren faiz indirmesini bekliyoruz. Yeni bir siyasi karışıklık olmaz ise yıl sonunda politika faizini yüzde 35 düzeyinde görebiliriz. Bu durumda dövizde ani bir sıçrama görmeyiz. Altın hızlı çıkış ivmesini kaybetmiş görünüyor, muhtemelen 3200-3450 aralığında dalgalanacaktır.”