Yabancı yatırımcılar beklemede

AK Parti’nin sekizinci büyük kongresi bu hafta sonu yapılacak. Uzun süredir konuşulan kabine revizyonu da önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Dış gündem öylesine yoğun ki, kritik bakanlıklarda bir değişiklik olacaksa bunun bir an önce açıklanması gerekiyor.

Son günlerde sohbet ettiğim yabancı fon yöneticileri, hem yeni kabineyi beklediklerini, hem de Merkez Bankası’nın 6 Mart’taki faiz kararını görmek istediklerini söylüyorlar. Görünen o ki, ocak enflasyonunun beklentinin üzerinde geleceği bilinmesine rağmen politika faizinin indirilmesi soru işaretleri yaratmış. Kaldı ki, şubat enflasyonu da yüksek gelecek. Bir buçuk senedir doğru bir para politikası uygulanmasına rağmen, yabancı yatırımcıları tam olarak ikna edemedik. Program başladığından beri, hisse senetlerine belirgin bir yabancı girişi olmadı. Öte yandan tahvil alımları güçlüydü. Tahvil piyasasında son dönemde yaşanan yabancı satışlarının hâlâ kâr realizasyonu olduğunu düşünüyorum. Ocak ayında tahvillerden iyi para kazandılar. Ancak ufak bir belirsizlik gördüklerinde çıkıp gidebiliyorlar. Sıcak paraya güven olmuyor.

Orta Doğu, Rusya-Ukrayna ekseni, Avrupa, her taraf kaynıyor. Trump yönetiminin dış politikada ne kadar aktif olduğu ortadadır. Kabinede o gidecek bu gelecek, Merkez Bankası faiz indirecek mi, gibi tartışmalardan bir an önce sıyrılalım. Bu olay akışında, sürekli davet ettiğimiz yabancı yatırımcı gelmez.