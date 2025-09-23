Yabancılar bir şirkette paylarını 42 puan artırdı

Borsada eylül ayının ilk yarısında yabancılar 15 hissede paylarını 6 puan ve üzeri artırdı. Üç şirkette ise 10 puandan fazla yükselirken, en büyük artış 42 puan ile gayrimenkul şirketinde oldu.

Eylül ayının ilk haftası borsada satıcılı bir piyasaya gözlendi. İkinci haftada ise alıcıların ağırlıklarını hissettirdikleri bir piyasa oluştu. 18 Eylül itibariyle takas verileri incelendiğinde iki haftayı geçkin sürede yabancıların 15 hissede paylarını 6 puanın üzerinde artırdığı görüldü. Pay artışı 3 hissede 10 puanın üzerine çıkarken bir gayrimenkul hissesinde artış 42 puanın üzerine çıktı.

18 Eylül itibariyle yabancıların ağırlıklarını artırdığı sektörler arasında gayrimenkul, inşaat, alt yapı, çimento ve teknoloji gibi sektörler öne çıktı. Bu sürede gerçekleşen alımlarla Rönesans Gayrimenkul’ün yabancı payı %24’ten %66’ya çıkarak 42 puan arttı.

Nisan 2024’te borsaya geldiğinde ilk açılışını 148,50 TL’den yapan Rönesans Gayrimenkul, sonrasında hızla geriledi. Geçtiğimiz mart ayında en düşük 93,75 TL’ye kadar inerken, ardından istikrarlı alımlarla yükseldi. Şimdilerde ise ilk işlem fiyatı bölgesinde bulunuyor.

Yabancıların giriş yaptığı bir diğer hisse 10,5 puanlık artışla Seranit Granit oldu. Eylül başında oran sadece %0,14 idi. Seranit, geçtiğimiz şubatta borsaya gelirken, ilk açılışını 12,40 TL’den yapmıştı. Şimdilerde ise açılış fiyatının altında duruyor.

Yabancı payı en yüksekler

Borsada işlem görüp de yabancıların en fazla paya sahip oldukları firma %86,98 ile Ray Sigorta. Hisse, geçtiğimiz marttan bu yana tabanda yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Fiyat, Ocak 2025’teki zirvesi 800 TL’nin hayli gerisinde. İkinci sırada yer alan Mondi Turkey’deki yapancı payı ise %83,15 seviyesinde.

ZEYNEP'E SOR

FAİZ GELİRİ Mİ, FAİZ GİDERİ Mİ?

Dağıtılabilir kârın yaklaşık %40’ını ortaklara veriyor. Kalanı faaliyetlerinde değerlendiriyor

BİM kârın ne kadarını ortaklarına veriyor? Belli bir oran ya da yöntemi var mı? / Hüseyin Çopur

Hüseyin, BİM düzenli temettü ödeme politikasına sahip firmalardan birisi. Geride kalan yıllarda temettü oranları incelendiğinde 2023’te dağıtılabilir kârın %37’sini, 2024’te de %40’ını ortaklara verdiği gözleniyor. 2025’te de aralık ayında ödeyeceği tutarı da dahil ettiğimizde dağıtım oranı %39’a denk geliyor. Firma dengeli bir yaklaşım sergileyerek kârın ağırlıklı bölümünü dağıtmaktan ziyade, faaliyetlerini finanse etmek ve büyüme yatırımlarına yönlendirmek amacıyla bünyede tutmayı tercih ediyor. Bu politika, yüksek ciro ve düşük borçla çalışan bir perakende şirketi için aynı zamanda sürdürülebilir nakit akışı anlamına geliyor.

Faiz giderleri kârdaki büyütmenin engeli. Artış için bu kalemi kontrol altına alabilmeli

Bankacılık sektöründe kâr artışı olduğuna göre Şekerbank’ın da kârında artış olur mu? / Doğan Binici

Doğan, yılın ilk yarısında Şekerbank %66’lık faiz geliri artışına rağmen net kârını %15 düşürdü. Düşüşün ana nedeni, faiz giderlerinin daha hızlı artmasıydı. Faiz marjının daralması net faaliyet kârını da aşağı çekti. Veriler, Şekerbank’ın ilk altı ayda zayıf bir bilanço sergilediğini işaret ediyor. BDDK verilerine göre bankacılık sektörü Ocak–Temmuz döneminde %37,4 kâr artışı sağladı. Bu büyümeden daha ziyade büyük ölçekli ve güçlü mevduat yapısına sahip bankalar yararlanıyor. Şekerbank gibi orta ölçekli bankalar, yüksek fonlama maliyetleri nedeniyle sektör ortalamasının gerisinde kalabiliyor. Faiz giderini kontrol altına alabilmeli.

YATIRIM FONLARI

FS5 fonu, algoritmik arbitrajla getiri arayışında

Foneria Portföy’ün yönettiği Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (FS5), portföyünün %86,15’ini hisse senetlerine, %12,34’ünü vadeli işlem teminatlarına, %1,51’ini de TL mevduata ayırıyor. Mart 2024’ten bu yana işlem gören fon, 43,5 milyon TL toplam büyüklüğe sahip. Sınırlı büyüklük yatırımcı sayısının da 12 gibi düşük sayıda kalmasına yol açıyor. FS5, yılbaşından bu yana %27,14, son bir yılda ise %44,59 yükseliş kaydetti. Doluluk oranı %0,20 gibi düşük bir seviyede kalırken stratejisi dikkat çekici. Borsada işlem gören hisse senetlerinde fiyat uyumsuzluklarını algoritma destekli istatistiksel arbitraj yöntemleriyle değerlendirerek kazanç sağlamayı hedefl iyor. Borsada dalgalanmanın arttığı dönemde istatistiksel arbitraj yöntemleriyle dengeli getiri sağlamayı amaçlıyor.

TAHVİL

Değer Varlık, %48,46 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

Değer Varlık, 18.09.2025 günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %42,50, bileşik getirisi ise %48,46 oldu. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 133 gün vadeli olup ödeme tarihi 30.01.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı %15,49 olacak.

%42,50 YILLIK BASİT FAİZ

19 Eylül tarihli TLREFK %39,82 seviyesinde bulunuyor. Vaden Otomotiv’in fon kullanıcısı olduğu kira sertifikasının yıllık %42,50 basit getiri oranı, TLREFK’nın 2,68 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin önerdiği getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Kira sertifikası piyasada TRDDGER12649 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DOF ROBOTİK

ABD’deki müze ile iş birliğine gidiyor. Mali büyüklük netleşmese de bilinirliğini artıracak

Dof Robotik, ABD’nin önde gelen kuruluşlarından Oklahoma Bilim Müzesi ile iş birliğine gidiyor. Anlaşma kapsamında müze içinde sergilenecek robotik sistemler ve artırılmış içerikli yeni nesil uzay deneyimleri geliştirilecek. 40 bin metrekarelik alana sahip olan ve yıllık 500 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan müze, Smithsonian Enstitüsü tarafından da destekleniyor. Eğitim ve eğlenceyi birleştiren bu tür merkezler dünya genelinde hızla büyüyen bir pazar yaratıyor. 5 binden fazla benzer kurumun faaliyet gösterdiği sektörde, ziyaretçi artışları yıllık bazda %50’ye yaklaşmış durumda. Dof Robotik’in iş birliği, bu alandaki ilk Türk örneklerden biri olması açısından dikkat çekiyor. Projeye ilişkin mali büyüklük netleşmemiş olsa da, şirketin bilinirliğini artıracak.

DCT TRADİNG DIŞ TİC.

İki iştiraki AB hibesinden yararlanacak kiraz projesine dahil oldu. Markalaşma olanağı var

DCT Trading’in iştirakleri Yaka ve Bluefarm, Yunanistan Tarım Enstitüsü tarafından yürütülen RodopiCherries adlı projeye katıldı. Proje kapsamında Gümülcine bölgesindeki kirazların genetik, mikrobiyom ve metabolomik analizlerle coğrafi kimliği belirlenecek. Bluefarm pilot uygulamalar için arazilerini tahsis ederken, Yaka kalite analizlerini gerçekleştirecek. Faaliyet bütçesi %100 AB hibesiyle karşılanacak. Bu kapsamda Bluefarm 75 bin euro, Yaka ise 100 bin euro destek alacak. Projenin başarılı olması hâlinde bölge kirazlarında markalaşmayla üretici fiyatlarının %30–50 artması ve yıllık 3–4 milyon euro düzeyinde ek sektör geliri yaratılması bekleniyor. Tarım ürünlerinde katma değeri artırmak isteyen şirketler, Avrupa’daki coğrafi işaretli projelere yöneliyor.

HAREKET PROJE

Makina parkına yeni vinç ve liftler ilave etti. Uluslararası projelerdeki pazarda gücünü artırdı

Hareket Proje, petrol, gaz, petrokimya ve off shore yenilenebilir enerji alanlarındaki küresel projelerde etkinliğini artırmak amacıyla yeni makine ve ekipman yatırımları gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu kapsamda, 900 tonluk vinç, 800 ve 1000 tonluk paletli vinçler ile rüzgâr türbin kanat taşımacılığına uygun liftleri makine parkına ekledi. Şirket, uluslararası projelerdeki pazar payını büyütmesini bekliyor. Ağır taşıma ve kaldırma çözümleri, enerji ve altyapı projelerinde kritik öneme sahip bulunuyor. Özellikle off shore rüzgâr enerjisi projelerinde yüksek kapasiteli ve özel ekipmanlara ihtiyaç duyuluyor. Bu tür ekipmanlar, hem yük kapasitesi hem de özel arazi koşullarına uyum açısından projelerin güvenli ve zamanında tamamlanmasında belirleyici rol oynuyor.