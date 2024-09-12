Yabancılar gözlerini ulaştırmaya çevirdi

Yabancı yatırımcılar gözlerini ulaştırma sektörüne çevirdi. Ağustos ayında 125 milyon dolarlık ulaştırma hissesi alan yabancılar, en fazla Türk Hava Yolları, Pegasus ve Tav Havalimanları hisselerine ilgi gösterdi.

Piyasalar gerilimli. Hisse senetlerinde satış baskısı sürüyor. Halka arz hisselerine talep sürüyor. Yabancılar ise ulaştırma sektöründe alımlarını yoğunlaştırdı. Ağustos ayında yabancı yatırımcılar 125 milyon dolarlık ulaştırma sektörü hissesi aldı. En fazla alımlar Türk Hava Yolları, Pegasus ve Tav Havalimanları’nda gerçekleşti.

En fazla bankalar satıldı

En fazla satılanlar banka hisseleri oldu. Banka sektörü hisselerinden 381 milyon TL’lik para çıkışı gerçekleşti. Holding hisseleri satışların gerçekleştiği bir diğer sektör oldu. Otomotiv sektöründe ise 37 milyon dolarlık satış gerçekleşti.

Borsada 200 gün gerilimi devam ediyor

Borsada 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaşan endeks, yatırımcılar arasında belirsizlik ve tedirginliğe yol açıyor. Uzun vadeli ortalamanın üzerinde kalma mücadelesi, piyasada gerilimin devam etmesine neden oluyor.

Petrol 2021’den bu yana ilk defa 70 dolar sınırında

Petrol, 2021’den bu yana ilk kez 70 dolar sınırında. Hem talep yönlü hem arz yönlü baskılar var. Orta Doğu ve Afrika’da arz genişlerken, Çin’den gelen talep zayıflıyor. OPEC, talep beklentilerini aşağıya yönlü revize etti. Beklentiler 60 dolara kadar indi. Zayıf seyir sürüyor.

Gram altın doların üzerinde

Gram altın son dönemde nefeslense de performansı dolar/TL’nin üzerinde. Dolar kuruna paralel bir seyir izliyor. Bununla birlikte yılbaşından bu yana dolar yüzde 15,43 yükselirken gram altın yüzde 37,89 arttı. Altına ilgi yüksek.

ZEYNEP’E SOR

MİNİMUM YATIRIM MI, MAKSİMUM YATIRIM MI?

Minimum yatırım; düşük risk, piyasa testi, sermaye koruma, başlangıç yatırımı. Düşük getiri, konsantrasyon eksikliği, hedef zorluğu.

Maksimum yatırım; yüksek getiri, odaklanma ve uzmanlık, güçlü etki. Yüksek risk, sermaye bağlılığı, stres, volatilite.

Katılım bankası için BDDK’ya başvurdu. Olumlu cevap ilgiyi destekleyecektir

Katılımevim banka kuracak diye aldım ama yükselmiyor. Sizce yanlış olan nedir? / Ahmet Pınar

Ahmet, firmaların ileriye dönük projeleri önemlidir. Bu sayede şirketlerin gelir ve kârlılığını büyütme potansiyeli hakkında önemli ipuçları elde edilir. Projenin gelir sağlama boyutu ise hisseye yönelik ilgiyi doğrudan etkiler. Katılımevim Finansman, şubeli katılım bankası kurmak istiyor. Bu amaçla BDDK’ya başvurusunu yaptı. Halihazırda değerlendirme aşamasında bulunuyor. BDDK’nın olumlu kararı, hisseye yönelik ilgiyi güçlendirecektir. Veriler şirketin gelir ve kâr büyümesi noktasında sorun yaşamadığını söylüyor. 2024’ün ilk yarısında geliri %318 ve kârı %536 arttı. Büyümenin artarak devam etme olasılığı ilgiyi destekleyecek.

Kısa vadeli yatırımlar gereksiz risklere yol açar. Şirket gelir ve kârı büyütebilmeli

Binho’yu alıp yıl sonunda satacağım. Hisse yatırıma uygun mu? / İlkay Kartal

İlkay, bir şirketin yatırıma uygun olma meselesi stratejiye göre farklılık gösterir. Elde tutmayı düşündüğün süre ise şirketin performansından bağımsız riskini artıracaktır. Borsada güçlü firmaların sayısı hiç de az değil. Fakat bu özellikler 2-3 aylık sürelerde hisselerin değerini artırmaya yetmiyor. Uzun vadeli perspektifle borsada yatırım yapmanda yarar var. 1000 Yatırımlar Holding, borsaya yeni gelen bir firma ve henüz şirket hakkında yeterli veri mevcut değil. Bununla birlikte 2023 yılında hem gelirini hem de kârını düşürdü. 2024 ilk çeyrekte de gelir ve kârdaki düşüş sürdü. Bunlar şirketin büyüme noktasında zorlandığını gösteriyor.

YATIRIM FONLARI

İstanbul Portföy’ün kurduğu IIH fonu yılbaşından bu yana %63,08 kazandırdı

IIH (Üçüncü Hisse Senedi Fonu), toplam portföy değerinin en az %80’ini hisse senetlerinde değerlendiriyor. Yılbaşından bu yana fiyatı %63,08 arttı. Son 1 ayda ise %0,22 düştü. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Bim, Turkcell, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve THY hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Batıçim, Petkim, Garanti Bankası, Tav Havalimanları ve Turkcell hisselerinden alım yaptı. Şok Marketler, Anadolu Grubu Holding, Agesa, Kardemir (D ve A) hisselerinden ise satışta bulundu.

İstanbul Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,50 olurken 65.171 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 6.832.414.606 TL. Dolaşımdaki pay adedi 283.281.873 olurken yüzde 56,66 doluluk oranına sahip. Fonun, %4,06 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Sümer Varlık, TLREF+%4,25 faizden bono ihraç etti

Sümer Varlık, nitelikli yatırımcılara 10.09.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 20.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,25 olarak belirlendi. 183 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 2 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 12.03.2025 olacak.

TLREF %52,53 GECELİK REFERANS FAİZ ORANI

10 Eylül tarihli TLREF %52,53 seviyesinde bulunuyor. Sümer Varlık’ın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,25 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFSUVY32518 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TUREKS MADENCİLİK

ABD’de otel projesine mermer sattı. Yurt dışı gelirleri hızlı büyüyor

Tureks Madencilik, ABD’de faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığı Marble Systems aracılığıyla yeni iş aldı. Anlaşma gereğince California’daki bir otel projesi için mermer satışı gerçekleştirecek. Anlaşmanın toplam değeri 869.498 dolar olarak belirlendi. Tutar güncel kurdan yaklaşık 29,6 milyon TL’ye denk geliyor. Anlaşma bedeli şirketin yıllık gelirinin %1,8’i seviyesinde bulunuyor.

Şirket geçtiğimiz yıl 1,7 milyar TL gelir elde etmişti. Bu itibarla alınan sipariş satışları içinde önemli bir yere sahip olmasa da yurt dışı pazarlarda etkinliğini artırması aşısından önemli olarak değerlendirilmeli. Tureks Madencilik, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 17,3 milyon TL yurt dışı geliri elde ederken, bu yılın ilk çeyreğinde tutar 59,7 milyon TL’ye yükseldi. Yurt dışı gelirinde %245 artış gerçekleşti.

ÖZATA DENİZCİLİK

Yurt dışında yerleşik bir şirket ile bakım onarım sözleşmesi imzaladı. Gelirini destekleyecek

Özata Denizcilik, 9 Eylül 2024 tarihinde yurt dışında yerleşik bir firmayla 3,3 milyon dolar değerinde gemi tamir, bakım ve onarım hizmetlerine yönelik bir sözleşme imzaladı. Söz konusu anlaşmanın ciro ve kârlılık üzerinde olumlu etkisi olacak. Sözleşme bedeli, 2023 yılı hasılatına oranı %4,42’ye denk geliyor. Sözleşmenin tutarı, yaklaşık 102.086.400 TL seviyesinde bulunuyor.

Ağustos ayında hisseleri 105 TL’den halka arz olan Özata Denizcilik, geçtiğimiz hafta borsada işlem görmeye başladı. İlk dört gün tavandan işlem gördü. Şirketin paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarına göre satışları %39 azalarak 822,7 milyon TL’ye geriledi. Dönem sonunda ise 203,7 milyon TL kâr elde etti. Tutar geçen yılın aynı döneminde göre %57 düşüş anlamına geliyor. Gelirin büyümesi şart.

ARÇELİK

Polonya’daki 4 fabrikayı kapatacak. Kapatma 2025’in ilk yarısına kadar tamamlanacak

Arçelik, Avrupa’daki operasyonlarında verimliliği artırma hedefi doğrultusunda önemli bir karar aldı. Polonya’daki bazı üretim tesislerini kapatacak. Karar çerçevesinde, Lodz’da yer alan Çamaşır Kurutma Makinesi, Pişirici Cihazlar İşletmesi ve Plastik Yan Sanayi İşletmesi ile Wroclaw’da bulunan Buzdolabı İşletmesi’nin faaliyetleri 2025’in ilk yarısına kadar durdurulacak.

Gerçekleştirilen yeniden yapılandırma, firmanın toplam üretim ve satışları üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye yol açmayacağı belirtildi. Kapatılacak tesislerin üretim kapasiteleri şirketin diğer tesislerine yönlendirilecek. Arçelik, bu hamleyle Avrupa’daki faaliyetlerinde daha yüksek verimlilik hedeflerken maliyetleri düşürecek. Firma, altı aylık dönemde düşük de olsa zarar açıkladı.