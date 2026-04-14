Yabancılar rotasyona gidiyor, yeni hisselere geçiş yapıyor

Borsanın %8,79 yükseldiği geçtiğimiz haft a, yabancıların payı 9 Nisan itibariyle %35,72’ye gerilese de BIST 30 hisselerinde satışları azaldı. Bir önceki haft a 22 hissede satış tarafındayken, geçtiğimiz haft a çıkışları 14 hissede kaldı. 16 hissede ise alım ağırlıklı işlemler yaptılar.

Finansal okuryazarlığın ilk kuralı, manşetlerden ziyade, manşetlerin sakladığı detaylara bakmaktır. Yabancı payının düşmesi büyük para gidiyor ezberini akla getirebilir. Ancak BIST 30 hisseleri ortada bir rotasyon olduğunu söylüyor. Ereğli Demir Çelik veya Türk Telekom’da yaşanan yabancı çıkışına aldanıp borsadan tamamen çıktıklarını sananlar, Astor Enerji’deki güçlü fon girişini veya Aselsan’daki alımları gözden kaçırıyor demektir. Akbank’taki alımları ise sektör satıp şirket seçtiğini gösteriyor. Yabancı, yorulan atı değiştirirken, potansiyel gördüğüne sessizce geçiyor.

En fazla aldıkları

Yabancının bir önceki hafta alıma geçtiği Astor Enerji’de işlemlerini sürdürüyor. 2-9 Nisan tarihli takas verilerine göre paylarını 2,16 puan artırarak %62,46’ya çıkardılar. Henüz nisan ayının yarısı bitmeden yıllık gelirinin %134’ü düzeyinde iş bağlantısı gerçekleştirdi. Veriler, 2026 yılının Astor için hayli verimli geçeceğini işaret ediyor.

Aselsan, yabancıların en fazla alım yaptığı ikinci hisse konumunda duruyor. Paylarını 0,75 puan artırarak %56,87’ye çıkardılar. Geçtiğimiz yıl gelirini %15 büyüten firma, esas faaliyet kârını %37 ve dönem sonu kârını da %50 artırdı. Açıkladığı yeni siparişler yıllık gelirinin %8,34 düzeyinde kalmış görünse de mevcut konjonktür nazara alındığında gelirinin düşmesi beklenmemeli.

En fazla sattıkları

Yabancılar 1,66 puan ile en fazla satışı Ereğli’de gerçekleştirirken paylarını %23,32’ye indirdiler. Geçtiğimiz yıl gelirini %2 artırsa da esas faaliyet kârını %53 düşürdü. Dönem sonu kârı ise 511,8 milyon TL ile %96 gibi ciddi bir gerilemeye işaret ediyor. Hisse, uzun vadede geniş bir bant içinde dalgalanıyor ve her defasında 33 TL’nin eşiğinde aşağı dönüyor.

ZEYNEP'E SOR

KUR HAREKETİ Mİ, ALIM GÜCÜ MÜ?

Kur hareketi; döviz koruması, ihracat avantajı, hedge kalkanı, arbitraj fırsatı, kıyas. İthalat maliyeti, iç baskı, oynaklık riski, müdahale riski. Alım gücü; reel refah, yaşam kalitesi, gerçek büyüme, tüketim konforu. Ölçüm zorluğu, veri gecikmesi, dışsal şok, sürekli takip, yanıltıcılık.

GYO’ya dönüşme niyeti yok. Ümraniye’deki arsasını ise cazip bir fırsat olarak görüyor

Rönesans Gayrimenkul’ün GYO’ya dönüşme ihtimali var mı? ● Erkan Tutkan

Erkan, Rönesans Gayrimenkul, 2025’te Optimum İzmir ve Ankara’yı portföyüne katarak büyüme sağladı. Maltepe Park’ta konut ve ofis projeleri devam ediyor. Kısa vadede kârlılığı etkileyen pazarlama harcamaları, uzun vadede müşteri sadakatini hedefl iyor. Şirket bu yıl için 218 milyon euro net faaliyet geliri hedefl iyor. Antalya’daki Beachtown Projesi’nin belediye onay süreçlerinin tamamlanması beklenirken, Ümraniye’deki arsa orta-uzun vadede cazip bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Kısa vadede firmanın GYO’ya geçiş planlaması ise bulunmuyor.

Geçmiş yıl yedeklerini de temettü olarak dağıtıyor. Ödemesini yıl sonuna bıraktı

İskenderun Demir Çelik neden temettüsünü yılın son ayına bıraktı? ● Göker Keleş

Göker, hisse başına brüt 4,50 TL temettü kararı alan İsdemir, ödemeyi aralık ayına bıraktı. Bu durum nakit pozisyonunu koruma isteğine işaret ediyor. Faizlerin yüksek olduğu ortamda nakdin içeride tutulması finansman yükünü hafifl etir. Dağıtım oranının %213 olması geçmiş yıl yedeklerini de paylaştı anlamına geliyor. Temettü verimi ise %10,54 seviyesinde. Oran önceki yıllara kıyasla yukarıda duruyor. Ödemenin çok geç yapılması ise yatırımcının alternatif getiri kaybına neden olmakta. İsdemir, güçlü bir oran sunarken likiditeyi lehine kullanıyor.

YATIRIM FONLARI

IMB fonu algoritmik yaklaşımla son bir yılda %39 ile endeksin gerisinde kaldı

İstanbul Portföy’ün yönetimindeki Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu (IMB), Mart 2025’ten bu yana işlem görüyor. Kasım 2025’ten geçtiğimiz şubata kadar yükselen eğim sergilerken sonrasında geriledi. Büyüklüğü ise kasımdan bu yana dalgalı şekilde küçülüyor. Şimdilerde 35,1 milyon TL hacme sahip; miktar önceki ayın üzerinde.

Portföyünün %82,91’i hisse senedi ve %15,95’i yatırım fonundan oluşuyor. Şubattan itibaren nakit çıkışı yaşanan fonda, nisanın ilk yarısında çıkan para 1,6 milyon TL. Veriler ilgideki düşüşün sürdüğünü işaret ediyor. Azalan 233 yatırımcısıyla kan kaybederken, doluluk oranı %2,86 seviyesinde. Algoritmik modelleme ile borsadaki şirketlere yatırım yapan IMB, 4 risk değeri ile dengeli yatırımcı profiline hitap ediyor. Son bir yılda %39,34 getiri sağlarken, BIST 100 %49,77 yükseldi.

TAHVİL

Smart Güneş Enerjisi, piyasadan TLREF+%5 faizle 250 milyon TL borçlandı

Smart Güneş Enerjisi, nitelikli yatırımcılara yönelik 10.04.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+% 5 olarak belirlendi. 180 gün vadeli bono, 3 ayda bir ve toplamda 2 kupon ödemeli olacak. Bononun vade tarihi 07.10.2026 olarak açıklandı.

10 Nisan itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. Smart Güneş’in verdiği %5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Finansman bonosu piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFSMARE2628 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Lila Kağıt’ın fiyatı bir aydır yükseliyor. Fonlar ise güçlü şekilde satış yapıyor

Lila Kağıt’ta fonlar satış ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisseler %46,84 ile toplamda 1,92 milyon lot azalarak 2,18 milyona indi. Hisseyi portföyünde bulunduran fon sayısı 23’ten 19’a geriledi. Hissede MTH fonu 563,6 bin lot ile en fazla satışı yaparken, IHP 84,6 bin lot ile en yüksek alımı gerçekleştirdi. Lila Kağıt hakkında bugüne kadar 2 aracı kurum öneride bulunurken 1 kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi İş Yatırım 48 TL ile verdi. En düşük öneri ise 43,20 TL ile İnfo Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GÜBRE FABRİKALARI

Yarımca tesislerinde dönüşümü tamamladı. Çevre dostu gübre hattı devreye alındı

Gübre Fabrikaları, 2023 yılında duyurduğu Yarımca tesislerindeki teknolojik dönüşüm yatırımını planlandığı gibi tamamladığını duyurdu. Eski teknolojisi sebebiyle tasfiye edilen Triple Süperfosfat üretim hattının yerine, saatte 30 ton üretim yapabilen modern yavaş salınımlı gübre hattı entegre depolama altyapısıyla birlikte devreye alındı. Şirket, çevre dostu üretim modeline geçerken pazarın yeni nesil gübre talebine uyum sağlamayı hedefl iyor. Firma, 2025 faaliyet döneminde gelirini %31 büyütürken, dönem sonunda 5,28 milyar TL kâr açıklayarak zarardan kâra geçti.

FRİGO PAK GIDA

Geri aldığı paylardan 1 milyon adedini sattı. İşletme sermayesine kaynak yarattı

Frigo Pak Gıda, iki yıl önce başlattığı geri alım programı kapsamında topladığı paylardan 1 milyon adedini hisse başına 10,05 ile 10,06 TL aralığında borsada sattığını duyurdu. Gerçekleşen işlem sonucunda, maliyeti yaklaşık 4 milyon TL olan paylardan 5,9 milyon TL kâr elde etti. Şirket, sağladığı kaynağı doğrudan işletme sermayesi ihtiyacı için kullanacağını belirtti. Yönetim, piyasadaki fiyatlama fırsatını değerlendirerek bilançosuna nakit enjekte etmiş oldu. Satış sonrası geride %3,05 oranında pay kaldığı belirtilirken ileride bu payların da satışı gündeme gelecektir.

AKENERJİ

Bakıma alınan tesiste üretime 2 ay ara verildi. Operasyonel verimlilik amaçlanıyor

kenerji, Erzin doğalgaz kombine çevrim santralinde nisan ve mayıs aylarını kapsayan periyodik bakım çalışmalarına geçtiğini duyurdu. Üretici firmanın teknik talimatları ve uluslararası standartlar doğrultusunda yürütülecek süreçte, tesisteki enerji üretimine geçici süre ara verilecek. Şirket, tesisin uzun ömürlülüğünü güvence altına alırken, planlı bir duruşla ileride yaşanabilecek sürpriz arıza risklerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Talebin nispeten dengeli seyrettiği dönemi revizyon için seçmek, fırsat maliyetini minimize eden bir tercih olarak görülmeli.