Yabancıların hisse odağında perakende ve savunma var

Yabancı yatırımcıların temmuz ayı işlemleri açıklandı. En fazla alınan hisselerin başında, perakende ve savunma sektörü hisseleri bulunuyor. Bim Mağazalar ve Migros temmuzda en fazla alınan hisseler oldu. Aselsan ve Altınay Savunma, alımda ilk 10’da öne çıktı.

Yabancı yatırımcılar temmuz ayında perakende, gıda, savunma ve iletişim sektörü hisselerinde alım ağırlıklı işlemlerde bulundular. Öne çıkan sektörler perakende gıda ve savunama sektörü oldu. Bim Mağazalar ve Migros ise perakendede en fazla alınan hisseler oldu.

Savunma sektörüne ilgi yüksek

Yabancı yatırımcıların hisse alımlarında dikkat çeken sektörlerden biri olan savunma, jeopolitik risklerle tercihler arasında yerini aldı. Özellikle Aselsan ve Altınay Savunma, temmuz ayında yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler arasında bulunuyor. Şirketlerin stratejik önemi ve büyüme potansiyeli, beraberinde alımları getirdi.

Yabancı yatırımcıların borsadaki payı

Yabancı yatırımcıların borsadaki payı yüzde 38,61 seviyesinde. 14 Mayıs’ta bu oran yüzde 40’a kadar yükseldi. Ancak sonrasında 1,4 puanlık bir düşüş yaşandı. Buna rağmen, yabancı yatırımcıların borsadaki payı yüzde 38’in üzerinde seyrediyor.

Stratejik sektörlerdeki fırsatlar

Yabancıların ağırlıklı olarak defansif hisseleri seçtikleri gözleniyor. Sektör bazında hisse değişimi gözleniyor. Turkcell hisselerinde satış yaparken Telkom’da alım yapmaları dikkat çekiyor. Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank hisselerinde satış yaparken Garanti Bankası’nda alımlar ağırlık buluyor. Yabancılar temmuz ayında 104 milyon dolarlık net satış yaptı. İlk 7 ayda gerçekleşen satış 1,9 milyar dolar oldu. Haziranda yaşanan 1 milyar dolarlık satış sonrasında temmuzda satışlar hız kesmekle birlikte devam etti. Hareketlilik hisse bazında yaşanıyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

Ersu Gıda (#ERSU ): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %39,68 yükseldi.

Alarko GMYO (#ALGYO): 3 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %5,13 yükseldi.

Altınyağ Madencilik (#ALMAD): 3 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %15,88 yükseldi.

Altınay Savunma (#ALTNY): 3 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %56,68 yükseldi.

E-Data Teknoloji (#EDATA): 3 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %10,38 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

Reysaş GMYO (#RYGYO): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %19,02 geriledi.

Marka Yatırım Holding (#MARKA): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %32,30 geriledi.

Yapı ve Kredi Bank. (#YKBNK): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,34 geriledi.

Mega Polietilen (#MEGAP): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %24,17 geriledi.

Garanti Bankası (#GARAN): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %7,03 geriledi.

NE OLDU?

Rusya’da kripto para madenciliği yasal hale geldi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 291,3 milyar dolar arttı.

TCMB rezervleri 2,4 milyar dolar arttı.

KKM ve katılma hesapları 67,7 milyar TL geriledi.

Açık iş sayısı Temmuz'da yıllık %0,21 arttı, kayıtlı işsiz sayısı %11,66 azaldı.

NE OLACAK?

Çin TÜFE-ÜFE verileri açıklanacak.

Almanya'nın temmuz ayı nihai TÜFE verileri sabah 9'da açıklanacak.

Türkiye'nin haziran ayı sanayi üretim endeksi sabah 10'da açıklanacak.

Türkiye'nin haziran ayı dış ticaret endeksleri de sabah 10'da açıklanacak.

Rusya'nın 2. çeyrek GSYH verileri akşam 7'de açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR

OPTİMİZASYON MU, MİNİMİZASYON MU?

Optimizasyon; maksimum getiri, risk yönetimi, çeşitlendirme, verimlilik, kişiselleştirilmiş portföy. Karmaşıklık, yüksek maliyet, piyasa belirsizliği, uyarlama zorluğu.

Minimizasyon; düşük risk ve maliyet, sadelik, likidite, koruma odaklı. Düşük getiri potansiyeli, fırsat maliyeti, enflasyon riski, büyüme eksikliği, yetersizlik duygusu.

Üç yıldır gelir ve kârı büyüyor. Altı aylık dönemde devam eden büyüme hisseyi destekliyecektir

TSKB almak için iyi bir zaman mı? Yıl sonuna kadar fiyat hedefi ne olur/Volkan Atay

Volkan, genel beklenti bankacılık sektörünün iyi olacağına yönelik. Ancak bu yönlü beklenti sektörde yer alan hisselerin fiyatlarındaki dalgalanmayı engellemez. Hisseler kısa zaman aralıklarında iniş ve çıkış yönlü hareketlerde bulunurlar. Bu da uzun vadede istikamet yukarı olsa dahi kısa vadede düşüşlerin olabileceğine işaret eder. Söz konusu durum TSKB hissesi için de geçerli. TSKB, geçtiğimiz temmuz ayının ikinci yarısından itibaren yatayda inişli çıkışlı bir seyir izledi. 2 Ağustostan itibarense satıcıların daha ağırlıklı olduğu bir piyasa oluştu ve hissede güçlü bir baskıya yol açtı.

Hissenin uzun vadeli fiyat seyri takip edildiğindeyse yükseldiği gözlenecektir. Hisse, sektörün yukarı eğilimine gecikmeli katılsa da güçlü bir çıkış sergiledi. Şubat 2022’de en düşük 1,27 TL’yi görürken ağustos ayının ilk günü en yüksek 12,72 TL’ye kadar çıktı. Sonrasında ise piyasadaki genel düşüşten payını aldı ve aşağı yönlü sert bir düşüş yaşadı. Banka, son üç yılda kârını güçlü şekilde artırıyor. Açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında da büyümesini sürdürüyor. Faiz gelirleri %99 artarken dönem sonu kârı %39 arttı. Büyümenin devamı uzun vadede fiyatı destekleyecektir.

Gelirdeki artış yetersiz. Yılın ilk çeyreğinde zarar açıkladı. Mali zayıflık fiyata olumsuz yansıyor

Koza Madencilik’te bir yıldır bekliyorum. Fiyatını ikiye katlasa ancak zararım çıkar. Sizce 150 lira olur mu?/Ekrem Çoruk

Ekrem, bir hisseyi neden aldığını bilmelisin. Çevrendekilerin tavsiyesi ile ya da çok yükseleceğini tahmin ettiğin için almamalısın. Şirketle ilgili yaptığın bir değerlendirme olmalı ve buna bağlı olarak yatırımını gerçekleştirmiş olman gerekir. Aksi taktirde belirsiz bir riski üstlenmiş olursun. Tüm bunların ötesinde Koza Madencilik, uzun vadede yükselen bir niteliğe sahip. Hissenin fiyatı, Temmuz 2016’dan bu yana sürekli yükseliyor. Geçen süre zarfında arada kâr realizasyonları, satışlardan kaynaklı düşüşler ya da yataya dönmeler olsa da hissenin çıkış ivmesinde herhangi bir değişim olmadı.

Koza Madencilik, Aralık 2022’den bu yana ise yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Şirket geçtiğimiz 2023 faaliyet döneminde gelirlerini %25 düşürdü. Son açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında ise satışlarda sadece %2’ik bir artış söz konusu olurken dönem sonunda zarar açıkladı. Gelir artışının zayıf kalması ve zarar açıklaması ister istemez hisse üzerinde baskıya yol açıyor. Öte yandan geçtiğimiz haziran ayında dolaylı iştiraki ATP Havacılık’ın paylarının Koza İpek Holding’e 1,75 milyar TL’ye satılması firmanın mali tablolarını güçlendirecek bir gelişme olarak değerlendirmeli.

YATIRIM FONLARI

Risk değeri 4 olan 15 yatırım fonu yılbaşından bu yana ortalama yüzde 34,03 kazandırdı. Yıllık ortalama getiri ise yüzde 57,39 oldu. Fonların genel olarak yıllık getirileri %50,79 ile %68,92 arasında değişiyor. Bu fonlar arasında en yüksek yılbaşından bu yana getiriyi %40,02 ile Oyak Portföy İkinci Değ. Fon elde etti. En yüksek portföy değeri ise 4 milyar TL ile Azimut Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu’na ait. Yatırımcı sayısı en yüksek fon ise 13,407 ile Kuveyt Türk Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Risk değeri 4 olan emeklilik yılbaşından bu yana yüzde 41,48 oranında getiri sağladı. 15 Emeklilik fonunun getirisi yüzde 34,01 ile 38,15 arasında değişti. Yıllık bazda bakıldığında 15 Emeklilik fonunun yıllık ortalama getirisi yüzde 63,44 seviyesinde gerçekleşti. Bu fonların yıllık getirileri ise yüzde 51,62 ile 96,96 arasında gerçekleşti. Getiride öne çıkan risk değeri 4 olan emeklilik fonları içerisinde portföy değeri en yüksek olan emeklilik fonu 10 milyar 461 milyon TL ile Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF AH9 oldu. Bu fon yıllık bazda yüzde 79,23 oranında kazandırdı.

Fon’un yatırım stratejisi; Değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi. Fon’a yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk ve getiri analizi yapılarak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih ediliyor. Yatırımcı sayısı bazında bakıldığında 15 fon içerisinde en yüksek yatırımcı sayısı 463,194 ile Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF’de gerçekleşti.

Risk değeri dört olan emeklilik fonları içerisinde enflasyonun üzerinde kazandıranlar var. Bu noktada fon seçimleri önemli. Zira uzun vadede yüksek kazanç sağlayacak olan enflasyon üstü getiri sağlayanlar olacaktır.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Kuru ve Euro’nun Seyri

Dolar/TL ve euro/TL yönünü yukarı doğru çevirdi. Günlük yükseliş marjları çok zayıf olsa da pozitif olduğu gözleniyor. Dolar/TL’nin yılbaşından bu yana getirisi yüzde 13,94 oldu. Aynı dönemde enflasyon yüzde 28,76 arttı. Euro ise yılbaşından bu yana yüzde 11,87 yükseldi. Dövizde kalanların parası yılbaşından bu yana reel olarak geriledi.

TAHVİL

Deniz Faktoring, %58,84 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Deniz Faktoring, 07.08.2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %50,4 olurken, bileşik faizi de %58,84’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 133 gün vadeli olup ödeme tarihi 18.12.2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %18,36 olacak.

%50,4 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 7 Ağustos tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 52,96 seviyesinde bulunuyor. Deniz Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %50,4 basit faiz oranı, TLREF’in 2,56 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFDZFKA2444 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/ŞİRKET HABERLERİNDE BUGÜN ÖNEMLİ NE VAR?

CVK MADEN

Yurt dışına maden cevheri satışı gerçekleştirdi. Gelirlerinin ağırlıklı kısmı yurt dışı kaynaklı

CVK Maden, yurt dışında yerleşik bir şirketle maden cevheri satışı konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında, CVK Maden, yurt dışındaki firmaya toplam bedeli 5.025.000 dolar olan maden cevheri teslimatı gerçekleştirecek. Tutar güncel kurdan yaklaşık 167.118.000 TL’ye denk geliyor.

CVK Maden ağırlıklı olarak yurt dışına satış yapıyor. Geçtiğimiz yıl toplam 1,78 milyar TL satışta bulunurken bunun 1,38 milyar TL’si yurt dışı kaynaklı oldu. Son açıklanan 2024 üç aylık mali tablolarda da benzer durum söz konusu. Yılın ilk çeyreğinde 550,6 milyon TL satış gerçekleştirdi. Bunun 380,4 milyon TL’si yurt dışı kaynaklı. Dönem sonunda da 49,7 milyon TL kâr açıkladı.

DOĞAN HOLDİNG

Madencilik sektöründeki iki firmanın %75’ini alıyor. Devir, gerekli izinlerin ardından olacak

Doğan Holding, Doku Madencilik ile Gümüştaş Madencilik’in ayrı ayrı sermayelerinin %75'ine denk gelen paylarını satın alma konusunda anlaşmaya vardı. Sözleşmeler kapsamında Doku Madencilik’i 13.500.000 dolara ve Gümüştaş Madencilik’i de 123.000.000 dolara satın alacak.

Pay devirlerin gerçekleşmesi başta Rekabet Kurulu olmak üzere ilgili resmi kurumların onay ve izin süreçlerin gerçekleşmesine bağlı olacak. Doğan Holding, söz konusu alımı gerçekleştirmesinin sonrasında madencilik sektöründeki varlığını daha da güçlendireceği gibi portföyünü de genişletme imkan bulacak.

ÖZYAŞAR TEL

İMMİB verilerine göre alanında ihracat birincisi. Gelirleri ise geçen yıldan bu yana düşüyor

Özyaşar Tel, 2023 yılında çelik tel ve tel mamulleri ihracatında önemli bir gelişim kaydettiğini belirtiyor. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) verilerine göre, şirket ihracatta kendi alanında birinci sırada yer alıyor.

Özyaşar Tel, geçtiğimiz yıl toplamda 4,8 milyar TL satış geliri elde ederken bir önceki yıla göre %24 geriletti. Düşüş bu yılın ilk çeyreğinde de sürdü. Toplam satışları %19 gerileyerek 1,3 milyar TL’ye indi. Dönem sonunda da kârını %39 gerileterek 27,8 milyon TL’ye düşürdü. Geçtiğimiz mayıs ayında borsada işlem görmeye bağlayan hisse, ilk dört gün tavan olmasının ardından hızlı bir düşüş yaşadı. Son bir ayda ise alıcılar daha etkin.

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ

Güney Kore'li firmayla anlaştı. Teslimatlar yılın son çeyreğinde. Gelirinin yarısı ihracattan

Say Yenilenebilir Enerji, rüzgar enerjisi ve diğer faaliyet alanlarındaki satış ve pazarlama çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürdüğünü belirtiyor. Bu çerçevede yurt dışında Dongkuk S&C ünvanlı firmaya verdiği teklif kabul edildi. Teklif kapsamında üretilen ürünler Güney Kore'ye sevk edilecek. Ürünlerin teslimatı yılın dördüncü çeyreği içerisinde tamamlanacak.

Siparişin toplam tutarının 968.458 euro olduğu belirtildi. Bedel güncel kurdan yaklaşık 35,5 milyon TL’ye denk geliyor. Say Yenilenebilir Enerji, yurt dışı ağırlıklı çalışan bir firma. Bu yılın ilk çeyreğinde 404,1 milyon TL gelir elde ederken bunun 207,2 milyon TL’si yurt dışı kaynaklı oldu.

BAREM AMBALAJ

Kağıt fabrikası için aldığı kredinin son dilimini kullandı. Kredi ilk 2 yılı geri ödemesiz olacak

Barem Ambalaj, Konya Ereğli'de devam eden kağıt fabrikası yatırımının finansmanı için aldığı kredinin son dilimini de kullandı. Kullanılan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisinin toplam tutarı 1,5 milyar TL. Kredinin son dilimi olan tutarın ise 212 milyon TL olduğu belirtildi.

Merkez Bankası kaynaklı kredi, 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli olacak. Alınan kredi, Barem Ambalaj'ın yatırım projelerini desteklerken aynı zamanda operasyonel kapasitesinin de artırmasına olanak verecek. Firmanın yatırımının tamamlanmasıyla birlikte üretim kapasitesinin artması ve pazardaki rekabet gücünün güçlenmesi mümkün olabilecek.