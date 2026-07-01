‘Yakıcı rekabet’ yaşıyoruz Kilit Group’la büyümede daha güçlü yol alabiliriz

UNICO Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler’le görüşmeye giderken öncelikle şirketin tarihçesine baktım, bilgilerimi tazeledim:

1988: Commercial Union Sigorta unvanıyla sigortacılık faaliyetlerine başladı.

Commercial Union Sigorta unvanıyla sigortacılık faaliyetlerine başladı. 1995: Şirketin hisse senetleri halka arz edildi.

Şirketin hisse senetleri halka arz edildi. 1999: Commercial Union olarak hayat dışı/elementer branşta hizmet verileceği açıklandı.

Commercial Union olarak hayat dışı/elementer branşta hizmet verileceği açıklandı. 2004: Birleşik Krallık’ın en büyük sigorta şirketlerinden Aviva International Holdings Limited, şirketin hisselerini devraldı. Unvanı Aviva Sigorta’ya dönüştü.

Birleşik Krallık’ın en büyük sigorta şirketlerinden Aviva International Holdings Limited, şirketin hisselerini devraldı. Unvanı Aviva Sigorta’ya dönüştü. 2005: Yeni yabancı yatırımcıyla Türkiye genelinde 400 acente, 400 banka satış kanalına ulaşıldı.

Yeni yabancı yatırımcıyla Türkiye genelinde 400 acente, 400 banka satış kanalına ulaşıldı. 2009: Aviva Sigorta’nın kayıtlı sermaye tavanı ve ödenmiş sermayesi 75 milyon lira oldu.

Aviva Sigorta’nın kayıtlı sermaye tavanı ve ödenmiş sermayesi 75 milyon lira oldu. 2010: Aviva Grubu, Türkiye’ye en çok sigorta yatırımı yapan yabancı kuruluş oldu.

Aviva Grubu, Türkiye’ye en çok sigorta yatırımı yapan yabancı kuruluş oldu. 2013: Kayıtlı sermaye tavanı 250 milyon lira oldu.

Kayıtlı sermaye tavanı 250 milyon lira oldu. 2014: Aviva International, Aviva Sigorta’daki hisselerini Hollanda menşeli Kibele B.V.’ye devretti.

Aviva International, Aviva Sigorta’daki hisselerini Hollanda menşeli Kibele B.V.’ye devretti. 2015: Aviva Sigorta’nın unvanı Unico Sigorta olarak değişti.

Aviva Sigorta’nın unvanı Unico Sigorta olarak değişti. 2016: Dijital dönüşüm kapsamında UniKolay platformu oluşturuldu.

Dijital dönüşüm kapsamında UniKolay platformu oluşturuldu. 2019: Unico Sigorta’nın pay sahipleri arasına Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. katıldı.

Unico Sigorta’nın pay sahipleri arasına Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. katıldı. 2021: Unico Sigorta’nın özsermayesi 375 milyon liraya çıktı.

Unico Sigorta’nın özsermayesi 375 milyon liraya çıktı. 2022: Şirkette “Değişim, Dönüşüm ve Gelişim” süreci başlatıldı. Özsermaye 819 milyon liraya yükseldi.

Şirkette süreci başlatıldı. Özsermaye 819 milyon liraya yükseldi. 2023: 35’inci yılını kutlayan Unico Sigorta’nın özsermayesi 1.9 milyar liraya ulaştı.

Sektörde 25 yılı aşkın deneyimi olan Ender Güzeler, Unico Sigorta’ya 2021 yılında katıldı, yönetim kurulunda murahhas üye oldu:

- Şirkette değişim, dönüşüm yolculuğu başlattık. 4.5 yılda sektörde ağırlığı olan bir şirkete dönüştük. 53-54 ayın 51 ayı kârlı geçti. Özkaynak büyüklüğümüz Mayıs 2026’da 6.1 milyar liraya ulaştı. Yıl sonunda 9 milyar lirayı bulur.

Güzeler, şirketin merkez ofisinde yaptığımız sohbette ağırlıklı elementer sigortacılıkta yer aldıklarını bildirdi:

- Sağlıkta da varız. Geçen yılın son çeyreğinde girdik. İddialıyız. Yani, “Onlar da sağlık sigortası yapıyormuş” desinler diye değil, oldukça iddialıyız. 4-5 yılda sağlık sigortasında da önemli oyuncular arasına gireriz.

Tarım sigortasına da girmeye hazırlandıklarını kaydedip trafik sigortasına değindi:

- Trafik sigortasının şirkette park süresi kısa. Gelir, nihai hasarı karşılamıyor. Aslında SEDDK bu alanı önemli ölçüde disipline etti.

Bu tür sigorta ürünleri için en sıkıntılı sürecin “düşük faiz, yüksek enflasyon dönemi” olduğunu vurguladı:

- “Düşük faiz, yüksek enflasyon” en dayanıksız dönemdi. Zor bir sınav oldu. Şimdi de “Yüksek enflasyon, yüksek faiz” dönemindeyiz. Orta Vadeli Programa (OVP) uyum söz konusu. Sigorta sektörü penetrasyonu artıramıyor.

Kasko başta olmak üzere elementer tarafta çok ciddi fiyat rekabeti olduğunu kaydetti:

- Ben 30 yıla yakın süredir sektördeyim, böylesine yakıcı fiyat rekabeti olan dönem görmedim. Kaskoda fiyat güncellemeleri hasar endeksine bağlı. Ayrıca SDDK sermaye şartını da büyütüyor. Yani, sigortalamayı sermaye ile ilişkilendiriyor.

Sigorta sektöründe daha sıkı regülasyondan yana olduklarını vurguladı:

- Biz bir risk alıyoruz, maliyeti daha sonra ortaya çıkıyor. Yüksek enflasyon ortamında maliyet hesabının tutmama riski artıyor. Örneğin, trafik sigortasında fiyatı otorite belirliyor, hasar maliyeti serbest. Yüksek enflasyon marjı ortadan kaldırıyor.

Kilit Group’un Unico’nun çoğunluk hisselerini Heksagon’dan almak üzere adımlarını attığını anımsattı:

- Rekabet Kurulu’ndan hisse devri konusuna izin çıktı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’dan (SEDDK) da onaylar çıktıktan sonra hisselerin çoğunluğu Kilit Group’a geçmiş olacak.

Büyük hissedarın değişmesinin etkilerini sordum, şu yanıtı verdi:

- Kilit Group, özellikle turizm sektöründe oldukça güçlü. Devreye girmeleriyle birlikte başta BES olmak üzere yeni gireceğimiz alanlar ve büyüme konusunda elimiz daha da güçlenir.

1988 yılında Commercial Union olarak sektöre giren şirket, geçen 38 yılda sektöre en büyük yabancı sermaye girişi, isim değişiklikleri gibi önemli dönüm noktaları yaşadı.

2015’te adı Unico’ya dönüşen şirket, Kilit Group’un çoğunluk hissedarlığı ile birlikte sektördeki “iddialı konum” hedefini daha da yukarı taşıyacak gibi görünüyor…

‘UniMap’le sigorta için depremin risk Haritasını hazırlattı

UNICO Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, 3 yıl önce Kocaeli Üniversitesi ile sigorta sektörüne özel depremin risk haritasını hazırlama çalışmasına giriştikleri bildirdi:

- “UniMap” bu çalışmadan doğdu. Sigortacılığın geleceği, riski oluştuktan sonra yönetmekten ziyade oluşmadan önce anlamaya dayanıyor.

“UniMap”in bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri olduğunu belirtti:

- Türkiye gibi deprem ve doğal afet riski yüksek bir ülkede, klasik risk modelleri artık yeterli değil. “UniMap” ile deprem ve sel risklerini zemin yapısı, fay hatlarına uzaklık, topografik eğim, yerel jeolojik özellikle ve yeraltı su seviyesi gibi birçok parametreyle analiz ediyoruz.

Ardından ekledi:

- Bu sayede riski daha oluşmadan öngörebiliyor, hem müşterilerimize hem de kendi risk yönetimimize sağlam bir zemin oluşturabiliyoruz. “UniMap”i veri, bilim ve sigortacılığın kesişim noktasında konumlanan stratejik bir platform olarak görüyoruz.

Ender Güzeler, “veri”nin dönüşümün temel taşı olduğuna işaret etti:

- Sigortacılık özünde veriyle çalışan bir sektör ve bu nedenle veri bizim için en kritik varlık. Doğru veriyi doğru şekilde analiz etmek, doğru ürün geliştirmekten doğru fiyatlamaya kadar tüm süreçlerin temelini oluşturuyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Bu doğrultuda veri analitiğini organizasyonun merkezine yerleştirerek daha hızlı, daha doğru ve daha çevik kararlar alabilen bir yapı kuruyoruz. Bu yaklaşım hem müşteri memnuniyetini hem de finansal performansı doğrudan etkiliyor.

Güzeler, teknoloji konusunu şöyle irdeledi:

- Teknoloji yatırımlarımızı yalnızca mevcut sistemleri iyileştirmek olarak görmüyoruz. Bu nedenle Teknokent içinde konumlanarak inovasyonu kurumsal bir yetkinlik haline getirdik.

Poliçe sayısı 2 milyonu aşıyor

UNICO Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, şirketin sektördeki faaliyet yelpazesini paylaştı:

- Yangın sigortaları, zorunlu deprem sigortası, hukuksal koruma sigortası, sağlık sigortaları, oto sigortaları, oto dışı kaza sigortaları, sorumluluk sigortaları, mühendislik sigortaları, nakliyat sigortaları, kredi sigortaları.

Unico Sigorta ile ilgili şu verileri aktardı:

- Poliçe sayısı 2 milyonu aşıyor. 3 bin 500 iş ortağımızla 1.5 milyonu aşkın müşteriye ulaşıyoruz.

Jan Nahum başkan Tuncay Kilit başkanvekili

UNICO Sigorta’nın sitesinden yönetim kurulunda yer alan isimlere baktım:

Jan Nahum: Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Kilit: Yönetim Kurulu Başkanvekili

Yönetim Kurulu Başkanvekili Ender Güzeler: Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Reyhan Topçu Turan: Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Güler: Yönetim Kurulu Üyesi

Sigorta sektörüne Galeri Kristal ile girdi

UNICO Sigorta’da çoğunluk hisseleri devralmak için SEDDK’nın onayını bekleyen Kilit Group’un çatısı altında bulunan şirketlerden bazıları şöyle:

Nirvana Hotels

Ctystal Hotel

Southwind Airlines

Ar Yıldız

Tarihçesi 1955 yılına uzanan Kilit Group, turizmden zücaciyeye kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Kilit Group, Unico Sigorta’nın çoğunluk hisselerini “Galeri Kristal Turizm İnşaat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.” ile devralıyor.