Yalıçiftlik efsanesi: Bir toprak, bir incir, üç kuşak

Kerem DEMİRKOL / Hapimag Güney Ülkeleri Tatil Köyü Operasyon Müdürü

Bodrum’un kalabalığından kaçıp virajları aşarken burnunuza çarpan o çam ve deniz kokusu, aslında sadece doğanın değil, bir efsanenin kokusudur. Bu; betonun değil toprağın, yabancılaşmanın değil sadakatin hikayesidir. Biz buna kendi içimizde "Yalıçiftlik Efsanesi" diyoruz.

Miras kalan eller: Babadan oğula sadakat

Bir işletmeyi "otel" yapan şey mimarisi olabilir ama onu yaşayan bir organizmaya dönüştüren insandır. Yalıçiftlik, Mumcular ve çevre köylerinin dik duruşlu, çalışkan insanlarıyla 32 yıl önce temellerini attığımız bu bağ, bugün bir iş ilişkinin ötesinde, kutsal bir bayrak yarışı. Emekli olan personelimizi uğurlarken, yerine gelen evladının gözündeki o "emanet" bilinci, modern dünyanın hiçbir İK politikasında bulamayacağınız bir değerdir. Housekeeping’den bahçeye, teknikten mutfağa kadar her alanda bu insanların imzası var. Onlar sadece çalışmıyorlar; otele ruhlarını, Yörük kültürünün o sarsılmaz disiplinini ve sadakatini katıyorlar.

Turizmin istihdam kalkanı: Arka vadilerin ve Karaova’nın gücü

Aslında bu sadece kıyı şeridine özgü bir durum değil. Yalıçiftlik’in hemen ardında uzanan Mumcular havzası ve Bodrum’un asıl kileri olan Karaova, bugün tüm Türk turizminin istihdam kalkanı ve gastronomi ambarı konumunda.

Sektör olarak o kadar şanslıyız ki; işletmesine bu kadar sahip çıkan, kurumsal aidiyeti bu denli yüksek bir nüfusu barındırıyoruz. Bu sadık nüfus, özellikle yaz aylarında sektörün arka plandaki lojistik departmanlarının, bahçe bakımının ve teknik servislerin açığını mükemmel bir bağlılıkla kapatmakla kalmıyor; tesislerimizi "yaşayan birer aileye" dönüştürüyor. Karaova’nın bereketiyle Mumcular’ın çalışkanlığı birleştiğinde, Yalıçiftlik’in turizm vizyonu gerçek anlamını buluyor.

Mutfağın gizli mimarları: Toprağın dilini onlardan öğrendik

Bugün otellerimizin mutfaklarında bir gastronomik zenginlikten bahsediyorsak, bunu yine bu bölgenin insanına borçluyuz. Karaova’nın bereketli topraklarından gelen değerleri bize tanıtan, onların gerçek potansiyelini gösteren bizzat bu yerel nüfustur. Biz bahçemizden zeytin toplayıp "iş" yaptığımızı sanırken; o zeytinin nasıl bir özenle kırılacağını, acısının nasıl nazikçe alınacağını ve o nefis yağın bozulmadan sıkıma nasıl götürüleceğini yine onlardan öğrendik. Zeytinin sıkıma gidiş yolculuğundaki o ince ayarı, keçiboynuzunun şifasını, turunçgillerin ferahlığını ve incirin bu toprağın balı olduğunu bizlere bizzat onlar gösterdi.

Bir gastronomi imzası: Bal, yoğurt ve keçi boynuzu

Yalıçiftlik Efsanesi, kahvaltı masalarımızda bir sanat eserine dönüştü. Bölgenin en saf balını ve güneşte kurutulmuş yerel incirini, köylümüzün elinden çıkan o koyu kıvamlı yoğurtla birleştirdik; üzerine ise o mucizevi keçiboynuzu tozunu serptik. Ama bununla da kalmadık; bu yerel hazineyi bir kurabiyeye sığdırdık. Bugün dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz, o kurabiyeyi tattığında aslında şunu tadıyor: Bir vadinin bin yıllık hafızasını, 32 yıllık bir emeğin sıcaklığını ve o toprağın insanının misafirine duyduğu derin saygıyı.

Son söz

Türk turizm sektörü, eğer bugün dünya devleriyle yarışabiliyorsa, bu sadece modern binalar sayesinde değil; Mumcular ve Karaova gibi arka vadilerde yaşayan, toprağına, geleneğine ve çalıştığı kuruma canı pahasına sahip çıkan o sadık nüfus sayesindedir. Yalıçiftlik Efsanesi bize şunu kanıtladı: Yerel değerine sahip çıkarsan, o değer de seni dünyaya anlatır.

32 yıldır omuz omuza yürüdüğümüz, bize zeytinin kırılmasından yağın sıkılmasına kadar hayatın asıl tadını öğreten o güzel insanlara, turizmin görünmez kahramanlarına bir teşekkürdür.