Tarihsel bir paradoksun içine sıkışmış durumdayız. En kalabalık metropollerin sakinleri, emsalsiz bir bant genişliği ve kesintisiz bağlantıyla donanmış olanlar, en yüksek yalnızlık oranlarına sahip. Dijital çağın en büyük yanılgısı bu. Bağlantı, aidiyetin yerini tutar sandık. Tutmadı.

Bir toplum, milyonlarca insanı çok görünür ama gereksiz, çok bağlı ama hiçbir şeye değmeyen, her şeyden haberdar ama hiçbir şeyin içinde olmayan bir hâle getirdiğinde, yeni bir açlık doğurur. Bu, ilgi açlığı değildir. Gerekli olma açlığıdır. Yalnızlık ekonomisi işte bu açlığı buldu. Ve bugüne dek kazmayı vurduğu en zengin madeni keşfetti.

Bir arada yaşamak için birbirine muhtaç olan insanlar dağılınca, aidiyet de kendiliğinden yeşerdiği zemini kaybetti. Geriye devasa bir boşluk kaldı. Piyasa o boşluğu sevdi. Bağın koptuğu yerde açılan aralıkta, iştahla büyümeye başladı.

Gece yarısı. Ekran parlıyor. “Seni özledik, bir süredir yoksun” diyor gelen bildirim. Onu bir insan yazmadı. Kimse de aslında sizi özlemedi.

O bildirim tek başına masum. Ama yanına böyle onlarcasını koyabiliriz. Belki tek tek hepsi zararsız. Ama toplandığında hepsi yalnızlıktan beslenen kocaman bir ekonomik pazar.

Yalnızlık üzerine çok şey yazıldı. Neredeyse hepsi aynı yerden tutuyor meseleyi. Bir his, bir eksiklik, içimizde onarılacak bir yara. Hissettiğimiz şey elbette gerçek. Ama o hissin kaynağı göğsümüzde değil, etrafımızda kurulu olan dünyada.

Yalnızlık başımıza gelmiyor. Üretiliyor. Arkasında da giderek büyüyen devasa bir ekonomi var. Adı da Yalnızlık A.Ş.

Önce bağlar çözüldü

Modernite önce bağları söktü. Aileyi, komşuyu, mahalle esnafını. İnsanın hiçbir sebep yokken bile oturup muhabbet ettiği o “üçüncü mekânları” hız ve verimlilik adına gereksiz kıldı.

Tarihsel bir paradoksun içine sıkışmış durumdayız. En kalabalık metropollerin sakinleri, emsalsiz bir bant genişliği ve kesintisiz bağlantıyla donanmış olanlar, en yüksek yalnızlık oranlarına sahip. Dijital çağın en büyük yanılgısı bu. Bağlantı, aidiyetin yerini tutar sandık. Tutmadı. Teknoloji ile altyapı olanakları dramatik şekilde arttıkça, yüzlerce yıl boyunca bizi birbirimize bağlamış olan o görünmez yapı da sessizce çözüldü.

Bu bir tesadüf değil. Pazarın mantığı. Atomize insan, daha verimli bir tüketicidir. İhtiyacını komşusundan değil bir uygulamadan karşılar. Yardımı bir hizmet olarak satın alır. Dağılan her bağ, aslında bir gelir kapısıdır.

Bir arada yaşamak için birbirine muhtaç olan insanlar dağılınca, aidiyet de kendiliğinden yeşerdiği zemini kaybetti. Geriye devasa bir boşluk kaldı. Piyasa o boşluğu sevdi. Bağın koptuğu yerde açılan aralıkta, iştahla büyümeye başladı.

Size kim ihtiyaç duyar?

Modern toplumların yüzeyinin altında akan, hiçbir merkez bankasının izlemediği, hiçbir gayrisafi yurtiçi hasılanın yakalamadığı, hiçbir gösterge panelinin ölçmediği bir metrik var. Tek bir tavizsiz sorudan çıkan. “Yarın ortadan kaybolsanız, kimin hayatı elle tutulur biçimde sekteye uğrardı?” Duygusal bir şeyden bahsetmiyorum. Piyasa kederi metalaştırmayı, başsağlığını otomatikleştirmeyi zaten çoktan öğrendi. “Kim gününü baştan kurmak zorunda kalırdı? Kim gerçekten bağımlı olduğu bir kaynağı yitirirdi?”

Tarihin büyük bölümünde yanıt netti. Bir ebeveyn vazgeçilmezdi, çünkü çocuğun yaşamı ona bağlıydı. Bir çiftçi önemliydi, çünkü tüm köy beslenmek için hasada güveniyordu. En zor koşullarda bile insan, bir ihtiyaç ağının görünen, yeri doldurulamaz bir halkasıydı. Varlığı önemliydi, çünkü yokluğu hemen bir karşılık doğuruyordu.

Ama modern uygarlık o dikkat çekici dayanıklılığını ters bir stratejiyle elde etti. Bireysel vazgeçilmezliği köklü biçimde azaltarak. Verimlilik açısından bu bir zaferdi. Sistemler tam da hiçbir insanın yapısal olarak yeri doldurulamaz olmamasını sağlayarak sağlamlaştı. Bir öğretmen istifa ederse, yerine bir başkası geçer. Bir çalışan giderse, insan kaynakları hızla boşluğu kapatır. Bir tedarikçi batarsa, lojistik yedeğini hazırda tutar. Sistem var olmayı, herhangi bir kişinin tekilliğinden kopardığı için gelişir.

Ama bu zaferin bir bedeli var. İnsanın kendini havada, ağırlıksız hissetmesi. Bir yere basmayan, askıda kalmış bir hayat. Anlam, yeri doldurulabilir olmaktan nefret eder. İnsan en derin güvenini övülmekten ya da izlenmekten değil, varlığının bir karşılık doğurduğunu bilmekten alır. Bugün durmadan iki şeyi birbirine karıştırıyoruz: Görünür olmak ve gerekli olmak.

Görünür olmak mı, gerekli olmak mı?

Görünür olmak, bir kalabalığın seni fark etmesi. Gerekli olmaksa, bir ilişki içinde sana ihtiyaç duyulması. Bir milyon takipçi seni görünür kılar, ama hiçbiri sana gerçekten muhtaç değildir. Oysa hiçbir algoritmanın görmediği yaşlı bir komşu, küçük ama gerçek bir bakım ağının vazgeçilmezi olabilir.

İşte aradaki uçurum. Görünür olmak, herkesin gördüğü taraf. Sayıya vurulur, büyütülebilir, satılabilir. Sonunda belki çok görünür ama bir o kadar da yalnız bir insan üretir. Gerekli olmak ise kimsenin görmediği taraftır. Sayıya gelmez, yereldir, büyümeye ve ölçülmeye direnir. Sorumluluk ister, fedakârlık ister. Ama ağırlık üretir, vazgeçilmezlik üretir, anlam üretir.

Anlam, ölçülmeyen yerlerde yaşar. Sessizce yerine getirilen yükümlülüklerde, on yıllar boyu tutulan sözlerde. Bu yüzden piyasa onu bir yük olarak okur. Bakım, mentorluk, kuşaklar arası topluluk, koşulsuz savunma. Hepsi derinden verimsizdir. Hiçbiri anlık getiri üretmez ama optimizasyonun katlanamadığı tek kaynağı talep eder. Metalaştırılmamış zaman.

Uygulamalar bize binlerce bağlantı vaat ediyor. Sayıyı büyüttük ama çekirdeği aç bıraktık. Bir toplum, milyonlarca insanı çok görünür ama gereksiz, çok bağlı ama hiçbir şeye değmeyen, her şeyden haberdar ama hiçbir şeyin içinde olmayan bir hâle getirdiğinde, yeni bir açlık doğurur. Bu, ilgi açlığı değildir. Gerekli olma açlığıdır. Yalnızlık ekonomisi işte bu açlığı buldu. Ve bugüne dek kazmayı vurduğu en zengin madeni keşfetti.

Tarihimizin büyük bölümünde duygusal ihtiyaçlarımız yükümlülüklerimize gömülüydü. Kişi kendini doğrulanmış hissederdi, çünkü emeği görünürdü. Değerli hissederdi, çünkü grubun hayatta kalışı onun da mevcudiyetine bağlıydı. Deneyim ve yapı tek, bölünmez bir şey olarak gelirdi. Modern toplumun belirleyici başarısı, yapıyı deneyimden cerrahi bir hassasiyetle ayırmak oldu. Ağır çerçeve özgürlük bayrağı altında tasfiye edildi, kadim iştah çıplak ve çıpasız bırakıldı. O açık yara artık ticari fırsattı. İlişkinin verdiği hisleri, ilişkinin kendisinden ayırıp ayrıca üretmek.

Nasıl değil, niçin diye sorabilmek

Aidiyet, sadakat, bir yere bağlılık, yakınlık… Hepsi piyasaya terstir. Çocuk büyütmek, eski dostlukları sürdürmek, dara düşen bir komşunun yanında durmak gibi konular kişisel kâr hesabıyla bakıldığında felaket birer yatırımdır.

Bir toplum, verimlilik paradigmasının hayatının en kılcal anlarına kadar girmesine izin verdiğinde, daha mutlu olmaz. Daha optimize olur. Verimlilik, “nasıl” sorusuna kusursuz bir yanıt olarak bakar. “Niçin” sorusuna ise büsbütün kördür.

Kronik yalnızlığın çözümü sentetik ve hesaplı şekilde bir ilişki setini idare etmek değildir. Yokluğunun, başka birinin hayatında doldurulamaz bir boşluk bırakacağını bilmenin o sakin ve hesapsız güvenidir. Bir algoritmaya yaptırılamayan, bir abonelikle satın alınamayan, bir ekranda çoğaltılamayan eşsiz bir iz.

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