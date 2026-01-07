Yanıltan ortalamalar oldu kazanç ise yenilerde saklı

Ulaştırma Endeksi son bir yılda %1,12 düşüşle BIST 100’ün %16,15’lik çıkışının hayli gerisinde kaldı. Sektördeki durgunluğa rağmen PASEU %338 ve GRSEL %55 yükselişle endeks üzeri getiri sağladı.

Ulaştırma sektörüne uzaktan bakıldığında durgun bir yılı geride bıraktığı düşünülebilir. Ancak detaylarda sektör içi sert fiyat hareketleri gözlendi. 2025’te ulaştırma hisselerinden 4’ü yükselirken 8’i kaybettirdi. Sektör endeksi neredeyse yerinde sayarken hem yüksek getiri hem yüksek kayıp yeni hisselerden geldi. Ulaştırmanın güçlü aktörleri THY ve Pegasus negatif bölgede yer alsa da yatırımlarıyla öne çıktılar.

Borsaya Haziran 2023’te gelen Pasifik Eurasia, geçen sürede hayli güçlü bir performans sergiledi. Hisse, Haziran 2024’ten bu yana yükselişini korudu. Son bir yıllık çıkışı %338 olurken, ilk işlem gününden bu yana da %1.790’ı buldu. Şirket, son olarak PTC Holding ile Trans-Hazar güzergahında lojistik bağlantıların güçlendirilmesine ilişkin iş birliğini açıkladı.

Son bir yılda %55,89 yükselen Gür-Sel Taşımacılık, Mart 2022’den bu yana işlem görüyor. İlk gününden bu yana değer artışı %3.425 seviyesinde. Ekimdeki açıklamasında ABD’de kurduğu iştiraki üzerinden otonom mobilite hizmetleri alanında açılım sağlamayı hedeflediğini duyurdu. Şirket yetkilileri, ihaleler üzerinden alternatif gelir hedeflerini söylüyor.

En fazla kaybettiren

Tureks Taşımacılık, son bir yılda %58 kaybettirdi. Nisan 2021’de borsaya gelen firma, 2024 boyunca oldukça güçlü bir performans gerçekleştirdi. Mayıs 2025’te en yüksek 50,95 TL’ye kadar yükseldi. Ortak satışları çıkışı sonlandırırken, 2025’te sektörün en fazl

ZEYNEP’E SOR

İHTİYACI GERÇEKLEŞTİR Mİ, ERTELE Mİ?

İhtiyacı gerçekleştir; çözüm, verimlilik, zaman tasarrufu, rahatlık, kullanım faydası. Bütçe baskısı, fırsat maliyeti, borç ihtimali, esneklik kaybı.

Ertele; nakit koruma, araştırma imkanı, zamanlama avantajı, risk azaltma, öncelik netliği. Verim kaybı, stres, fiyat artışı, geç kalma, alışkanlık riski.

Ana faaliyet zararı sürüyor. Dokuz aylıkta brüt kâr, giderleri karşılayacak büyüklükte değil

Batısöke neden sürekli esas faaliyetlerinden ötürü zarar ediyor? /Rıfat Sonay

Rıfat, Batısöke’nin uzun süredir esas faaliyetlerden zarar yazması, sektörün maliyet yapısıyla şirketin verimlilik sorunlarının birleşiminden kaynaklanıyor. Çimento üretimi; enerji, yakıt ve bakım giderlerine yüksek derecede bağımlı bir alan. Bu nedenle satış hacmi sınırlı kaldığında ya da fiyatlama gücü zayıfladığında, faaliyet sonuçları baskı altında kalır. Batısöke, uzun süredir esas faaliyetlerinden zarar ediyor. Dokuz aylık mali tablolarında da benzer bir durum söz konusu. Brüt kâr %76 artmasına rağmen, esas faaliyetinden 262 milyon TL zarar yazdı. Nedeni ise brüt kârın faaliyet giderlerini karşılayacak büyüklüğe ulaşamamasıdır.

Jeotermal yatırımının tamamı devreye girdiğinde yıllık 405 milyon dolar gelir bekleniyor

Margün Enerji’nin satın aldığı 9 jeotermal ile ilgili beklentisini öğrenebilir miyim? / Hüseyin Polat

Hüseyin, Margün Enerji’nin 9 jeotermal ruhsatı satın almasına ilişkin girişimini, yenilenebilir enerji portföyünü çeşitlilik açısından büyütme hedefinin bir parçası olarak okumalı. Denizli ve Manisa’da yer alan toplam 505 MWm potansiyele sahip ruhsatlar, mevcut üretimi artırmanın yanı sıra, Margün Enerji’yi jeotermal alanda daha kalıcı bir oyuncu haline getirmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede iştiraki Margün Jeotermal’in kurulması, yatırımın proje bazlı ve ayrıştırılmış bir yapıyla ilerletileceğini gösteriyor. Yatırımın tamamlanması halinde elektrik satışından yıllık yaklaşık 405 milyon dolar gelir ve 324 milyon dolar FAVÖK hedefliyor.

YATIRIM FONLARI

SOS fonu, sağlık temasıyla ortalamanın gerisinde duruyor

Hedef Portföy’ün yönettiği Sağlık Sektörü Değişken Fon (SOS), 4,5 milyon TL gibi sınırlı bir büyüklüğe sahip. Ekim 2024’te işlem görmeye başlayan fonun fiyatı, ilk aylarda yatay seyir izlerken, Nisan 2025’ten itibaren artan bir eğilim gözlendi. Portföyün %61,71’i yabancı hisse senetlerinden, %29,18’i yerli hisselerden, %8,49’u yatırım fonu katılma paylarından oluşuyor. Fon ölçeğiyle uyumlu sakin bir akışa sahip. Ay bazında cüzi miktarda nakit çıkışı ya da girişi olabiliyor. Yatırımcı sayısı 115 seviyesinde. Yerli ve yabancı sağlık, ilaç ve medikal teknoloji şirketlerine odaklanan tematik bir yapı ile hareket ediyor. İlk işlem gününden bu yana getirisi %25,37 düzeyinde bulunuyor. Altı aylıkta ise %14,49 yükselirken aynı sürede sağlık temalı fonların ortalaması %19,66 oldu. Yıllık yönetim ücreti %2,95.

TAHVİL

Yapı Kredi Yatırım, %44,76 bileşik faizle 1,25 milar TL borçlandı

Yapı Kredi Yatırım, 05.01.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 1.245.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %38,75, bileşik faizi ise %44,76 olarak belirlendi. 91 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 06.04.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz %9,66 düzeyindedir.

%38,75 YILLIK BASİT FAİZ

5 Ocak itibarıyla TLREF %37,8 seviyesinde. Buna göre Yapı Kredi Yatırım’ın sunduğu %38,75 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 0,95 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri olarak değerlendirilebilir. İhraç, kurumun kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFYKYM42655 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG

Eximbank aracılığıyla yurt dışından yeşil ihracat kredisi aldı. İhracatını destekleyecek

Tera Yatırım Teknoloji Holding’in %63,10 iştiraki Barikat İnternet Güvenliği, aralık ayı içinde kamu ve özel sektörden toplam 650 milyon TL tutarında yeni sipariş aldı. Siparişlerin stratejik kamu kurumları, finansal kuruluşlar ile ulaştırma ve perakende sektörlerini kapsadığı belirtildi. Anlaşmalar ileri seviye siber güvenlik çözümleri, SOC hizmetleri, DDoS koruma sistemlerini içeriyor. Siber güvenlik harcamaları, dijitalleşmenin hızlanması ve kritik altyapı risklerinin artmasıyla birlikte firmaların öncelikleri arasında yer alıyor. SOC hizmetleri ve DDoS koruma çözümleri, süreklilik ve veri güvenliği açısından düzenli ve uzun vadeli hizmet gelirleri yaratabiliyor.

ASELSAN

Hem Malatya hem de Gaziantep’te yeni üretim şirketi kurdu. Ölçeği daha da büyütüyor

Aselsan, askeri güç elektroniği alanında artan ihtiyaçlara daha etkin yanıt verebilmek amacıyla Malatya’da %100 kendisine ait Aselsan Malatya’yı kurdu. Yeni şirket, elektronik bileşenlerin hassas üretimi, tasarımı, bakım ve satış sonrası hizmetleri odağında faaliyet gösterecek. Şirket ayrıca Gaziantep’te %51’i kendisine, %49’u Gaziantep İleri Teknoloji’ye ait Aselsan Gaziantep’i kurarak, kayar bilezik başta olmak üzere elektromekanik sistemlerin tasarım ve üretimini bu yapı altında toplayacak. Aselsan’ın Malatya ve Gaziantep hamleleri, kritik bileşenlerde üretim ölçeğini büyütmeye ve tedarik zincirini daha sağlam hale getirmeye yönelik bir adımdır.

MAÇKOLİK

Bahis reklamlarını geçici olarak askıya aldı. Karar yasal çerçeve netleşene kadar geçerli olacak

Maçkolik, Spor Toto tarafından müşterilerine gönderilen yürütmenin durdurulması konulu bildirim ve müşterilerden gelen talepler doğrultusunda, uygulama ve web sitesinde yayımlanan bahis reklamlarını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Şirket, kararın yasal çerçeve netleşene kadar geçerli olacağını ve askıya alınan reklam alanlarının diğer reklam ve iş birlikleriyle değerlendirileceğini bildirdi. Bahis ve şans oyunlarıyla ilişkili reklamlar, sıkı düzenlemelere tabi alanlar arasında yer alıyor. Şirketler, belirsizlik dönemlerinde uyum riskini azaltmak için geçici durdurma ve alternatif reklam modellerine yönelmeyi tercih edebiliyor.