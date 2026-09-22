Yapay zekâ bizi zenginleştirirken kimleri işsiz bırakacak?

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Yapay zekâ ekonomiyi büyütürken çalışanların bu büyümeden aldığı pay aynı ölçüde artmayabilir. Anthropic Institute’un üç 2030 senaryosu, YZ’nin verimlilik ve refahı artırırken gelir dağılımını da kökten değiştirebileceğine işaret ediyor.

Yapay zekânın (YZ) ekonomiyi nasıl değiştireceği konusunda farklı görüşler var. Bir tarafta YZ'yi internet gibi verimliliği artıracak yeni bir teknoloji olarak görenler, diğer tarafta birkaç yıl içinde insan emeğinin önemli bölümünü ikame ederek ekonomik düzeni değiştireceğini düşünenler.

Anthropic Institute'un Eylül 2026'da yayımladığı “Dönüştürücü Yapay Zeka için Ekonomik Senaryolar” çalışması bu tartışmaya üç farklı 2030 senaryosu üzerinden yaklaşıyor.

Çalışmanın temelinde matematiksel bir ekonomi modeli var. Model şu sorulara bakıyor: YZ insanların yaptığı görevlerin ne kadarını yapabilecek? Şirketler bunu ne hızla kullanacak? Ne kadar verimlilik sağlayacak? İnsanları destekleyecek mi, yoksa yerlerini mi alacak? Kaybolan işlerin yerine yenileri gelecek mi?

Bu varsayımlardan GSYH, ücretler, işsizlik ve emeğin milli gelirden aldığı pay hesaplanıyor. Araştırmacılar ayrıca 10.980 Amerikalıyla anket yapıp insanların YZ'nin yetenekleri, yaygınlaşması ve çalışanları ikame etmesi hakkındaki beklentilerini aynı modele uyguluyor. İlginç olan, medyan beklentilerin aşağıdaki üç senaryodan ortadakine oldukça yakın çıkması.

Önemli bir nokta var: Bunlar tahmin değil, senaryo. Anthropic “2030'da bunlar olacak” demiyor; farklı YZ gelişim hızlarının nasıl ekonomik sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

Ilımlı dönüşüm: YZ ekonomiyi iyileştiriyor

İlk senaryo alışık olduğumuz teknolojik dönüşümlere benziyor. YZ verimliliği artırıyor ama ekonomik düzeni kökten değiştirmiyor.

2030'da GSYH, YZ'nin olmadığı varsayımsal ekonomiye göre yüzde 1,6 daha yüksek. Yıllık büyüme yüzde 2'den yaklaşık yüzde 2,4'e çıkarken işsizlik sadece 0,1 puan artıyor.

Kısacası YZ burada bir devrimden çok, bilgisayar ve internet gibi ekonomiyi daha verimli hale getiren güçlü bir teknoloji.

Güçlü dönüşüm: Ekonomi büyüyor ama çalışan aynı ölçüde kazanmıyor

İkinci senaryoda işler değişiyor. 2030'da GSYH, YZ'nin olmadığı duruma göre yüzde 8,3 daha yüksek. YZ artık faydalı bir yazılım olmaktan çıkıp ekonomik büyümeyi ciddi biçimde etkileyen bir üretim faktörüne dönüşüyor.

Fakat kritik nokta şu: Ekonomi büyürken çalışanlar bu büyümeden aynı ölçüde pay alamıyor.

Özellikle yönetim, profesyonel hizmetler, satış ve ofis işleri gibi bilişsel mesleklerden diğer mesleklere geçiş başlıyor. Bilişsel çalışanların ücretleri de YZ'nin olmadığı durumda ulaşacakları seviyenin gerisinde kalıyor. Yaklaşık 11 bin kişiyle yapılan ankette medyan beklentilerin en fazla bu senaryoya yaklaşması da dikkat çekici.

Ekstrem dönüşüm: Çok daha zengin ekonomi, çok daha büyük dönüşüm

Üçüncü senaryoda işin rengi tamamen değişiyor. 2030'a geldiğimizde YZ bugünkü bilişsel işlerin neredeyse yarısını yapabilir hale geliyor. Ekonomik büyüme yıllık yüzde 15'e kadar çıkıyor, GSYH ise YZ'nin olmadığı ekonominin yaklaşık yüzde 32 üzerine ulaşıyor.

İlk bakışta muazzam bir refah artışı. Ama madalyonun diğer yüzü var.

Yaklaşık her beş bilişsel çalışandan biri işsiz kalıyor. Bu mesleklerde ücretler YZ'nin olmadığı senaryoya göre yüzde 11,5 daha düşükken diğer mesleklerde yüzde 34 daha yüksek oluyor.

Daha da çarpıcı olan, emeğin milli gelirden aldığı payın yüzde 60'tan yüzde 45'e düşmesi. Yani ekonomi hızla büyüyor ama yeni zenginliğin giderek daha büyük bölümü sermayeye gidiyor.

Klasikleşen sorumuz: Bu zenginlik kimin olacak?

Bence raporun en önemli mesajı burada. Bugün sürekli “Yapay zekâ kaç kişinin işini elinden alacak?” diye soruyoruz. Belki de asıl soru şu:

Yapay zekânın yarattığı zenginliğe kim sahip olacak?

Sanayi Devrimi'nde sermaye makineydi. Dijital ekonomide yazılım ve platformlar öne çıktı. YZ ekonomisinde ise modeller, veri, çipler, hesaplama altyapısı ve enerji stratejik sermaye varlıklarına dönüşüyor.

Üretimin daha büyük bölümü insan emeğinden bu varlıklara kayarsa geleceğin ekonomik ayrışması yalnızca eğitimli-eğitimsiz arasında olmayabilir. YZ sermayesine sahip olanlarla olmayanlar arasında da ciddi bir fark oluşabilir.

İşin ilginç tarafı, otomasyonun bu defa beyaz yakalıları merkeze alması. Model; yönetim, profesyonel hizmetler, satış ve ofis işlerini YZ etkisine açık görürken elektrikçi veya inşaat işçisi gibi fiziksel işleri 2030'a kadar doğrudan etkinin dışında bırakıyor.

Elbette çalışmayı Türkiye'ye birebir uygulayamayız. Model ABD ekonomisine dayanıyor ve robotikteki hızlı ilerleme gibi bazı önemli değişkenleri kapsamıyor.

Ama Türkiye açısından sorulması gereken sorular net: Hangi sektörlerimizin verimliliği artacak? Hangi meslekler küçülecek? Sermaye geliri kime gidecek? Türk şirketleri YZ'nin sadece kullanıcısı mı olacak, yoksa modelin, verinin ve altyapının sahibi de olacak mı?

Çünkü 2030'a doğru giderken önümüzde ilginç bir ihtimal var: Çok daha zengin bir ekonomide yaşayabiliriz. Ama bu, hepimizin daha zengin olacağı anlamına gelmeyebilir.