Yapay zeka devreye girdi, ‘Glass Vision’la 1-2 günlük iş 1 dakikaya kadar indi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

27 yıl çalıştığı HP’de 3D Yazıcılar Dünya Başkan Yardımcısı iken kızının İngiltere’de üniversiteye başlaması, eşinin de işleri nedeniyle İspanya’dan Türkiye’ye dönmeye karar veren Filiz Akdede, TÜSİAD Bilgi Teknolojileri Masası Başkanı iken tanıştığı Gürok Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat’la karşılaştı, planını paylaştı:

- Artık sosyal sorumluluk projeleri üzerinde çalışmayı planlıyorum. Ayrıca Arçelik’te bağımsız yönetim kurulu üyeliğim var.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini de yürüten Esin Güral Argat, Filiz Akdede’ye anında teklifini yaptı:

- Filiz Hanım, çalışma temponuzu düşürmek için gençsiniz. Gelin birlikte çalışalım.

Esin Güral Argat, Filiz Akdede’ye sofra camı üretiminde dünya 5’incisi olan LAV’ın Genel Müdürlük görevini önerdi. Akdede tereddüt etti:

- Cam sektörünü hiç bilmiyorum…

Esin Güral Argat, Akdede’nin tereddüdünü gideren yaklaşım ortaya koydu:

- HP gibi dünya devi bir grupta Başkan Yardımcılığı görevinde bulundunuz. Yönetim deneyiminizle LAV’a önemli katkılarınız olur.

Urla’ya yerleşme planları yapan Filiz Akdede, Ocak 2026’dan LAV Genel Müdürlüğü görevine başlayınca önce şirketi tanımak için kolları sıvadı:

LAV, Kütahya’daki 300 bin metrekarelik üretim tesislerinde günde yaklaşık 2 milyon adet ürün üretiyor. Türkiye’deki pazar payı yüzde 30. Dünyanın 5 büyük sofra camı üreticisi arasında yer alıyor.

Yelpazesinde 3 bin 500 farklı ürün bulunuyor. Bu geniş portföy, farklı tüketici ihtiyaçlarına ve kullanım alışkanlıklarına cevap verme kapasitesini destekliyor.

LAV ürünleri 140’tan fazla ülkede tüketicilerle buluşuyor. Yurt dışında 165 binden fazla satış noktasına ulaşıyor.

Küresel ölçekte 300’den fazla iş ortağıyla çalışılıyor. LAV’ın satışlarının yarısına yakın bölümü ihracat pazarlarında gerçekleşiyor.

Şirketin ve markanın ihracatı ve global pazarlardaki durumu ile ilgili ayrıntılara baktı:

Avrupa ve ABD, önümüzdeki dönemde marka gücünün daha da artırılmasının hedeflendiği stratejik pazarların başında geliyor.

İspanya, Fransa ve İtalya, LAV’ın Avrupa’daki en güçlü pazarları arasında yer alıyor. İspanya’da pazar payı yüzde 12 dolayında bulunuyor.

ABD’de 50 eyalette faaliyet gösteriyor. California, Texas, Florida, New York ve Illinois, öne çıkan eyaletlerin başında yer alıyor.

LAV ürünleri ABD’de “Costco”, “HomeGoods” ve “Burlington” gibi ulusal zincirlerde tüketiciye ulaşıyor. ABD ve Kanada’nın toplam satışlar içindeki payı yüzde 5’i aşıyor.

“Costco”, “HomeGoods” “Burlington” New York Madison Avenue’deki showroom ve New Jersey’deki depo, LAV’ın ABD’deki iş ortaklarına daha yakın olmasını ve operasyonel gücünü artırmasını destekliyor.

Filiz Akdede ile geçen hafta buluştuk, LAV’ın verimlilik, Ar-Ge, yapay zeka çalışmaları ve gelecek vizyonunu konuştuk.

Yapay zekanın LAV’da artık aktif iş aracı olarak kullanıldığını belirtti:

- Üretim verilerinin analizinden kalite kontrolüne, talep tahmininden maliyet optimizasyonuna kadar pek çok süreçte veri odaklı sistemlerden yararlanılıyor.

“Glass Vision” sistemine değindi:

- LAV tarafından geliştirilen “Glass Vision” sistemi, dekorlu ürünlerin maliyet hesaplama süresini 1-2 günü bulan manuel süreçten 1 dakikaya indirdi. Doğruluk seviyesi yüzde 99’u buldu.

Ardından 8 ülkede devrede olan bir uygulamayı anlattı:

- “PriceScope” projesiyle 8 ülkede, 19 binden fazla ürünün fiyat ve promosyon hareketleri yapay zeka ile anlık olarak takip ediliyor.

E-ticarette müşteri yorumlarının analizinde ve görsel üretim süreçlerinde de yapay zekadan yararlanıldığını aktardı:

- Bugüne kadar yaklaşık 1400 görsel, yapay zeka destekli yöntemlerle üretildi. Mayıs 2026’da devreye alınan “Dot Assist” uygulaması, e-ticarette müşterilerin sorularını 7/24 yanıtlıyor.

Filiz Akdede gibi teknoloji dünyasında zirveye çıkmış bir yöneticinin transferi, LAV’da yapay zekadan yararlanılan alanların hızla genişlemesini sağlayacak gibi görünüyor…

Teknolojik bağımsızlık değişen pazar koşullarına daha kolay uyumu sağlıyor

LAV Genel Müdürü Filiz Akdede, şirketi ve markayı rakiplerinden ayıran taraflarına işaret etti:

- Kendi üretim teknolojilerini ve makinelerini 2001 yılında hayata geçirdiği “LAV Teknopark/ Gürok Teknopark” bünyesinde öz kaynaklarıyla geliştirebilme yetkinliğine sahip. LAV, kendi üretim teknolojisini geliştiren dünyadaki sayılı markalar arasında yer alıyor.

“Teknolojik bağımsızlığın” etkisini şöyle özetledi:

- Üretim süreçlerinde daha hızlı, esnek ve verimli hareket edilmesini, dışa bağımlılık baskısından uzak maliyet avantajı yaratmasını ve değişen pazar koşullarına daha kolay adapte olunmasını sağlıyor.

LAV’ın güçlü tasarım yetkinliğini yüksek üretim kapasitesiyle bir araya getirdiğinin altını çizdi:

- Farklı ülkelerdeki tüketicilerin ihtiyaçlarını anlamak amacıyla etnoğrafik araştırmalardan ve kullanım-tutum çalışmalarından yararlanılıyor.

Ton başına su tüketimi 2.5 metreküpe indi, enerji tasarrufu yüzde 10’u buldu

LAV Genel Müdürü Filiz Akdede, fabrikada “Sıfır Atık Belgesi” çalıştıklarını belirtip, sürdürülebilirlik üzerinde durdu:

- Ton başına su tüketimi 2.5 metreküp düzeyine indirilirken, endüstriyel atık suyun yüzde 100’ü geri kazanılıyor. Her yıl 142 olimpik havuzu dolduracak miktarda su tasarrufu sağlanıyor.

Son 5 yılda gerçekleştirilen Ar-Ge ve proses optimizasyonlarıyla enerji tüketiminde yüzde 10 tasarruf sağlandığını vurguladı:

- 2024 yılında başlatılan “çatı GES” yatırımıyla enerji ihtiyacının önemli bir bölümü yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak.

Camın yüzde 100 geri dönüşüm özelliğine değindi:

- Üretim sürecinde oluşan cam kırıklarının yüzde 100’ü yeniden üretim sistemine dahil ediliyor.

Maliyetler sıkıştırıyor, verimlilik ve teknoloji daha da önem kazanıyor

LAV Genel Müdürü Filiz Akdede, üretim sırasında 1300-1650 derece sıcaklıklara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı:

- Cam üretimi doğası gereği enerji yoğun bir sektör. Enerji, hammadde ve lojistik maliyetlerindeki dalgalanmalar sektörün operasyonel planlamasını doğrudan etkiliyor.

Küresel ticaretteki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin de tedarik zincirleri üzerinde ek baskı yaratabildiğini kaydetti:

- Bu ortamda şirketlerin yalnızca maliyet yönetimine değil; verimlilik, teknoloji, dijitalleşme ve esnek üretim kabiliyetlerine de odaklanması önem taşıyor. LAV, kendi üretim teknolojilerini geliştirme yetkinliği ile değişken koşullarda çevik hareket edebiliyor.

LAV’ın önümüzdeki dönemde adetsel bazda yüzde 10’un üzerinde büyüme hedefinin olduğunu bildirdi:

- Büyüme stratejimizin merkezinde verimlilik, teknoloji ve küresel pazarlarda derinleşme yer alıyor. LAV, HORECA (yeme-içme, konaklama, ağırlama sektörü) kapsamında Türkiye, İtalya, İspanya ve ABD’de yeni showroom yatırımları planlanıyor.

Dijitalleşme, üretim teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanlarındaki yatırımların önümüzdeki dönemde de devam etmesinin planlandığını aktardı:

- Yapay zeka destekli üretim sistemlerinin fırınlara ve üretim hatlarına daha fazla entegre edilmesi hedefleniyor. Showroom, marka, teknoloji, Ar-Ge ve sürdürülebilirlik yatırımlarının toplamının 15 milyon Euro’yu bulacağı hesaplanıyor.

LAV’ın gelecek vizyonu konusunda da şu mesajı verdi:

- LAV’ın gelecek vizyonunun temelinde teknoloji, insan kaynağı, sürdürülebilirlik ve tasarım gücünü bir araya getirerek küresel ölçekte yenilikçi ve lider bir cam markası olma hedefi bulunuyor.

Beyaz yakada kadın çalışan oranı yüzde 55

LAV Genel Müdürü Filiz Akdede, şirketin kadın istihdamına yaklaşımını şöyle ortaya koydu:

- Kadın istihdamı, LAV’ın şirket kültürü ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımının en önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Şirketin “UN WEPs (Kadınların Güçlenmesi Prensipleri) imzacısı olarak kadınların iş hayatındaki varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmaları yürüttüğünü vurguladı:

- LAV’ın beyaz yaka kadrosunda kadın çalışan oranı yüzde 55, üst yönetimde ise yüzde 46 seviyesinde bulunuyor.

Şirketin insan kaynağı politikasını da şöyle özetledi:

- LAV’ın insan kaynağı yaklaşımında kapsayıcı liderlik, ortak akıl ve çalışanların geleceğin ihtiyaçlarına yönelik yetkinliklerle desteklenmesi öne çıkıyor.