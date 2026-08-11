Yapay zekâ ile geleceği kozasından çıkan kadınlar belirleyecek

Teknoloji hızla gelişiyor. Yapay zekânın sınırları da her geçen gün genişliyor. Bu teknolojik ilerleme, kadın gücüyle birleşirse dünyayı nasıl değiştirebilir? Yapay zeka; kadınların zekası, empati gücü ve yaratıcılığıyla ona yön vermesini de zorunlu kılıyor.

Üniversite yıllarımı hatırlıyorum. Bilgisayarın çok yaygın kullanılmadığı ve cep telefonunun az sayıda kişide bulunduğu, kontörlü telefonla çoğunlukla iletişim kurabildiğimiz sevginin, paylaşımın ve sohbetin daha yaygın olduğu güzel yıllardı.

Telefona alınan jetondan robotik çağa

Üniversite yurdunda kaldığımız dönemlerde, herkes ailesiyle iletişim kurabilmek için jeton alır ve telefon ahizelerinin önünde beklerdi. Sıra ne zaman bize gelecek telaşıyla uzun kuyruklarda beklerdik. Yakınlarımızın haftada bir gün de olsa sesini duyabilmek, “harçlığım bitti ya da bana börek, çörek gönderir misin anne, teyze?” diyerek sevinçle hasret giderirdik.

Bir haftalık yiyecek kolimiz memleketten geldiğinde yurtta kaldığımız 8 kişilik odamızda masaya koyar, tüm arkadaşlarla yiyeceklerimizi paylaşır, neşe ile hayallerimizden gelecek güzel günlerden bahsederdik.

O yıllarda çoğumuzun ninesi, dedesi hala, teyzesi okumamış hatta okutulmayan ve hayalleri yarım bırakılan yakınlarımızı, öğrencilik yıllarımızda birbirimize anlatır ve bunun kadına verilen en acımasız bir durum olduğundan söz eder ve 16-17’li yaşlarımızda bunu kabullenemezdik.

Geçmişte cep telefonu markası bile çok sınırlı sayıdaydı. Bilgisayar herkesin evinde yoktu. Hatta televizyon bile olmayan evler, elektriğin, doğal gazın olmadığı köyler de vardı. Günümüzde gelinen süreçte; bırakın kontörlü, jetonlu telefonla iletişim kurmayı ki onlar artık bir nostalji olarak kaldı.

Yaşadığımız son 20 yılda cep telefonu, bilgisayarın her eve girdiği, “akıllı” televizyon, cep telefonu, bilgisayarın üretildiği ve ödemelerimizi bankaya gitmeden cep şube ile gerçekleştirdiğimiz, evlerimizde ise kablolu süpürgelerin yerini şarjlı ve robotik aletlerin aldığı bir sürece girdik.

Covid sonrası hızla dokunmatik ve kodlama, dijital uygulamaların gelişmesiyle robotik cerrahi, robot süpürge, makine, mutfak robotu ve internet ağının gelişmesiyle de devam eden mühendislik ve bilişim alanında yapılan çalışmalarla, yapay zekâ çağına girmiş bulunuyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Günlerce hatta haftalarca uğraştığınız birçok işi yapay zekâya verilen komutlarla, saniyeler içerisinde yapabiliyor ve zamandan tasarruf edebiliyorsunuz.

Yapay zeka ile kadın liderliği öne çıkıyor

Yapay zekâ ve mühendislik, kod oluşturma, bilişim ve dijital çağ denince; bu işlerin bundan 30 yıl öncesine kadar akla hep erkek mesleği gibi geldiği düşünülürdü. Oysaki yapay zekâda cinsiyet yok. Sadece komutlar var ve bunu insan veriyor. Kadınlar, yapay zekâ çağında “ben de varım” diyor.

Büyük bir kararlılık ve emekle kadınlar, üniversitelerde ve birçok platformlarda eğitim alıp, bu alanda da kendini geliştirmeye başladı. Hatta üniversitelerde yapay zekâ ile ilgili bölümler açılmaya başladı.

Kadınların sezgileri, cesareti ve duygularıyla, ülkemizde değer yaratacak önemli işlere yine kadınların imzasıyla, yapay zekâ çalışmalarında da başarıya ulaşılacağını düşünüyorum. Kadınların çok istekli ve yoğun katılımıyla gerçekleşen projelerde ve konferanslarda bunu gözlemliyorum. Kadınların gözündeki ışığı görüyorum. Bu durum mutluluk verici bir adım.

Geçen hafta, kadınların yapay zekâ ve dijital alanda yeteneklerini göstermek için çok verimli çalışmalar yaptıkları, projelerini anlatmak istedikleri bir panele katıldım.

“Yapay Zeka Kadın Liderliği; Dijital Dünyada Kadın Gücü Projesi” başlıklı ve Dr.Ayşin KAYA ŞİŞMAN’ın daveti ile katıldığım panelin: İstanbul Kalkınma Ajansı Yapay Zekâ Teknolojileri Mali Destek Programı tarafından desteklenen; Pendik Kaymakamlığı ve İstanbul Gedik Üniversitesi koordinatörlüğünde, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) ortaklığında, paydaş iş birlikleri ile yürütülen bir çalışma olduğu ve kadınların ürettikleri, kendi yeteneklerini geliştirdikleri ve değer kattıkları projelerini paylaştığı bir ortama vesile olması da kadınların yaratıcılıklarını ortaya koymaları açısından da önemli.

Panele; yoğun bir talebin olduğunu gördüm. Her biri alanında uzman, yetenekli ve oldukça fazla kadın girişimci, varlığıyla renk katıyordu. Kararlı duruşları çok etkileyiciydi. Konuk konuşmacılar:

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı TEZMAKSAN Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu ve İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rabia Güngör, Bay Bread Unlu Mamulleri Firması sahibi Emine Gül Yılmaz, Stilim.Aİ Kurucusu Doç. Dr. Başak Boğday Saygılı, Kadın Akademisyenler Derneği Başkan Yardımcısı (TÜRKKAB) Doç. Dr. Ebru Zeren, İstanbul Gedik Üniversitesi KAGİMER Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nilay Utlu, Hantek Kalıp Firması sahibi Zehra Karakaş, İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Nazlı Yüceol, Proje Dijitalleşme Uzmanı Enes Övünç, Proje Girişimcilik Eğitmeni Fulya Şahin Uyan ve Proje Yapay Zeka Eğitmeni Emirhan Özcan geleceğe dair yapay zeka ve girişimcilik üzerine tecrübelerini ve öngörülerini de paylaştılar.

Projenin moderatörlüğünü üstlenen Dr.Ayşin KAYA ŞİŞMAN: Kadınların dijital yetkinliklerini artırmayı, liderlik rollerini güçlendirmeyi ve kamu–üniversite–sivil toplum iş birliklerini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Projenin; toplumsal farkındalığın artırılması ve yeni ortak çalışmaların hayata geçirilmesi açısından önemli bir başlangıç olduğunu, yaklaşık 300 kadına Yapay zekâ araçlarının kullanımı ve girişimcilik konularında altı ay süren eğitimler verildiğini söyledi.

Dijital çağda kadınlar girişimcilik ruhuyla cam tavanı yıkmaya hazırlanıyor

Proje kapsamında, eğitim alan 25 girişimci ve işletme sahibi yararlanıcı, iş insanları ve akademisyenleri buluşturan: “Girişimci & Mentor Ve İstanbul’u Güçlendiren Kadınlar Sosyal Fayda Yarışması Buluşması” 5 Ağustos Çarşamba günü, İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Proje Eğitim Koordinatörü Dr. Ayşin KAYA ŞİŞMAN panelin açılış konuşmasında: “Kadın Liderliği ve Mentorluk” kavramlarına vurgu yaptı. Dijital mecra ve kadınların bu konuda yapay zekâ ile gelecekte etkin bir rol alacağına ve lider konuma gelebileceğine işaret eden ŞİŞMAN, bu konuda dikkat çeken şu açıklamalarda bulundu:

“ Yapay zekâ; algoritmalardan, verilerden ve kodlardan ibaret gibi görünse de aslında geleceğimizi planladığımız her mecrada karşımıza çıkmaktadır. Geleceğe dair kararları ve öncelikleri şekillendiren vazgeçilmez bir güçtür. Projede çıktı olarak beklenen “Kadın liderliği” hususunda gerçekleştirilen buluşma ile liderliğin sadece bir temsil meselesi olmayıp, kapsayıcı bakış açısı, etik karar mekanizmaları ve sürdürülebilir çözümler üretmek.”

Panele ziyaretiyle destek olan konuklardan biri olan ve son derece üretken, nezaket ve çok yönlülüğü ile sayısız kadına rol model olan, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu konuşmasında; Kadın Girişimciliği alanında TOBB'un güçlü bir STK olarak 81 ilde önemli destekler ve eğitimler düzenlediğinden bahsetti. Konuşmasına devam eden AYDOĞDU projenin önemini şu sözlerle ifade etti:

“ Geleceğini Yazan kadınlar, Sanayide Kadın eli Projeleri ilk aklıma gelenler. Kadınların teknoloji kullanımında elde ettikleri kazanımlar, iş hayatında yeni fırsatlara erişmelerine yol açmaktadır.”

Kadınlar “kozasından” çıkıp yeni bir hayata kapı aralıyor

Projede katılımcılardan bir başka kadın girişimci ise Zeliha KAYA. Çok heyecanlı bir şekilde geldi ve projesinden bahsederken, özellikle şu cümleleri aslında projeye de katılan herkese ve birçok kadın için de hayata başka bir yerden bakmaya ışık tuttu. Mavi Koza Kurucusu olan KAYA, hayalini kurduğu projesini ve nasıl hayata geçirdiğini şöyle açıkladı:

“ Mavi Koza nerden çıktı derseniz: Bir kadının kendi kabuğuna sıkışıp potansiyelini aramasından çıktı. Bu proje ile bir kadın, kendini kozasından nasıl çıkarır ben bunu gördüm. Toplumumuzun kadını ayrıştırdığı yerler var. Bunar çok zor çıkışlar. Oralarda bize itici bir güç gerekiyor. Bu projeler çok değerli. Bütün kadınlara üretim yolculuğunda başarılarılar diliyorum.”

Kadınlar, sadece evde iş yapan değil, sokakta, çarşıda, pazarda fabrikalarda ve her yerde. Kaynakçılık da, otobüs hatta tır şoförlüğü de yapan kadınlar görüyorum. Bilişimde ve erkek egemen iş alanlarında kadınlar kabuğundan sıyrılıp, üreterek, kendi yeteneklerinin farkında olup, çok güçlü bir şekilde cam tavanı yıkmaya hazırlanıyorlar.

Sıkışmışlık halinden çıkarak, hayallerinin peşinden koşan kadınlar çoğalarak geliyor.

Yapay zekâ ile bir gelecek kurulacaksa bunu kadınların azmi, duyguları, sezgileriyle cinsiyet ayrımcılığını yok eden dijital çağda, dayanışma ve kararlı duruşuyla kozasından çıkan kadınların, yeni bir hayatın kapılarını açacak cesareti ile mümkün olacak.

Kadının olmadığı hiçbir sistem sürdürülebilir olamaz. Gerçek hayattan sanal dünyaya. Dijital çağdan yapay zekâya. Kadın varsa hayat var. Kozasından çıkan kadınların önünde hiçbir güç duramayacak ve teknolojiyle gelişen yeni dünya düzeninde, kadınlar tüm otoriteleri yıkan bir güçle geliyor. Dünyanın merkezinde her işte kadının imzasının olacağı yeni bir geleceğe hazır olun…