Yapay zeka ile ses ve yüz taklidine hukuki bakış

Yapay zeka teknolojisi her geçen gün hayatımızın daha fazla alanına girerken, hukuk da daha önce karşılaşmadığı yeni sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Artık bir kişinin sesi, yüzü, mimikleri ve konuşma tarzı yapay zeka aracılığıyla gerçeğinden ayırt edilmesi oldukça güç şekilde taklit edilebilmektedir. Bir sanatçının hiç söylemediği bir şarkıyı söylemiş gibi gösterilmesi ya da bir kişinin hiç yapmadığı bir konuşmayı yapmış gibi gösteren "deepfake" içerikler, yalnızca teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda önemli bir hukuk sorunudur.



Bugün dijital dünyada yalnızca kimlik bilgileri değil, insanların sesi ve yüzü de izinsiz şekilde taklit edilebilmekte ve kullanılabilmektedir. Bu nedenle yapay zekanın kişilik hakları üzerindeki etkisi, önümüzdeki yıllarda mahkemelerin en önemli gündemlerinden biri olacaktır.



Türk hukukunda bir kişinin sesi ve yüzü, kişiliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türk Medeni Kanunu'nun 24 ve 25. maddeleri kişilik haklarını koruma altına almaktadır. Bunun yanında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında biyometrik veriler özel nitelikli kişisel veri olarak korunmaktadır. Kişiyi tanımlamaya elverişli ses ve yüz verilerinin yapay zeka tarafından taklit edilmesi veya bu veriler kullanılarak yeni içerikler oluşturulması, somut olayın özelliklerine göre hukuki sorumluluk doğurabilmektedir. Bu nedenle bir kişinin açık rızası olmaksızın sesinin veya yüzünün yapay zeka sistemlerinde kullanılması, kişilik hakları ve kişisel verilerin korunması bakımından hukuki sonuçlar doğurabilecektir.



Hak sahipleri, kişilik haklarına yönelik hukuka aykırı müdahalenin durdurulmasını, önlenmesini ve tespitini mahkemeden talep edebilecekleri gibi, olayın niteliğine göre manevi ve maddi tazminat talebinde de bulunabilirler.



Konunun bir diğer önemli boyutu ise 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'dur. Mevcut kanunumuz, yapay zeka teknolojilerinin henüz bulunmadığı bir dönemde hazırlanmıştır. Bu nedenle yapay zeka ile ses veya yüz taklidine ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak bu durum, hak sahiplerinin korumasız olduğu anlamına gelmez. Yapay zekayı kullanarak bir sanatçının sesini veya bir kişinin yüzünü izinsiz şekilde taklit eden ve bu içerikleri oluşturan ya da yayımlayan kişiler hakkında, somut olayın özelliklerine göre Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun mevcut hükümlerine dayanılarak hukuki yollara başvurulabilir. Bu kapsamda hak sahibi, ihlalin durdurulmasını ve önlenmesini, uğradığı maddi ve manevi zararların giderilmesini, ayrıca haksız kullanım nedeniyle elde edilen kazancın kendisine verilmesini talep edebilir. Kısacası, yapay zekaya ilişkin özel bir kanuni düzenleme henüz bulunmasa da mevcut hukuk kuralları hak sahiplerine önemli ölçüde koruma sağlamaktadır.



Yapay zeka ile oluşturulan içeriklerin ticari amaçlarla kullanılması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabete ilişkin hükümleri de uygulanabilecektir. Özellikle tanınmış kişilerin sesinin veya görüntüsünün reklam ya da ticari kazanç amacıyla izinsiz kullanılması, başkasının emek ve itibarından haksız şekilde yararlanılması sonucunu doğurabilir. Ayrıca Türk Borçlar Kanunu'nun haksız fiile ilişkin hükümleri uyarınca, bu nedenle doğan maddi zararların tazmini de talep edilebilecektir.



Dünyada ise bu konuda önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Yapay Zeka Tüzüğü (AI Act), özellikle deepfake içeriklerde şeffaflığı esas almakta ve yapay zeka ile oluşturulan içeriklerin uygun şekilde belirtilmesini öngörmektedir. Böylece hem teknolojik gelişmeler desteklenmekte hem de bireylerin haklarının korunması amaçlanmaktadır. Türkiye'de ise yapay zekaya ilişkin kapsamlı ve özel bir kanuni düzenleme henüz bulunmamaktadır.



Yapay zeka artık yalnızca hayatı kolaylaştıran bir teknoloji değil, aynı zamanda kişilik haklarını doğrudan etkileyebilen güçlü bir araç haline gelmiştir. Yakın gelecekte mahkemeler yalnızca klasik kimlik hırsızlığı davalarını değil, ses ve yüz taklidi yoluyla gerçekleştirilen hak ihlallerini de daha sık değerlendirecektir. Bu nedenle mevcut mevzuatın yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelere uyum sağlayacak şekilde güncellenmesi ve kişilik haklarını daha açık biçimde koruyan yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.



Teknolojinin gelişmesi kaçınılmazdır. Hukukun görevi ise bu gelişimi engellemek değil, bireyin temel hak ve özgürlüklerini koruyacak kuralları zamanında oluşturarak teknolojinin güvenli ve hukuka uygun şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu denge kurulabildiği ölçüde yapay zeka, toplum için bir tehdit değil, önemli bir fırsat olacaktır.