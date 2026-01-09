Yapay zekâ kullanıcılarını yemeye başladı

Gelir elde etme baskısı ve herhangi bir güvenlik önlemiyle kısıtlanmamış olan bir dizi önde gelen yapay zekâ şirketi, 2026 yılında sosyal ve siyasi istikrarı tehdit eden iş modellerini benimseyecek

Bir soru ile başlayalım; Bilgiyi “e”leştirmek işe yarıyor mu? Bir kavramın içini mi boşaltmak istiyorsun? Onu moda haline getir, popüler kültürün tüm motiflerini içine tık, sıkça kullan, yerli yersiz ifade et… Bir süre sonra o kavram, “yaygın ama boş” bir ifade halini alacaktır. Şimdi aynısı; yapay zekâda…

Bir kelime alın ve başına “e” ekleyin; işte size modern, fiyakalı bir oyuncak… Mesela devleti mi konuşmak istiyorsunuz? Kolay. E-devlet deyin olsun bitsin. Ya da e-belediye, e-ticaret, e-yaşam… Her kelimenin başına getirilen “e”, elektroniğin baş harfi ve geldiği kavramı, “ismin e haline” çeviriyor.

MODERNİTE ROZETİ GİBİ

Fiyakalı oluyor dedik. Çünkü işin derininde ne olduğunu bilmeden, herhangi bir ortamda, tartışılan kavramın başına e getirdiğinizde cakanız artıyor, “çağdaşlık” rozeti yakanızda şık duruyor. Peki, başka ne işe yarıyor bu “e”? Aslında hayatın her alanını nasıl etkilediğini göstermesi açısından işe yarıyor.

Yapay zekâya galince… Bu yeni moda kavramdan beklentimiz o kadar tırmandı ki artık her derdin çaresi halini aldı. Fakat sorun şu ki YZ, kullanıcılarını yemeye başladı. Onlardan derledikleriyle onların hem bilgisini hem de parasını alıyor. Almakla kalmıyor, algoritmalarıyla herkesi yönetebiliyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Yapay zekâya dair…

Bilgi güzellemesi bir tür saplantı mı?

Sanıyoruz ki bilgi ve yapay zekâ, inanılmaz kıymetli ve kutsal bir şey: Oysa değil. Bilgi, sadece ve sadece “asla küçümsenmeyecek önemi olan” bir araç. Aslolan bu bilgiyi işe yarar kılmak.

Bir şirket yapay zekâyla batabilir mi?

Evet, hem de çok derin batar. Eğer sizin organik zekânız eksik ve zekâ kullanmadaki yetkinliğiniz az ise, yapay zekâya yatırdığınız her 1 dolar karşılığı 2 dolar içeri girebilirsiniz. Aslolan zekâ değil akıl…

not/İlkelliğin emrine teknolojiyi vermek ne derece işe yarııyor dersiniz?

Teknoloji, kullanana avantaj sağlıyor. Bu doğru. Ama bunu ilkel biri kullanıyorsa? Bilgi kullanana avantaj sağlıyor. Bu doğru. Ama bunu ilkel kafalar kullanıyorsa? Teknolojiyi ilkelliğin emrine vermek ne derece doğru, siz karar verin. YZ, onu tasarlayana yarar, kullananı ise manipüle edebilir, dikkat!

KULLANICI LÛGATI

Son kullanıcı: Yapay zekâ sistemleriyle güçlendirilmiş süreçlerdeki sıradan kullanıcılar

Uzman kullanıcı: YZ ile ne yaptığını bilen, organik zekâsını esas alan ve sistemi kavrayan kullanıcı

YZ yöneticisi: Başkan yardımcısı düzeyinde yönetim kademesinde bulunması gereken gerçek uzman

YZ aylaklığı: Yapay zekâyı fal, sıradan bilgi, malumat veya eğlence için kullanan yığınların genel adı