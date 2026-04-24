Yapay zeka ‘pişirme’yi yönetiyor, ankastre pazarı 19.6 milyar doları buluyor

ARÇELİK’in davetiyle gittiğimiz Milano’daki “EuroCucina” Fuarında doğrudan ev sahibimizin standına yöneldik. Fuarın öne çıkanları arasında yer alan standa 2024 yılındaki Arçelik-Whirlpool evliliğinin damgasını vurduğunu gördük. Aynı stantta 4 büyük marka yan yanaydı:

Whirlpool, Beko, Bauknecht, Hotpoint

Arçelik Genel Müdürü Cem Kural ile Kıdemli Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, ünlü İtalyan mimar Mario Cucinella’yı işaret etti:

- Stantta 4 markamızın birbiriyle bağlantılı ancak kendine özgü kimlikleriyle tek bir mimari çatı altında birleştiren tasarım Mario Cucinella’nın imzasını taşıyor.

Cem Kural ve Mehmet Tüfekçi ile birlikte, pişirme deneyimlerinin gerçekleştiği bölüme geçtik:

- Burası “Food Tech Lab”, Casinetta Ar-Ge Merkezimizden gelen gıda mühendisleri bu bölümü gerçek yaşam senaryolarının sergilendiği deneyim alanına dönüştürdü.

Kural, Avrupa’nın 1 numaralı beyaz eşya şirketi Arçelik’in Milano’daki mutfak teknolojileri fuarı“EuroCucina”daki bu yıl benimsediği temayı irdeledi:

Miras, Tasarım, Amaç

Sergilenen ürünlerle ilgili de şu noktanın altını çizdi:

- Yapay zeka destekli pişirme, akıllı gıda koruma, enerji yönetimi, bağlantılı deneyim ve modüler tasarımı öne çıkarıyoruz.

Kural, Türkiye’de mutfak kategorisinin Avrupa’yla paralel şekilde hızlı bir dönüşüm içinde olduğunu belirtti:

- Hızlı kentleşme ve değişen yaşam alanlarıyla birlikte daha kompakt, entegre ve estetik çözümler öne çıkıyor. Ankastre ürünler artık fonksiyonel bir tercihin ötesinde yaşam tarzını ve evin değerini belirleyen bir unsur haline geliyor.

Bu dönüşümün rakamlara da yansıdığını kaydetti:

- TÜRKBESD 2025 yıl sonu verilerine göre ankastre satışları 6 ana ürün grubunda 6.9 milyon adede ulaşarak toplam pazarın yüzde 23’ünü oluşturdu.

“Akıllı ev” pazarına vurgu yaptı:

- “Akıllı ev” pazarı ise 2024’te 442 milyon dolar seviyesindeydi. 2033’e kadar 1.2 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Bu tablo, Türkiye’nin hem tüketici beklentileri hem de yeni teknolojilerin benimsenmesinde dinamik ve hızlı gelişen bir pazar olduğunu gösteriyor.

“EuroCucina”da sergiledikleri ürünlerin bu dönüşüm için ortaya koydukları çözümün parçası olduğunun altını çizdi:

- İtalya’daki tasarım ve Ar-Ge gücümüz ile Türkiye’deki mühendislik ve üretim kabiliyetimizin yakın işbirliği ile geliştirilen ürünlerimizin önemli bir bölümünü Türkiye pazarına da sunacağız.

Bu ürünlerle ilgili şu ayrıntıları ortaya koydu:

- Buhar destekli pişirme teknolojilerinden vitamin ve antioksidan koruma özellikli akıllı soğutma sistemlerine otomatik ısı algılayarak devreye giren akıllı davlumbazlardan enerji ve su optimize eden çözümlere uzanan ürünler Türkiye’de daha geniş kitleyle buluşacak.

Gelecek planlarının çerçevesini şöyle çizdi:

- Yapay zeka destekli pişirme, enerji ve su verimliliği ile bağlantılı yaşam deneyimi gibi alanlarda somut fayda sunan teknolojilerimizle mutfakta daha akıllı, daha verimli ve günlük hayatı kolaylaştıran çözümleri yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz.

Arçelik CEO’su Can Dinçer, küresel ankastre pazarı üzerinde durdu:

- Küresel ankastre pazarı 2025 yılında 19.6 milyar dolara ulaşırken, akıllı mutfak segmenti yüzde 17’nin üzerinde büyüme ivmesi yakalamış bulunuyor.

Ayrıca Avrupa’ya baktı:

- Avrupa’da ise ankastre pazarının 2030’a kadar 9.3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Hem “EuroCucina”daki stant hem de Beko’nun İtalyan şef Massimo Bottura ile işbirliğinin 10’uncu yılı vesilesiyle düzenlenen gala gecesi, Arçerlik’in global yapısını, kimliğini ortaya koydu.

Cumhuriyetimizin 100. yılında hedeflenen 10 dünya markası çıkarma hedefine ulaşılamasa da Arçelik gibi satın almalarla global yapıya dönüşen şirketler, aynı etkiyi, hatta fazlasını hissettiriyor…

12 ülkedeki 28 Ar-Ge ve tasarım merkeziyle küresel gücünü gösteriyor

ARÇELİK CEO’su Can Dinçer, “EuroCucina”da sergilenen ürünlere işaret ederek şu dönüşüm üzerinde durdu:

- Bugün mutfaklar yalnızca yemek hazırlanan alanlar olmaktan çıkıp, ev yaşamının merkezine oturuyor. Özellikle Avrupa’da açık plan mutfakların payının yüzde 50’ye ulaşmasıyla birlikte tasarım, teknoloji ve yaşam tarzı giderek daha fazla iç içe geçiyor.

Bu dönüşümün tüketicilerin mutfak teknolojilerinden beklentilerini de yeniden tanımladığına işaret etti:

- Daha sessiz, daha sade, daha entegre ve hayatı kolaylaştıran çözümlere talep artıyor. Araştırmalarımıza göre, tüketicilerin yüzde 66’sı hayatını kolaylaştıran teknolojileri önceliklendiriyor.

Ardından ekledi:

- Yapay zeka ve bağlantılı cihazlar gitgide mutfak deneyiminin temel bir parçası haline geliyor. Bu güçlü talep, pazara da net şekilde yansıyor.

Arçelik’in Ar-Ge ve tasarım gücüne işaret etti:

- Biz de Arçelik olarak, 12 ülkedeki 28 Ar-Ge ve tasarım merkezimizin küresel gücünü, Beko Europe ile yarattığımız ölçek ve teknoloji avantajının yanı sıra Türkiye’deki güçlü mühendislik ve üretim kabiliyetimizle destekleyerek bu dönüşüme yön veriyoruz.

Ankastre segmentindeki büyümeyi stratejik bir öncelik olarak ele aldıklarını kaydetti:

- Almanya ve İngiltere başta olmak üzere, faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda ankastre kanalındaki varlığımızı güçlendirmeye ve bu alanda daha iddialı konumlanma ortaya koymaya odaklanıyoruz.

“EuroCucina”da sergiledikleri ürünlerin bu yaklaşımın somut bir yansıması olduğunu vurgulayıp stanttaki bir prototip ürünü gösterdi:

- Bu yıl tanıttığımız modüler buzdolabı konseptimiz ise geleceğin mutfaklarına bir bakış niteliği taşıyor.

Noktayı şu mesajla koydu:

- Köklü mirasımızdan aldığımız güçle, tasarım ve teknolojiyi bir araya getirerek tüketicilerin hayatına değer katan çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.

280.9 ton gıdayı geri kazanıp 362 bin 714 misafirimize sunduk

ARÇELİK’in çatısı altındaki 4 markanın, Whirlpool, Beko, Bauknecht, Hotpoint’in ürünlerinin sergilendiği“EuroCucina”daki stantta Beko Europe CEO’su Akın Garzanlı, İtalyan Şef Massimo Bottura ve Mario Cucinella’nın konuşmacı olarak katıldığı bir panel düzenlendi.

Massimo Bottura, 2015 yılında kurduğu “Food for Soul” (Ruhun Gıdası) ile yürüttüğü gıda israfıyla mücadelesini anlattı:

- Food for Soul, aynı zamanda sosyal kapsayıcılığı artırmayı hedefleyen bir sosyal gastronomi hareketidir.

Beko Europe CEO’su Akın Garzanlı araya girdi:

- Şirketimiz sürdürülebilirliği yalnızca çevresel öncelik olarak değil, aynı zamanda güçlü bir sosyal sorumluluk olarak ele alıyor. “Food for Soul”u destekleyerek sürdürülebilirliğe, gıda israfını azaltma ve sosyal dayanışmayı güçlendirme misyonuna katkıda bulunuyor.

Massimo Bottura, “Refettiro Ağı” aracılığıyla gıda fazlası ürünleri geri kazandıklarını, yüksek kaliteli öğünlere dönüştürerek kırılgan ve sosyal açıdan izole bireylere, topluluk içinde sunduklarını kaydetti:

- Bu küresel kolektif çalışmalar kapsayıcılığı teşvik ediyor, insan onurunu destekliyor ve gıda sisteminin geneline sosyal ve çevresel sorumluluk yaklaşımını yaygınlaştırıyor.

2025 yılı verilerini ortaya koydu:

2025 yılı itibariyle gıda fazlasından geri kazanılan 280.9 tonu buldu.

Geri kazanılan söz konusu gıda 46 bin 699 öğüne dönüştürüldü.

46 bin 699 öğün yemek 362 bin 714 misafire sunuldu.

Ardından ekledi:

- Aynı yıl içerisinde 5 bin 851 gönüllü, şefler, çıraklar ve stajyerler gibi farklı paydaşlarla birlikte girişime destek verildi.

2015-2025 dönemi verilerine dikkat çekti:

2015-2025 döneminde 2 bin 752 ton gıda geri kazanıldı.

176 bin 435 gönüllünün katkısıyla 1.65 milyon misafire 4.3 milyon öğün sunuldu.

Etna Yanardağı lavından oluşan kaya ‘pizza taşı’ oldu

ARÇELİK Genel Müdürü Cem Kural, stantta oluşturulan “Food Tech Lab”da pizzanın pişirildiği fırındaki taşı gösterdi:

- Bu taş, Etna Yanardağı lavından oluşan kayalardan elde ediliyor. Bizim fırınlarda “pizza taşı” olarak kullanılıyor. Yani, fırınların bir parçası olarak müşteriye sunuluyor.