Yapay zekâ yarışında frene basmak mümkün mü?

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Sanayi Devrimi’nden internet çağına kadar denklem basitti: Teknoloji ne kadar hızlı ilerlerse o kadar iyiydi. Yapay zekâ belki de ilk defa bu varsayımı sorgulatıyor.

“AI’ı yavaşlatalım mı?” değil de, yapay zekânın kapasitesi, onu yönetme kapasitemizden daha hızlı büyüyorsa sorusuna cevap aramamız lazım.

Yapay zekâ dünyasında ilginç bir tartışma başladı. Yıllardır OpenAI, Anthropic, Google ve xAI arasındaki yarış “kim daha güçlü modeli daha hızlı geliştirecek?” sorusu üzerinden ilerlerken, şimdi sektörün önde gelen isimleri biraz yavaşlamayı konuşuyor.

Tartışmayı başlatan Anthropic CEO’su Dario Amodei. Amodei, en gelişmiş yapay zekâ modellerinin geliştirilme hızının güvenlik gerekçesiyle azaltılması gerektiğini savunuyor. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın kontrollü ilerleme fikrine destek vermesi, Elon Musk’ın da “Dario haklı” demesi konuyu Anthropic’in görüşü olmaktan çıkarıyor.

Bence tartışmaya üç açıdan bakmak gerekiyor: genel güvenlik, ulusal güvenlik ve ekonomi.

AI artık sadece bir araç değil

Bugüne kadar yapay zekâ risklerini daha çok insanların teknolojiyi kötüye kullanması üzerinden konuştuk. AI ile siber saldırı yapılabilir, deepfake üretilebilir, dezenformasyon kampanyaları yürütülebilir.

Agentic AI ile iş değişiyor. Artık sadece sorularımıza cevap veren modellerden değil; internete erişebilen, kod yazabilen ve verilen görevleri kendi başına yürütebilen AI ajanlarından bahsediyoruz.

Amodei’nin endişesi de burada başlıyor. Bu hız devam ederse AI sistemlerinin büyük ölçekli siber operasyonlar yapabilecek kapasiteye ulaşabileceğini düşünüyor. O zaman soru sadece “Bir insan AI kullanarak ne kadar zarar verebilir?” değil. Binlerce otonom AI ajanı aynı anda harekete geçtiğinde ne olacağını da düşünmemiz gerekiyor.

ABD yavaşlarsa Çin de yavaşlayacak mı?

Tartışmanın en zor tarafı burası... Amerikan AI şirketleri yavaşladığında Çinli şirketlerin de aynı şeyi yapacağının garantisi yok.

Herkes yavaşlarsa risk azalır. Ama ABD yavaşlarken Çin devam ederse Amerika çağımızın en stratejik teknolojilerinden birindeki üstünlüğünü kaybedebilir. Ortada ciddi bir paradoks var: Kontrolsüz biçimde hızlı AI geliştirmek ulusal güvenlik riski, rakibiniz hızlanırken sizin yavaşlamanız da öyle.

Nükleer silahlanma yarışında benzer bir ikilem vardı. Ancak AI tarafında doğrulama daha zor. Nükleer tesisleri uydularla takip edebilirsiniz. Bir ülkenin model geliştirme kapasitesini veya “distillation” yoluyla kazandığı yetenekleri aynı kolaylıkla izleyemezsiniz.

Bu yüzden önümüzdeki yıllarda “AI arms control”, yani bir tür yapay zekâ silah kontrol rejimini daha fazla konuşacağımızı düşünüyorum.

Peki, trilyon dolarlık yatırımlar?

Bir de işin ekonomik tarafı var. AI bugün tarihin en büyük teknoloji yatırım dalgalarından birini yaratıyor. Dev veri merkezleri kuruluyor, GPU’lar satın alınıyor, enerji altyapıları genişletiliyor. Çip üreticilerinden enerji şirketlerine kadar büyük bir ekonomi bu yarışın etrafında oluşmuş durumda.

Bütün bunların arkasında basit bir beklenti var: Yapay zekâ hızla gelişmeye devam edecek ve büyük ekonomik değer yaratacak.

Öncü (frontier) modellerin gelişimi güvenlik veya regülasyon nedeniyle ciddi biçimde yavaşlarsa yüz milyarlarca dolarlık yatırımların geri dönüş süreleri uzayabilir. Bugün 100 milyar dolar yatırıp karşılığını üç yıl sonra almakla sekiz yıl sonra almak arasında büyük fark var.

Dolayısıyla “AI’a gereğinden fazla mı yatırım yapıyoruz?” sorusuna bir yenisi ekleniyor: Ya güvenlik nedeniyle teknolojinin gelişimini kendimiz yavaşlatmak zorunda kalırsak?

Böyle bir durumda sadece AI şirketlerinin değil; çip üreticilerinin, veri merkezlerinin, enerji şirketlerinin ve AI altyapısına büyük yatırım yapan teknoloji devlerinin değerlemeleri de yeniden sorgulanabilir.

Yavaşlamak mı, kontrollü hızlanmak mı?

Bir noktayı da gözden kaçırmamak gerekiyor. Büyük AI şirketlerinin güvenlik çağrıları onların işine de yarayabilir. Ağır güvenlik standartlarını OpenAI, Anthropic veya Google karşılayabilir. Küçük şirketler için ise aynı kurallar ciddi bir giriş bariyerine dönüşebilir. Güvenlik için getirilen düzenlemeler sonunda mevcut devleri daha da güçlü hale getirebilir.

Bu yüzden çözümün AI’ı durdurmak olduğunu düşünmüyorum. Bana göre daha doğru kavram “kontrollü hızlanma”.

Modeller gelişirken güvenlik teknolojileri de aynı hızla gelişmeli. En güçlü modeller bağımsız testlerden geçmeli. Siber güvenlik, biyogüvenlik ve model otonomisi konusunda kırmızı çizgiler belirlenmeli. ABD ile Çin arasında da bütün rekabete rağmen minimum güvenlik kuralları üzerinde uzlaşılmalı.

Sanayi Devrimi’nden internet çağına kadar denklem basitti: Teknoloji ne kadar hızlı ilerlerse o kadar iyiydi. Yapay zekâ belki de ilk defa bu varsayımı sorgulatıyor.

“AI’ı yavaşlatalım mı?” değil de, yapay zekânın kapasitesi, onu yönetme kapasitemizden daha hızlı büyüyorsa sorusuna cevap aramamız lazım.

Bu sorunun cevabı yalnızca AI şirketlerinin değil, trilyonlarca dolarlık yatırım dalgasının ve ABD-Çin teknoloji yarışının da geleceğini belirleyecek.